High school flag football: Friday and Saturday scores
FRIDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Narbonne 18, Franklin 0
San Pedro 25, Arleta 0
SOUTHERN SECTION
Cerritos 14, Garden Grove Santiago 6
Compton 45, Whitney 0
Crean Lutheran 18, Gahr 7
Crean Lutheran 13, Villa Park 0
Compton 45, Whitney 0
Gahr 13, Villa Park 12
Hart 14, Burbank Burroughs 6
Redondo Union 19, Inglewood 0
Torrance 32, Leuzinger 6
INTERSECTIONAL
Bakersfield Christian 35, Arleta 0
Inglewood 13, Carson 0
Palos Verdes 32, Franklin 0
Palos Verdes 12, Narbonne 6
Redondo Union 33, Carson 0
San Pedro 25, Bakersfield Christian 7
Wilmington Banning 20, Leuzinger 6
Wilmington Banning 12, Torrance 6
SATURDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Carson 6, Franklin 6
SOUTHERN SECTION
Beckman 25, Vasquez 0
Bellflower 26, Vasquez 0
CAMS 20, Nuview Bridge 6
Eastside 6, Ocean View 2
El Rancho 7, Baldwin Park 0
La Sierra 12, Vista de Lago 6
Long Beach Wilson 14, CAMS 7
Orange Lutheran 13, Eastvale Roosevelt 12
Portola 13, Bellflower 12
Portola 33, Vasquez 6
Santa Margarita 25, Northwood 13
Santa Margarita 13, San Juan Hills 0
Santa Margarita 20, Woodbridge 14
Shadow Hills 26, Beckman 20
Shadow Hills 21, Bellflower 6
Shadow Hills 19, Portola 6
Torrance 30, Inglewood 6
Vista Murrieta 12, Elsinore 8
Woodbridge 21, San Clemente 19
Woodbridge 20, San Juan Hills 0
INTERSECTIONAL
Bakersfield Christian 12, Inglewood 7
Carson 12, Leuzinger 0
Cleveland 18, Valencia 14
Franklin 55, Sacred Heart of Jesus 0
Hueneme 13, Cleveland 7
Narbonne 14, Bakersfield Christian 0
Orange Lutheran 13, Sacramento McClatchy 0
Redondo Union 40, Wilmington Banning 7
Sacramento McClatchy 19, Eastvale Roosevelt 7
San Pedro 25, Palos Verdes 12
Santa Margarita 25, Northwood 13
Torrance 18, Narbonne 13
