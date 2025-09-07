High school football: Week 3 schedule
WEEK 3 HIGH SCHOOL FOOTBALL
THURSDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
Nonleague
Fremont at Jefferson
Mendez at Torres
SOUTHERN SECTION
Manzanita League
Anza Hamilton at Nuview Bridge, 7:30 p.m.
Nonleague
Bloomington at Jurupa Valley, 7:30 p.m.
Burbank Burroughs at Los Altos
Cajon at Newport Harbor
Chino Hills at Riverside North, 7:30 p.m.
Citrus Hill at Riverside Notre Dame
Compton Centennial at Firebaugh
Costa Mesa at Savanna, 6:30 p.m.
Gabrielino at Workman
Gahr at Trinity Classical
Indian Springs at Riverside Prep
La Mirada at Western
Laguna Hills at Irvine
Maranatha at San Marino
Moreno Valley at Vista del Lago, 7:30 p.m.
Nogales at Los Amigos
Palm Springs at Colton
Patriot at Temescal Canyon, 7:30 p.m.
Rancho Mirage at Ramona
Redlands East Valley at Sonora
Segerstrom at Arlington
South El Monte at Garey
Temecula Valley at Hillcrest, 7:30 p.m.
Thousand Oaks vs. West Ranch at Valencia
Upland at Citrus Valley
West Valley at Hemet
Westminster at Canyon Springs, 7:30 p.m.
Whittier at Bellflower
INTERSECTIONAL
La Jolla Bishop’s at California Military Institute
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Heritage League
Lancaster Desert Christian at Milken
INTERSECTIONAL
New Designs Watts at California School for the Deaf Riverside, 3:30 p.m.
FRIDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
Nonleague
Angelou at Crenshaw
Bell at San Pedro, 7:30 p.m.
Chatsworth at Fairfax
Cleveland at Franklin
Contreras at Santee
El Camino Real at Panorama
Fulton at Van Nuys
Gardena at Dymally, 4 p.m.
Huntington Park at Carson, 7:30 p.m.
Jefferson at Fremont
Legacy at LA Wilson
Los Angeles at Hawkins, 7:30 p.m.
LA Marshall at Belmont, 4 p.m.
LA Roosevelt at North Hollywood
LA University at Bernstein
Manual Arts at Rivera
Rancho Dominguez at Canoga Park
Roybal at LA Jordan
South East at Westchester
Van Nuys at Fulton
Verdugo Hills at Taft
Wilmington Banning at Garfield
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Adelanto at La Sierra
Alhambra at Azusa
Anaheim Canyon at Sunny Hills
Antelope Valley at Rim of the World
Baldwin Park at Sierra Vista
Banning at Perris
Bassett at Rosemead
Beaumont at Chaminade
Beckman at Portola
Bell Gardens at Long Beach Jordan
Bermuda Dunes Desert Christian at San Jacinto Valley Academy
Bishop Amat at Vista Murrieta
Bosco Tech at Temple City
Brea Olinda at Jurupa Hills
Buena at San Marcos
Buena Park at Artesia
Burbank Burroughs at Los Altos
Calabasas at Agoura
California at El Monte
Camarillo at Ventura
Cantwell-Sacred Heart at St. Bernard
Canyon Country Canyon at Crespi
Capistrano Valley at Aliso Niguel
Carter at Eisenhower
Cathedral at Simi Valley
Cathedral City at Xavier Prep
Cerritos Valley Christian at Cerritos
Channel Islands at Westlake
Chaparral at Rancho Cucamonga
Charter Oak at Corona del Mar
Claremont at Kaiser
Coachella Valley at Blythe Palo Verde Valley
Colony at Valley View
Compton Early College at Glenn
Corona Santiago at Century
Corona Santiago at Silverado
Crean Lutheran at El Modena
Crescenta Valley at La Canada
Cypress at Torrance
Dana Hills at Long Beach Wilson
Del Sol at Dos Pueblos
Desert at Littlerock
Desert Chapel at Nordhoff
Desert Hot Springs at Shadow Hills
Desert Mirage at Temecula Prep
Dominguez at Castaic
Don Lugo at Monrovia
Eastvale Roosevelt at Palmdale
Edison at Palos Verdes, 3:30 p.m.
