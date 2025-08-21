Advertisement
High School Sports

High school flag football: Wednesday and Thursday results

By Los Angeles Times staff

HIGH SCHOOL FLAG FOOTBALL

WEDNESDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Narbonne 47, Legacy 6

Sun Valley Magnet 20, North Hollywood 6

SOUTHERN SECTION

Aliso Niguel 26, Corona del Mar 18

Anaheim Canyon 26, Warren 13

Baldwin Park 30, El Monte 0

Beckman 33, Irvine 7

Bellflower 19, Artesia 6

Bell Gardens 12, Paramount 0

Bishop Amat 27, South Hills 7

Bonita 40, St. Lucy’s 6

California 28, Nogales 0

Capistrano Valley 13, Tustin 0

Compton 19, Compton Early College 6

Corona 24, Fullerton 7

Downey 42, Millikan 0

Edison 47, Lakewood 6

El Dorado 44, Mayfair 0

El Modena 25, Marina 0

Estancia 40, Westminster La Quinta 6

Garden Grove 7, Bolsa Grande 0

Glendora 24, Charter Oak 6

Hart 20, Castaic 0

Hemet 26, Indio 0

Irvine University 6, Crean Lutheran 0

JSerra 44, Northwood 0

Katella 13, Savanna 0

Kennedy 20, Anaheim 8

Laguna Hills 12, Laguna Beach 0

La Habra 13, Troy 6

Lakewood St. Joseph 32, Cypress 0

Long Beach Jordan 28, Cerritos 6

Long Beach Wilson 8, Buena Park 0

Montebello 21, Los Altos 0

Placentia Valencia 28, Garden Grove Santiago 0

Rancho Alamitos 49, Magnolia 12

Rialto 21, Ontario Christian 10

San Dimas 50, Chaffey 6

San Gabriel 25, Rowland 0

San Juan Hills 12, Sage Hill 0

Santa Paula 27, Oxnard Pacifica 7

Saugus 20, Golden Valley 6

Sierra Vista 40, Montclair 12

Sonora 46, Saddleback 0

South El Monte 12, San Marino 8

Sunny Hills 26, La Mirada 0

Tesoro 12, El Toro 6

Upland 49, Hillcrest 0

Valencia 12, Canyon Country Canyon 6

Western Christian 34, Don Lugo 6

Westminster 32, Dana Hills 6

West Ranch 28, Vasquez 6

Westridge 43, Burbank Burroughs 0

Yorba Linda 27, Santa Ana Foothill 7

INTERSECTIONAL

Keppel 12, Sotomayor 6

King/Drew 7, Inglewood 6

Palos Verdes 65, Port of LA 0

Panorama 7, Alemany 0

THURSDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Eagle Rock 31, Kennedy 0

SOUTHERN SECTION

Buena 19, St. Bonaventure 7

Camarillo 25, Oxnard 12

Dos Pueblos 40, Lompoc 0

Esperanza 26, Mater Dei 14

Hart 13, Quartz Hill 6

Huntington Beach 34, Millikan 0

Lakewood St. Joseph 34, St. Anthony 6

Long Beach Wilson 19, Godinez 15

Mira Costa 56, El Segundo 12

Moorpark 19, Agoura 6

Paramount 8, Keppel 0

San Clemente 27, Ayala 0

San Jacinto Valley Academy 24, Valley View 15

Santa Ana Valley 12, Hawthorne 0

Santa Barbara 14, Channel Islands 8

Western Christian 32, Newport Christian Pacifica Christian 0

INTERSECTIONAL

Carson 29, St. Mary’s Academy 18

Compton 19, LA Hamilton 0

Orange Lutheran 34, Wilmington Banning 0

San Pedro 14, Torrance 12

