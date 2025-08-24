Advertisement
High School Sports

Southern California Week 1 high school football schedule

Luke Fahey celebrates with his Mission Viejo teammates after 7-3 win over Santa Margarita Friday.
(Craig Weston)

HIGH SCHOOL FOOTBALL WEEK 1

(Games at 7 p.m. unless noted)

THURSDAY’S SCHEDULE

CITY SECTION

Nonleague

Arleta at Cleveland

Bell at Marquez, 7:30 p.m.

Belmont at West Adams, 4 p.m.

Bernstein at Locke

Canoga Park at Hollywood

Chatsworth at Franklin

Chavez at San Fernando

Dorsey at Carson, 7:30 p.m.

Fremont at LA University

Gardena at South East, 4 p.m.

Granada Hills at Venice

Granada Hills Kennedy at San Pedro, 7:30 p.m.

Grant at Los Angeles, 4 p.m.

Huntington Park at Wilmington Banning

Legacy at Maywood CES

Lincoln at Legacy

LA Marshall at Sylmar

Maywood CES at Mendez

Monroe at Taft

Panorama at Manual Arts

Rancho Dominguez at Contreras, 4 p.m.

Reseda at Hawkins, 7:30 p.m.

Santee at Rivera

Sotomayor at Van Nuys

Torres at Jefferson

Washington at Westchester, 7:30 p.m.

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Artesia at Maranatha

Calabasas at Castaic

Cantwell-Sacred Heart at Montebello

Cathedral at Beaumont, 7:30 p.m.

Charter Oak vs. Upland at SoFi Stadium, 5 p.m.

Citrus Hill at Miller, 7:30 p.m.

Compton Centennial at Compton

Corona at Bloomington, 7:30 p.m.

Corona Centennial at Santa Margarita

Covina at Baldwin Park

Garey at Pomona

Great Oak at Rancho Verde, 7:30 p.m.

Hillcrest at Corona Santiago, 7:30 p.m.

La Sierra at West Valley

Liberty at Sultana, 7:30 p.m.

Los Osos at Alta Loma

Mountain View at Workman

Norwalk at Santa Fe

Ontario at San Gorgonio, 7:30 p.m.

Pioneer at Loara, 6:30 p.m.

Rancho Alamitos at Garden Grove Santiago

Redlands at Banning

Saddleback at South El Monte

San Juan Hills at Eastvale Roosevelt

San Marino at La Salle

Santa Ana at Placentia Valencia

Serrano at Barstow, 7:30 p.m.

St. Genevieve at Antelope Valley

Troy at La Mirada

Vista del Lago at Valley View, 7:30 p.m.

West Covina at Los Altos

Westminster at Buena Park

Yorba Linda vs. Edison at Huntington Beach

INTERSECTIONAL

Bakersfield at Garfield

Bosco Tech at LA Wilson

Crenshaw at Long Beach Jordan

Culver City at King-Drew

Gardena Serra at LA Hamilton

Jackson Hole (WY) at Linfield Christian, 7:30 p.m.

Lawndale at LA Roosevelt

Long Beach Cabrillo at LA Jordan

Los Alamitos at Narbonne

Lynwood at South Gate

Monrovia at Eagle Rock

Palisades at Harvard-Westlake

Paramount at Fairfax

Vasquez at Roybal

8-MAN

CITY

New Designs University Park at Sherman Oaks CES

INTERSECTIONAL

Public Safety Academy at East Valley

Milken at Valley Oaks CES

FRIDAY’S SCHEDULE

SOUTHERN SECTION

Adelanto at Ridgecrest Burroughs

Anaheim Canyon vs. Ayala at SoFi Stadium, 5 p.m.

Apple Valley at Highland

Aquinas at Glendora

Arlington at Ramona

Arroyo at South Torrance

Arroyo Grande at Newbury Park

Arroyo Valley at Nuview Bridge

Azusa at Ganesha

Bell Gardens at El Rancho

Bermuda Dunes Desert Christian at Riverside Prep

Bishop Diego vs. West Ranch at Valencia

Bishop Montgomery vs. Mater Dei at Santa Ana Bowl

Bolsa Grande at Ocean View

Brea Olinda at Cypress

Brentwood at Hueneme

Burbank Burroughs vs. Hart at College of the Canyons

California at Sunny Hills

Canyon Country Canyon at Buena

Carter at Don Lugo

Cerritos at Gahr

Chaffey at Fillmore

Chino vs. Summit at Miller, 7:30 p.m.

Claremont at Diamond Bar

Compton Centennial at Compton

Corona del Mar at Santa Barbara

Crescenta Valley at Knight

Damien at JSerra

Del Sol at Viewpoint

Diamond Ranch at Bonita

Downey at Orange Vista

Duarte at Glendale

Eastside at Mary Star

Eisenhower at Colton

El Modena at Dana Hills

El Monte at Alhambra

El Toro at Aliso Niguel

Esperanza at Fountain Valley

Estancia at Costa Mesa

Etiwanda at Citrus Valley

Gabrielino at Whittier

Garden Grove Pacifica vs. Garden Grove at SoFi Stadium, 8:30 p.m.

