High School Sports

High school football: Thursday’s scores

By Los Angeles Times staff

WEEK 2

THURSDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Nonleague

Fremont 12, Manual Arts 0

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Arroyo 34, Bolsa Grande 17

Cajon 34, Etiwanda 19

Canyon Springs 70, Workman 0

Citrus Hill 10, Desert Hot Springs 0

Colton 48, Arrowhead Christian 7

Garden Grove Santiago 26, Savanna 13

Grand Terrace 21, Redlands 19

Hemet 46, Carter 11

Chaffey 41, Heritage 6

Huntington Beach 48, Western 7

Irvine University 20, Los Amigos 7

La Habra 41, Ayala 14

La Serna 42, Warren 7

Marina 23, Fountain Valley 10

Montclair 26, Glendale 6

Pioneer 47, Magnolia 0

Rialto 43, Indio 12

Rio Hondo Prep 43, Maranatha 0

Salesian 28, Alemany 7

Santa Ana 48, Garden Grove 31

Serrano 28, Xavier Prep 14

Silverado 20, Patriot 13

Victor Valley 48, Sultana 0

Yorba Linda 31, San Jacinto 21

Yucca Valley 55, Cathedral City 8

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Nonleague

United Christian 30, California Lutheran 14

Calvary Baptist 56, Vista Meridian 6

INTERSECTIONAL

Laton 60, Coast Union 26

Lebec Frazier Mountain 41, Valley Oaks CES 6

Public Safety Academy 60, West Shores 20

