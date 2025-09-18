Advertisement
High school flag football: Wednesday and Thursday scores

By Los Angeles Times staff
WEDNESDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Annenberg 20, Rise Kohyang 6

Crenshaw 18, Bernstein 13

New Designs University Park 26, Locke 0

Orthopaedic 12, Collins Family 6

South East 34, Maywood Academy 6

South East 33, Marquez 0

South Gate 18, LA Jordan 0

Sotomayor 6, Huntington Park 0

Stern 38, Camino Nuevo 0

Sun Valley Magnet 32, Chatsworth 0

USC Hybrid 22, Simon Tech 0

Verdugo Hills 46, Chavez 0

SOUTHERN SECTION

Antelope Valley 7, Bakersfield Christian 0

Aquinas 14, Ontario Christian 6

Arroyo 33, Mountain View 0

Banning 35, Rancho Mirage 12

Beckman 32, Dana Hills 25

Bonita 27, Glendora 6

California 44, El Rancho 0

Castaic 26, Canyon Country Canyon 13

Channel Islands 31, Santa Paula 18

Compton 32, Lakewood 0

Corona Santiago 20, El Modena 20

Costa Mesa 15, Ocean View 7

Cypress 21, Crean Lutheran 12

Desert Hot Springs 22, Cathedral City 0

Downey 67, La Mirada 0

Eastside 53, Littlerock 7

Eastvale Roosevelt 38, Victor Valley 0

Edison 21, Los Alamitos 20

El Dorado 13, Troy 6

Esperanza 20, Sonora 6

Fairmont Prep 12, Whittier 7

Garden Serra 13, St. Anthony 6

Golden Valley 19, West Ranch 12

Hart 33, Vasquez 8

Huntington Beach 47, Fountain Valley 0

JSerra 26, Corona del Mar 7

Kaiser 7, Rialto 0

Laguna Beach 31, Irvine 14

Laguna Hills 19, La Palma Kennedy 18

La Serna 19, Santa Fe 7

Long Beach Jordan 34, Long Beach Wilson 8

Los Amigos 6, Saddleback 0

Montclair 14, Chaffey 0

Montebello 36, Alhambra 13

Newport Harbor 27, Marina 7

Northview 13, Hacienda Heights Wilson 0

Orange 24, Bolsa Grande 6

Portola 26, Irvine University 20

San Gabriel 30, Bell Gardens 6

Santa Monica 31, Leuzinger 0

Saugus 6, Valencia 0

St. Mary’s Academy 28, Bishop Montgomery 0

Valley View 27, Vista del Lago 8

Warren 20, Dominguez 0

Western 18, Magnolia 8

Westminster 13, Segerstrom 12

Westridge 27, Monrovia 20

Woodbridge 27, Sage Hill 6

Yorba Linda 19, Villa Park 6

THURSDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Franklin 45, Elizabeth 0

Jefferson 35, Elizabeth 0

Jefferson 27, Franklin 6

Narbonne 26, El Camino Real 0

Panorama 12, San Fernando 6

Panorama 31, Sylmar 25

San Fernando 27, Sylmar 19

West Adams 6, Stella 0

SOUTHERN SECTION

Agoura 60, Calabasas 0

Aliso Niguel 18, Mission Viejo 12

Antelope Valley 34, Knight 0

Artesia 38, Glenn 6

Beverly Hills 18, Compton Centennial 0

Camarillo 47, Oak Park 14

Chaminade 26, Bishop Alemany 12

Culver City 19, Hawthorne 13

El Toro 26, Trabuco Hills 19

Inglewood 19, Lawndale 6

La Serna 12, St. Paul 0

Los Alamitos 50, Loara 0

Newbury Park 26, Thousand Oaks 7

North Torrance 27, West Torrance 19

Oxnard 41, Buena 12

Palos Verdes 32, Mira Costa 0

Placentia Valencia 20, Bolsa Grande 12

Quartz Hill 19, Highland 14

San Marcos 40, Oxnard Pacifica 0

Schurr 35, Sacred Heart of Jesus 0

Shalhevet 6, Providence 0

Ventura 40, Rio Mesa 13

Westlake 33, Oaks Christian 12

INTERSECTIONAL

Eagle Rock 7, Corona 6

