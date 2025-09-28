High school football: Week 6 schedule
HIGH SCHOOL FOOTBALL WEEK 6 SCHEDULE
(Games at 7 p.m. unless noted)
THURSDAY’S SCHEDULE
SOUTHERN SECTION
Almont League
Bell Gardens at Alhambra
Schurr at San Gabriel
Big West Lower League
Great Oak at Corona, 7:30 p.m.
Big West Upper League
Eastvale Roosevelt at Corona Centennial, 7:30 p.m.
Citrus Belt League
Cajon at Yucaipa
Citrus Coast League
Santa Clara at Carpinteria
Cottonwood League
Riverside Prep at Santa Rosa Academy
Trinity Classical at Webb, 6 p.m.
Delta League
Tustin at Cypress
Epsilon League
La Habra at El Dorado
Foothill League
Castaic vs. Golden Valley at Canyon Country Canyon, 7:30 p.m.
Foxtrot League
Fountain Valley at Orange
Gano League
Montclair at San Gorgonio
Golden League
Antelope Valley at Eastside
Hacienda League
Chino at Covina
Inland Valley League
Canyon Springs at Heritage, 7:30 p.m.
Ivy League
Liberty at Vista del Lago, 7:30 p.m.
Lambda League
Sunny Hills at Marina
Marmonte League
Camarillo at Bishop Diego
Mesquite League
Big Bear at Western Christian
Mojave River League
Apple Valley at Hesperia
Mountain Valley League
Miller at Pacific
San Bernardino at Indian Springs, 7:30 p.m.
Sigma League
Ocean View at Los Amigos
Skyline League
Carter at Riverside Notre Dame
Sunbelt League
Valley View at Rancho Christian
Tango League
Costa Mesa at Garden Grove Santiago
Valley Vista League
Baldwin Park at Northview
Nonleague
Desert Hot Springs at Twentynine Palms
Desert Mirage at Coachella Valley
Edison at Summit
West Torrance at Cerritos
8-MAN
CITY SECTION
Nonleague
South LA College Prep at USC Hybrid
SOUTHERN SECTION
Agape League
Academy for Careers & Exploration at Lucerne Valley
Majestic League
United Christian at Calvary Baptist, 3 p.m.
FRIDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
Central League
Belmont at Contreras, 4 p.m.
Hollywood at Bernstein
Mendez at Roybal
Coliseum League
Dorsey at Crenshaw
Fremont at Washington
East Valley League
Grant at Fulton, 3:30 p.m.
Sun Valley Poly at Chavez
Verdugo Hills at Monroe
Arleta at North Hollywood
Eastern League
Garfield at Bell
Huntington Park at South East
LA Roosevelt at Legacy
Exposition League
Jefferson at Angelou
Santee at Marquez
Marine League
Gardena at Wilmington Banning
San Pedro at Narbonne
Metro League
Rancho Dominguez at Hawkins, 7:30 p.m.
Northern League
LA Marshall at Eagle Rock
LA Wilson at Franklin
Southern League
Los Angeles at West Adams, 4 p.m.
Rivera at Maywood CES
Western League
Fairfax at LA Hamilton, 7:30 p.m.
Palisades at Westchester, 7:30 p.m.
Venice at LA University, 7:30 p.m.
West Valley League
Cleveland at Chatsworth, 7:15 p.m.
El Camino Real at Birmingham, 7:15 p.m.
Granada Hills at Taft
SOUTHERN SECTION
Almont League
Keppel at Montebello
Angelus League
Paraclete at Alemany
St. Francis at St. Pius X-St. Matthias
St. Paul at Cathedral
Baseline League
Ayala at Etiwanda
Rancho Cucamonga at Damien
Upland at Chino Hills
Bay League
Culver City at Palos Verdes, 3 p.m.
