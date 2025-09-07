Advertisement
High School Sports

High school football: Week 3 schedule

Football on grass stadium on college or high school campus. Bleachers background. No people. Daytime.

WEEK 3 HIGH SCHOOL FOOTBALL

THURSDAY’S SCHEDULE

CITY SECTION

Nonleague

Fremont at Jefferson

Mendez at Torres

SOUTHERN SECTION

Manzanita League

Anza Hamilton at Nuview Bridge, 7:30 p.m.

Nonleague

Bloomington at Jurupa Valley, 7:30 p.m.

Burbank Burroughs at Los Altos

Cajon at Newport Harbor

Chino Hills at Riverside North, 7:30 p.m.

Citrus Hill at Riverside Notre Dame

Compton Centennial at Firebaugh

Costa Mesa at Savanna, 6:30 p.m.

Gabrielino at Workman

Gahr at Trinity Classical

Indian Springs at Riverside Prep

La Mirada at Western

Laguna Hills at Irvine

Maranatha at San Marino

Moreno Valley at Vista del Lago, 7:30 p.m.

Nogales at Los Amigos

Palm Springs at Colton

Patriot at Temescal Canyon, 7:30 p.m.

Rancho Mirage at Ramona

Redlands East Valley at Sonora

Segerstrom at Arlington

South El Monte at Garey

Temecula Valley at Hillcrest, 7:30 p.m.

Thousand Oaks vs. West Ranch at Valencia

Upland at Citrus Valley

West Valley at Hemet

Westminster at Canyon Springs, 7:30 p.m.

Whittier at Bellflower

INTERSECTIONAL

La Jolla Bishop’s at California Military Institute

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Heritage League

Lancaster Desert Christian at Milken

INTERSECTIONAL

New Designs Watts at California School for the Deaf Riverside, 3:30 p.m.

FRIDAY’S SCHEDULE

CITY SECTION

Nonleague

Angelou at Crenshaw

Bell at San Pedro, 7:30 p.m.

Chatsworth at Fairfax

Cleveland at Franklin

Contreras at Santee

El Camino Real at Panorama

Fulton at Van Nuys

Gardena at Dymally, 4 p.m.

Huntington Park at Carson, 7:30 p.m.

Jefferson at Fremont

Legacy at LA Wilson

Los Angeles at Hawkins, 7:30 p.m.

LA Marshall at Belmont, 4 p.m.

LA Roosevelt at North Hollywood

LA University at Bernstein

Manual Arts at Rivera

Rancho Dominguez at Canoga Park

Roybal at LA Jordan

South East at Westchester

Van Nuys at Fulton

Verdugo Hills at Taft

Wilmington Banning at Garfield

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Adelanto at La Sierra

Alhambra at Azusa

Anaheim Canyon at Sunny Hills

Antelope Valley at Rim of the World

Baldwin Park at Sierra Vista

Banning at Perris

Bassett at Rosemead

Beaumont at Chaminade

Beckman at Portola

Bell Gardens at Long Beach Jordan

Bermuda Dunes Desert Christian at San Jacinto Valley Academy

Bishop Amat at Vista Murrieta

Bosco Tech at Temple City

Brea Olinda at Jurupa Hills

Buena at San Marcos

Buena Park at Artesia

Burbank Burroughs at Los Altos

Calabasas at Agoura

California at El Monte

Camarillo at Ventura

Cantwell-Sacred Heart at St. Bernard

Canyon Country Canyon at Crespi

Capistrano Valley at Aliso Niguel

Carter at Eisenhower

Cathedral at Simi Valley

Cathedral City at Xavier Prep

Cerritos Valley Christian at Cerritos

Channel Islands at Westlake

Chaparral at Rancho Cucamonga

Charter Oak at Corona del Mar

Claremont at Kaiser

Coachella Valley at Blythe Palo Verde Valley

Colony at Valley View

Compton Early College at Glenn

Corona Santiago at Century

Corona Santiago at Silverado

Crean Lutheran at El Modena

Crescenta Valley at La Canada

Cypress at Torrance

Dana Hills at Long Beach Wilson

Del Sol at Dos Pueblos

Desert at Littlerock

Desert Chapel at Nordhoff

Desert Hot Springs at Shadow Hills

Desert Mirage at Temecula Prep

Dominguez at Castaic

Don Lugo at Monrovia

Eastvale Roosevelt at Palmdale

Edison at Palos Verdes, 3:30 p.m.

