High school flag football: Wednesday and Thursday scores

High school flag football equipment on green turf.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
WEDNESDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Bell 34, Foshay 20

Birmingham 44, Arleta 0

Birmingham 14, Arleta 0

Chavez 6, Reseda 6

Chavez 8, Reseda 0

Cleveland 45, Granada Hills Kennedy 12

Cleveland 49, North Hollywood 0

Diego Rivera 28, USC Hybrid 12

Eagle Rock 26, Venice 14

GALA 13, Foshay 0

GALA 24, Bell 7

Granada Hills Kennedy 20, North Hollywood 19

Hollywood 34, Rise Kohyang 24

Jefferson 26, Fremont 6

Jefferson 15, Sotomayor 0

LA Hamilton 54, Monroe 0

LA Wilson 13, Monrovia 12

Manual Arts 32, Brio College Prep

Monroe 21, LA Hamilton 0

New Designs University Park 18, USC Hybrid 0

New Designs University Park 36, Diego Rivera 6

Orthopaedic 18, Camino Nuevo 12

San Pedro 27, Mira Costa 14

Sotomayor 15, Fremont 14

Stern 19, Animo De La Hoya 6

Sun Valley Magnet 45, East Valley 18

Van Nuys 12, Chatsworth 6

SOUTHERN SECTION

Agoura 26, Thousand Oaks 6

Aliso Niguel 33, El Toro 7

Anaheim 32, Savanna 13

Anaheim Canyon 25, Cypress 14

Aquinas 33, Rio Hondo Prep 0

Banning 25, Cathedral City 21

Beckman 48, Capistrano Valley 0

Bellflower 26, Cerritos 6

Bolsa Grande 21, Rancho Alamitos 20

Brentwood 18, Shalhevet 7

California 24, Chaffey 19

Compton 13, Long Beach Jordan 6

Corona del Mar 38, Fountain Valley 0

Costa Mesa 28, Godinez 0

Covina 27, Montclair 13

Dana Hills 12, La Serna 0

Downey 38, Corona 6

Duarte 8, Baldwin Park 7

Edison 28, Marina 0

El Modena 21, Troy 6

El Rancho 14, Montebello 0

Esperanza 13, Crean Lutheran 0

Fullerton 27, Westminster 6

Gabrielino 46, Mountain View 6

Garden Grove 33, Ocean View 6

Hacienda Heights Wilson 13, Monrovia 12

Hacienda Heights Wilson 19, Ontario 12

Hart 27, Valencia 0

Huntington Beach 20, Los Alamitos 0

Irvine University 34, Laguna Beach 6

JSerra 21, Tesoro 6

Laguna Hills 19, Segerstrom 13

Lakewood St. Joseph 38, Bishop Montgomery 6

La Palma Kennedy 20, Garden Grove Pacifica 7

Linfield Christian 31, Corona Centennial 19

Loara 13, Estancia 0

Loma Linda Academy 32, Xavier Prep 0

Mission Viejo 19, San Juan Hills 0

Newbury Park 52, Hueneme 0

Norco 31, La Sierra 6

Norwalk 13, Maywood CES 0

Ontario Christian 12, Serrano 6

Orange 20, Westminster La Quinta 7

Paramount 6, St. Paul 0

Portola 7, Northwood 6

Rosemead 14, El Monte 0

Rowland 19, Whittier 13

San Dimas 13, Bishop Amat 7

San Marino 41, Ramona Convent 6

Santa Ana Foothill 7, La Habra 6

Santa Fe 67, Whitney 0

Santa Paula 50, Fillmore 0

Saugus 6, Canyon Country Canyon 0

SEED: LA 13, Hawthorne 6

Sherman Oaks Notre Dame 60, Village Christian 0

Sierra Vista 33, Garey 19

Sonora 14, Don Lugo 0

South El Monte 40, Arroyo 7

South Hills 14, West Covina 0

St. Anthony 33, St. Mary’s Academy 28

St. Lucy’s 55, Pomona 0

Sunny Hills 13, Brea Olinda 0

Vasquez 6, Golden Valley 0

West Ranch 32, Castaic 0

Westridge 32, Alhambra 8

Woodbridge 21, Irvine 0

Yorba Linda 25, El Dorado 0

Yucaipa 26, Palm Springs 7

INTERSECTIONAL

LA Marshall 24, Burbank Burroughs 12

Norwalk 13, Maywood CES 0

San Pedro 27, Mira Costa 14

THURSDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Birmingham 25, Granada Hills Kennedy 6

Franklin 19, Crenshaw 6

Granada Hills Kennedy 14, Birmingham 6

Panorama 25, Crenshaw 0

Panorama 6, Franklin 0

South East 39, Elizabeth 0

South Gate 48, Animo De La Hoya 8

Verdugo Hills 13, Sun Valley Magnet 0

SOUTHERN SECTION

Agoura 26, Thousand Oaks 14

Antelope Valley 20, Lancaster 6

Artesia 19, Pioneer 6

Burbank Burroughs 44, Los Altos 20

Cerritos 33, Glenn 0

Channel Islands 20, Hart 12

Corona Del Mar 33, Mayfair 0

Dos Pueblos 48, Buena 6

El Toro 37, Long Beach Poly 6

Fairmont Prep 46, Bolsa Grande 6

Highland 36, Palmdale 0

Inglewood 28, Hawthorne 0

Knight 19, Eastside 0

Lawndale 30, Compton Centennial 0

Leuzinger 12, Culver City 6

Mira Costa 20, Peninsula 6

North Torrance 27, South Torrance 0

Oak Park 32, Simi Valley 12

Oaks Christian 32, Calabasas 0

Oxnard Pacifica 7, Rio Mesa 6

Quartz Hill 40, Littlerock 0

Redondo Union 20, Palos Verdes 7

Santa Ana Valley 26, Magnolia 12

San Marcos 41, Santa Barbara 0

Santa Monica 52, Beverly Hills 0

Ventura 32, Oxnard 13

Westlake 38, Newbury Park 22

INTERSECTIONAL

Gardena Serra 19, Carson 12

