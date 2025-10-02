Breaking News
High School Sports

High school flag football: Wednesday and Thursday scores

High school flag football equipment on green turf.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
CITY SECTION

Banning 28, King/Drew 7

Birmingham 6, Sherman Oaks CES 0

Chavez 2, Sun Valley Poly 2

Diego Rivera 25, Simon Tech 0

East Valley 54, Valor Academy 0

El Camino Real 19, Cleveland 13

Fairfax 36, LACES 6

Maywood Academy 20, Elizabeth 0

Maywood CES 18, Torres 0

North Hollywood 20, Arleta 0

North Hollywood 12, Arleta 7

Sotomayor 19, Marquez 7

Sotomayor 18, Marquez 0

Sun Valley Magnet 40, AMIT 0

Sun Valley Poly 13, Chavez 0

Taft 19, Chatsworth 12

Torres 9, Maywood CES 6

USC Hybrid 19, TEACH Tech 0

Van Nuys 34, Grant 0

Van Nuys 7, Immaculate Heart 0

Verdugo Hills 32, Monroe 13

Verdugo Hills 43, Monroe 6

Westchester 14, LACES 0

SOUTHERN SECTION

Alhambra 27, Bell Gardens 13

Anaheim 26, Garden Grove Santiago 6

Anaheim Canyon 7, Sonora 6

Antelope Valley 26, Eastside 6

Azusa 19, Duarte 14

Bakersfield Christian 25, Highland 12

Beckman 19, Tesoro 6

Bellflower 26, Paramount 0

Beverly Hills 12, Hawthorne 0

Bishop Amat 50, St. Bernard 0

Buena Park 24, Godinez 0

California 22, Sunny Hills 7

Channel Islands 45, Hueneme 21

Chino 14, Ontario 8

Covina 19, Northview 0

Cypress 28, Esperanza 19

Dominguez 13, Norwalk 12

Don Lugo 7, Chaffey 6

El Modena 13, Villa Park 12

El Toro 25, San Juan Hills 6

Estancia 20, Savanna 0

Fountain Valley 19, Los Alamitos 14

Fullerton 24, Laguna Hills 19

Garden Grove 28, Costa Mesa 19

Huntington Beach 21, Corona del Mar 7

Inglewood 26, Culver City 0

Irvine University 32, Irvine 6

La Habra 27, Brea Olinda 12

Lakewood 6, Long Beach Cabrillo 0

Lakewood St. Joseph 36, Gardena Serra 6

La Serna 24, El Rancho 24

Leuzinger 50, Compton Centennial 0

Linfield Christian 60, Ontario Christian 12

Los Amigos 32, Magnolia 7

Mater Dei 43, Dana Hills 19

Millikan 34, Long Beach Jordan 0

Montebello 13, Keppel 0

Mountain View 14, El Monte 13

Newport Harbor 27, Edison 7

Northwood 13, Woodbridge 6

Palm Desert 19, Xavier Prep 13

Pioneer 20, Glenn 18

Placentia Valencia 32, Tustin 6

Pomona 13, La Puente 0

Portola 44, Sage Hill 0

Ramona Convent 19, Cantwell-Sacred Heart 0

Rancho Alamitos 6, Orange 0

Redondo Union 13, Palos Verdes 7

Riverside King 33, Moreno Valley 19

Riverside Poly 47, Redlands 6

Rosemead 6, Arroyo 0

Rotary 14, Laguna Beach 13

Saddleback 38, Western 6

San Marino 42, Temple City 0

Santa Ana Foothill 18, Garden Grove Pacifica 0

Santa Fe 13, Whittier 12

Santa Paula 35, Fillmore 0

Saugus 39, St. Bonaventure 7

Schurr 22, San Gabriel 0

Segerstrom 33, Loara 18

Sherman Oaks Notre Dame 33, Alemany 0

Sierra Vista 46, Baldwin Park 26

Simi Valley 13, Burbank Burroughs 7

South El Monte 19, Gabrielino 0

St. Paul 34, Bishop Diego 0

Trabuco Hills 26, Aliso Niguel 6

Vista del Lago 21, Lakeside 0

Warren 13, Downey 6

West Covina 34, Hacienda Heights Wilson 6

Western Christian 41, Newport Beach Pacifica Christian 6

Westminster 19, La Palma Kennedy 13

Yorba Linda 32, Troy 0

THURSDAY’S RESULTS

SOUTHERN SECTION

Costa Mesa 19, Katella 6

Dos Pueblos 31, Ventura 19

Highland 52, Littlerock 12

JSerra 35, Mater Dei 7

La Mirada 7, Mayfair 0

Knight 13, Palmdale 0

Orange Lutheran 26, Santa Margarita 13

Oxnard 41, Santa Barbara 6

Oxnard Pacifica 14, Buena 8

Quartz Hill 20, Lancaster 0

St. Bonaventure 19, Bishop Diego 12

