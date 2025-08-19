High school flag football: Monday’s and Tuesday’s scores
TUESDAY’S RESULTS
SOUTHERN SECTION
Agoura 20, Redondo Union 12
Arlington 34, Ramona 34
Brea Olinda 32, Santa Ana Valley 7
Buena 12, Channel Islands 6
Cajon 12, San Gorgonio 0
Camarillo 36, Newbury Park 12
Canyon Springs 14, Citrus Valley 0
Cerritos 20, Culver City 2
Chaffey 26, Baldwin Park 12
Claremont 39, Northview 6
Corona 19, Murrieta Valley 0
Covina 18, Don Lugo 12
Dos Pueblos 55, St. Bonaventure 0
Downey 27, Long Beach Wilson 0
Garey 41, Pomona 0
Hacienda Heights Wilson 41, Whittier 0
Hart 12, Highland 6
Hemet 20, Moreno Valley 0
Jurupa Hills 31, Colony 6
Kennedy 18, Pacifica 6
La Sierra 13, Corona Centennial 12
Los Osos 16, Paramount 12
Millikan 12, St. Mary’s Academy 8
Mira Costa 6, Torrance 0
Murrieta Mesa 20, Desert Hot Springs 8
Newport Beach Pacifica Christian 20, Ontario Christian 14
Norte Vista 6, Arroyo Valley 0
Oak Park 34, Westlake 0
Orange 13, Capistrano Valley 0
Orange Lutheran 44, Rosary Academy 6
Oxnard 44, Simi Valley 0
Portola 18, Costa Mesa 6
Ramona 34, Arlington 34
Rancho Cucamonga 35, Alta Loma 0
Riverside Poly 36, Elsinore 0
San Clemente 25, Laguna Hills 2
San Jacinto Valley Academy 12, California Military Institute 2
San Marcos 25, Lompoc 0
San Marino 49, Sacred Heart of Jesus 0
Santa Barbara 51, Lompoc Cabrillo 6
Santa Fe 20, Sunny Hills 0
Santa Monica 14, Quartz Hill 7
Summit 13, Serrano 6
Temecula Prep 57, Nuview Bridge 6
Temescal Canyon 39, Tahquitz 6
Tesoro 27, Segerstrom 0
Western 20, Glenn 14
Westminster La Quinta 18, Garden Grove Santiago 14
Woodbridge 7, Anaheim Canyon 7
Xavier Prep 32, Whitney 0
MONDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Franklin 19, Garfield 12
Marshall 25, San Fernando 0
Marshall 31, Monroe 13
San Fernando 48, Monroe 0
Wilson 62, Maywood Academy 0
SOUTHERN SECTION
Arlington 26, Nuview Bridge 13
Anaheim 29, Cerritos 26
Arroyo 15, Alhambra 6
Ayala 19, Riverside King 6
Azusa 20, San Gabriel 0
Beaumont 28, Norco 12
Bishop Amat 7, Rancho Cucamonga 6
Brea Olinda 32, Santa Ana Valley 7
Buena Park 20, Estancia 0
Burbank Burroughs 39, Lancaster 0
Cajon 51, Colton 0
California 31, La Mirada 0
Canyon Country Canyon 20, Saugus 12
Cathedral City 20, Rancho Mirage 14
Chino 6, Claremont 0
Chino Hills 19, Rialto 0
Compton 12, Dominguez 0
Corona 13, Colony 7
Corona del Mar 13, Sana Hills 12
Cypress 15, Los Alamitos 14
Downey 24, El Modena 6
El Dorado 12, Irvine University 7
El Toro 26, Villa Park 0
Garden Grove 27, Tustin 0
Garden Grove Pacifica 24, Westminster La Quinta 8
Garden Grove Santiago 12, Bolsa Grande 6
Gahr 21, Westminster 6
Garey 19, Montclair 18
Glendora 13, West Covina 0
Godinez 33, Magnolia 0
Golden Valley 27, Vasquez 13
Hart 13, Valencia 7
Huntington Beach 26, Yorba Linda 7
Indian Springs 12, Miller 6
Indio 6, La Quinta 0
Laguna Beach 20, Savanna 14
Laguna Hills 27, Katella 7
La Habra 6, Fullerton 0
La Serna 38, Los Altos 6
La Sierra 14, Hillcrest 13
Linfield Christian 30, Temecula Prep 6
Littlerock 12, PACS 0
Long Beach Cabrillo 18, Bell Gardens 6
Long Beach Jordan 19, Artesia 7
Long Beach St. Anthony 45, Ramona Convent 0
Marina 21, Long Beach Wilson 12
Newport Beach Pacifica Christian 19, Loara 6
Newport Harbor 21, Northwood 6
Nogales 12, Schurr 0
Norwalk 13, Saddleback 0
Orange 14, Los Amigos 0
Paramount 8, Keppel 0
Patriot 34, Summit 32
Ramona 25, Riverside North 0
Rancho Alamitos 36, Western 0
Redlands East Valley 40, Palm Springs 6
Sage Hill 19, Fountain Valley 18
Santa Fe 26, Montebello 13
Segerstrom 12, Crean Lutheran 7
Serrano 33, Redlands 7
Shadow Hills 31, Palm Desert 0
Sonora 41, Whittier 6
Sunny Hills 25, Troy 14
Temescal Canyon 13, Canyon Springs 13
Valley View 27, San Gorgonio 19
Vista del Lago 12, Norte Vista 7
Warren 19, Santa Ana Foothill 7
West Ranch 19, Castaic 13
Westridge 24, Culver City 0
Woodbridge 8, Anaheim Canyon 7
Xavier Prep 20, Banning 18
Yucaipa 26, Jurupa Hills 7
INTERSECTIONAL
Alemany 25, Sherman Oaks CES 6
