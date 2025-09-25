Advertisement
High School Sports

High school football: Thursday’s scores

By Los Angeles Times staff
THURSDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Eastern League

Bell 34, South East 21

Garfield 35, Huntington Park 28

South Gate 48, Legacy 8

Valley Mission League

Panorama 31, Reseda 0

Sylmar 48, Canoga Park 24

Van Nuys 32, San Fernando 6

Nonleague

Maywood CES 54, Rancho Dominguez 6

SOUTHERN SECTION

Golden League

Quartz Hill 55, Palmdale 18

Pacific League

Burbank Burroughs 41, Arcadia 33

Pasadena 41, Glendale 0

Nonleague

Arroyo Valley 40, Pomona 14

Century 26, Loara 21

Cerritos 53, Hacienda Heights Wilson 17

Chaffey 38, Moreno Valley 30

Elsinore 50, Diamond Ranch 6

Los Altos 52, California 27

San Jacinto Valley Academy 14, Temecula Prep 6

West Covina 35, South Pasadena 14

INTERSECTIONAL

Inglewood 43, Midland (Texas) 42

Oxnard Pacifica 42, L.A. Hamilton 14

Temple City 33, Angelou 0

8-MAN

CITY SECTION

Nonleague

East Valley 50, New Designs University Park 22

SOUTHERN SECTION

Coast Valley League

Valley Christian Academy 67, San Luis Obispo Academy 6

Nonleague

Public Safety Academy 70, Villanova Prep 28

