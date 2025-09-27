High school flag football: Friday and Saturday scores
FRIDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Chavez 49, Westbrook 6
L.A. Wilson 60, Los Angeles 0
Lincoln 60, Hollywood 0
New Designs University Park 12, Chavez 0
New Designs University Park 42, Westbrook 0
Stern 13, Sotomayor 7
SOUTHERN SECTION
Artesia 25, Whitney 13
Cypress 27, Edison 26
Cypress 32, Tesoro 12
Edison 38, Channel Islands 0
El Toro 28, Villa Park 19
Fullerton 50, Tustin 0
Gahr 7, El Toro 0
Godinez 20, Garden Grove Santiago 6
Huntington Beach 41, Northwood 13
Northwood 21, Western Christian 6
Tesoro 27, Channel Islands 13
Torrance 21, El Segundo 0
Ventura 42, Madera 0
Villa Park 12, Gahr 9
INTERSECTIONAL
Camarillo 26, LA Marshall 13
Etiwanda 13, LA Marshall 6
Etiwanda 30, Torrey Pines 20
Huntington Beach 27, McClatchy 11
Redondo Union 7, Wilmington Banning 6
SATURDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Van Nuys 6, Sun Valley Poly 0
Van Nuys 13, Chatsworth 0
SOUTHERN SECTION
Corona Centennial 13, Ramona 12
Cypress 34, El Toro 30
Cypress 16, Edison 14
Dana Hills 31, Fairmont Prep 6
Del Sol 18, Bishop Diego 0
Edison 37, Channel Islands 18
Edison 14, Villa Park 0
El Toro 14, Tesoro 0
Etiwanda 20, Western Christian 12
Hemet 8, Murrieta Valley 6
Hemet 14, Riverside Poly 8
Huntington Beach 33, Etiwanda 31
Huntington Beach 20, Camarillo 18
Mater Dei 35, San Ysidro 21
Mission Viejo 6, Corona Centennial 0
Mission Viejo 7, Temecula Prep 6
Monrovia 26, Temple City 6
Northview 20, Victor Valley 6
Ramona 24, Temecula Prep 0
Rancho Cucamonga 24, West Covina 13
Riverside Poly 19, Murrieta Valley 6
San Dimas 14, Northview 0
San Dimas 33, Victor Valley 2
South El Monte 21, El Rancho 0
South Hills 30, Rancho Cucamonga 14
South Hills 21, San Dimas 0
South Hills 42, West Covina 8
Ventura 14, Los Gatos 12
INTERSECTIONAL
Eagle Rock 35, Castaic 6
Huntington Beach 43, LA Marshall 7
Ventura 20, Milpitas 13
Ventura 27, San Jose Independence 6
Ventura 27, San Jose Presentation 6