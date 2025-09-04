High school football: Thursday’s scores
WEEK 2
THURSDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Nonleague
Fremont 12, Manual Arts 0
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Arroyo 34, Bolsa Grande 17
Cajon 34, Etiwanda 19
Canyon Springs 70, Workman 0
Citrus Hill 10, Desert Hot Springs 0
Colton 48, Arrowhead Christian 7
Garden Grove Santiago 26, Savanna 13
Grand Terrace 21, Redlands 19
Hemet 46, Carter 11
Chaffey 41, Heritage 6
Huntington Beach 48, Western 7
Irvine University 20, Los Amigos 7
La Habra 41, Ayala 14
La Serna 42, Warren 7
Marina 23, Fountain Valley 10
Montclair 26, Glendale 6
Pioneer 47, Magnolia 0
Rialto 43, Indio 12
Rio Hondo Prep 43, Maranatha 0
Salesian 28, Alemany 7
Santa Ana 48, Garden Grove 31
Serrano 28, Xavier Prep 14
Silverado 20, Patriot 13
Victor Valley 48, Sultana 0
Yorba Linda 31, San Jacinto 21
Yucca Valley 55, Cathedral City 8
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Nonleague
United Christian 30, California Lutheran 14
Calvary Baptist 56, Vista Meridian 6
INTERSECTIONAL
Laton 60, Coast Union 26
Lebec Frazier Mountain 41, Valley Oaks CES 6
Public Safety Academy 60, West Shores 20
