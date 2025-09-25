High school flag football: Wednesday and Thursday scores
-
-
-
- Share via
WEDNESDAY’S RESULTS
CITY SECTION
East College Prep 19, Hollywood 6
East Valley 36, AMIT 0
Granada Hills Kennedy 12, Sylmar 6
L.A. Wilson 25, Bernstein 0
L.A. Wilson 28, Sotomayor 0
Panorama 32, Granada Hills Kennedy 7
Simon Tech 7, Brio College Prep 0
Sun Valley Poly 26, Grant 8
Sun Valley Poly 13, Grant 0
Santee 14, South East 6
Sotomayor 19, Bernstein 13
Stern 22, Collins Family 7
Sun Valley Magnet 19, SOCES 6
Verdugo Hills 20, North Hollywood 0
SOUTHERN SECTION
Aliso Niguel 31, Eastvale Roosevelt 15
Anaheim 32, Estancia 7
Anaheim Canyon 12, Crean Lutheran 6
Bellflower 27, Dominguez 13
Bell Gardens 13, Keppel 0
Bonita 27, Claremont 13
Buena Park 25, Costa Mesa 6
California 34, Santa Fe 14
Camarillo 47, Simi Valley 0
Cerritoa 38, Pioneer 0
Chaminade 25, Brentwood 0
Channel Islands 45, Fillmore 0
Chaparral 26, Riverside Poly 8
Chino 7, Don Lugo 6
Compton 31, Long Beach Poly 7
Corona Del Mar 22, Marina 12
Covina 33, Hacienda Heights Wilson 6
Culver City 46, Compton Early College 0
Cypress 24, Sonora 6
Downey 54, Mayfair 0
Duarte 26, Garey 6
El Modena 14, El Dorado 12
El Toro 6, Mission Viejo 0
Fullerton 13, Placentia Valencia 0
Gabrielino 51, Arroyo 12
Gahr 40, Norwalk 0
Gardena Serra 40, Bishop Montgomery 0
Huntington Beach 14, Edison 0
Irvine University 37, Rosary Academy 26
Lakewood St. Joseph 27, St. Mary’s Academy 0
La Palma Kennedy 26, Segerstrom 0
La Serna 24, Whittier 0
Linfield Christian 21, Western Christian 0
Loara 27, Garden Grove Santiago 0
Long Beach Jordan 29, Long Beach Cabrillo 0
Long Beach Wilson 13, Lakewood 7
Millikan, 41, St. Anthony 12
Montclair 18, Ontario 7
Moreno Valley 21, Vista de lago 12
Newport Harbor 39, Los Alamitos 13
Norco 45, Fairmont Prep 6
Northview 28, Rowland 7
Oak Park 12, Royal 0
Portola 20, Woodbridge 12
Quartz Hill 18, Palmdale 12
Ramona Convent 18, Sacred Heart of Jesus 12
Rialto 6, Burbank Burroughs 0
Riverside King 31, Chino Hills 6
Rosemead 31, Mountain View 12
Saddleback 30, Magnolia 6
San Clemente 20, Tesoro 7
San Gabriel 50, Alhambra 18
San Marino 31, Monrovia 13
Santa Ana Valley 12, Bolsa Grande 6
Santa Paula 21, Hueneme 0
Schurr 12, Montebello 6
Sierra Vista 32, Nogales 6
South El Monte 25, El Monte 0
St. Paul 32, St. Bernard 0
Sunny Hills 12, Santa Ana Foothill 7
Villa Park 12, Troy 0
Warren 45, Paramount 0
Western 6, Los Amigos 2
Westminster 26, Tustin 6
Westridge 28, Temple City 0
West Covina 20, Charter Oak 12
INTERSECTIONAL
Torrance 21, Carson 0
THURSDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Bell 13, South East 12
GALA 19, L.A. Hamilton 12
LACES 8, L.A. University 6
L.A. Marshall 31, GALA 12
L.A. Marshall 40, L.A. Hamilton 0
Legacy 26, South Gate 0
Mendez 13, Marquez 0
Narbonne 6, King/Drew 0
Panorama 40, Reseda 0
San Fernando 37, Van Nuys 19
San Pedro 20, Narbonne 12
San Pedro 38, King/Drew 14
Westchester 21, LACES 0
Westchester 7, L.A. University 6
SOUTHERN SECTION
Agoura 26, Westlake 7
Desert Hot Springs 35, Xavier Prep 0
JSerra 34, Santa Margarita 19
La Canada 20, Westridge 12
Lakewood St. Joseph 26, Sherman Oaks Notre Dame 14
Lawndale 25, Culver City 20
Mira Costa 12, Redondo Union 6
Newbury Park 40, Oaks Christian 19
Orange County Pacifica Christian 39, Bolsa Grande 0
Orange Lutheran 71, Mater Dei 6
Oxnard 18, Rio Mesa 6
Palos Verdes 18, Peninsula 0
San Marcos 35, Buena 6
Santa Monica 41, Hawthorne 0
SEED: LA 13, Brentwood 7
South Torrance 21, West Torrance 18
Ventura 34, Santa Barbara 18
INTERSECTIONAL
Saugus 57, Chatsworth 0