El Dorado at Placentia Valencia
El Rancho at Montebello
Firebaugh at Compton Centennial
Fontana at Ontario
Fountain Valley at St. Margaret’s
Gardena Serra at Orange Lutheran
Garden Grove Santiago at Century
Glendora at Alta Loma
Godinez at Santa Ana Valley
Grace at Fillmore
Grand Terrace at Diamond Bar
Granite Hills at Hawthorne
Harvard-Westlake at Royal
Heritage at Paloma Valley
Irvine University at Estancia
JSerra at Oak Hills
Katella at Magnolia
Knight at Rosamond
La Palma Kennedy at Pioneer
La Puente at Arcadia
La Quinta at Hesperia
La Salle at St. Genevieve
Lakeside at Corona
Lawndale at St. Monica
Liberty at Elsinore
Linfield Christian at Tahquitz
Los Osos at Serrano
Marina at Garden Grove Pacifica
Mater Dei at Corona Centennial
Mayfair at Lakewood
Miller at Arroyo Valley
Mira Costa at La Habra
Montclair at Hacienda Heights Wilson
Muir at St. Francis
Murrieta Valley at Murrieta Mesa
Newbury Park at St. Pius X-St. Matthias
Norco at Etiwanda
Norte Vista at Santa Monica
North Torrance at West Torrance
Northview at La Serna
Ontario Christian at Diamond Ranch
Orange at Paramount
Orange Vista at Warren
Palm Desert at Yucaipa
Pasadena Marshall at Heritage Christian
Patriot at Temescal Canyon
Peninsula at Oak Park
Pomona at Rialto
Rancho Mirage at Ramona, 7:30 pm.
Redlands at San Gorgonio
Redondo at Huntington Beach
Ridgecrest Burroughs at Bishop
Rio Mesa at Oxnard Pacifica
Rowland at Walnut
Rubidoux at Twentynine Palms
Saddleback at Rancho Alamitos
Salesian at Culver City
San Dimas at Bonita
San Gabriel at Carpinteria
San Jacinto at Rancho Verde
Santa Ana Calvary Chapel at Capistrano Valley Christian
Santa Barbara at Moorpark
Santa Fe at Fullerton
Santa Margarita at Oaks Christian
Schurr at Chino
Servite at Sherman Oaks Notre Dame
Sierra Canyon at Downey
South Pasadena at Golden Valley
South Torrance at El Segundo
St. Paul at Los Alamitos
Sultana at Barstow
Summit at St. Anthony
Tesoro at Laguna Beach
Trabuco Hills at El Toro
Troy at Foothill
Tustin at Damien
Upland at Citrus Valley
Valencia at Paraclete
Victor Valley at Apple Valley
Villa Park at Ayala
West Covina at South Hills
Western Christian at Indio
Whittier Christian at Santa Ana
Woodbridge at Northwood
Workman at Gabrielino
Yorba Linda at Esperanza
Yucca Valley at Chaffey
INTERSECTIONAL
Beverly Hills at Boron, 6 p.m.
Dorsey at Compton
Ganesha at Lincoln
Loyola at LA Hamilton
Marquez at Rio Hondo Prep
Mission Viejo at San Diego Lincoln
Narbonne at Lynwood
Palisades at Brentwood
San Diego Kearny at Santa Rosa Academy
San Fernando at Alemany
San Juan Hills at Rockwall (TX) Rockwall-Heath, 5:30 p.m.
San Mateo Serra at St. John Bosco
Santa Clara at Hollywood
South Gate at Mary Star
Venice at Norwalk, 7:30 p.m.
Viewpoint at California City
8-MAN
CITY SECTION
Valley League
South LA College Prep at Sherman Oaks CES
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Downey Calvary Chapel at California Lutheran
Lucerne Valley at Rolling Hills Prep
PAL Charter at Calvary Baptist
Santa Ana Magnolia Science at Avalon, 6 p.m.
United Christian at Malibu, 6:30 p.m.
INTERSECTIONAL
Hillcrest Christian at New Designs
Lighthouse Christian at East Valley
New Designs Watts at United Christian
Salton City West Shores at Noli Indian, 6:30 p.m.
Southlands Christian at San Diego Horizon Prep, 3 p.m.
Valley Oaks CES at Villanova Prep, 4:30 p.m.
SATURDAY’S SCHEDULE
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Desert Mirage at Temecula Prep
Loara at Webb, 1 p.m.
Riverside Poly at King
INTERSECTIONAL
Escondido Charter at Silver Valley, 4 p.m.
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Hesperia Christian at Highland Entrepreneur
Lancaster Baptist at Cornerstone Christian, 10 a.m.
Santa Ana Magnolia Science at Avalon, 1 p.m.
INTERSECTIONAL
Cate at Animo Jackie Robinson, 1 p.m.
Trona at Laguna Blanca, 1 p.m.
