Southern California Week 1 high school football schedule
-
-
- Share via
HIGH SCHOOL FOOTBALL WEEK 1
(Games at 7 p.m. unless noted)
THURSDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
Nonleague
Arleta at Cleveland
Bell at Marquez, 7:30 p.m.
Belmont at West Adams, 4 p.m.
Bernstein at Locke
Canoga Park at Hollywood
Chatsworth at Franklin
Chavez at San Fernando
Dorsey at Carson, 7:30 p.m.
Fremont at LA University
Gardena at South East, 4 p.m.
Granada Hills at Venice
Granada Hills Kennedy at San Pedro, 7:30 p.m.
Grant at Los Angeles, 4 p.m.
Huntington Park at Wilmington Banning
Legacy at Maywood CES
Lincoln at Legacy
LA Marshall at Sylmar
Maywood CES at Mendez
Monroe at Taft
Panorama at Manual Arts
Rancho Dominguez at Contreras, 4 p.m.
Reseda at Hawkins, 7:30 p.m.
Santee at Rivera
Sotomayor at Van Nuys
Torres at Jefferson
Washington at Westchester, 7:30 p.m.
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Artesia at Maranatha
Calabasas at Castaic
Cantwell-Sacred Heart at Montebello
Cathedral at Beaumont, 7:30 p.m.
Charter Oak vs. Upland at SoFi Stadium, 5 p.m.
Citrus Hill at Miller, 7:30 p.m.
Compton Centennial at Compton
Corona at Bloomington, 7:30 p.m.
Corona Centennial at Santa Margarita
Covina at Baldwin Park
Garey at Pomona
Great Oak at Rancho Verde, 7:30 p.m.
Hillcrest at Corona Santiago, 7:30 p.m.
La Sierra at West Valley
Liberty at Sultana, 7:30 p.m.
Los Osos at Alta Loma
Mountain View at Workman
Norwalk at Santa Fe
Ontario at San Gorgonio, 7:30 p.m.
Pioneer at Loara, 6:30 p.m.
Rancho Alamitos at Garden Grove Santiago
Redlands at Banning
Saddleback at South El Monte
San Juan Hills at Eastvale Roosevelt
San Marino at La Salle
Santa Ana at Placentia Valencia
Serrano at Barstow, 7:30 p.m.
St. Genevieve at Antelope Valley
Troy at La Mirada
Vista del Lago at Valley View, 7:30 p.m.
West Covina at Los Altos
Westminster at Buena Park
Yorba Linda vs. Edison at Huntington Beach
INTERSECTIONAL
Bakersfield at Garfield
Bosco Tech at LA Wilson
Crenshaw at Long Beach Jordan
Culver City at King-Drew
Gardena Serra at LA Hamilton
Jackson Hole (WY) at Linfield Christian, 7:30 p.m.
Lawndale at LA Roosevelt
Long Beach Cabrillo at LA Jordan
Los Alamitos at Narbonne
Lynwood at South Gate
Monrovia at Eagle Rock
Palisades at Harvard-Westlake
Paramount at Fairfax
Vasquez at Roybal
8-MAN
CITY
New Designs University Park at Sherman Oaks CES
INTERSECTIONAL
Public Safety Academy at East Valley
Milken at Valley Oaks CES
FRIDAY’S SCHEDULE
SOUTHERN SECTION
Adelanto at Ridgecrest Burroughs
Anaheim Canyon vs. Ayala at SoFi Stadium, 5 p.m.
Apple Valley at Highland
Aquinas at Glendora
Arlington at Ramona
Arroyo at South Torrance
Arroyo Grande at Newbury Park
Arroyo Valley at Nuview Bridge
Azusa at Ganesha
Bell Gardens at El Rancho
Bermuda Dunes Desert Christian at Riverside Prep
Bishop Diego vs. West Ranch at Valencia
Bishop Montgomery vs. Mater Dei at Santa Ana Bowl
Bolsa Grande at Ocean View
Brea Olinda at Cypress
Brentwood at Hueneme
Burbank Burroughs vs. Hart at College of the Canyons
California at Sunny Hills
Canyon Country Canyon at Buena
Carter at Don Lugo
Cerritos at Gahr
Chaffey at Fillmore
Chino vs. Summit at Miller, 7:30 p.m.
Claremont at Diamond Bar
Compton Centennial at Compton
Corona del Mar at Santa Barbara
Crescenta Valley at Knight
Damien at JSerra
Del Sol at Viewpoint
Diamond Ranch at Bonita
Downey at Orange Vista
Duarte at Glendale
Eastside at Mary Star
Eisenhower at Colton
El Modena at Dana Hills
El Monte at Alhambra
El Toro at Aliso Niguel
Esperanza at Fountain Valley
Estancia at Costa Mesa
Etiwanda at Citrus Valley
Gabrielino at Whittier
Garden Grove Pacifica vs. Garden Grove at SoFi Stadium, 8:30 p.m.
