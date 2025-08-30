Advertisement
High School Sports

High school football: Saturday’s scores

High school football scores
By Los Angeles Times staff

SATURDAY’S RESULTS

SOUTHERN SECTION

Capistrano Valley Christian 35, Irvine University 7

Webb 28, Whittier Christian 27

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Avalon 41, Santa Clarita Christian 12

Downey Calvary Chapel 80, Santa Ana Magnolia Science Academy 0

Hesperia Christian 35, California Lutheran 14

Santa Maria Valley Christian 30, Cate 20

INTERSECTIONAL

Academy for Careers & Exploration 38, Lone Pine 20

Monterey Trinity Christian d. San Luis Obispo Classical Academy, forfeit

Orcutt Academy 38, Laguna Blanca 8

