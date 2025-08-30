Advertisement
High School Sports

High school football: Week 2 schedule

By Los Angeles Times staff

HIGH SCHOOL FOOTBALL

WEEK 2

(Games at 7 p.m. unless noted)

THURSDAY’S SCHEDULE

CITY SECTION

Nonleague

Fremont at Manual Arts

L.A. Hamilton at Crenshaw

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Alemany at Salesian

Arroyo at Bolsa Grande

Ayala at La Habra

Colton at Arrowhead Christian

Desert Hot Springs at Citrus Hill

Etiwanda at Cajon

Fountain Valley at Marina

Garden Grove at Santa Ana

Garden Grove Santiago at Savanna, 6:30 p.m.

Glendale at Montclair

Hemet at Carter, 7:30 p.m.

Heritage at Chaffey

Hesperia at Liberty

Indio at Rialto

Los Amigos at Irvine University

Magnolia at Pioneer

Norco at Orange Vista

Redlands at Grand Terrace

Rio Hondo Prep at Maranatha

Serrano at Xavier Prep

Silverado at Patriot, 7:30 p.m.

Sultana at Victor Valley

Warren at La Serna

Western at Huntington Beach

Workman at Canyon Springs, 7:30 p.m.

Yorba Linda at San Jacinto

Yucca Valley at Cathedral City

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Heritage League

Faith Baptist at Milken

Nonleague

California Lutheran at United Christian

Vista Meridian at Calvary Baptist, 7:30 p.m.

INTERSECTIONAL

Alpaugh at East Valley

Laton at Coast Union, 5 p.m.

Lebec Frazier Mountain at Valley Oaks CES

FRIDAY’S SCHEDULE

CITY SECTION

Central League

Bernstein at Mendez

Nonleague

Arleta at Taft

Contreras at LA Marshall, 3:30 p.m.

Dymally at Westchester

Eagle Rock at Bell

Fairfax at Los Angeles, 3 p.m.

Gardena at King-Drew

Granada Hills vs. Palisades at Santa Monica College

Hawkins at Canoga Park

Hollywood at Marquez

Legacy at Grant

Lincoln at Jefferson

Marquez at Hollywood

Maywood CES at Reseda

Monroe at Belmont

Panorama at Fulton, 4 p.m.

Rancho Dominguez at West Adams, 4 p.m.

Reseda at Maywood CES

Rivera at Washington

Roybal at Van Nuys

Santee at LA University, 7:30 p.m.

South East at Angelou

Sylmar at Chavez

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Agoura at Thousand Oaks

Aliso Niguel at Chino

Alta Loma at Claremont

Anaheim Canyon at Beckman

Aquinas at Bonita

Ayala at La Habra

Azusa at Gabrielino

Baldwin Park at California

Banning at Whittier Christian

Barstow at Segerstrom

Bell Gardens at Hacienda Heights Wilson

Bellflower at Oxnard

Beverly Hills at Loara

Bishop Amat at Valencia

Bishop Montgomery at Leuzinger

Buena Park at Ocean View

California City at Riverside Prep

California Military Institute at Glenn

Camarillo vs. Saugus at College of the Canyons

Capistrano Valley at Crean Lutheran

Capistrano Valley Christian at Laguna Hills

Carpinteria at Santa Clara

Chaminade at Servite

Channel Islands at Hueneme

Chaparral at San Clemente

Chino Hills at San Juan Hills

Citrus Valley at La Quinta

Colony at San Dimas

Compton Centennial at Heritage Christian

Costa Mesa at Godinez

Covina at Baldwin Park

Covina at Diamond Ranch

Cypress at Eisenhower

Desert Mirage at Bermuda Dunes Desert Christian

Diamond Bar at Brea Olinda

Dominguez at Hawthorne

Don Lugo at El Segundo

Eastside at Nordhoff

El Dorado at El Toro

Elsinore at Palm Desert

Esperanza at Dana Hills

Fillmore at Buena

Firebaugh at Artesia

Fontana at Arlington

Foothill at Norte Vista

Fullerton at Troy

Golden Valley at Lancaster

Granite Hills at Kaiser

Hart at Paraclete, 7:30 p.m.

