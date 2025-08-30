High school football: Week 2 schedule
HIGH SCHOOL FOOTBALL
WEEK 2
(Games at 7 p.m. unless noted)
THURSDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
Nonleague
Fremont at Manual Arts
L.A. Hamilton at Crenshaw
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Alemany at Salesian
Arroyo at Bolsa Grande
Colton at Arrowhead Christian
Desert Hot Springs at Citrus Hill
Etiwanda at Cajon
Fountain Valley at Marina
Garden Grove at Santa Ana
Garden Grove Santiago at Savanna, 6:30 p.m.
Glendale at Montclair
Hemet at Carter, 7:30 p.m.
Heritage at Chaffey
Indio at Rialto
Los Amigos at Irvine University
Magnolia at Pioneer
Norco at Orange Vista
Redlands at Grand Terrace
Rio Hondo Prep at Maranatha
Serrano at Xavier Prep
Silverado at Patriot, 7:30 p.m.
Sultana at Victor Valley
Warren at La Serna
Western at Huntington Beach
Workman at Canyon Springs, 7:30 p.m.
Yorba Linda at San Jacinto
Yucca Valley at Cathedral City
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Heritage League
Faith Baptist at Milken
Nonleague
California Lutheran at United Christian
Vista Meridian at Calvary Baptist, 7:30 p.m.
INTERSECTIONAL
Alpaugh at East Valley
Laton at Coast Union, 5 p.m.
Lebec Frazier Mountain at Valley Oaks CES
FRIDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
Central League
Bernstein at Mendez
Nonleague
Arleta at Taft
Contreras at LA Marshall, 3:30 p.m.
Dymally at Westchester
Eagle Rock at Bell
Fairfax at Los Angeles, 3 p.m.
Gardena at King-Drew
Granada Hills vs. Palisades at Santa Monica College
Hawkins at Canoga Park
Hollywood at Marquez
Legacy at Grant
Lincoln at Jefferson
Marquez at Hollywood
Maywood CES at Reseda
Monroe at Belmont
Panorama at Fulton, 4 p.m.
Rancho Dominguez at West Adams, 4 p.m.
Reseda at Maywood CES
Rivera at Washington
Roybal at Van Nuys
Santee at LA University, 7:30 p.m.
South East at Angelou
Sylmar at Chavez
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Agoura at Thousand Oaks
Aliso Niguel at Chino
Alta Loma at Claremont
Anaheim Canyon at Beckman
Aquinas at Bonita
Azusa at Gabrielino
Baldwin Park at California
Banning at Whittier Christian
Barstow at Segerstrom
Bell Gardens at Hacienda Heights Wilson
Bellflower at Oxnard
Beverly Hills at Loara
Bishop Amat at Valencia
Bishop Montgomery at Leuzinger
Buena Park at Ocean View
California City at Riverside Prep
California Military Institute at Glenn
Camarillo vs. Saugus at College of the Canyons
Capistrano Valley at Crean Lutheran
Capistrano Valley Christian at Laguna Hills
Carpinteria at Santa Clara
Chaminade at Servite
Channel Islands at Hueneme
Chaparral at San Clemente
Chino Hills at San Juan Hills
Citrus Valley at La Quinta
Colony at San Dimas
Compton Centennial at Heritage Christian
Costa Mesa at Godinez
Covina at Baldwin Park
Covina at Diamond Ranch
Cypress at Eisenhower
Desert Mirage at Bermuda Dunes Desert Christian
Diamond Bar at Brea Olinda
Dominguez at Hawthorne
Don Lugo at El Segundo
Eastside at Nordhoff
El Dorado at El Toro
Elsinore at Palm Desert
Esperanza at Dana Hills
Fillmore at Buena
Firebaugh at Artesia
Fontana at Arlington
Foothill at Norte Vista
Fullerton at Troy
Golden Valley at Lancaster
Granite Hills at Kaiser
Hart at Paraclete, 7:30 p.m.
