High school football: Thursday’s scores
THURSDAY’S RESULTS
SOUTHERN SECTION
Almont League
Bell Gardens 14, Alhambra 2
Schurr 55, San Gabriel 14
Big West Lower League
Great Oak 49, Corona 14
Big West Upper League
Corona Centennial 62, Eastvale Roosevelt 20
Citrus Belt League
Cajon 34, Yucaipa 7
Citrus Coast League
Carpinteria 55, Santa Clara 6
Cottonwood League
Santa Rosa Academy 28, Riverside Prep 12
Trinity Classical 42, Webb 26
Delta League
Tustin 39, Cypress 0
Epsilon League
La Habra 42, El Dorado 3
Foothill League
Golden Valley 35, Castaic 7
Foxtrot League
Orange 52, Fountain Valley 14
Gano League
Montclair 13, San Gorgonio 7
Golden League
Eastside 27, Antelope Valley 12
Inland Valley League
Heritage 40, Canyon Springs 31
Ivy League
Liberty 26, Vista del Lago 19
Lambda League
Sunny Hills 28, Marina 21
Manzanita League
Desert Chapel 21, California Military Institute 0
Vasquez 45, Anza Hamilton 20
Marmonte League
Bishop Diego 43, Camarillo 16
Mesquite League
Western Christian 40, Big Bear 15
Mojave River League
Apple Valley 14, Hesperia 0
Mountain Valley League
Indian Springs 30, San Bernardino 15
Pacific 33, Miller 8
Sigma League
Ocean View 49, Los Amigos 15
Skyline League
Carter 27, Riverside Notre Dame 12
Sunbelt League
Valley View 20, Rancho Christian 12
Tango League
Costa Mesa 42, Garden Grove Santiago 14
Valley Vista League
Northview 37, Baldwin Park 21
Zeta League
Magnolia 36, Savanna 28
Nonleague
Cerritos 28, West Torrance 14
Coachella Valley 56, Desert Mirage 14
Desert Hot Springs 36, Twentynine Palms 6
Edison 21, