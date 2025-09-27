Advertisement
High School Sports

High school flag football: Friday and Saturday scores

High school flag football equipment on green turf.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

FRIDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Chavez 49, Westbrook 6

L.A. Wilson 60, Los Angeles 0

Lincoln 60, Hollywood 0

New Designs University Park 12, Chavez 0

New Designs University Park 42, Westbrook 0

Stern 13, Sotomayor 7

SOUTHERN SECTION

Artesia 25, Whitney 13

Cypress 27, Edison 26

Cypress 32, Tesoro 12

Edison 38, Channel Islands 0

El Toro 28, Villa Park 19

Fullerton 50, Tustin 0

Gahr 7, El Toro 0

Godinez 20, Garden Grove Santiago 6

Huntington Beach 41, Northwood 13

Northwood 21, Western Christian 6

Tesoro 27, Channel Islands 13

Torrance 21, El Segundo 0

Ventura 42, Madera 0

Villa Park 12, Gahr 9

INTERSECTIONAL

Camarillo 26, LA Marshall 13

Etiwanda 13, LA Marshall 6

Etiwanda 30, Torrey Pines 20

Huntington Beach 27, McClatchy 11

Redondo Union 7, Wilmington Banning 6

SATURDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Van Nuys 6, Sun Valley Poly 0

Van Nuys 13, Chatsworth 0

SOUTHERN SECTION

Corona Centennial 13, Ramona 12

Cypress 34, El Toro 30

Cypress 16, Edison 14

Dana Hills 31, Fairmont Prep 6

Del Sol 18, Bishop Diego 0

Edison 37, Channel Islands 18

Edison 14, Villa Park 0

El Toro 14, Tesoro 0

Etiwanda 20, Western Christian 12

Hemet 8, Murrieta Valley 6

Hemet 14, Riverside Poly 8

Huntington Beach 33, Etiwanda 31

Huntington Beach 20, Camarillo 18

Mater Dei 35, San Ysidro 21

Mission Viejo 6, Corona Centennial 0

Mission Viejo 7, Temecula Prep 6

Monrovia 26, Temple City 6

Northview 20, Victor Valley 6

Ramona 24, Temecula Prep 0

Rancho Cucamonga 24, West Covina 13

Riverside Poly 19, Murrieta Valley 6

San Dimas 14, Northview 0

San Dimas 33, Victor Valley 2

South El Monte 21, El Rancho 0

South Hills 30, Rancho Cucamonga 14

South Hills 21, San Dimas 0

South Hills 42, West Covina 8

Ventura 14, Los Gatos 12

INTERSECTIONAL

Eagle Rock 35, Castaic 6

Huntington Beach 43, LA Marshall 7

Ventura 20, Milpitas 13

Ventura 27, San Jose Independence 6

Ventura 27, San Jose Presentation 6

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement