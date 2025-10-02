Breaking News
High School Sports

High school football: Thursday’s scores

High school football scores
By Los Angeles Times staff
THURSDAY’S RESULTS

SOUTHERN SECTION

Almont League

Bell Gardens 14, Alhambra 2

Schurr 55, San Gabriel 14

Big West Lower League

Great Oak 49, Corona 14

Big West Upper League

Corona Centennial 62, Eastvale Roosevelt 20

Citrus Belt League

Cajon 34, Yucaipa 7

Citrus Coast League

Carpinteria 55, Santa Clara 6

Cottonwood League

Santa Rosa Academy 28, Riverside Prep 12

Trinity Classical 42, Webb 26

Delta League

Tustin 39, Cypress 0

Epsilon League

La Habra 42, El Dorado 3

Foothill League

Golden Valley 35, Castaic 7

Foxtrot League

Orange 52, Fountain Valley 14

Gano League

Montclair 13, San Gorgonio 7

Golden League

Eastside 27, Antelope Valley 12

Inland Valley League

Heritage 40, Canyon Springs 31

Ivy League

Liberty 26, Vista del Lago 19

Lambda League

Sunny Hills 28, Marina 21

Manzanita League

Desert Chapel 21, California Military Institute 0

Vasquez 45, Anza Hamilton 20

Marmonte League

Bishop Diego 43, Camarillo 16

Mesquite League

Western Christian 40, Big Bear 15

Mojave River League

Apple Valley 14, Hesperia 0

Mountain Valley League

Indian Springs 30, San Bernardino 15

Pacific 33, Miller 8

Sigma League

Ocean View 49, Los Amigos 15

Skyline League

Carter 27, Riverside Notre Dame 12

Sunbelt League

Valley View 20, Rancho Christian 12

Tango League

Costa Mesa 42, Garden Grove Santiago 14

Valley Vista League

Northview 37, Baldwin Park 21

Zeta League

Magnolia 36, Savanna 28

Nonleague

Cerritos 28, West Torrance 14

Coachella Valley 56, Desert Mirage 14

Desert Hot Springs 36, Twentynine Palms 6

Edison 21, Summit 10

Montclair 13, San Gorgonio 7

8-MAN

CITY SECTION

Nonleague

USC Hybrid 40, South L.A. College Prep 20

SOUTHERN SECTION

Majestic League

Calvary Baptist 54, United Christian Academy 6

