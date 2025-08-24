The Times’ top 25 high school football rankings

Advertisement
Mission Viejo opened the season with a 7-3 win over Santa Margarita on Friday night in a battle of top 10 teams.
(Craig Weston)
By Eric Sondheimer
A look at the top 25 high school football teams in the Southland:

Rk. School (record) result; Next game; last week ranking

1. Mater Dei (1-0) def. Fort Lauderdale (Fla.) Aquinas, 26-23; vs. Bishop Montgomery, Friday; 1

2. St. John Bosco (1-0) def. Bradenton (Fla.) Manatee, 31-0; vs. El Paso (Texas) Eastwood, Friday; 2

3. Orange Lutheran (1-0) def. Miami Northwestern, 17-13; vs. Rancho Cucamonga, Friday; 3

4. Sierra Canyon (1-0) def. JSerra, 35-0; at Oaks Christian, Friday 4

5. Corona Centennial (1-0) def. Servite, 42-14; at Santa Margarita, Thursday; 5

6. Mission Viejo (1-0) def. Santa Margarita, 7-3; at St. Paul, Aug. 29; 6

7. Santa Margarita (0-1) lost to Mission Viejo, 7-3; vs. Corona Centennial, Thursday; 7

8. Gardena Serra (1-0) def. Palos Verdes, 26-0; at Hamilton, Thursday; 8

9. Cathedral (1-0) def. Loyola, 36-14; at Beaumont, Thursday; 11

10. Vista Murrieta (1-0) def. Great Oak, 41-25; vs. Murrieta Mesa, Friday; 13

11. Yorba Linda (1-0) def. Mayfair, 41-6; at Edison, Thursday; 14

12. Edison (1-0) def. Clovis West, 20-13; vs. Yorba Linda, Thursday; 15

13. San Juan Hills (0-0) def Chaparral, 38-33; at Eastvale Roosevelt, Thursday; 16

14. Chaminade (1-0) def. Oaks Christian, 42-27; vs. Valencia, Friday; NR

15. Los Alamitos (2-0) def. Kapolei, 34-31; at Narbonne, Friday; NR

16. JSerra (0-1) lost to Serra Canyon, 35-0; vs. Damien, Friday; 12

17. Servite (0-1) lost to Corona Centennial, 42-14; vs. Murrieta Valley, Friday; 9

18. Corona Del Mar (1-0) def. Rancho Verde, 41-6; at Santa Barbara, Friday; 20

19. Damien (1-0) def. Aquinas, 20-13; at JSerra, Aug. 29; 21

20. Downey (1-0) def. Sherman Oaks Notre Dame, 24-21; at Orange Vista, Friday; 23

21. Oxnard Pacifica (1-0) def. West Ranch, 59-17; at Oxnard, Friday; 25

22. Leuzinger (1-0) def. Long Beach Poly, 14-3; vs. Palmdale, Friday; NR

23. Long Beach Millikan (2-0) def. Newbury Park, 49-20; vs. Loyola, Friday; NR

24. Oaks Christian (0-1) lost to Chaminade, 42-27; vs. Sierra Canyon, Friday; 17

24. Palos Verdes (0-1) lost to Gardena Serra, 26-0; vs. Aiea Na Alii (Hawaii), Friday; 22