Lawndale at Mira Costa
Leuzinger at Inglewood
Big West Lower League
Corona Santiago at Riverside King
Temecula Valley at Murrieta Mesa
Big West Upper League
Murrieta Valley at Norco
Vista Murrieta at Chaparral
Bravo League
Newport Harbor at Tesoro
San Juan Hills at Corona del Mar
Yorba Linda at Villa Park
Camino Real League
Bosco Tech at St. Bernard
St. Genevieve at Mary Star of the Sea
Channel League
Buena at Ventura
Moorpark at Oak Park
Oxnard at Royal
Citrus Coast League
Channel Islands at Nordhoff
Grace at Del Sol
Citrus Belt League
Citrus Valley at Redlands East Valley
Redlands at Beaumont
Conejo Coast League
Rio Mesa at Westlake
Santa Barbara at Newbury Park
Thousand Oaks at Calabasas
Cottonwood League
Temecula Prep at Silver Valley
Del Rey League
Cantwell-Sacred Heart at Salesian
Harvard-Westlake at La Salle
St. Anthony at Crespi
Del Rio League
La Serna at El Rancho
Whittier at Santa Fe
Delta League
Capistrano Valley at Western
El Modena at Trabuco Hills
Desert Empire League
Palm Desert at Xavier Prep
Palm Springs at La Quinta
Shadow Hills at Rancho Mirage
Desert Sky League
Barstow at Victor Valley
Adelanto at Granite Hills
Epsilon League
Laguna Hills at Huntington Beach
Foothill League
Hart vs. West Ranch at Valencia
Saugus at Canyon Country Canyon
Foxtrot League
Dana Hills at Aliso Niguel
Northwood at Laguna Beach
Gateway League
La Mirada at Warren
Downey at Mayfair
Paramount at Dominguez
Golden League
Highland at Littlerock
Palmdale at Knight
Quartz Hill at Lancaster
Hacienda League
Walnut at Diamond Bar
Inland Valley League
Citrus Hill at Moreno Valley
Perris at Lakeside
Iota League
Anaheim Canyon at El Toro
Santa Ana at Irvine
Sonora at Troy
Ironwood League
Cerritos Valley Christian at Capistrano Valley Christian
Heritage Christian at Village Christian
Ontario Christian at Aquinas
Ivy League
Orange Vista at Paloma Valley
Riverside North at Rancho Verde
Kappa League
Brea Olinda at Westminster
Garden Grove at Esperanza
Segerstrom at St. Margaret’s
Lambda League
Fullerton at Beckman
La Palma Kennedy at Placentia Valencia
Manzanita League
California Military Institute at Desert Chapel
Nuview Bridge at Bermuda Dunes Desert Christian
Vasquez at Anza Hamilton
Marmonte League
Oaks Christian at Oxnard Pacifica
Simi Valley at St. Bonaventure
Mesquite League
Arrowhead Christian at Whittier Christian
Maranatha at Linfield Christian
Mid-Cities League
Bellflower at Gahr
Firebaugh at Compton Early College
Lynwood at Norwalk
Miramonte League
Bassett at Workman
Duarte at Garey
La Puente at Ganesha
Mission League
Bishop Amat at Chaminade
Gardena Serra at Sierra Canyon
Loyola at Sherman Oaks Notre Dame
Mission Valley League
El Monte at Rosemead
Gabrielino at South El Monte
Mountain View at Pasadena Marshall
Mojave River League
Oak Hills at Serrano
Ridgecrest Burroughs at Sultana
Montview League
Nogales at Azusa
Ontario at Sierra Vista
Pomona at Hacienda Heights Wilson
Moore League
Compton at Long Beach Wilson
Millikan at Long Beach Jordan
Mountain Pass League
San Jacinto at Tahquitz
Temescal Canyon at Elsinore
Mountain Valley League
San Bernardino at Indian Springs
Ocean League
Compton Centennial at Beverly Hills
El Segundo at Hawthorne
Omicron League
Irvine University at Garden Grove Pacifica
Katella at Buena Park
Portola at Woodbridge
Pacific League
Burbank at Arcadia
Glendale at Burbank Burroughs
Hoover at Pasadena
Muir at Crescenta Valley
Pioneer League
North Torrance at Santa Monica
Peninsula at South Torrance
Torrance at Redondo Union
Rio Hondo League
South Pasadena at Monrovia
Temple City at La Canada
River Valley League
La Sierra at Rubidoux
Norte Vista at Jurupa Valley
Patriot at Ramona
Sierra League
Claremont at Los Osos
Colony at Bonita
Glendora at Charter Oak
Sigma League
Rancho Alamitos at Estancia
Santa Ana Calvary Chapel at Santa Ana Valley
Skyline League
Arroyo Valley at Bloomington
Fontana at Rialto
Sunbelt League
Arlington at Hillcrest
Riverside Poly at Hemet
Tango League
Anaheim at Loara
Westminster La Quinta at Bolsa Grande
Tri County League
Agoura at Santa Paula
Hueneme at Dos Pueblos
San Marcos at Fillmore
Trinity League
Mater Dei vs. Orange Lutheran at Orange Coast College
Servite vs. Santa Margarita at Santa Ana Stadium
St. John Bosco at JSerra
Valle Vista League
San Dimas at Diamond Ranch
West Covina at Alta Loma
Zeta League
Godinez at Saddleback
Magnolia at Savanna, 6:30 p.m.
Nonleague
Arroyo at Glenn
Banning at Yucca Valley
Brentwood at Don Lugo
Cathedral City at Indio
Kaiser at Grand Terrace
Long Beach Poly at Mission Viejo
Rim of the World at Chaffey
Rowland at Artesia
INTERSECTIONAL
Verbum Dei at Manual Arts
8-MAN
CITY SECTION
City League
Animo Robinson at New Designs Watts
New Designs University Park at Stella
Valley League
TEACH Tech at Sherman Oaks CES
SOUTHERN SECTION
Nonleague
Cornerstone Christian at Public Safety Academy, 6 p.m.
Malibu at Hillcrest Christian, 6:30 p.m.
PAL Charter at Hesperia Christian
INTERSECTIONAL
California Lutheran at Vista St. Joseph Academy
SATURDAY’S SCHEDULE
SOUTHERN SECTION
Epsilon League
Crean Lutheran at Foothill
Hacienda League
Los Altos at South Hills, 1 p.m.
INTERSECTIONAL
Viewpoint at Sacramento Kennedy, 11 a.m.
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Express League
Vista Meridian at Avalon, 3 p.m.
Heritage League
Santa Clarita Christian at Lancaster Desert Christian, 6 p.m.
Nonleague
Chadwick at Pasadena Poly
Faith Baptist at Cate, 2 p.m.
Villanova Prep at Lighthouse Christian, 7:30 p.m.