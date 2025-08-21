High school flag football: Wednesday and Thursday results
HIGH SCHOOL FLAG FOOTBALL
WEDNESDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Narbonne 47, Legacy 6
Sun Valley Magnet 20, North Hollywood 6
SOUTHERN SECTION
Aliso Niguel 26, Corona del Mar 18
Anaheim Canyon 26, Warren 13
Baldwin Park 30, El Monte 0
Beckman 33, Irvine 7
Bellflower 19, Artesia 6
Bell Gardens 12, Paramount 0
Bishop Amat 27, South Hills 7
Bonita 40, St. Lucy’s 6
California 28, Nogales 0
Capistrano Valley 13, Tustin 0
Compton 19, Compton Early College 6
Corona 24, Fullerton 7
Downey 42, Millikan 0
Edison 47, Lakewood 6
El Dorado 44, Mayfair 0
El Modena 25, Marina 0
Estancia 40, Westminster La Quinta 6
Garden Grove 7, Bolsa Grande 0
Glendora 24, Charter Oak 6
Hart 20, Castaic 0
Hemet 26, Indio 0
Irvine University 6, Crean Lutheran 0
JSerra 44, Northwood 0
Katella 13, Savanna 0
Kennedy 20, Anaheim 8
Laguna Hills 12, Laguna Beach 0
La Habra 13, Troy 6
Lakewood St. Joseph 32, Cypress 0
Long Beach Jordan 28, Cerritos 6
Long Beach Wilson 8, Buena Park 0
Montebello 21, Los Altos 0
Placentia Valencia 28, Garden Grove Santiago 0
Rancho Alamitos 49, Magnolia 12
Rialto 21, Ontario Christian 10
San Dimas 50, Chaffey 6
San Gabriel 25, Rowland 0
San Juan Hills 12, Sage Hill 0
Santa Paula 27, Oxnard Pacifica 7
Saugus 20, Golden Valley 6
Sierra Vista 40, Montclair 12
Sonora 46, Saddleback 0
South El Monte 12, San Marino 8
Sunny Hills 26, La Mirada 0
Tesoro 12, El Toro 6
Upland 49, Hillcrest 0
Valencia 12, Canyon Country Canyon 6
Western Christian 34, Don Lugo 6
Westminster 32, Dana Hills 6
West Ranch 28, Vasquez 6
Westridge 43, Burbank Burroughs 0
Yorba Linda 27, Santa Ana Foothill 7
INTERSECTIONAL
Keppel 12, Sotomayor 6
King/Drew 7, Inglewood 6
Palos Verdes 65, Port of LA 0
Panorama 7, Alemany 0
THURSDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Eagle Rock 31, Kennedy 0
SOUTHERN SECTION
Buena 19, St. Bonaventure 7
Camarillo 25, Oxnard 12
Dos Pueblos 40, Lompoc 0
Esperanza 26, Mater Dei 14
Hart 13, Quartz Hill 6
Huntington Beach 34, Millikan 0
Lakewood St. Joseph 34, St. Anthony 6
Long Beach Wilson 19, Godinez 15
Mira Costa 56, El Segundo 12
Moorpark 19, Agoura 6
Paramount 8, Keppel 0
San Clemente 27, Ayala 0
San Jacinto Valley Academy 24, Valley View 15
Santa Ana Valley 12, Hawthorne 0
Santa Barbara 14, Channel Islands 8
Western Christian 32, Newport Christian Pacifica Christian 0
INTERSECTIONAL
Carson 29, St. Mary’s Academy 18
Compton 19, LA Hamilton 0
Orange Lutheran 34, Wilmington Banning 0
San Pedro 14, Torrance 12
