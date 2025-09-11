High school flag football: Wednesday and Thursday scores
WEDNESDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Bell 34, Foshay 20
Birmingham 44, Arleta 0
Chavez 6, Reseda 6
Chavez 8, Reseda 0
Cleveland 45, Granada Hills Kennedy 12
Cleveland 49, North Hollywood 0
Diego Rivera 28, USC Hybrid 12
Eagle Rock 26, Venice 14
GALA 13, Foshay 0
GALA 24, Bell 7
Granada Hills Kennedy 20, North Hollywood 19
Hollywood 34, Rise Kohyang 24
Jefferson 26, Fremont 6
Jefferson 15, Sotomayor 0
LA Hamilton 54, Monroe 0
LA Wilson 13, Monrovia 12
Manual Arts 32, Brio College Prep
Monroe 21, LA Hamilton 0
New Designs University Park 18, USC Hybrid 0
New Designs University Park 36, Diego Rivera 6
Orthopaedic 18, Camino Nuevo 12
San Pedro 27, Mira Costa 14
Sotomayor 15, Fremont 14
Stern 19, Animo De La Hoya 6
Sun Valley Magnet 45, East Valley 18
Van Nuys 12, Chatsworth 6
SOUTHERN SECTION
Agoura 26, Thousand Oaks 6
Aliso Niguel 33, El Toro 7
Anaheim 32, Savanna 13
Anaheim Canyon 25, Cypress 14
Aquinas 33, Rio Hondo Prep 0
Banning 25, Cathedral City 21
Beckman 48, Capistrano Valley 0
Bellflower 26, Cerritos 6
Bolsa Grande 21, Rancho Alamitos 20
Brentwood 18, Shalhevet 7
California 24, Chaffey 19
Compton 13, Long Beach Jordan 6
Corona del Mar 38, Fountain Valley 0
Costa Mesa 28, Godinez 0
Covina 27, Montclair 13
Dana Hills 12, La Serna 0
Downey 38, Corona 6
Duarte 8, Baldwin Park 7
Edison 28, Marina 0
El Modena 21, Troy 6
El Rancho 14, Montebello 0
Esperanza 13, Crean Lutheran 0
Fullerton 27, Westminster 6
Gabrielino 46, Mountain View 6
Garden Grove 33, Ocean View 6
Hacienda Heights Wilson 13, Monrovia 12
Hacienda Heights Wilson 19, Ontario 12
Hart 27, Valencia 0
Huntington Beach 20, Los Alamitos 0
Irvine University 34, Laguna Beach 6
JSerra 21, Tesoro 6
Laguna Hills 19, Segerstrom 13
Lakewood St. Joseph 38, Bishop Montgomery 6
La Palma Kennedy 20, Garden Grove Pacifica 7
Linfield Christian 31, Corona Centennial 19
Loara 13, Estancia 0
Loma Linda Academy 32, Xavier Prep 0
Mission Viejo 19, San Juan Hills 0
Newbury Park 52, Hueneme 0
Norco 31, La Sierra 6
Norwalk 13, Maywood CES 0
Ontario Christian 12, Serrano 6
Orange 20, Westminster La Quinta 7
Paramount 6, St. Paul 0
Portola 7, Northwood 6
Rosemead 14, El Monte 0
Rowland 19, Whittier 13
San Dimas 13, Bishop Amat 7
San Marino 41, Ramona Convent 6
Santa Ana Foothill 7, La Habra 6
Santa Fe 67, Whitney 0
Santa Paula 50, Fillmore 0
Saugus 6, Canyon Country Canyon 0
SEED: LA 13, Hawthorne 6
Sherman Oaks Notre Dame 60, Village Christian 0
Sierra Vista 33, Garey 19
Sonora 14, Don Lugo 0
South El Monte 40, Arroyo 7
South Hills 14, West Covina 0
St. Anthony 33, St. Mary’s Academy 28
St. Lucy’s 55, Pomona 0
Sunny Hills 13, Brea Olinda 0
Vasquez 6, Golden Valley 0
West Ranch 32, Castaic 0
Westridge 32, Alhambra 8
Woodbridge 21, Irvine 0
Yorba Linda 25, El Dorado 0
Yucaipa 26, Palm Springs 7
INTERSECTIONAL
LA Marshall 24, Burbank Burroughs 12
THURSDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Birmingham 25, Granada Hills Kennedy 6
Franklin 19, Crenshaw 6
Panorama 25, Crenshaw 0
Panorama 6, Franklin 0
South East 39, Elizabeth 0
South Gate 48, Animo De La Hoya 8
Verdugo Hills 13, Sun Valley Magnet 0
SOUTHERN SECTION
Agoura 26, Thousand Oaks 14
Antelope Valley 20, Lancaster 6
Artesia 19, Pioneer 6
Burbank Burroughs 44, Los Altos 20
Cerritos 33, Glenn 0
Channel Islands 20, Hart 12
Corona Del Mar 33, Mayfair 0
Dos Pueblos 48, Buena 6
El Toro 37, Long Beach Poly 6
Fairmont Prep 46, Bolsa Grande 6
Highland 36, Palmdale 0
Inglewood 28, Hawthorne 0
Knight 19, Eastside 0
Lawndale 30, Compton Centennial 0
Leuzinger 12, Culver City 6
Mira Costa 20, Peninsula 6
North Torrance 27, South Torrance 0
Oak Park 32, Simi Valley 12
Oaks Christian 32, Calabasas 0
Oxnard Pacifica 7, Rio Mesa 6
Quartz Hill 40, Littlerock 0
Redondo Union 20, Palos Verdes 7
Santa Ana Valley 26, Magnolia 12
San Marcos 41, Santa Barbara 0
Santa Monica 52, Beverly Hills 0
Ventura 32, Oxnard 13
Westlake 38, Newbury Park 22
INTERSECTIONAL
Gardena Serra 19, Carson 12
