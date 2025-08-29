Advertisement
High School Sports

High school flag football: Wednesday’s and Thursday’s scores

Football on Yardage Marker. Low Angle. Horizontial View
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff

WEDNESDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Bell 13, Franklin 7

Bellflower 47, WISH Academy 13

East Valley 38, Valor Academy 6

Granada Hills Kennedy 27, Arleta 6

Kennedy 33, Arleta 0

Narbonne 43, Sherman Oaks CES 6

Panorama 27, Sherman Oaks CES 6

Panorama 6, Narbonne 0

San Fernando 32, Chatsworth 0

Sun Valley Magnet 32, AMIT 0

Verdugo Hills 18, San Fernando 6

Verdugo Hills 30, Chatsworth 6

SOUTHERN SECTION

Alhambra 19, Ramona Convent 18

Aliso Niguel 34, Corona Santiago 14

Antelope Valley 66, PACS 0

Arroyo 27, Mountain View 12

Baldwin Park 60, Edgewood 0

Bellflower 47, WISH Academy 13

Bell Gardens 25, Hawthorne 0

Bolsa Grande 31, Garden Grove Santiago 6

Brea Olinda 41, Sonora 20

Castaic 13, Valencia 6

Corona Del Mar 21, Marina 8

Costa Mesa 26, Estancia 0

Desert Hot Springs 34, Banning 8

Downey 32, Westminster 0

Fullerton 14, La Palma Kennedy 7

Garey 20, Chaffey 14

Gahr 25, Buena Park 13

Glendora 13, Azusa 0

Hart 26, Golden Valley 0

Highland 32, Fillmore 0

Huntington Beach 14, Edison 12

Inglewood 18, Corona 13

JSerra 27, San Juan Hills 0

Katella 34, Whitney 0

La Habra 14, California 7

Lakewood St. Joseph 20, Bishop Amat 0

Long Beach Jordan 34, Long Beach Cabrillo 0

Mater Dei 33, Beckman 27

Millikan 12, Anaheim 0

Montebello 28, Pioneer 0

Newport Harbor 21, Los Alamitos 0

Norco 31, Chino Hills 0

Northwood 24, Irvine 6

Orange 42, Western 0

Placentia Valencia 13, Laguna Hills 7

Rialto 13, Artesia 0

Rosary 6, Irvine University 0

Saddleback 26, Santa Ana Valley 20

San Clemente 41, Troy 0

San Dimas 19, Bonita 6

Santa Ana Foothill 6, Dana Hills 0

Segerstrom 26, Tustin 0

Sherman Oaks Notre Dame 16, Royal 12

Sierra Vista 20, Rowland 13

Simi Valley 31, Santa Paula 19

South El Monte 7, Rosemead 6

St. Anthony 22, Mayfair 13

St. Paul 26, South East 12

Vasquez 7, Canyon Country Canyon 6

Villa Park 44, Paramount 0

Warren 18, La Serna 12

West Ranch 20, Saugus 8

Westridge 24, Duarte 0

Whittier 12, Newport Beach Pacifica Christian 7

Windward 38, Compton Early College 12

Woodbridge 10, Portola 12

Xavier Prep 18, Rancho Mirage 6

INTERSECTIONAL

THURSDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Legacy 28, Lincoln 6

Wilson 53, Torres 0

SOUTHERN SECTION

Bolsa Grande 18, Newport Beach Pacifica Christian 6

Buena 12, Santa Barbara 6

Cerritos d. Buena Park, forfeit

Channel Islands 44, Knight 21

Dos Pueblos 53, Rio Mesa 0

Edison 19, San Clemente 13

El Toro 33, Millikan 13

Fountain Valley 39, Garden Grove 6

Highland 32, Fillmore 0

Magnolia 33, Glenn 6

Mater Dei 45, Traduco Hills 40

Mira Costa 13, Santa Monica 7

Orange Lutheran 52, Esperanza 6

San Jacinto Valley Academy 13, Hemet 6

San Marcos 33, Oxnard 6

Torrance 27, El Segundo 7

Vasquez 13, Eastside 6

Ventura 46, Oxnard Pacifica 14

Westlake 34, Moorpark 12

