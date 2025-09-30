High school flag football: Monday and Tuesday results
MONDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Birmingham 12, Cleveland 6
Crenshaw 37, Hawkins 14
Crenshaw 19, Washington 0
Dorsey 20, View Park 0
Dorsey 15, Fremont 0
Eagle Rock 41, Bernstein 0
El Camino Real 38, Chatsworth 6
Franklin 20, Mendez 6
Fremont 18, View Park 2
GALA 55, Dymally 0
Hollywood 24, Annenberg 0
Huntington Park 22, L.A. Roosevelt 19
Huntington Park 27, South Gate 0
Jefferson 26, Angelou 0
Jefferson 48, Los Angeles 0
King/Drew 6, Carson 6
L.A. Hamilton 26, LACES 6
L.A. Roosevelt 25, South Gate 0
L.A. Wilson 40, Roybal 0
Narbonne 6, Wilmington Banning 0
Narbonne 34, Port of LA 0
San Pedro 27, Carson 0
Santee 33, Foshay 0
Santee 44, Stella 0
Stern 33, Animo De La Hoya 0
Venice 50, Fairfax 0
West Adams 12, Manual Arts 6
Wilmington Banning 52, Port of L.A.
WISH Academy 13, West Adams 12
SOUTHERN SECTION
Alhambra 18, Keppel 13
Anaheim 26, Savanna 0
Anaheim Canyon 34, Cypress 33
Bellflower 6, Mayfair 0
Bishop Amat 38, Ramona Convent 0
Brentwood 19, Windward 18
California 12, Whittier 6
Canyon Springs 12, Vista del Lago 6
Castaic 12, Valencia 7
Cerritos 32, Whitney 0
Compton 26, Millikan 18
Corona del Mar 14, Los Alamitos 0
Corona Santiago 20, Corona Centennial 7
Covina 26, Northview 12
Desert Hot Springs 38, Banning 20
Downey 46, Gahr 6
Eastvale Roosevelt 24, Riverside King 14
El Rancho 25, Santa Fe 19
Esperanza 24, Crean Lutheran 13
Etiwanda 19, Upland 13
Glendora 32, Claremont 7
Great Oak 16, Chaparral 8
Hart 36, Golden Valley 6
Huntington Beach 18, Newport Harbor 12
Knight 32, PACS 6
La Canada 40, Temple City 6
Lakewood St. Joseph 46, Bishop Montgomery 20
La Mirada 6, Norwalk 0
La Palma Kennedy 33, Tustin 6
La Serna 12, Villa Park 7
Linfield Christian 40, Aquinas 0
Loma Linda Academy 12, Norte Vista 6
Long Beach Wilson 13, Long Beach Cabrillo 6
Los Osos 47, St. Lucy’s 31
Montclair 6, Chino 0
Montebello 12, San Gabriel 2
Moreno Valley 25, Riverside North 19
Newport Beach Pacifica Christian 2, Fairmont Prep 0
Norco 30, Corona 6
Orange 25, Westminster La Quinta 0
Palm Springs 7, La Quinta 6
Patriot 39, La Sierra 12
Placentia Valencia 27, Segerstrom 0
Portola 50, Rosary 12
Ramona 31, Redlands Adventist Academy 25
Saddleback 18, Los Amigos 14
San Dimas 21, Alta Loma 12
San Marino 53, Rio Hondo Prep 0
Santa Ana Foothill 19, La Habra 13
Saugus 19, West Ranch 6
Schurr 20, Bell Gardens 0
Shadow Hills 31, Indio 0
South El Monte 39, Arroyo 6
St. Bernard 24, Cantwell-Sacred Heart 0
St. Mary’s Academy 20, St. Anthony 12
Sunny Hills 13, Brea Olinda 0
Temecula Prep 33, San Jacinto Valley Academy 0
Vasquez 15, Canyon Country Canyon 0
West Covina 33, Hacienda Heights Wilson 12
Western 18, Magnolia 0
Western Christian 25, Ontario Christian 0
Westminster 20, Laguna Hills 12
Westridge 27, Monrovia 18
Woodbridge 26, Laguna Beach 6
Yorba Linda 21, El Dorado 6
TUESDAY’S RESULTS
SOUTHERN SECTION
Aquinas 33, Indian Springs 7
Arroyo Valley 28, Colton 0
Beaumont 39, Redlands East Valley 6
Beckman 41, Capistrano Valley 0
Bishop Amat 32, Don Lugo 0
Bonita 20, Ayala 13
Brentwood 26, Providence 6
Cajon 26, Citrus Valley 7
Canyon Springs 27, Valley View 20
Cerritos 34, Glenn 0
Citrus Valley 26, Cajon 6
Eastside 13, Palmdale 0
Elsinore 22, Tahquitz 6
Fountain Valley 30, Lakewood 6
JSerra 18, Orange Lutheran 7
Kaiser 32, Jurupa Hills 8
Knight 39, Littlerock 12
La Canada 26, Westridge 20
Murrieta Valley 13, Temecula Prep 7
Newbury Park 57, Calabasas 0
Norte Vista 12, La Sierra 0
Oxnard 40, Oxnard Pacifica 6
Patriot 12, Ramona 0
Quartz Hill 7, Antelope Valley 6
Rancho Cucamonga 48, St. Lucy’s 6
Rialto 46, Rim of the World 6
Rio Mesa 39, Santa Barbara 12
San Dimas 13, South Hills 12
San Gorgonio 12, Summit 6
SEED LA 21, Shalhevet 6
Simi Valley 41, Oak Park 34
St. Mary’s Academy 28, Peninsula 0
Temecula Prep 19, Murrieta Mesa 0
Temescal Canyon 12, West Valley 6
Upland 27, Chino Hills 6
Ventura 33, Buena 0
Western Christian 39, Serrano 0
INTERSECTIONAL
Redondo Union 13, Narbonne 6