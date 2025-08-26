High school flag football: Monday’s and Tuesday’s scores
TUESDAY’S RESULTS
SOUTHERN SECTION
Beaumont 12, Chino 0
Bonita 32, Rancho Cucamonga 6
Bishop Amat 46, Keppel 6
Buena Park 25, Mayfair 12
Canyon Springs 20, Vista del Lago 0
Channel Islands 13, Simi Valley 12
Claremont 24, Alta Loma 0
Colony 22, Pomona 6
Covina 46, Ramona Convent 0
El Segundo 28, South Torrance 12
Elsinore 27, Tahquitz 7
El Toro 26, Yorba Linda 19
Jurupa Hills 33, Adelanto 12
Laguna Beach 7, Sage Hill 0
La Mirada 30, Glenn 6
La Serna 35, St, Lucy’s 19
La Sierra 8, Aquinas 7
Mater Dei 43, Cajon 19
Moreno Valley 7, Norte Vista 0
Newbury Park 41, Ventura 33
Nogales 54, El Monte 0
North Torrance 47, West Torrance 6
Oak Park 28, Oaks Christian 12
Ontario 34, Baldwin Park 13
Orange Lutheran 46, Beckman 7
Oxnard 61, Del Sol 0
Redlands 34, Indian Springs 6
Redlands East Valley 48, Ontario Christian 0
Rialto 30, Arroyo Valley 2
Riverside King 34, San Jacinto 6
Riverside Poly 19, Hemet 12
San Gorgonio 45, Colton 0
San Jacinto Valley Academy 25, CAMS 0
San Marino 28, San Gabriel 6
Santa Margarita 32, Mission Viejo 6
Savanna 18, Westminster La Quinta 0
Schurr 24, Monrovia 19
Shadow Hills 32, El Centro Central 13
Summit 61, Rim of the World 6
Temecula Prep 55, Nuview Bridge 0
Temescal Canyon 25, West Valley 0
Trabuco Hills 20, El Modena 0
Western Christian 32, Eastvale Roosevelt 20
Westridge 33, Providence 0
MONDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Carson 32, Fremont 0
Eagle Rock 25, Sherman Oaks CES 13
Sotomayor 12, Lincoln 7
SOUTHERN SECTION
Alta Loma 18, Chaffey 0
Arroyo Valley 57, Rim of the World 0
Ayala 37, Quartz Hill 6
Beckman 26, Santa Ana Foothill 6
Bellflower 32, Whittier 0
Bishop Amat 26, Northview 6
Bolsa Grande 22, Western 0
Cajon 28, Serrano 7
California 12, Warren 6
Castaic 13, Canyon Country Canyon 0
Chino 15, Rancho Cucamonga 0
Compton 14, Long Beach Cabrillo 7
Corona 14, Riverside King 12
Corona Centennial 18, Norco 6
Corona Santiago 24, Eastvale Roosevelt 12
Costa Mesa 44, Los Amigos 0
Covina 28, Los Osos 0
Crean Lutheran 19, Westminster 11
Cypress 28, La Palma Kennedy 20
Edison 26, Fountain Valley 0
El Monte 13, Mountain View 12
Dominguez 25, Compton Early College 0
Downey 27, Troy 0
Gabrielino 31, South El Monte 7
Garden Grove Pacifica 12, Anaheim 0
Glendora 14, Don Lugo 0
Hart 14, Vasquez 0
Hemet 12, Yucaipa 0
Hillcrest 36, Vista del Lago 0
Huntington Beach 54, Marina 0
Jurupa Hills 25, Rialto 19
Kaiser 26, Adelanto 14
Knight 13, Bishop Alemany 6
Laguna Hills 19, Garden Grove 6
La Canada 28, Alhambra 12
La Habra 18, Villa Park 0
Lakewood St. Joseph 26, Aliso Niguel 25
La Mirada 13, Los Altos 6
La Serna 35, Brea Olinda 14
Linfield Christian 41, Murrieta Valley 0
Loara 14, Rancho Alamitos 13
Long Beach Wilson 30, Sacred Heart of Jesus 6
Mayfair 22, Capistrano Valley 0
Montclair 19, Duarte 6
Monrovia 13, Hacienda Heights Wilson 0
Newport Harbor 16, Corona Del Mar 0
Northwood 33, Laguna Beach 0
Ontario 33, Workman 0
Orange 26, Saddleback 6
Palm Desert 7, Moreno Valley 6
Placentia Valencia 25, Sierra Vista 14
Portola 7, Irvine 0
Riverside North 13, Norte Vista 6
Rosemead 24, Arroyo 6
Rowland 13, Buena Park 6
San Gorgonio 40, Fontana 6
Santa Margarita 25, Tesoro 12
Savanna 21, Santa Ana Valley 6
Shadow Hills 33, Indio 0
Sonora 18, Sunny Hills 13
South Hills 59, St. Lucy’s 12
St. Paul 7, San Marino 0
Summit 44, Colton 7
Temescal Canyon 25, Riverside Poly 16
Upland 47, San Dimas 14
Valencia 18, Saugus 6
Western Christian 19, Aquinas 0
West Ranch 20, Golden Valley 0
Westridge 33, Immaculate Heart 6
Woodbridge 18, Rosary 0
INTERSECTIONAL
Culver City 24, LA Hamilton 12
Garfield 6, Montebello 0
Palos Verdes 25, Foshay 0
San Pedro 34, Palos Verdes 12
San Pedro 40, Foshay 0
Verdugo Hills 8, Burbank Burroughs 6
Verdugo Hills 26, Burbank Burroughs 20
