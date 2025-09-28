Advertisement
High School Sports

High school football: Week 6 schedule

HIGH SCHOOL FOOTBALL WEEK 6 SCHEDULE

(Games at 7 p.m. unless noted)

THURSDAY’S SCHEDULE

SOUTHERN SECTION

Almont League

Bell Gardens at Alhambra

Schurr at San Gabriel

Big West Lower League

Great Oak at Corona, 7:30 p.m.

Big West Upper League

Eastvale Roosevelt at Corona Centennial, 7:30 p.m.

Citrus Belt League

Cajon at Yucaipa

Citrus Coast League

Santa Clara at Carpinteria

Cottonwood League

Riverside Prep at Santa Rosa Academy

Trinity Classical at Webb, 6 p.m.

Delta League

Tustin at Cypress

Epsilon League

La Habra at El Dorado

Foothill League

Castaic vs. Golden Valley at Canyon Country Canyon, 7:30 p.m.

Foxtrot League

Fountain Valley at Orange

Gano League

Montclair at San Gorgonio

Golden League

Antelope Valley at Eastside

Hacienda League

Chino at Covina

Inland Valley League

Canyon Springs at Heritage, 7:30 p.m.

Ivy League

Liberty at Vista del Lago, 7:30 p.m.

Lambda League

Sunny Hills at Marina

Marmonte League

Camarillo at Bishop Diego

Mesquite League

Big Bear at Western Christian

Mojave River League

Apple Valley at Hesperia

Mountain Valley League

Miller at Pacific

San Bernardino at Indian Springs, 7:30 p.m.

Sigma League

Ocean View at Los Amigos

Skyline League

Carter at Riverside Notre Dame

Sunbelt League

Valley View at Rancho Christian

Tango League

Costa Mesa at Garden Grove Santiago

Valley Vista League

Baldwin Park at Northview

Nonleague

Desert Hot Springs at Twentynine Palms

Desert Mirage at Coachella Valley

Edison at Summit

West Torrance at Cerritos

8-MAN

CITY SECTION

Nonleague

South LA College Prep at USC Hybrid

SOUTHERN SECTION

Agape League

Academy for Careers & Exploration at Lucerne Valley

Majestic League

United Christian at Calvary Baptist, 3 p.m.

FRIDAY’S SCHEDULE

CITY SECTION

Central League

Belmont at Contreras, 4 p.m.

Hollywood at Bernstein

Mendez at Roybal

Coliseum League

Dorsey at Crenshaw

Fremont at Washington

East Valley League

Grant at Fulton, 3:30 p.m.

Sun Valley Poly at Chavez

Verdugo Hills at Monroe

Arleta at North Hollywood

Eastern League

Garfield at Bell

Huntington Park at South East

LA Roosevelt at Legacy

Exposition League

Jefferson at Angelou

Santee at Marquez

Marine League

Gardena at Wilmington Banning

San Pedro at Narbonne

Metro League

Rancho Dominguez at Hawkins, 7:30 p.m.

Northern League

LA Marshall at Eagle Rock

LA Wilson at Franklin

Southern League

Los Angeles at West Adams, 4 p.m.

Rivera at Maywood CES

Western League

Fairfax at LA Hamilton, 7:30 p.m.

Palisades at Westchester, 7:30 p.m.

Venice at LA University, 7:30 p.m.

West Valley League

Cleveland at Chatsworth, 7:15 p.m.

El Camino Real at Birmingham, 7:15 p.m.

Granada Hills at Taft

SOUTHERN SECTION

Almont League

Keppel at Montebello

Angelus League

Paraclete at Alemany

St. Francis at St. Pius X-St. Matthias

St. Paul at Cathedral

Baseline League

Ayala at Etiwanda

Rancho Cucamonga at Damien

Upland at Chino Hills

Bay League

Culver City at Palos Verdes, 3 p.m.