Hawthorne at Dominguez
Hillcrest at Ramona
Irvine at Woodbridge
Jurupa Hills at Temescal Canyon
Jurupa Valley at Ontario
Katella at Estancia
Keppel at Compton Early College
King at Riverside North
La Mirada at Tesoro
La Sierra at Saddleback
Long Beach Jordan at La Canada
Los Alamitos at Gardena Serra
Mary Star at Cerritos Valley Christian
Miller at Corona
Millikan at Downey
Mira Costa at Redondo
Mountain View at Garey
Muir at Charter Oak
Murrieta Mesa at Rancho Verde
Newbury Park at Oxnard Pacifica
Newport Harbor at El Modena
Nogales at Cantwell-Sacred Heart
Northview at Glendora
Northwood at Garden Grove Pacifica
Oak Hills at Rancho Cucamonga
Oak Park at Brentwood
Ontario Christian at Eastvale Roosevelt
Orange at Los Osos
Pacific at Pasadena Marshall
Palm Springs at Coachella Valley
Paloma Valley at Temecula Valley
Paramount at Compton
Pasadena at Norwalk
Perris at Rim of the World
Pomona at Ganesha
Portola at Cerritos
Riverside Notre Dame at Temecula Prep
Rosemead at Whittier
Rowland at Placentia Valencia
Rubidoux at Bloomington
San Bernardino at Arroyo Valley
San Gabriel at El Monte
San Jacinto Valley Academy at Duarte
San Marino at South Torrance
Santa Ana Calvary Chapel at Westminster
Santa Ana Valley at Century
Santa Barbara at Dos Pueblos
Santa Margarita at Highland
Santa Monica at Burbank Burroughs
Santa Paula at Del Sol
Sierra Vista at La Puente
Silver Valley at Indian Springs
South El Monte at Montebello
South Hills at St. Genevieve
South Pasadena at Crescenta Valley
St. Anthony at Torrance
St. Bonaventure at Inglewood
St. Francis at Sherman Oaks Notre Dame
St. Margaret’s at La Salle
St. Paul at Damien
St. Pius X-St. Matthias at Trabuco Hills
Summit at Beaumont
Sunny Hills at Long Beach Wilson
Tahquitz at Rancho Mirage
Temple City at Alhambra
Trinity Classical at Bosco Tech
Tustin vs. Long Beach Poly at Veterans Stadium
Twentynine Palms at Lakeside
Vasquez at Littlerock
Ventura at Rio Mesa
Villa Park at Upland
Village Christian at Schurr
Vista del Lago at Adelanto
Walnut at Sonora
Webb at Anza Hamilton
West Covina at El Rancho
West Ranch at Antelope Valley
West Torrance at Peninsula, 4:30 p.m.
West Valley at Rancho Christian
Westminster La Quinta at Bassett
Yucaipa at Shadow Hills
INTERSECTIONAL
Apple Valley at Tempe (Ariz.) Corona del Sol
Bakersfield West at Ridgecrest Burroughs, 7:30 p.m.
Baltimore (Md.) St. Frances Academy at St. John Bosco
Birmingham at Moorpark
Burbank at Reno (Nev.) Galena
Carson at Palos Verdes, 3:30 p.m.
Crespi at Cleveland
Culver City at Narbonne
El Camino Real at Grace
Folsom at Mission Viejo
Garfield at La Palma Kennedy
Granada Hills Kennedy at Canyon Country Canyon
Harvard-Westlake at Venice
JSerra at Honolulu Kamehameha
Kahuku (Hawaii) vs. Mater Dei at Santa Ana Stadium
Las Vegas (Nev.) Centennial at North Torrance
Las Vegas (Nev.) Shadow Ridge at Quartz Hill, 6 p.m.
Locke at Lynwood
Long Beach Cabrillo at Wilmington Banning
LA Wilson at Lawndale
Monrovia at L.A. Roosevelt
Nuview Bridge at Pine Valley Mountain Empire
Oakland Castlemont at Dorsey
Oaks Christian at Bakersfield Liberty, 7:30 p.m.
Orange Lutheran at Chandler (Ariz.) Basha
San Pedro at Great Oak
Santa Fe at South Gate
St. Bernard at LA Jordan
St. Monica at Huntington Park
Verdugo Hills at Hoover, 5:30 p.m.
Westlake at Chatsworth
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Majestic League
Highland Entrepreneur at Hillcrest Christian, 6:30 p.m.
Nonleague
Academy for Careers & Exploration at Lancaster Baptist
Maricopa at Lucerne Valley
Orcutt Academy at Malibu, 5:30 p.m.
Rolling Hills Prep Desert Christian
Santa Ana Magnolia Science at Southlands Christian
INTERSECTIONAL
Animo Jackie Robinson at Sage Hill, 6 p.m.
Legacy Christian Academy at Noli Indian, 6:30 p.m.
New Designs Watts at Public Safety Academy
Sherman Oaks CES at Chadwick, 3:30 p.m.
New Designs University Park atVictor Valley Christian
Vista St. Joseph Academy at Cornerstone Christian, 5 p.m.
SATURDAY’S SCHEDULE
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Pasadena Poly at Flintridge Prep, 5 p.m.
Redlands East Valley at Riverside Poly
Santa Rosa Academy at Western Christian
INTERSECTIONAL
Henderson (Nev.) Basic at Linfield Christian, 11 a .m.
Honolulu (Hawaii) Punahou at Sierra Canyon
Lakewood (Colo.) Green Mountain at Corona del Mar, 8 p.m.
Las Vegas (Nev.) at Mayfair, 2 p.m.
South Jordan (Utah Bingham at Corona Centennial
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Mammoth vs. Santa Clarita Christian at Hart
Valley Christian Academy at Thacher, 2 p.m.
INTERSECTIONAL
Bakersfield Valley Oaks at San Luis Obispo Classical Academy, 6 p.m.
Escondido Calvin Christian at Hesperia Christian, 6 p.m.
New Designs University Park at Lighthouse Christian
