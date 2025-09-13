High school flag football: Friday and Saturday scores
FRIDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Garfield 33, Torres 0
South East 12, L.A. Hamilton 6
L.A. Wilson 18, Legacy 6
Lincoln 26, Huntington Park 0
Roybal 67, Jordan 0
Sylmar 54, Valor Academy 0
SOUTHERN SECTION
Brentwood 20, Westridge 19
Norwalk 12, Whitney 6
Redondo Union 7, Lakewood St. Joseph 6
Shadow Hills 46, Desert Hot Springs 6
INTERSECTIONAL
Alemany 28, San Fernando 19
Eagle Rock 6, Chino 0
SATURDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Eagle Rock 7, Wilmington Banning 0
L.A. Roosevelt 12, Sherman Oaks CES 6
Sun Valley Magnet 20, Van Nuys 0
SOUTHERN SECTION
Arroyo 13, Culver City 8
Ayala 12, Castaic 0
Ayala 12, Westminster 0
Bellflower 26, Culver City 6
Buena 28, Pioneer Valley 0
Camarillo 33, Santa Margarita 19
Claremont d. St. Bernard, forfeit
Corona 28, Glenn 6
Corona Centennial 24, Long Beach Poly 0
Corona Centennial 24, Corona del Mar 0
Corona del Mar 18, Linfield Christian 6
Cypress 45, Corona del Mar 25
Cypress 18, El Toro 6
Cypress 21, El Toro 10
Del Norte 13, Segerstrom 7
Downey 13, Del Norte 6
Downey 21, Don Lugo 6
Eastvale Roosevelt 36, Beverly Hills 0
Edison 34, Santa Margarita 19
El Toro 19, La Habra 13
El Toro 13, Linfield Christian 6
Hawkins 6, Azusa 0
JSerra 28, Newport Harbor 6
JSerra 19, Redlands East Valley 0
La Canada 34, Ramona Convent 0
La Habra 12, Corona Centennial 7
Lancaster 20, GALA 6
L.A. Roosevelt 18, Hemet 6
Lawndale 19, Eastside 0
Linfield Christian 40, Long Beach Poly 20
Lompoc 26, Rio Mesa 6
Newport Harbor 27, Classical Academy 18
Newport Harbor 14, Edison 8
Norco 24, Riverside Poly 21
Norco 19, Citrus Valley 6
Oxnard 27, Santa Barbara 0
Oxnard 20, Santa Maria 0
Oxnard 33, Paso Robles 0
Palos Verdes 27, Channel Islands 7
Palos Verdes 19, Gardena Serra 0
Paso Robles 19, Santa Barbara 6
Portola 20, Desert Hot Springs 8
Portola 26, Immaculate Heart 0
San Dimas 35, Legacy College Prep 0
San Dimas 31, Los Osos 0
Santa Ana Foothill 40, Fairmont Prep 12
Santa Ana Foothill 20, Rosary 12
Santa Ana Foothill 6, Mission Viejo 0
Santa Ynez 19, Buena 0
Schurr 32, El Rancho 6
Shadow Hills 20, Beverly Hills 0
St. Mary’s Academy 14, Monrovia 0
Tesoro 6, Long Beach Poly 0
Tesoro 21, La Habra 0
Valencia 6, St. Mary’s Academy 0
West Covina 7, Culver City 0
INTERSECTIONAL
Arroyo 18, AMIT 0
Azusa 6, Franklin 6
Bellflower 29, AMIT 0
Channel Islands 19, Jefferson 13
Chino 12, Santee 0
Claremont 50, Chatsworth 0
Corona 25, Arleta 0
Dorsey 0, Valencia 0
Eastside 12, Torres 0
Eastvale Roosevelt 14, King/Drew 6
El Camino 20, Whittier 0
Franklin 8, Ramona 0
Garden Serra 7, Jefferson 6
Hemet 21, Fremont 7
JSerra 15, Torrey Pines 0
L.A. Wilson 20, Hawthorne 0
Lawndale 20, Hueneme 18
Monrovia 19, Dorsey 0
Narbonne 27, Gahr 20
Narbonne 31, Lakewood 0
Panorama 7, Castaic 0
Ramona 20, Hawkins 0
Rio Mesa 20, Bakersfield Christian 14
Shadow Hills 13, King/Drew 0
South Hills 21, L.A. Wilson 7
Sun Valley Magnet 13, Nogales 0
Temecula Prep 6, University City 0
Torrey Pines 7, Camarillo 6
Torrey Pines 14, Edison 7
University City 10, La Mirada 0
Western Christian 40, Santee 0
Western Christian 47, Sotomayor 0
Whittier 13, New Designs University Park 0