Lawndale at Mira Costa

Leuzinger at Inglewood

Big West Lower League

Corona Santiago at Riverside King

Temecula Valley at Murrieta Mesa

Big West Upper League

Murrieta Valley at Norco

Vista Murrieta at Chaparral

Bravo League

Newport Harbor at Tesoro

San Juan Hills at Corona del Mar

Yorba Linda at Villa Park

Camino Real League

Bosco Tech at St. Bernard

St. Genevieve at Mary Star of the Sea

Channel League

Buena at Ventura

Moorpark at Oak Park

Oxnard at Royal

Citrus Coast League

Channel Islands at Nordhoff

Grace at Del Sol

Citrus Belt League

Citrus Valley at Redlands East Valley

Redlands at Beaumont

Conejo Coast League

Rio Mesa at Westlake

Santa Barbara at Newbury Park

Thousand Oaks at Calabasas

Cottonwood League

Temecula Prep at Silver Valley

Del Rey League

Cantwell-Sacred Heart at Salesian

Harvard-Westlake at La Salle

St. Anthony at Crespi

Del Rio League

La Serna at El Rancho

Whittier at Santa Fe

Delta League

Capistrano Valley at Western

El Modena at Trabuco Hills

Desert Empire League

Palm Desert at Xavier Prep

Palm Springs at La Quinta

Shadow Hills at Rancho Mirage

Desert Sky League

Barstow at Victor Valley

Adelanto at Granite Hills

Epsilon League

Laguna Hills at Huntington Beach

Foothill League

Hart vs. West Ranch at Valencia

Saugus at Canyon Country Canyon

Foxtrot League

Dana Hills at Aliso Niguel

Northwood at Laguna Beach

Gateway League

La Mirada at Warren

Downey at Mayfair

Paramount at Dominguez

Golden League

Highland at Littlerock

Palmdale at Knight

Quartz Hill at Lancaster

Hacienda League

Walnut at Diamond Bar

Inland Valley League

Citrus Hill at Moreno Valley

Perris at Lakeside

Iota League

Anaheim Canyon at El Toro

Santa Ana at Irvine

Sonora at Troy

Ironwood League

Cerritos Valley Christian at Capistrano Valley Christian

Heritage Christian at Village Christian

Ontario Christian at Aquinas

Ivy League

Orange Vista at Paloma Valley

Riverside North at Rancho Verde

Kappa League

Brea Olinda at Westminster

Garden Grove at Esperanza

Segerstrom at St. Margaret’s

Lambda League

Fullerton at Beckman

La Palma Kennedy at Placentia Valencia

Manzanita League

California Military Institute at Desert Chapel

Nuview Bridge at Bermuda Dunes Desert Christian

Vasquez at Anza Hamilton

Marmonte League

Oaks Christian at Oxnard Pacifica

Simi Valley at St. Bonaventure

Mesquite League

Arrowhead Christian at Whittier Christian

Maranatha at Linfield Christian

Mid-Cities League

Bellflower at Gahr

Firebaugh at Compton Early College

Lynwood at Norwalk

Miramonte League

Bassett at Workman

Duarte at Garey

La Puente at Ganesha

Mission League

Bishop Amat at Chaminade

Gardena Serra at Sierra Canyon

Loyola at Sherman Oaks Notre Dame

Mission Valley League

El Monte at Rosemead

Gabrielino at South El Monte

Mountain View at Pasadena Marshall

Mojave River League

Oak Hills at Serrano

Ridgecrest Burroughs at Sultana

Montview League

Nogales at Azusa

Ontario at Sierra Vista

Pomona at Hacienda Heights Wilson

Moore League

Compton at Long Beach Wilson

Millikan at Long Beach Jordan

Mountain Pass League

San Jacinto at Tahquitz

Temescal Canyon at Elsinore

Mountain Valley League

Ocean League

Compton Centennial at Beverly Hills

El Segundo at Hawthorne

Omicron League

Irvine University at Garden Grove Pacifica

Katella at Buena Park

Portola at Woodbridge

Pacific League

Burbank at Arcadia

Glendale at Burbank Burroughs

Hoover at Pasadena

Muir at Crescenta Valley

Pioneer League

North Torrance at Santa Monica

Peninsula at South Torrance

Torrance at Redondo Union

Rio Hondo League

South Pasadena at Monrovia

Temple City at La Canada

River Valley League

La Sierra at Rubidoux

Norte Vista at Jurupa Valley

Patriot at Ramona

Sierra League

Claremont at Los Osos

Colony at Bonita

Glendora at Charter Oak

Sigma League

Rancho Alamitos at Estancia

Santa Ana Calvary Chapel at Santa Ana Valley

Skyline League

Arroyo Valley at Bloomington

Fontana at Rialto

Sunbelt League

Arlington at Hillcrest

Riverside Poly at Hemet

Tango League

Anaheim at Loara

Westminster La Quinta at Bolsa Grande

Tri County League

Agoura at Santa Paula

Hueneme at Dos Pueblos

San Marcos at Fillmore

Trinity League

Mater Dei vs. Orange Lutheran at Orange Coast College

Servite vs. Santa Margarita at Santa Ana Stadium

St. John Bosco at JSerra

Valle Vista League

San Dimas at Diamond Ranch

West Covina at Alta Loma

Zeta League

Godinez at Saddleback

Magnolia at Savanna, 6:30 p.m.

Nonleague

Arroyo at Glenn

Banning at Yucca Valley

Brentwood at Don Lugo

Cathedral City at Indio

Kaiser at Grand Terrace

Long Beach Poly at Mission Viejo

Rim of the World at Chaffey

Rowland at Artesia

INTERSECTIONAL

Verbum Dei at Manual Arts

8-MAN

CITY SECTION

City League

Animo Robinson at New Designs Watts

New Designs University Park at Stella

Valley League

TEACH Tech at Sherman Oaks CES

SOUTHERN SECTION

Nonleague

Cornerstone Christian at Public Safety Academy, 6 p.m.

Malibu at Hillcrest Christian, 6:30 p.m.

PAL Charter at Hesperia Christian

INTERSECTIONAL

California Lutheran at Vista St. Joseph Academy

SATURDAY’S SCHEDULE

SOUTHERN SECTION

Epsilon League

Crean Lutheran at Foothill

Hacienda League

Los Altos at South Hills, 1 p.m.

INTERSECTIONAL

Viewpoint at Sacramento Kennedy, 11 a.m.

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Express League

Vista Meridian at Avalon, 3 p.m.

Heritage League

Santa Clarita Christian at Lancaster Desert Christian, 6 p.m.

Nonleague

Chadwick at Pasadena Poly

Faith Baptist at Cate, 2 p.m.

Villanova Prep at Lighthouse Christian, 7:30 p.m.

