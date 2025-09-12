Advertisement
High School Sports

High school football: Friday’s scores

High school football scores
By Los Angeles Times staff
FRIDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Nonleague

Canoga Park 27, Rancho Dominguez 18

Carson 56, Huntington Park 0

Chatsworth 44, Fairfax 34

El Camino Real 13, Panorama 0

Franklin 31, Cleveland 28

Granada Hills Kennedy 23, Granada Hills 16

L.A. Roosevelt 27, North Hollywood 16

L.A. University 36, Bernstein 8

Manual Arts 38, Rivera 6

Roybal 40, L.A. Jordan 14

San Pedro 41, Bell 8

Sylmar 52, Sun Valley Poly 6

Taft 48, Verdugo Hills 13

Van Nuys 63, Fulton 8

Washington 41, Locke 0

Westchester 68, South East 16

Wilmington Banning 21, Garfield 20

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Alhambra 55, Azusa 19

Arroyo Valley 35, Miller 12

Banning 28, Perris 18

Beaumont 27, Chaminade 14

Big Bear 43, Long Beach Cabrillo 0

Bonita 28, San Dimas 14

Brea Olinda 38, Jurupa Hills 0

Buena 47, San Marcos 41

Buena Park 14, Artesia 0

California 49, El Monte 34

Capistrano Valley 35, Aliso Niguel 14

Century 34, Garden Grove Santiago 20

Chaffey 28, Yucca Valley 21

Claremont 37, Kaiser 0

Colony 24, Valley View 7

Compton Centennial 49, Firebaugh 0

Corona 35, Lakeside 34

Corona Centennial 43, Mater Dei 36

Corona Del Mar 28, Charter Oak 21

Corona Santiago 23, Silverado 14

Crean Lutheran 34, El Modena 0

Damien 24, Tustin 7

Dana Hills 41, Long Beach Wilson 7

Diamond Ranch 42, Ontario Christian 13

Dominguez 45, Castaic 0

Edison 21, Palos Verdes 20

Eisenhower 8, Carter 7

El Dorado 36, Placentia Valencia 0

El Rancho 34, Montebello 0

Elsinore 21, Liberty 20

El Toro 56, Trabuco Hills 14

Estancia 14, Irvine University 10

Fillmore 54, Grace 40

Fontana 17, Ontario 0

Fullerton 35, Santa Fe 7

Glenn 48, Compton Early College 13

Golden Valley 34, South Pasadena 13

Grand Terrace 34, Diamond Bar 32

Hacienda Heights Wilson 17, Montclair 7

Hart 49, Heritage Christian 34

Harvard-Westlake 52, Royal 16

JSerra 24, Oak Hills 21

Katella 35, Magnolia 0

La Canada 42, Crescenta Valley 14

Laguna Beach 36,Tesoro 15

Lakewood 35, Mayfair 7

La Quinta 22, Hesperia 21

Long Beach Jordan 16, Bell Gardens 6

Los Alamitos 48, St. Paul 14

Marina 21, Garden Grove Pacifica 17

Mira Costa 35, La Habra 33

Monrovia 56, Don Lugo 0

Moorpark 24, Santa Barbara 14

Muir 22, St. Francis 21

Murrieta Valley 56, Murrieta Mesa 6

Norco 56, Etiwanda 23

Nordhoff 47, Desert Chapel 13

Norte Vista 26, Santa Monica 15

North Torrance 41, West Torrance 7

Northview 28, La Sera 23

Northwood 38, Woodbridge 7

Oak Park 28, Peninsula 6

Ocean View 35, Anaheim 13

Orange 44, Paramount 0

Orange Lutheran 35, Gardena Serra 14

Orange Vista 13, Warren 10

Oxnard Pacifica 56, Rio Mesa 6

Portola 24, Beckman 21

Saddleback 31, Rancho Alamitos 13

Salesian 34, Culver City 21

San Gabriel 32, Carpinteria 7

Santa Ana Calvary Chapel 10, Capistrano Valley Christian 7

Santa Margarita 44, Oaks Christian 14

Schurr 28, Chino 23

Serrano 42, Los Osos 27

Servite 29, Sherman Oaks Notre Dame 23

Sierra Canyon 49, Downey 7

Simi Valley 56, Cathedral 54

St. Margaret’s 24, Fountain Valley 9

St. Monica 27, Lawndale 20

Summit 21, St. Anthony 0

Sunny Hills 49, Anaheim Canyon 42

Temple City 45, Bosco Tech 14

Torrance 35, Cypress 17

Troy 49, Foothill 21

Valencia 47, Paraclete 44

Victor Valley 21, Apple Valley 14

Villa Park 43, Ayala 7

Western Christian 47, Indio 6

Westlake 45, Channel Islands 7

Yorba Linda 35, Esperanza 7

Yucaipa 37, Palm Desert 21

INTERSECTIONAL

Alemany 34, San Fernando 6

Boron 54, Beverly Hills 0

Dorsey 20, Compton 14

Hollywood 42, Santa Clara 8

La Costa Canyon 28, San Clemente 14

L.A. Lincoln 48, Ganesha 32

Loyola 42, L.A. Hamilton 21

Lynwood 18, Narbonne 12

Mary Star 36, South Gate 34

Mission Viejo 34, San Diego Lincoln 24

Norwalk 28, Venice 27

Palisades 49, Brentwood 34

Rio Hondo Prep 49, Marquez 20

Rockwall (Texas) Rockwall-Heath 34, San Juan Hills 26

St. John Bosco 42, San Mateo Serra 0

Modesto Central Catholic 15, St. Bonaventure 14

Viewpoint 47, California City 6

Vista Murrieta 29, Bishop Amat 10

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Malibu 26, United Christian Academy 12

INTERSECTIONAL

East Valley 28, Lighthouse Christian 24

Southlands Christian 26, San Diego Horizon Prep 14

Valley Oaks CES 46, Villanova Prep 20

