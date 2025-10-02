High school flag football: Wednesday and Thursday scores
CITY SECTION
Banning 28, King/Drew 7
Birmingham 6, Sherman Oaks CES 0
Chavez 2, Sun Valley Poly 2
Diego Rivera 25, Simon Tech 0
East Valley 54, Valor Academy 0
El Camino Real 19, Cleveland 13
Fairfax 36, LACES 6
Maywood Academy 20, Elizabeth 0
Maywood CES 18, Torres 0
North Hollywood 20, Arleta 0
North Hollywood 12, Arleta 7
Sotomayor 19, Marquez 7
Sotomayor 18, Marquez 0
Sun Valley Magnet 40, AMIT 0
Sun Valley Poly 13, Chavez 0
Taft 19, Chatsworth 12
Torres 9, Maywood CES 6
USC Hybrid 19, TEACH Tech 0
Van Nuys 34, Grant 0
Van Nuys 7, Immaculate Heart 0
Verdugo Hills 32, Monroe 13
Verdugo Hills 43, Monroe 6
Westchester 14, LACES 0
SOUTHERN SECTION
Alhambra 27, Bell Gardens 13
Anaheim 26, Garden Grove Santiago 6
Anaheim Canyon 7, Sonora 6
Antelope Valley 26, Eastside 6
Azusa 19, Duarte 14
Bakersfield Christian 25, Highland 12
Beckman 19, Tesoro 6
Bellflower 26, Paramount 0
Beverly Hills 12, Hawthorne 0
Bishop Amat 50, St. Bernard 0
Buena Park 24, Godinez 0
California 22, Sunny Hills 7
Channel Islands 45, Hueneme 21
Chino 14, Ontario 8
Covina 19, Northview 0
Cypress 28, Esperanza 19
Dominguez 13, Norwalk 12
Don Lugo 7, Chaffey 6
El Modena 13, Villa Park 12
El Toro 25, San Juan Hills 6
Estancia 20, Savanna 0
Fountain Valley 19, Los Alamitos 14
Fullerton 24, Laguna Hills 19
Garden Grove 28, Costa Mesa 19
Huntington Beach 21, Corona del Mar 7
Inglewood 26, Culver City 0
Irvine University 32, Irvine 6
La Habra 27, Brea Olinda 12
Lakewood 6, Long Beach Cabrillo 0
Lakewood St. Joseph 36, Gardena Serra 6
La Serna 24, El Rancho 24
Leuzinger 50, Compton Centennial 0
Linfield Christian 60, Ontario Christian 12
Los Amigos 32, Magnolia 7
Mater Dei 43, Dana Hills 19
Millikan 34, Long Beach Jordan 0
Montebello 13, Keppel 0
Mountain View 14, El Monte 13
Newport Harbor 27, Edison 7
Northwood 13, Woodbridge 6
Palm Desert 19, Xavier Prep 13
Pioneer 20, Glenn 18
Placentia Valencia 32, Tustin 6
Pomona 13, La Puente 0
Portola 44, Sage Hill 0
Ramona Convent 19, Cantwell-Sacred Heart 0
Rancho Alamitos 6, Orange 0
Redondo Union 13, Palos Verdes 7
Riverside King 33, Moreno Valley 19
Riverside Poly 47, Redlands 6
Rosemead 6, Arroyo 0
Rotary 14, Laguna Beach 13
Saddleback 38, Western 6
San Marino 42, Temple City 0
Santa Ana Foothill 18, Garden Grove Pacifica 0
Santa Fe 13, Whittier 12
Santa Paula 35, Fillmore 0
Saugus 39, St. Bonaventure 7
Schurr 22, San Gabriel 0
Segerstrom 33, Loara 18
Sherman Oaks Notre Dame 33, Alemany 0
Sierra Vista 46, Baldwin Park 26
Simi Valley 13, Burbank Burroughs 7
South El Monte 19, Gabrielino 0
St. Paul 34, Bishop Diego 0
Trabuco Hills 26, Aliso Niguel 6
Vista del Lago 21, Lakeside 0
Warren 13, Downey 6
West Covina 34, Hacienda Heights Wilson 6
Western Christian 41, Newport Beach Pacifica Christian 6
Westminster 19, La Palma Kennedy 13
Yorba Linda 32, Troy 0
THURSDAY’S RESULTS
SOUTHERN SECTION
Costa Mesa 19, Katella 6
Dos Pueblos 31, Ventura 19
Highland 52, Littlerock 12
JSerra 35, Mater Dei 7
La Mirada 7, Mayfair 0
Knight 13, Palmdale 0
Orange Lutheran 26, Santa Margarita 13
Oxnard 41, Santa Barbara 6
Oxnard Pacifica 14, Buena 8
Quartz Hill 20, Lancaster 0
St. Bonaventure 19, Bishop Diego 12