Hawthorne at Dominguez

Hesperia at Liberty

Hillcrest at Ramona

Irvine at Woodbridge

Jurupa Hills at Temescal Canyon

Jurupa Valley at Ontario

Katella at Estancia

Keppel at Compton Early College

King at Riverside North

La Mirada at Tesoro

La Sierra at Saddleback

Long Beach Jordan at La Canada

Los Alamitos at Gardena Serra

Mary Star at Cerritos Valley Christian

Miller at Corona

Millikan at Downey

Mira Costa at Redondo

Mountain View at Garey

Muir at Charter Oak

Murrieta Mesa at Rancho Verde

Newbury Park at Oxnard Pacifica

Newport Harbor at El Modena

Nogales at Cantwell-Sacred Heart

Northview at Glendora

Northwood at Garden Grove Pacifica

Oak Hills at Rancho Cucamonga

Oak Park at Brentwood

Ontario Christian at Eastvale Roosevelt

Orange at Los Osos

Pacific at Pasadena Marshall

Palm Springs at Coachella Valley

Paloma Valley at Temecula Valley

Paramount at Compton

Pasadena at Norwalk

Perris at Rim of the World

Pomona at Ganesha

Portola at Cerritos

Riverside Notre Dame at Temecula Prep

Rosemead at Whittier

Rowland at Placentia Valencia

Rubidoux at Bloomington

San Bernardino at Arroyo Valley

San Gabriel at El Monte

San Jacinto Valley Academy at Duarte

San Marino at South Torrance

Santa Ana Calvary Chapel at Westminster

Santa Ana Valley at Century

Santa Barbara at Dos Pueblos

Santa Margarita at Highland

Santa Monica at Burbank Burroughs

Santa Paula at Del Sol

Sierra Vista at La Puente

Silver Valley at Indian Springs

South El Monte at Montebello

South Hills at St. Genevieve

South Pasadena at Crescenta Valley

St. Anthony at Torrance

St. Bonaventure at Inglewood

St. Francis at Sherman Oaks Notre Dame

St. Margaret’s at La Salle

St. Paul at Damien

St. Pius X-St. Matthias at Trabuco Hills

Summit at Beaumont

Sunny Hills at Long Beach Wilson

Tahquitz at Rancho Mirage

Temple City at Alhambra

Trinity Classical at Bosco Tech

Tustin vs. Long Beach Poly at Veterans Stadium

Twentynine Palms at Lakeside

Vasquez at Littlerock

Ventura at Rio Mesa

Villa Park at Upland

Village Christian at Schurr

Vista del Lago at Adelanto

Walnut at Sonora

Webb at Anza Hamilton

West Covina at El Rancho

West Ranch at Antelope Valley

West Torrance at Peninsula, 4:30 p.m.

West Valley at Rancho Christian

Westminster La Quinta at Bassett

Yucaipa at Shadow Hills

INTERSECTIONAL

Apple Valley at Tempe (Ariz.) Corona del Sol

Bakersfield West at Ridgecrest Burroughs, 7:30 p.m.

Baltimore (Md.) St. Frances Academy at St. John Bosco

Birmingham at Moorpark

Burbank at Reno (Nev.) Galena

Carson at Palos Verdes, 3:30 p.m.

Crespi at Cleveland

Culver City at Narbonne

El Camino Real at Grace

Folsom at Mission Viejo

Garfield at La Palma Kennedy

Granada Hills Kennedy at Canyon Country Canyon

Harvard-Westlake at Venice

JSerra at Honolulu Kamehameha

Kahuku (Hawaii) vs. Mater Dei at Santa Ana Stadium

Las Vegas (Nev.) Centennial at North Torrance

Las Vegas (Nev.) Shadow Ridge at Quartz Hill, 6 p.m.

Locke at Lynwood

Long Beach Cabrillo at Wilmington Banning

LA Wilson at Lawndale

Monrovia at L.A. Roosevelt

Nuview Bridge at Pine Valley Mountain Empire

Oakland Castlemont at Dorsey

Oaks Christian at Bakersfield Liberty, 7:30 p.m.

Orange Lutheran at Chandler (Ariz.) Basha

San Pedro at Great Oak

Santa Fe at South Gate

St. Bernard at LA Jordan

St. Monica at Huntington Park

Verdugo Hills at Hoover, 5:30 p.m.

Westlake at Chatsworth

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Majestic League

Highland Entrepreneur at Hillcrest Christian, 6:30 p.m.

Nonleague

Academy for Careers & Exploration at Lancaster Baptist

Maricopa at Lucerne Valley

Orcutt Academy at Malibu, 5:30 p.m.

Rolling Hills Prep Desert Christian

Santa Ana Magnolia Science at Southlands Christian

INTERSECTIONAL

Animo Jackie Robinson at Sage Hill, 6 p.m.

Legacy Christian Academy at Noli Indian, 6:30 p.m.

New Designs Watts at Public Safety Academy

Sherman Oaks CES at Chadwick, 3:30 p.m.

New Designs University Park atVictor Valley Christian

Vista St. Joseph Academy at Cornerstone Christian, 5 p.m.

SATURDAY’S SCHEDULE

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Pasadena Poly at Flintridge Prep, 5 p.m.

Redlands East Valley at Riverside Poly

Santa Rosa Academy at Western Christian

INTERSECTIONAL

Henderson (Nev.) Basic at Linfield Christian, 11 a .m.

Honolulu (Hawaii) Punahou at Sierra Canyon

Lakewood (Colo.) Green Mountain at Corona del Mar, 8 p.m.

Las Vegas (Nev.) at Mayfair, 2 p.m.

South Jordan (Utah Bingham at Corona Centennial

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Mammoth vs. Santa Clarita Christian at Hart

Valley Christian Academy at Thacher, 2 p.m.

INTERSECTIONAL

Bakersfield Valley Oaks at San Luis Obispo Classical Academy, 6 p.m.

Escondido Calvin Christian at Hesperia Christian, 6 p.m.

New Designs University Park at Lighthouse Christian