Godinez at Westminster La Quinta

Golden Valley at Crespi

Grace at Arrowhead Christian

Granite Hills at Patriot

Hacienda Heights Wilson at Rowland

Hawthorne at Firebaugh

Hemet at Salesian

Hesperia at Jurupa Hills

Huntington Beach at Trabuco Hills

Indio at Fullerton

Irvine at Portola

Jurupa Valley at Fontana

Kaiser at Heritage

King at San Jacinto

La Canada at Santa Paula

La Habra at Northview

La Palma Kennedy at Woodbridge

La Quinta at Yucca Valley

La Serna at Schurr

La Sierra at West Valley

Laguna Hills at Orange

Lakeside at Tahquitz

Lancaster at Newport Harbor

Littlerock at St. Bernard

Long Beach Wilson at Marina

Los Amigos at Silver Valley

Loyola at Millikan

Magnolia at Compton Early College

Mira Costa at St. Francis

Mission Viejo at St. Paul

Montclair at Walnut

Murrieta Mesa at Vista Murrieta

Murrieta Valley at Servite

Norco at Colony

Northwood at Sonora

Oak Hills at Bishop Amat

Palm Springs at Grand Terrace

Palmdale at Leuzinger

Paloma Valley at Moreno Valley

Paraclete at San Marcos

Pasadena Marshall at Dominguez

Quartz Hill at Rio Hondo Prep

Rancho Christian at Norte Vista

Rancho Cucamonga at Orange Lutheran

Rancho Mirage at Coachella Valley

Redlands East Valley at Perris

Redondo at El Dorado

Rim of the World at Big Bear

Rio Mesa at Camarillo

Riverside North at Riverside Poly

Rosemead at San Gabriel

Rubidoux at Pacific

San Bernardino at Cathedral City

San Dimas at Pasadena

San Jacinto Valley Academy at Desert Mirage

Santa Ana Calvary Chapel at Cerritos Valley Christian

Santa Clara at Century

Santa Monica at Laguna Beach

Santa Rosa Academy at California Military Institute

Saugus at Oak Park

Savanna at Glenn

Segerstrom at Santa Ana Valley

Sherman Oaks Notre Dame at Alemany

Sierra Canyon at Oaks Christian

Sierra Vista at Keppel

Silverado at Yucaipa

South Hills at Ontario Christian

South Pasadena at Arcadia

St. Anthony at Lakewood

St. Monica at Peninsula, 4:30 p.m.

St. Pius X-St. Matthias at Crean Lutheran

Temecula Prep at Rialto

Temecula Valley at Elsinore

Temescal Canyon at El Segundo

Temple City at La Puente

Torrance at West Torrance

Trinity Classical at Nordhoff

Tustin at Foothill

Upland at Charter Oak

Valencia at Chaminade

Ventura at Thousand Oaks

Villa Park at Western

Western Christian at Riverside Notre Dame

Westlake at Agoura

Xavier Prep at Desert Hot Springs

INTERSECTIONAL

‘Aiea (HI) at Palos Verdes, 3 p.m.

Angelou at Hoover, 5:30 p.m.

Anza Hamilton at El Cajon Foothills Christian

Beckman at Chula Vista Eastlake

Beverly Hills at Washington

Gilbert (AZ) Campo Verde at Capistrano Valley

Canyon Springs at Fallbrook

El Camino Real at Heritage Christian

El Paso (TX) Eastwood at St. John Bosco

Fresno Bullard at Mayfair

Long Beach Poly at San Diego Lincoln

Mesa (AZ) Westwood at Burbank

Moorpark at Bakersfield Centennial

Nogales at Henderson (NV) Lake Mead Academy

North Hollywood at Village Christian

Oceanside El Camino at Chino Hills

Palm Desert at El Centro Central

Riverton (UT) at San Clemente

Scripps Ranch at Warren

Shadow Hills at Palo Verde Valley

Simi Valley at Las Vegas Shadow Ridge

St. Bonaventure at Birmingham

Tesoro at North County San Marcos, 7:15 p.m.

Victor Valley at North Las Vegas (NV) Legacy

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Faith Baptist at Chadwick, 3:30 p.m.

Highland Entrepreneur at PAL Charter, 3 p.m.

Malibu at Coast Union, 6 p.m.

Lucerne Valley at Southlands Christian

Noli Indian at Calvary Baptist

INTERSECTIONAL

CSDR at Animo Jackie Robinson

Desert Christian at Laton

Frazier Mountain at Lancaster Baptist, 7:30 p.m.

Maricopa at Alpaugh

New Designs Watts at Valley Oaks Charter

SATURDAY’S SCHEDULE

SOUTHERN SECTION

Irvine University at Capistrano Valley Christian, 1 p.m.

Whittier Christian at Webb, 1 p.m.

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Avalon at Santa Clarita Christian, 12:30 p.m.

California Lutheran at Hesperia Christian, 6 p.m.

Santa Ana Magnolia Science at Downey Calvary Chapel, 6 p.m.

Santa Maria Valley Christian at Cate, 1:30 p.m.

Vista Meridian at Lighthouse Christian

INTERSECTIONAL

Academy for Careers & Exploration at Lone Pine, 5 p.m.

Cuyama Valley at Bakersfield Legacy Christian Academy

Monterey Trinity Christian at San Luis Obispo Classical Academy, 2 p.m.

Orcutt Academy at Laguna Blanca, 1 p.m.

Sage Hill at Fresno Christian, 8:30 p.m.

