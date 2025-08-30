Advertisement
High School Sports

High school flag football: Friday and Saturday scores

High school flag football equipment on green turf.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff

FRIDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Narbonne 18, Franklin 0

San Pedro 25, Arleta 0

SOUTHERN SECTION

Cerritos 14, Garden Grove Santiago 6

Compton 45, Whitney 0

Crean Lutheran 18, Gahr 7

Crean Lutheran 13, Villa Park 0

Compton 45, Whitney 0

Gahr 13, Villa Park 12

Hart 14, Burbank Burroughs 6

Redondo Union 19, Inglewood 0

Torrance 32, Leuzinger 6

INTERSECTIONAL

Bakersfield Christian 35, Arleta 0

Inglewood 13, Carson 0

Palos Verdes 32, Franklin 0

Palos Verdes 12, Narbonne 6

Redondo Union 33, Carson 0

San Pedro 25, Bakersfield Christian 7

Wilmington Banning 20, Leuzinger 6

Wilmington Banning 12, Torrance 6

SATURDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Carson 6, Franklin 6

SOUTHERN SECTION

Beckman 25, Vasquez 0

Bellflower 26, Vasquez 0

CAMS 20, Nuview Bridge 6

Eastside 6, Ocean View 2

El Rancho 7, Baldwin Park 0

La Sierra 12, Vista de Lago 6

Long Beach Wilson 14, CAMS 7

Orange Lutheran 13, Eastvale Roosevelt 12

Portola 13, Bellflower 12

Portola 33, Vasquez 6

Santa Margarita 25, Northwood 13

Santa Margarita 13, San Juan Hills 0

Santa Margarita 20, Woodbridge 14

Shadow Hills 26, Beckman 20

Shadow Hills 21, Bellflower 6

Shadow Hills 19, Portola 6

Torrance 30, Inglewood 6

Vista Murrieta 12, Elsinore 8

Woodbridge 21, San Clemente 19

Woodbridge 20, San Juan Hills 0

INTERSECTIONAL

Bakersfield Christian 12, Inglewood 7

Carson 12, Leuzinger 0

Cleveland 18, Valencia 14

Franklin 55, Sacred Heart of Jesus 0

Hueneme 13, Cleveland 7

Narbonne 14, Bakersfield Christian 0

Orange Lutheran 13, Sacramento McClatchy 0

Redondo Union 40, Wilmington Banning 7

Sacramento McClatchy 19, Eastvale Roosevelt 7

San Pedro 25, Palos Verdes 12

Santa Margarita 25, Northwood 13

Torrance 18, Narbonne 13

More to Read

High School SportsSports

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement