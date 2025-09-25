Advertisement
High School Sports

High school flag football: Wednesday and Thursday scores

By Los Angeles Times staff
WEDNESDAY’S RESULTS

CITY SECTION

East College Prep 19, Hollywood 6

East Valley 36, AMIT 0

Granada Hills Kennedy 12, Sylmar 6

L.A. Wilson 25, Bernstein 0

L.A. Wilson 28, Sotomayor 0

Panorama 32, Granada Hills Kennedy 7

Simon Tech 7, Brio College Prep 0

Sun Valley Poly 26, Grant 8

Sun Valley Poly 13, Grant 0

Santee 14, South East 6

Sotomayor 19, Bernstein 13

Stern 22, Collins Family 7

Sun Valley Magnet 19, SOCES 6

Verdugo Hills 20, North Hollywood 0

SOUTHERN SECTION

Aliso Niguel 31, Eastvale Roosevelt 15

Anaheim 32, Estancia 7

Anaheim Canyon 12, Crean Lutheran 6

Bellflower 27, Dominguez 13

Bell Gardens 13, Keppel 0

Bonita 27, Claremont 13

Buena Park 25, Costa Mesa 6

California 34, Santa Fe 14

Camarillo 47, Simi Valley 0

Cerritoa 38, Pioneer 0

Chaminade 25, Brentwood 0

Channel Islands 45, Fillmore 0

Chaparral 26, Riverside Poly 8

Chino 7, Don Lugo 6

Compton 31, Long Beach Poly 7

Corona Del Mar 22, Marina 12

Covina 33, Hacienda Heights Wilson 6

Culver City 46, Compton Early College 0

Cypress 24, Sonora 6

Downey 54, Mayfair 0

Duarte 26, Garey 6

El Modena 14, El Dorado 12

El Toro 6, Mission Viejo 0

Fullerton 13, Placentia Valencia 0

Gabrielino 51, Arroyo 12

Gahr 40, Norwalk 0

Gardena Serra 40, Bishop Montgomery 0

Huntington Beach 14, Edison 0

Irvine University 37, Rosary Academy 26

Lakewood St. Joseph 27, St. Mary’s Academy 0

La Palma Kennedy 26, Segerstrom 0

La Serna 24, Whittier 0

Linfield Christian 21, Western Christian 0

Loara 27, Garden Grove Santiago 0

Long Beach Jordan 29, Long Beach Cabrillo 0

Long Beach Wilson 13, Lakewood 7

Millikan, 41, St. Anthony 12

Montclair 18, Ontario 7

Moreno Valley 21, Vista de lago 12

Newport Harbor 39, Los Alamitos 13

Norco 45, Fairmont Prep 6

Northview 28, Rowland 7

Oak Park 12, Royal 0

Portola 20, Woodbridge 12

Quartz Hill 18, Palmdale 12

Ramona Convent 18, Sacred Heart of Jesus 12

Rialto 6, Burbank Burroughs 0

Riverside King 31, Chino Hills 6

Rosemead 31, Mountain View 12

Saddleback 30, Magnolia 6

San Clemente 20, Tesoro 7

San Gabriel 50, Alhambra 18

San Marino 31, Monrovia 13

Santa Ana Valley 12, Bolsa Grande 6

Santa Paula 21, Hueneme 0

Schurr 12, Montebello 6

Sierra Vista 32, Nogales 6

South El Monte 25, El Monte 0

St. Paul 32, St. Bernard 0

Sunny Hills 12, Santa Ana Foothill 7

Villa Park 12, Troy 0

Warren 45, Paramount 0

Western 6, Los Amigos 2

Westminster 26, Tustin 6

Westridge 28, Temple City 0

West Covina 20, Charter Oak 12

INTERSECTIONAL

Torrance 21, Carson 0

THURSDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Bell 13, South East 12

GALA 19, L.A. Hamilton 12

LACES 8, L.A. University 6

L.A. Marshall 31, GALA 12

L.A. Marshall 40, L.A. Hamilton 0

Legacy 26, South Gate 0

Mendez 13, Marquez 0

Narbonne 6, King/Drew 0

Panorama 40, Reseda 0

San Fernando 37, Van Nuys 19

San Pedro 20, Narbonne 12

San Pedro 38, King/Drew 14

Westchester 21, LACES 0

Westchester 7, L.A. University 6

SOUTHERN SECTION

Agoura 26, Westlake 7

Desert Hot Springs 35, Xavier Prep 0

JSerra 34, Santa Margarita 19

La Canada 20, Westridge 12

Lakewood St. Joseph 26, Sherman Oaks Notre Dame 14

Lawndale 25, Culver City 20

Mira Costa 12, Redondo Union 6

Newbury Park 40, Oaks Christian 19

Orange County Pacifica Christian 39, Bolsa Grande 0

Orange Lutheran 71, Mater Dei 6

Oxnard 18, Rio Mesa 6

Palos Verdes 18, Peninsula 0

San Marcos 35, Buena 6

Santa Monica 41, Hawthorne 0

SEED: LA 13, Brentwood 7

South Torrance 21, West Torrance 18

Ventura 34, Santa Barbara 18

INTERSECTIONAL

Saugus 57, Chatsworth 0

