High school flag football: Monday’s and Tuesday’s scores
TUESDAY’S RESULTS
SOUTHERN SECTION
Adelanto 36, Colton 0
Antelope Valley 14, Highland 12
Artesia 13, Cerritos 7
Beaumont 25, Citrus Valley 0
Cajon 12, Redlands 0
Chino Hills 33, St. Lucy’s 7
Glenn 19, Whitney 0
Hemet 13, Arlington 6
Jurupa Hills 38, Rim of the World 7
La Canada 19, San Marino 12
Lancaster 27, Knight 6
La Sierra 19, Loma Linda Academy 0
Linfield Christian 79, Hillcrest 0
Norte Vista 7, Ramona 0
Patriot 32, Redlands Adventist Academy 7
Quartz Hill 33, Eastside 6
Redlands East Valley 33, Yucaipa 0
Rialto 40, Fontana 0
San Dimas 44, Colony 0
San Gorgonio 26, Arroyo Valley 6
San Jacinto Valley Academy 19, California Military Institute 13
San Marcos 14, Oxnard 0
Santa Barbara 46, Buena 12
Shadow Hills 27, Corona 13
Sherman Oaks Notre Dame 22, Bishop Amat 6
Summit 25, Kaiser 19
Temecula Prep 47, Nuview Bridge 6
Temescal Canyon 12, Tahquitz 0
Tesoro 6, Dana Hills 0
Trabuco Hills 34, Mission Viejo 0
Upland 31, Los Osos 13
Ventura 20, Oxnard Pacifica 0
MONDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Angelou 32, West Adams 0
Arleta 58, Brio College Prep 0
Bell 37, Huntington Park 0
Camino Nuevo 19, Annenberg 6
Carson 26, Port of LA 0
Collins Family 12, Animo De La Hoya 0
Crenshaw 12, Fremont 7
Diego Rivera 6, Simon Tech 0
Dorsey 19, Hawkins 0
Dorsey 44, LA Jordan 6
Eagle Rock 20, Verdugo Hills 12
El Camino Real 13, North Hollywood 0
Fairfax 6, LA University 0
Foshay 19, Manual Arts 6
Fremont 25, Dymally 6
GALA 21, View Park 0
GALA 45, Washington 0
Hawkins 63, LA Jordan 0
Jefferson 37, Manual Arts 0
Jefferson 19, Foshay 6
LA Hamilton 30, Fairfax 6
Legacy 13, Huntington Park 0
Legacy 26, South East 6
Los Angeles 20, Stella 0
New Designs University Park 47, TEACH Tech 12
North Hollywood 24, El Camino Real 18
Santee 15, Angelou 6
Santee 21, West Adams 0
Stern 21, Orthopaedic 14
Venice 32, LA Hamilton 18
Wilmington Banning 28 Carson 6
Wilmington Banning 37, Port of LA 0
SOUTHERN SECTION
Aliso Niguel 12, San Juan Hills 0
Alta Loma 30, Los Altos 8
Anaheim 39, Loara 32
Anaheim Canyon 21, Esperanza 0
Arroyo 27, El Monte 0
Ayala 19, Glendora 14
Bellflower 35, La Mirada 6
Bolsa Grande 21, Westminster La Quinta 20
Brea Olinda 7, Santa Ana Foothill 6
Buena Park 13, Ocean View 0
Burbank Burroughs 20, Immaculate Heart 6
Cajon 33, Hillcrest 14
California 21, La Serna 6
Cathedral City 28, Rancho Mirage 6
Chaparral 41, Murrieta Mesa 13
Chino 26, Chaffey 8
Compton 21, Long Beach Cabrillo 7
Corona 18, Eastvale Roosevelt 12
Corona Centennial 18, Riverside King 14
Covina 13, West Covina 12
Crean Lutheran 20, Sonora 12
Downey 45, Norwalk 0
Edison 33, Fountain Valley 7
Etiwanda 33, Chino Hills 0
Fullerton 20, La Palma Kennedy 6
Gabrielino 13, Rosemead 0
Gahr 33, Paramount 7
Great Oak 9, Murrieta Valley 6
Hacienda Heights Wilson 32, Rowland 6
Huntington Berach 35, Marina 6
Kaiser 19, Arroyo Valley 8
Irvine University 26, Sage Hill 19
La Canada 52, Monrovia 33
Long Beach Jordan 12, Lakewood 0
Los Amigos 25, Magnolia 0
Millikan 14, Long Beach Poly 6
Montclair 14, Don Lugo 12
Montebello 13, Bell Gardens 12
Moreno Valley 19, Valley View 13
Newport Harbor 21, Corona del Mar 0
Norco 26, Corona Santiago 7
Norte Vista 13, Redlands East Valley 0
Northview 21, Charter Oak 7
Northwood 30, Laguna Beach 6
Ontario 27, Fontana 0
Orange 21, Santa Ana Valley 18
Patriot 45, Loma Linda Academy 13
Placentia Valencia 21, Laguna Hills 0
Pomona 32, Edgewood 0
Portola 27, Irvine 0
Ramona 26, La Sierra 14
Rancho Cucamonga 26, Estancia 0
Rio Hondo Prep 19, Temple City 18
Saddleback 24, Western 0
San Gabriel 38, Keppel 0
Santa Paula 39, Valencia 6
Savanna 19, Garden Grove Santiago 7
Schurr 49, Alhambra 0
Segerstrom 21, Tustin 14
Sierra Vista 24, Azusa 7
Shadow Hills 38, Palm Desert 0
South El Monte 46, Mountain View 0
South Hills 40, Colony 0
St. Mary’s Academy 28, Gardena Serra 0
St. Paul 41, Ramona Convent 12
Temecula Valley 20, Vista Murrieta 8
Tesoro 24, El Toro 20
Sunny Hills 16, Garden Grove Pacifica 0
Upland 41, St. Lucy’s 13
Villa Park 21, El Dorado 0
Warren 47, Mayfair 6
Western Christian 25, Serrano 0
West Valley 19, California Military Institute 13
Whittier 14, El Rancho 6
Woodbridge 33, Rosary 12
Xavier Prep 14, Banning 12
Yorba Linda 27, El Modena 0
Yucaipa 12, Aquinas 6
INTERSECTIONAL
Saugus 39, Cleveland 20
