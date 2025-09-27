High school football: Saturday’s scores
-
-
- Share via
SATURDAY’S RESULTS
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Aliso Niguel 48, El Toro 35
Bolsa Grande 28, Channel Islands 13
Western Christian 41, Silver Valley 6
INTERSECTIONAL
Birmingham 44, Harvard-Westlake 8
Las Vegas Bishop Gorman 14, Santa Margarita 0
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Faith Baptist 20, Avalon 15
INTERSECTIONAL
Flintridge Prep 46, Sierra 24
Orcutt Academy 54, Cate 48
Pasadena Poly 51, New Designs Watts 0
Thacher 44, Animo Jackie Robinson 24
Valley Oaks CES 62, Lighthouse Christian 32
Vista St. Joseph Academy 56, Downey Calvary Chapel 14