El Dorado at Placentia Valencia

El Rancho at Montebello

Firebaugh at Compton Centennial

Fontana at Ontario

Fountain Valley at St. Margaret’s

Gardena Serra at Orange Lutheran

Garden Grove Santiago at Century

Glendora at Alta Loma

Godinez at Santa Ana Valley

Grace at Fillmore

Grand Terrace at Diamond Bar

Granite Hills at Hawthorne

Harvard-Westlake at Royal

Heritage at Paloma Valley

Irvine University at Estancia

JSerra at Oak Hills

Katella at Magnolia

Knight at Rosamond

La Palma Kennedy at Pioneer

La Puente at Arcadia

La Quinta at Hesperia

La Salle at St. Genevieve

Lakeside at Corona

Lawndale at St. Monica

Liberty at Elsinore

Linfield Christian at Tahquitz

Los Osos at Serrano

Marina at Garden Grove Pacifica

Mater Dei at Corona Centennial

Mayfair at Lakewood

Miller at Arroyo Valley

Mira Costa at La Habra

Montclair at Hacienda Heights Wilson

Muir at St. Francis

Murrieta Valley at Murrieta Mesa

Newbury Park at St. Pius X-St. Matthias

Norco at Etiwanda

Norte Vista at Santa Monica

North Torrance at West Torrance

Northview at La Serna

Ontario Christian at Diamond Ranch

Orange at Paramount

Orange Vista at Warren

Palm Desert at Yucaipa

Pasadena Marshall at Heritage Christian

Patriot at Temescal Canyon

Peninsula at Oak Park

Pomona at Rialto

Rancho Mirage at Ramona, 7:30 pm.

Redlands at San Gorgonio

Redondo at Huntington Beach

Ridgecrest Burroughs at Bishop

Rio Mesa at Oxnard Pacifica

Rowland at Walnut

Rubidoux at Twentynine Palms

Saddleback at Rancho Alamitos

Salesian at Culver City

San Dimas at Bonita

San Gabriel at Carpinteria

San Jacinto at Rancho Verde

Santa Ana Calvary Chapel at Capistrano Valley Christian

Santa Barbara at Moorpark

Santa Fe at Fullerton

Santa Margarita at Oaks Christian

Schurr at Chino

Servite at Sherman Oaks Notre Dame

Sierra Canyon at Downey

South Pasadena at Golden Valley

South Torrance at El Segundo

St. Paul at Los Alamitos

Sultana at Barstow

Summit at St. Anthony

Tesoro at Laguna Beach

Trabuco Hills at El Toro

Troy at Foothill

Tustin at Damien

Upland at Citrus Valley

Valencia at Paraclete

Victor Valley at Apple Valley

Villa Park at Ayala

West Covina at South Hills

Western Christian at Indio

Whittier Christian at Santa Ana

Woodbridge at Northwood

Workman at Gabrielino

Yorba Linda at Esperanza

Yucca Valley at Chaffey

INTERSECTIONAL

Beverly Hills at Boron, 6 p.m.

Dorsey at Compton

Ganesha at Lincoln

Loyola at LA Hamilton

Marquez at Rio Hondo Prep

Mission Viejo at San Diego Lincoln

Narbonne at Lynwood

Palisades at Brentwood

San Diego Kearny at Santa Rosa Academy

San Fernando at Alemany

San Juan Hills at Rockwall (TX) Rockwall-Heath, 5:30 p.m.

San Mateo Serra at St. John Bosco

Santa Clara at Hollywood

South Gate at Mary Star

Venice at Norwalk, 7:30 p.m.

Viewpoint at California City

8-MAN

CITY SECTION

Valley League

South LA College Prep at Sherman Oaks CES

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Downey Calvary Chapel at California Lutheran

Lucerne Valley at Rolling Hills Prep

PAL Charter at Calvary Baptist

Santa Ana Magnolia Science at Avalon, 6 p.m.

United Christian at Malibu, 6:30 p.m.

INTERSECTIONAL

Hillcrest Christian at New Designs

Lighthouse Christian at East Valley

New Designs Watts at United Christian

Salton City West Shores at Noli Indian, 6:30 p.m.

Southlands Christian at San Diego Horizon Prep, 3 p.m.

Valley Oaks CES at Villanova Prep, 4:30 p.m.

SATURDAY’S SCHEDULE

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Desert Mirage at Temecula Prep

Loara at Webb, 1 p.m.

Riverside Poly at King

INTERSECTIONAL

Escondido Charter at Silver Valley, 4 p.m.

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Hesperia Christian at Highland Entrepreneur

Lancaster Baptist at Cornerstone Christian, 10 a.m.

Santa Ana Magnolia Science at Avalon, 1 p.m.

INTERSECTIONAL

Cate at Animo Jackie Robinson, 1 p.m.

Trona at Laguna Blanca, 1 p.m.

More to Read

High School SportsSports

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement