High School Sports

High school football: Thursday’s scores

High school football scores
By Los Angeles Times staff

WEEK 1

(Games at 7 p.m. unless noted)

THURSDAY’S SCHEDULE

CITY SECTION

Nonleague

Belmont d. West Adams, forfeit

Canoga Park 27, Hollywood 22

Carson 14, Dorsey 0

Cleveland 70, Arleta 37

Contreras 34, Rancho Dominguez 22

Franklin 49, Chatsworth 12

Gardena 50. South East 0

Hawkins 48, Reseda 6

L.A. Marshall 27, Sylmar 18

Lincoln 42, Legacy 12

Locke 45, Bernstein 12

Los Angeles 38, Grant 30

Marquez 42, Bell 0

Maywood CES 26, Mendez 15

Panorama 44, Manual Arts 16

San Fernando 42, Chavez 6

San Pedro 52, Granada Hills Kennedy 13

Santee 54, Rivera 22

Taft 46, Monroe 0

University 19, Fremont 8

Van Nuys 42, Jefferson 34

Venice 28, Granada Hills 17

Wilmington Banning 40, Huntington Park 6

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Alta Loma 20, Los Osos 13

Baldwin Park 49, Covina 41

Beaumont 52, Cathedral 31

Calabasas 47, Castaic 6

Charter Oak 33, Upland 23

Citrus Hill 26, Miller 6

Compton 56, Compton Centennial 7

Corona 53, Bloomington 34

Garey 27, Pomona 20

Great Oak 31, Rancho Verde 6

Corona Santiago 52, Hillcrest 50

Maranatha 49, Artesia 7

La Mirada 24, Troy 21

La Salle 28, San Marino 14

Los Altos 21, West Covina 7

Mountain View 49, Workman 20

Norwalk 35, Santa Fe 20

Oak Hills 38, Bishop Amat 10

Ontario 35, San Gorgonio 13

Placentia Valencia 35, Santa Ana 7

Rancho Alamitos 38, Garden Grove Santiago 7

Redlands 28, Banning 20

Saddleback 49, South El Monte 14

San Juan Hills 41, Eastvale Roosevelt 0

Santa Margarita 33, Corona Centennial 27 (2 OT)

Serrano 17, Barstow 15

St. Genevieve 47, Antelope Valley 12

Vista del Lago 14, Valley View 10

Westminster 17, Buena Park 0

West Valley 50, La Sierra 6

Yorba Linda 21, Edison 17

INTERSECTIONAL

Bakersfield 34, Garfield 0

Crenshaw 32, Long Beach Jordan 24

Culver City 41, King-Drew 7

Gardena Serra 47, LA Hamilton 0

Jackson Hole (Wyo.) 24, Linfield Christian 22

L.A. Wilson 70, Bosco Tech 0

Lawndale 49, LA Roosevelt 7

Long Beach Cabrillo 34, LA Jordan 8

Los Alamitos 48, Narbonne 0

South Gate 38, Lynwood 10

Monrovia 51, Eagle Rock 41

North Torrance 52, Westchester 0

Palisades 37, Harvard-Westlake 34

Paramount 27, Fairfax 22

Vasquez 21, Roybal 14

8-MAN

CITY

Sherman Oaks CES 56, New Designs University Park 12

INTERSECTIONAL

Public Safety Academy 64, East Valley 64

Valley Oaks CES 40, Milken 22

