High school flag football: Monday’s and Tuesday’s scores
TUESDAY’S RESULTS
SOUTHERN SECTION
Agoura 50, Oaks Christian 7
Anaheim 19, La Mirada 0
Antelope Valley 33, Eastside 7
Ayala 20, Bonita 0
Beckman 26, Corona Centennial 19
Bishop Amat 19, Western Christian 0
Camarillo 26, Royal 0
Canyon Springs 20, Moreno Valley 14
Claremont 14, Glendora 13
Compton 14, Santa Fe 6
Culver City 31, Immaculate Heart 6
Dos Pueblos 36, Ventura 33
Etiwanda 27, Alta Loma 6
Fairmont Prep 29, Garden Grove Santiago 0
Hemet 26, Hillcrest 12
Highland 56, Littlerock 6
Indian Springs 26, Edgewood 0
Jurupa Hills 20, Arroyo Valley 13
Kaiser 12, San Gorgonio 9
La Palma Kennedy 12, Placentia Valencia 7
La Serna 15, Sunny Hills 6
Moorpark 26, Oak Park 19
Newbury Park 53, Calabasas 0
Nogales 20, Keppel 14
Norwalk 13, San Gabriel 7
Orange Lutheran 46, Redondo Union 0
Oxnard 38, Santa Barbara 19
Oxnard Pacifica 30, Buena 0
Quartz Hill 25, Lancaster 14
Rancho Cucamonga 33, Corona Santiago 27
Rialto 21, Adelanto 6
Rowland 20, Ontario 6
San Marcos 34, Rio Mesa 7
San Jacinto Valley Academy 12, Temecula Prep 6
Santa Margarita 14, Aliso Niguel 7
Santa Monica 6, El Segundo 6
Summit 34, Fontana 0
Tahquitz 32, West Valley 18
Trabuco Hills 47, San Clemente 12
Upland 47, Patriot 25
Valley View 34, Lakeside 6
Workman 14, Hacienda Heights Wilson 12
MONDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Angelou 38, Stella 13
Crenshaw 7, Dorsey 0
East College Prep 18, Annenberg 6
Foshay 26, Los Angeles 0
Foshay 14, West Adams 7
Franklin 14, LA Roosevelt 0
Franklin 19, Maywood CES 0
Fremont d. Washington, forfeit
Fremont d. LA Jordan, forfeit
GALA 12, Crenshaw 12
GALA 6, Dorsey 0
Granada Hills Kennedy 14, Chavez 0
Granada Hills Kennedy 25, Chavez 0
Jefferson 33, Santee 20
Jefferson 41, WISH Academy 6
LA Roosevelt 22, Maywood CES 0
Manual Arts 14, Stella 0
Panorama 20, Sun Valley Magnet 0
San Pedro 34, Legacy 0
Santee 13, WISH Academy 0
Sherman Oaks CES 31, Arleta 7
South Gate 51, Diego Rivera 19
Van Nuys 13, East Valley 8
Van Nuys 33, East Valley 24
West Adams 21, Los Angeles 8
SOUTHERN SECTION
Anaheim Canyon 39, Troy 0
Arroyo Valley 25, Fontana 6
Beckman 28, Katella 6
Bellflower 6, Buena Park 0
Bishop Amat 27, St. Anthony 12
Brentwood 34, YULA 18
Burbank Burroughs 12, La Canada 6
Castaic 25, Golden Valley 19
Cerritos 12, Keppel 0
Chaffey 7, Hacienda Heights Wilson 0
Chino 13, Upland 6
Corona Santiago 33, Corona 19
Costa Mesa 39, Western 0
Cypress 33, El Dorado 2
Downey 27, St. Paul 0
Eastvale Roosevelt 38, Corona Centennial 6
El Modena 32, Segerstrom 7
Fullerton 25, Laguna Hills 6
Gabrielino 38, Arroyo 0
Garey 21, Duarte 14
Hart 26, Canyon Country Canyon 6
Hemet 21, Elsinore 0
Huntington Beach 14, Corona del Mar 0
Irvine University 36, Irvine 14
JSerra 44, Yorba Linda 12
Jurupa Hills 34, Colton 0
Kaiser 32, Rim of the World 0
Knight 13, Paramount 7
La Habra 22, La Mirada 0
Lakewood 24, Long Beach Cabrillo 2
Lakewood St. Joseph 42, Marina 14
La Palma Kennedy 7, Westminster 0
La Quinta 6, Palm Desert 0
La Sierra 39, Rancho Mirage 0
Leuzinger 6, St. Bernard 0
Loara 26, Westminster La Quinta 6
Loma Linda Academy 8, Aquinas 0
Los Alamitos 34, Fountain Valley 0
Los Osos 19, Alta Loma 0
Montclair 18, Colony 13
Montebello 33, Whittier 6
Murrieta Valley 14, Murrieta Mesa 6
Newport Harbor 7, Edison 6
Norco 14, Riverside King 13
Norte Vista 12, San Gorgonio 0
Orange 13, Estancia 6
Orange Lutheran 28, Crean Lutheran 6
Placentia Valencia 23, Tustin 0
Portola 15, Sage Hill 14
Ramona 13, Valley View 0
Rancho Alamitos 35, Garden Grove Santiago 0
Rancho Cucamonga 33, Temescal Canyon 0
Riverside Poly 32, Vista del Lago 0
Rosary Academy 14, Laguna Beach 8
Rosemead 46, Mountain View 0
Saddleback 19, Godinez 6
San Dimas 68, Pioneer 0
San Marino 21, West Covina 18
Savanna 21, Bolsa Grande 14
Serrano 6, Aquinas 0
Serrano 13, Loma Linda Academy 6
Sherman Oaks Notre Dame 59, Windward 0
Sonora 26, California 6
South El Monte 26, El Monte 0
South Hills 19, Covina 0
Summit 32, Adelanto 6
Sunny Hills 66, Whitney 0
St. Lucy’s 28, Los Altos 19
Temecula Valley 12, Great Oak 6
Tesoro 34, Anaheim 6
Vasquez 13, Saugus 0
Village Christian 13, Alemany 8
Villa Park 13, Santa Ana Foothill 12
West Ranch 20, Valencia 6
Westridge 19, Ramona Convent 0
Woodbridge 18, Northwood 7
INTERSECTIONAL
King/Drew 20, Mayfair 0
Peninsula 14, Legacy 6
San Pedro 44, Peninsula 13
St. Mary’s Academy 32, LA Hamilton 0
