High school flag football: Wednesday’s and Thursday’s scores
WEDNESDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Bell 13, Franklin 7
Bellflower 47, WISH Academy 13
East Valley 38, Valor Academy 6
Granada Hills Kennedy 27, Arleta 6
Narbonne 43, Sherman Oaks CES 6
Panorama 27, Sherman Oaks CES 6
San Fernando 32, Chatsworth 0
Sun Valley Magnet 32, AMIT 0
Verdugo Hills 18, San Fernando 6
Verdugo Hills 30, Chatsworth 6
SOUTHERN SECTION
Alhambra 19, Ramona Convent 18
Aliso Niguel 34, Corona Santiago 14
Antelope Valley 66, PACS 0
Arroyo 27, Mountain View 12
Baldwin Park 60, Edgewood 0
Bell Gardens 25, Hawthorne 0
Bolsa Grande 31, Garden Grove Santiago 6
Brea Olinda 41, Sonora 20
Castaic 13, Valencia 6
Corona Del Mar 21, Marina 8
Costa Mesa 26, Estancia 0
Desert Hot Springs 34, Banning 8
Downey 32, Westminster 0
Fullerton 14, La Palma Kennedy 7
Garey 20, Chaffey 14
Gahr 25, Buena Park 13
Glendora 13, Azusa 0
Hart 26, Golden Valley 0
Highland 32, Fillmore 0
Huntington Beach 14, Edison 12
Inglewood 18, Corona 13
JSerra 27, San Juan Hills 0
Katella 34, Whitney 0
La Habra 14, California 7
Lakewood St. Joseph 20, Bishop Amat 0
Long Beach Jordan 34, Long Beach Cabrillo 0
Mater Dei 33, Beckman 27
Millikan 12, Anaheim 0
Montebello 28, Pioneer 0
Newport Harbor 21, Los Alamitos 0
Norco 31, Chino Hills 0
Northwood 24, Irvine 6
Orange 42, Western 0
Placentia Valencia 13, Laguna Hills 7
Rialto 13, Artesia 0
Rosary 6, Irvine University 0
Saddleback 26, Santa Ana Valley 20
San Clemente 41, Troy 0
San Dimas 19, Bonita 6
Santa Ana Foothill 6, Dana Hills 0
Segerstrom 26, Tustin 0
Sherman Oaks Notre Dame 16, Royal 12
Sierra Vista 20, Rowland 13
Simi Valley 31, Santa Paula 19
South El Monte 7, Rosemead 6
St. Anthony 22, Mayfair 13
St. Paul 26, South East 12
Vasquez 7, Canyon Country Canyon 6
Villa Park 44, Paramount 0
Warren 18, La Serna 12
West Ranch 20, Saugus 8
Westridge 24, Duarte 0
Whittier 12, Newport Beach Pacifica Christian 7
Windward 38, Compton Early College 12
Woodbridge 10, Portola 12
Xavier Prep 18, Rancho Mirage 6
INTERSECTIONAL
THURSDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Legacy 28, Lincoln 6
Wilson 53, Torres 0
SOUTHERN SECTION
Bolsa Grande 18, Newport Beach Pacifica Christian 6
Buena 12, Santa Barbara 6
Cerritos d. Buena Park, forfeit
Channel Islands 44, Knight 21
Dos Pueblos 53, Rio Mesa 0
Edison 19, San Clemente 13
El Toro 33, Millikan 13
Fountain Valley 39, Garden Grove 6
Magnolia 33, Glenn 6
Mater Dei 45, Traduco Hills 40
Mira Costa 13, Santa Monica 7
Orange Lutheran 52, Esperanza 6
San Jacinto Valley Academy 13, Hemet 6
San Marcos 33, Oxnard 6
Torrance 27, El Segundo 7
Vasquez 13, Eastside 6
Ventura 46, Oxnard Pacifica 14
Westlake 34, Moorpark 12
