High school football: Thursday’s scores
-
-
-
- Share via
THURSDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Eastern League
Bell 34, South East 21
Garfield 35, Huntington Park 28
South Gate 48, Legacy 8
Valley Mission League
Panorama 31, Reseda 0
Sylmar 48, Canoga Park 24
Van Nuys 32, San Fernando 6
Nonleague
Maywood CES 54, Rancho Dominguez 6
SOUTHERN SECTION
Golden League
Quartz Hill 55, Palmdale 18
Pacific League
Burbank Burroughs 41, Arcadia 33
Pasadena 41, Glendale 0
Nonleague
Arroyo Valley 40, Pomona 14
Century 26, Loara 21
Cerritos 53, Hacienda Heights Wilson 17
Chaffey 38, Moreno Valley 30
Elsinore 50, Diamond Ranch 6
Los Altos 52, California 27
San Jacinto Valley Academy 14, Temecula Prep 6
West Covina 35, South Pasadena 14
INTERSECTIONAL
Inglewood 43, Midland (Texas) 42
Oxnard Pacifica 42, L.A. Hamilton 14
Temple City 33, Angelou 0
8-MAN
CITY SECTION
Nonleague
East Valley 50, New Designs University Park 22
SOUTHERN SECTION
Coast Valley League
Valley Christian Academy 67, San Luis Obispo Academy 6
Nonleague
Public Safety Academy 70, Villanova Prep 28