High school football: Thursday’s scores
WEEK 1
(Games at 7 p.m. unless noted)
THURSDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
Nonleague
Belmont d. West Adams, forfeit
Canoga Park 27, Hollywood 22
Carson 14, Dorsey 0
Cleveland 70, Arleta 37
Contreras 34, Rancho Dominguez 22
Franklin 49, Chatsworth 12
Gardena 50. South East 0
Hawkins 48, Reseda 6
L.A. Marshall 27, Sylmar 18
Lincoln 42, Legacy 12
Locke 45, Bernstein 12
Los Angeles 38, Grant 30
Marquez 42, Bell 0
Maywood CES 26, Mendez 15
Panorama 44, Manual Arts 16
San Fernando 42, Chavez 6
San Pedro 52, Granada Hills Kennedy 13
Santee 54, Rivera 22
Taft 46, Monroe 0
University 19, Fremont 8
Van Nuys 42, Jefferson 34
Venice 28, Granada Hills 17
Wilmington Banning 40, Huntington Park 6
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Alta Loma 20, Los Osos 13
Baldwin Park 49, Covina 41
Beaumont 52, Cathedral 31
Calabasas 47, Castaic 6
Charter Oak 33, Upland 23
Citrus Hill 26, Miller 6
Compton 56, Compton Centennial 7
Corona 53, Bloomington 34
Garey 27, Pomona 20
Great Oak 31, Rancho Verde 6
Corona Santiago 52, Hillcrest 50
Maranatha 49, Artesia 7
La Mirada 24, Troy 21
La Salle 28, San Marino 14
Los Altos 21, West Covina 7
Mountain View 49, Workman 20
Norwalk 35, Santa Fe 20
Oak Hills 38, Bishop Amat 10
Ontario 35, San Gorgonio 13
Placentia Valencia 35, Santa Ana 7
Rancho Alamitos 38, Garden Grove Santiago 7
Redlands 28, Banning 20
Saddleback 49, South El Monte 14
San Juan Hills 41, Eastvale Roosevelt 0
Santa Margarita 33, Corona Centennial 27 (2 OT)
Serrano 17, Barstow 15
St. Genevieve 47, Antelope Valley 12
Vista del Lago 14, Valley View 10
Westminster 17, Buena Park 0
West Valley 50, La Sierra 6
Yorba Linda 21, Edison 17
INTERSECTIONAL
Bakersfield 34, Garfield 0
Crenshaw 32, Long Beach Jordan 24
Culver City 41, King-Drew 7
Gardena Serra 47, LA Hamilton 0
Jackson Hole (Wyo.) 24, Linfield Christian 22
L.A. Wilson 70, Bosco Tech 0
Lawndale 49, LA Roosevelt 7
Long Beach Cabrillo 34, LA Jordan 8
Los Alamitos 48, Narbonne 0
South Gate 38, Lynwood 10
Monrovia 51, Eagle Rock 41
North Torrance 52, Westchester 0
Palisades 37, Harvard-Westlake 34
Paramount 27, Fairfax 22
Vasquez 21, Roybal 14
8-MAN
CITY
Sherman Oaks CES 56, New Designs University Park 12
INTERSECTIONAL
Public Safety Academy 64, East Valley 64
Valley Oaks CES 40, Milken 22
