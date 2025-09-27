Advertisement
High school football: Saturday’s scores

By Los Angeles Times staff

SATURDAY’S RESULTS

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Aliso Niguel 48, El Toro 35

Bolsa Grande 28, Channel Islands 13

Western Christian 41, Silver Valley 6

INTERSECTIONAL

Birmingham 44, Harvard-Westlake 8

Las Vegas Bishop Gorman 14, Santa Margarita 0

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Faith Baptist 20, Avalon 15

INTERSECTIONAL

Flintridge Prep 46, Sierra 24

Orcutt Academy 54, Cate 48

Pasadena Poly 51, New Designs Watts 0

Thacher 44, Animo Jackie Robinson 24

Valley Oaks CES 62, Lighthouse Christian 32

Vista St. Joseph Academy 56, Downey Calvary Chapel 14

