High School Sports

High school flag football: Monday and Tuesday results

High school flag football equipment on green turf.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
MONDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Birmingham 12, Cleveland 6

Crenshaw 37, Hawkins 14

Crenshaw 19, Washington 0

Dorsey 20, View Park 0

Dorsey 15, Fremont 0

Eagle Rock 41, Bernstein 0

El Camino Real 38, Chatsworth 6

Franklin 20, Mendez 6

Fremont 18, View Park 2

GALA 55, Dymally 0

Hollywood 24, Annenberg 0

Huntington Park 22, L.A. Roosevelt 19

Huntington Park 27, South Gate 0

Jefferson 26, Angelou 0

Jefferson 48, Los Angeles 0

King/Drew 6, Carson 6

L.A. Hamilton 26, LACES 6

L.A. Roosevelt 25, South Gate 0

L.A. Wilson 40, Roybal 0

Narbonne 6, Wilmington Banning 0

Narbonne 34, Port of LA 0

San Pedro 27, Carson 0

Santee 33, Foshay 0

Santee 44, Stella 0

Stern 33, Animo De La Hoya 0

Venice 50, Fairfax 0

West Adams 12, Manual Arts 6

Wilmington Banning 52, Port of L.A.

WISH Academy 13, West Adams 12

SOUTHERN SECTION

Alhambra 18, Keppel 13

Anaheim 26, Savanna 0

Anaheim Canyon 34, Cypress 33

Bellflower 6, Mayfair 0

Bishop Amat 38, Ramona Convent 0

Brentwood 19, Windward 18

California 12, Whittier 6

Canyon Springs 12, Vista del Lago 6

Castaic 12, Valencia 7

Cerritos 32, Whitney 0

Compton 26, Millikan 18

Corona del Mar 14, Los Alamitos 0

Corona Santiago 20, Corona Centennial 7

Covina 26, Northview 12

Desert Hot Springs 38, Banning 20

Downey 46, Gahr 6

Eastvale Roosevelt 24, Riverside King 14

El Rancho 25, Santa Fe 19

Esperanza 24, Crean Lutheran 13

Etiwanda 19, Upland 13

Glendora 32, Claremont 7

Great Oak 16, Chaparral 8

Hart 36, Golden Valley 6

Huntington Beach 18, Newport Harbor 12

Knight 32, PACS 6

La Canada 40, Temple City 6

Lakewood St. Joseph 46, Bishop Montgomery 20

La Mirada 6, Norwalk 0

La Palma Kennedy 33, Tustin 6

La Serna 12, Villa Park 7

Linfield Christian 40, Aquinas 0

Loma Linda Academy 12, Norte Vista 6

Long Beach Wilson 13, Long Beach Cabrillo 6

Los Osos 47, St. Lucy’s 31

Montclair 6, Chino 0

Montebello 12, San Gabriel 2

Moreno Valley 25, Riverside North 19

Newport Beach Pacifica Christian 2, Fairmont Prep 0

Norco 30, Corona 6

Orange 25, Westminster La Quinta 0

Palm Springs 7, La Quinta 6

Patriot 39, La Sierra 12

Placentia Valencia 27, Segerstrom 0

Portola 50, Rosary 12

Ramona 31, Redlands Adventist Academy 25

Saddleback 18, Los Amigos 14

San Dimas 21, Alta Loma 12

San Marino 53, Rio Hondo Prep 0

Santa Ana Foothill 19, La Habra 13

Saugus 19, West Ranch 6

Schurr 20, Bell Gardens 0

Shadow Hills 31, Indio 0

South El Monte 39, Arroyo 6

St. Bernard 24, Cantwell-Sacred Heart 0

St. Mary’s Academy 20, St. Anthony 12

Sunny Hills 13, Brea Olinda 0

Temecula Prep 33, San Jacinto Valley Academy 0

Vasquez 15, Canyon Country Canyon 0

West Covina 33, Hacienda Heights Wilson 12

Western 18, Magnolia 0

Western Christian 25, Ontario Christian 0

Westminster 20, Laguna Hills 12

Westridge 27, Monrovia 18

Woodbridge 26, Laguna Beach 6

Yorba Linda 21, El Dorado 6

TUESDAY’S RESULTS

SOUTHERN SECTION

Aquinas 33, Indian Springs 7

Arroyo Valley 28, Colton 0

Beaumont 39, Redlands East Valley 6

Beckman 41, Capistrano Valley 0

Bishop Amat 32, Don Lugo 0

Bonita 20, Ayala 13

Brentwood 26, Providence 6

Cajon 26, Citrus Valley 7

Canyon Springs 27, Valley View 20

Cerritos 34, Glenn 0

Citrus Valley 26, Cajon 6

Eastside 13, Palmdale 0

Elsinore 22, Tahquitz 6

Fountain Valley 30, Lakewood 6

JSerra 18, Orange Lutheran 7

Kaiser 32, Jurupa Hills 8

Knight 39, Littlerock 12

La Canada 26, Westridge 20

Murrieta Valley 13, Temecula Prep 7

Newbury Park 57, Calabasas 0

Norte Vista 12, La Sierra 0

Oxnard 40, Oxnard Pacifica 6

Patriot 12, Ramona 0

Quartz Hill 7, Antelope Valley 6

Rancho Cucamonga 48, St. Lucy’s 6

Rialto 46, Rim of the World 6

Rio Mesa 39, Santa Barbara 12

San Dimas 13, South Hills 12

San Gorgonio 12, Summit 6

SEED LA 21, Shalhevet 6

Simi Valley 41, Oak Park 34

St. Mary’s Academy 28, Peninsula 0

Temecula Prep 19, Murrieta Mesa 0

Temescal Canyon 12, West Valley 6

Upland 27, Chino Hills 6

Ventura 33, Buena 0

Western Christian 39, Serrano 0

INTERSECTIONAL

Redondo Union 13, Narbonne 6

