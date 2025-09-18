High school flag football: Wednesday and Thursday scores
WEDNESDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Annenberg 20, Rise Kohyang 6
Crenshaw 18, Bernstein 13
New Designs University Park 26, Locke 0
Orthopaedic 12, Collins Family 6
South East 34, Maywood Academy 6
South East 33, Marquez 0
South Gate 18, LA Jordan 0
Sotomayor 6, Huntington Park 0
Stern 38, Camino Nuevo 0
Sun Valley Magnet 32, Chatsworth 0
USC Hybrid 22, Simon Tech 0
Verdugo Hills 46, Chavez 0
SOUTHERN SECTION
Antelope Valley 7, Bakersfield Christian 0
Aquinas 14, Ontario Christian 6
Arroyo 33, Mountain View 0
Banning 35, Rancho Mirage 12
Beckman 32, Dana Hills 25
Bonita 27, Glendora 6
California 44, El Rancho 0
Castaic 26, Canyon Country Canyon 13
Channel Islands 31, Santa Paula 18
Compton 32, Lakewood 0
Corona Santiago 20, El Modena 20
Costa Mesa 15, Ocean View 7
Cypress 21, Crean Lutheran 12
Desert Hot Springs 22, Cathedral City 0
Downey 67, La Mirada 0
Eastside 53, Littlerock 7
Eastvale Roosevelt 38, Victor Valley 0
Edison 21, Los Alamitos 20
El Dorado 13, Troy 6
Esperanza 20, Sonora 6
Fairmont Prep 12, Whittier 7
Garden Serra 13, St. Anthony 6
Golden Valley 19, West Ranch 12
Hart 33, Vasquez 8
Huntington Beach 47, Fountain Valley 0
JSerra 26, Corona del Mar 7
Kaiser 7, Rialto 0
Laguna Beach 31, Irvine 14
Laguna Hills 19, La Palma Kennedy 18
La Serna 19, Santa Fe 7
Long Beach Jordan 34, Long Beach Wilson 8
Los Amigos 6, Saddleback 0
Montclair 14, Chaffey 0
Montebello 36, Alhambra 13
Newport Harbor 27, Marina 7
Northview 13, Hacienda Heights Wilson 0
Orange 24, Bolsa Grande 6
Portola 26, Irvine University 20
San Gabriel 30, Bell Gardens 6
Santa Monica 31, Leuzinger 0
Saugus 6, Valencia 0
St. Mary’s Academy 28, Bishop Montgomery 0
Valley View 27, Vista del Lago 8
Warren 20, Dominguez 0
Western 18, Magnolia 8
Westminster 13, Segerstrom 12
Westridge 27, Monrovia 20
Woodbridge 27, Sage Hill 6
Yorba Linda 19, Villa Park 6
THURSDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Franklin 45, Elizabeth 0
Jefferson 35, Elizabeth 0
Jefferson 27, Franklin 6
Narbonne 26, El Camino Real 0
Panorama 12, San Fernando 6
Panorama 31, Sylmar 25
San Fernando 27, Sylmar 19
West Adams 6, Stella 0
SOUTHERN SECTION
Agoura 60, Calabasas 0
Aliso Niguel 18, Mission Viejo 12
Antelope Valley 34, Knight 0
Artesia 38, Glenn 6
Beverly Hills 18, Compton Centennial 0
Camarillo 47, Oak Park 14
Chaminade 26, Bishop Alemany 12
Culver City 19, Hawthorne 13
El Toro 26, Trabuco Hills 19
Inglewood 19, Lawndale 6
La Serna 12, St. Paul 0
Los Alamitos 50, Loara 0
Newbury Park 26, Thousand Oaks 7
North Torrance 27, West Torrance 19
Oxnard 41, Buena 12
Palos Verdes 32, Mira Costa 0
Placentia Valencia 20, Bolsa Grande 12
Quartz Hill 19, Highland 14
San Marcos 40, Oxnard Pacifica 0
Schurr 35, Sacred Heart of Jesus 0
Shalhevet 6, Providence 0
Ventura 40, Rio Mesa 13
Westlake 33, Oaks Christian 12
INTERSECTIONAL
Eagle Rock 7, Corona 6