Godinez at Westminster La Quinta
Golden Valley at Crespi
Grace at Arrowhead Christian
Granite Hills at Patriot
Hacienda Heights Wilson at Rowland
Hawthorne at Firebaugh
Hemet at Salesian
Hesperia at Jurupa Hills
Huntington Beach at Trabuco Hills
Indio at Fullerton
Irvine at Portola
Jurupa Valley at Fontana
Kaiser at Heritage
King at San Jacinto
La Canada at Santa Paula
La Habra at Northview
La Palma Kennedy at Woodbridge
La Quinta at Yucca Valley
La Serna at Schurr
La Sierra at West Valley
Laguna Hills at Orange
Lakeside at Tahquitz
Lancaster at Newport Harbor
Littlerock at St. Bernard
Long Beach Wilson at Marina
Los Amigos at Silver Valley
Loyola at Millikan
Magnolia at Compton Early College
Mira Costa at St. Francis
Mission Viejo at St. Paul
Montclair at Walnut
Murrieta Mesa at Vista Murrieta
Murrieta Valley at Servite
Norco at Colony
Northwood at Sonora
Oak Hills at Bishop Amat
Palm Springs at Grand Terrace
Palmdale at Leuzinger
Paloma Valley at Moreno Valley
Paraclete at San Marcos
Pasadena Marshall at Dominguez
Quartz Hill at Rio Hondo Prep
Rancho Christian at Norte Vista
Rancho Cucamonga at Orange Lutheran
Rancho Mirage at Coachella Valley
Redlands East Valley at Perris
Redondo at El Dorado
Rim of the World at Big Bear
Rio Mesa at Camarillo
Riverside North at Riverside Poly
Rosemead at San Gabriel
Rubidoux at Pacific
San Bernardino at Cathedral City
San Dimas at Pasadena
San Jacinto Valley Academy at Desert Mirage
Santa Ana Calvary Chapel at Cerritos Valley Christian
Santa Clara at Century
Santa Monica at Laguna Beach
Santa Rosa Academy at California Military Institute
Saugus at Oak Park
Savanna at Glenn
Segerstrom at Santa Ana Valley
Sherman Oaks Notre Dame at Alemany
Sierra Canyon at Oaks Christian
Sierra Vista at Keppel
Silverado at Yucaipa
South Hills at Ontario Christian
South Pasadena at Arcadia
St. Anthony at Lakewood
St. Monica at Peninsula, 4:30 p.m.
St. Pius X-St. Matthias at Crean Lutheran
Temecula Prep at Rialto
Temecula Valley at Elsinore
Temescal Canyon at El Segundo
Temple City at La Puente
Torrance at West Torrance
Trinity Classical at Nordhoff
Tustin at Foothill
Upland at Charter Oak
Valencia at Chaminade
Ventura at Thousand Oaks
Villa Park at Western
Western Christian at Riverside Notre Dame
Westlake at Agoura
Xavier Prep at Desert Hot Springs
INTERSECTIONAL
‘Aiea (HI) at Palos Verdes, 3 p.m.
Angelou at Hoover, 5:30 p.m.
Anza Hamilton at El Cajon Foothills Christian
Beckman at Chula Vista Eastlake
Beverly Hills at Washington
Gilbert (AZ) Campo Verde at Capistrano Valley
Canyon Springs at Fallbrook
El Camino Real at Heritage Christian
El Paso (TX) Eastwood at St. John Bosco
Fresno Bullard at Mayfair
Long Beach Poly at San Diego Lincoln
Mesa (AZ) Westwood at Burbank
Moorpark at Bakersfield Centennial
Nogales at Henderson (NV) Lake Mead Academy
North Hollywood at Village Christian
Oceanside El Camino at Chino Hills
Palm Desert at El Centro Central
Riverton (UT) at San Clemente
Scripps Ranch at Warren
Shadow Hills at Palo Verde Valley
Simi Valley at Las Vegas Shadow Ridge
St. Bonaventure at Birmingham
Tesoro at North County San Marcos, 7:15 p.m.
Victor Valley at North Las Vegas (NV) Legacy
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Faith Baptist at Chadwick, 3:30 p.m.
Highland Entrepreneur at PAL Charter, 3 p.m.
Malibu at Coast Union, 6 p.m.
Lucerne Valley at Southlands Christian
Noli Indian at Calvary Baptist
INTERSECTIONAL
CSDR at Animo Jackie Robinson
Desert Christian at Laton
Frazier Mountain at Lancaster Baptist, 7:30 p.m.
Maricopa at Alpaugh
New Designs Watts at Valley Oaks Charter
SATURDAY’S SCHEDULE
SOUTHERN SECTION
Irvine University at Capistrano Valley Christian, 1 p.m.
Whittier Christian at Webb, 1 p.m.
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Avalon at Santa Clarita Christian, 12:30 p.m.
California Lutheran at Hesperia Christian, 6 p.m.
Santa Ana Magnolia Science at Downey Calvary Chapel, 6 p.m.
Santa Maria Valley Christian at Cate, 1:30 p.m.
Vista Meridian at Lighthouse Christian
INTERSECTIONAL
Academy for Careers & Exploration at Lone Pine, 5 p.m.
Cuyama Valley at Bakersfield Legacy Christian Academy
Monterey Trinity Christian at San Luis Obispo Classical Academy, 2 p.m.
Orcutt Academy at Laguna Blanca, 1 p.m.
Sage Hill at Fresno Christian, 8:30 p.m.
More to Read
Get our high school sports newsletter
Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.
You may occasionally receive promotional content from the Los Angeles Times.