High school football: Saturday’s scores
SATURDAY’S RESULTS
SOUTHERN SECTION
Capistrano Valley Christian 35, Irvine University 7
Webb 28, Whittier Christian 27
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Avalon 41, Santa Clarita Christian 12
Downey Calvary Chapel 80, Santa Ana Magnolia Science Academy 0
Hesperia Christian 35, California Lutheran 14
Santa Maria Valley Christian 30, Cate 20
INTERSECTIONAL
Academy for Careers & Exploration 38, Lone Pine 20
Monterey Trinity Christian d. San Luis Obispo Classical Academy, forfeit
Orcutt Academy 38, Laguna Blanca 8
