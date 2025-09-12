High school football: Friday’s scores
FRIDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Nonleague
Canoga Park 27, Rancho Dominguez 18
Carson 56, Huntington Park 0
Chatsworth 44, Fairfax 34
El Camino Real 13, Panorama 0
Franklin 31, Cleveland 28
Granada Hills Kennedy 23, Granada Hills 16
L.A. Roosevelt 27, North Hollywood 16
L.A. University 36, Bernstein 8
Manual Arts 38, Rivera 6
Roybal 40, L.A. Jordan 14
San Pedro 41, Bell 8
Sylmar 52, Sun Valley Poly 6
Taft 48, Verdugo Hills 13
Van Nuys 63, Fulton 8
Washington 41, Locke 0
Westchester 68, South East 16
Wilmington Banning 21, Garfield 20
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Alhambra 55, Azusa 19
Arroyo Valley 35, Miller 12
Banning 28, Perris 18
Beaumont 27, Chaminade 14
Big Bear 43, Long Beach Cabrillo 0
Bonita 28, San Dimas 14
Brea Olinda 38, Jurupa Hills 0
Buena 47, San Marcos 41
Buena Park 14, Artesia 0
California 49, El Monte 34
Capistrano Valley 35, Aliso Niguel 14
Century 34, Garden Grove Santiago 20
Chaffey 28, Yucca Valley 21
Claremont 37, Kaiser 0
Colony 24, Valley View 7
Compton Centennial 49, Firebaugh 0
Corona 35, Lakeside 34
Corona Centennial 43, Mater Dei 36
Corona Del Mar 28, Charter Oak 21
Corona Santiago 23, Silverado 14
Crean Lutheran 34, El Modena 0
Damien 24, Tustin 7
Dana Hills 41, Long Beach Wilson 7
Diamond Ranch 42, Ontario Christian 13
Dominguez 45, Castaic 0
Edison 21, Palos Verdes 20
Eisenhower 8, Carter 7
El Dorado 36, Placentia Valencia 0
El Rancho 34, Montebello 0
Elsinore 21, Liberty 20
El Toro 56, Trabuco Hills 14
Estancia 14, Irvine University 10
Fillmore 54, Grace 40
Fontana 17, Ontario 0
Fullerton 35, Santa Fe 7
Glenn 48, Compton Early College 13
Golden Valley 34, South Pasadena 13
Grand Terrace 34, Diamond Bar 32
Hacienda Heights Wilson 17, Montclair 7
Hart 49, Heritage Christian 34
Harvard-Westlake 52, Royal 16
JSerra 24, Oak Hills 21
Katella 35, Magnolia 0
La Canada 42, Crescenta Valley 14
Laguna Beach 36,Tesoro 15
Lakewood 35, Mayfair 7
La Quinta 22, Hesperia 21
Long Beach Jordan 16, Bell Gardens 6
Los Alamitos 48, St. Paul 14
Marina 21, Garden Grove Pacifica 17
Mira Costa 35, La Habra 33
Monrovia 56, Don Lugo 0
Moorpark 24, Santa Barbara 14
Muir 22, St. Francis 21
Murrieta Valley 56, Murrieta Mesa 6
Norco 56, Etiwanda 23
Nordhoff 47, Desert Chapel 13
Norte Vista 26, Santa Monica 15
North Torrance 41, West Torrance 7
Northview 28, La Sera 23
Northwood 38, Woodbridge 7
Oak Park 28, Peninsula 6
Ocean View 35, Anaheim 13
Orange 44, Paramount 0
Orange Lutheran 35, Gardena Serra 14
Orange Vista 13, Warren 10
Oxnard Pacifica 56, Rio Mesa 6
Portola 24, Beckman 21
Saddleback 31, Rancho Alamitos 13
Salesian 34, Culver City 21
San Gabriel 32, Carpinteria 7
Santa Ana Calvary Chapel 10, Capistrano Valley Christian 7
Santa Margarita 44, Oaks Christian 14
Schurr 28, Chino 23
Serrano 42, Los Osos 27
Servite 29, Sherman Oaks Notre Dame 23
Sierra Canyon 49, Downey 7
Simi Valley 56, Cathedral 54
St. Margaret’s 24, Fountain Valley 9
St. Monica 27, Lawndale 20
Summit 21, St. Anthony 0
Sunny Hills 49, Anaheim Canyon 42
Temple City 45, Bosco Tech 14
Torrance 35, Cypress 17
Troy 49, Foothill 21
Valencia 47, Paraclete 44
Victor Valley 21, Apple Valley 14
Villa Park 43, Ayala 7
Western Christian 47, Indio 6
Westlake 45, Channel Islands 7
Yorba Linda 35, Esperanza 7
Yucaipa 37, Palm Desert 21
INTERSECTIONAL
Alemany 34, San Fernando 6
Boron 54, Beverly Hills 0
Dorsey 20, Compton 14
Hollywood 42, Santa Clara 8
La Costa Canyon 28, San Clemente 14
L.A. Lincoln 48, Ganesha 32
Loyola 42, L.A. Hamilton 21
Lynwood 18, Narbonne 12
Mary Star 36, South Gate 34
Mission Viejo 34, San Diego Lincoln 24
Norwalk 28, Venice 27
Palisades 49, Brentwood 34
Rio Hondo Prep 49, Marquez 20
Rockwall (Texas) Rockwall-Heath 34, San Juan Hills 26
St. John Bosco 42, San Mateo Serra 0
Modesto Central Catholic 15, St. Bonaventure 14
Viewpoint 47, California City 6
Vista Murrieta 29, Bishop Amat 10
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Malibu 26, United Christian Academy 12
INTERSECTIONAL
East Valley 28, Lighthouse Christian 24
Southlands Christian 26, San Diego Horizon Prep 14
Valley Oaks CES 46, Villanova Prep 20
