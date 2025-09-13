Advertisement
High School Sports

High school flag football: Friday and Saturday scores

High school flag football equipment on green turf.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

FRIDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Garfield 33, Torres 0

South East 12, L.A. Hamilton 6

L.A. Wilson 18, Legacy 6

Lincoln 26, Huntington Park 0

Roybal 67, Jordan 0

Sylmar 54, Valor Academy 0

SOUTHERN SECTION

Brentwood 20, Westridge 19

Norwalk 12, Whitney 6

Redondo Union 7, Lakewood St. Joseph 6

Shadow Hills 46, Desert Hot Springs 6

INTERSECTIONAL

Alemany 28, San Fernando 19

Eagle Rock 6, Chino 0

SATURDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Eagle Rock 7, Wilmington Banning 0

L.A. Roosevelt 12, Sherman Oaks CES 6

Sun Valley Magnet 20, Van Nuys 0

SOUTHERN SECTION

Arroyo 13, Culver City 8

Ayala 12, Castaic 0

Ayala 12, Westminster 0

Bellflower 26, Culver City 6

Buena 28, Pioneer Valley 0

Camarillo 33, Santa Margarita 19

Claremont d. St. Bernard, forfeit

Corona 28, Glenn 6

Corona Centennial 24, Long Beach Poly 0

Corona Centennial 24, Corona del Mar 0

Corona del Mar 18, Linfield Christian 6

Cypress 45, Corona del Mar 25

Cypress 18, El Toro 6

Cypress 21, El Toro 10

Del Norte 13, Segerstrom 7

Downey 13, Del Norte 6

Downey 21, Don Lugo 6

Eastvale Roosevelt 36, Beverly Hills 0

Edison 34, Santa Margarita 19

El Toro 19, La Habra 13

El Toro 13, Linfield Christian 6

Hawkins 6, Azusa 0

JSerra 28, Newport Harbor 6

JSerra 19, Redlands East Valley 0

La Canada 34, Ramona Convent 0

La Habra 12, Corona Centennial 7

Lancaster 20, GALA 6

L.A. Roosevelt 18, Hemet 6

Lawndale 19, Eastside 0

Linfield Christian 40, Long Beach Poly 20

Lompoc 26, Rio Mesa 6

Newport Harbor 27, Classical Academy 18

Newport Harbor 14, Edison 8

Norco 24, Riverside Poly 21

Norco 19, Citrus Valley 6

Oxnard 27, Santa Barbara 0

Oxnard 20, Santa Maria 0

Oxnard 33, Paso Robles 0

Palos Verdes 27, Channel Islands 7

Palos Verdes 19, Gardena Serra 0

Paso Robles 19, Santa Barbara 6

Portola 20, Desert Hot Springs 8

Portola 26, Immaculate Heart 0

San Dimas 35, Legacy College Prep 0

San Dimas 31, Los Osos 0

Santa Ana Foothill 40, Fairmont Prep 12

Santa Ana Foothill 20, Rosary 12

Santa Ana Foothill 6, Mission Viejo 0

Santa Ynez 19, Buena 0

Schurr 32, El Rancho 6

Shadow Hills 20, Beverly Hills 0

St. Mary’s Academy 14, Monrovia 0

Tesoro 6, Long Beach Poly 0

Tesoro 21, La Habra 0

Valencia 6, St. Mary’s Academy 0

West Covina 7, Culver City 0

INTERSECTIONAL

Arroyo 18, AMIT 0

Azusa 6, Franklin 6

Bellflower 29, AMIT 0

Channel Islands 19, Jefferson 13

Chino 12, Santee 0

Claremont 50, Chatsworth 0

Corona 25, Arleta 0

Dorsey 0, Valencia 0

Eastside 12, Torres 0

Eastvale Roosevelt 14, King/Drew 6

El Camino 20, Whittier 0

Franklin 8, Ramona 0

Garden Serra 7, Jefferson 6

Hemet 21, Fremont 7

JSerra 15, Torrey Pines 0

L.A. Wilson 20, Hawthorne 0

Lawndale 20, Hueneme 18

Monrovia 19, Dorsey 0

Narbonne 27, Gahr 20

Narbonne 31, Lakewood 0

Panorama 7, Castaic 0

Ramona 20, Hawkins 0

Rio Mesa 20, Bakersfield Christian 14

Shadow Hills 13, King/Drew 0

South Hills 21, L.A. Wilson 7

Sun Valley Magnet 13, Nogales 0

Temecula Prep 6, University City 0

Torrey Pines 7, Camarillo 6

Torrey Pines 14, Edison 7

University City 10, La Mirada 0

Western Christian 40, Santee 0

Western Christian 47, Sotomayor 0

Whittier 13, New Designs University Park 0

More to Read

High School SportsSports

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement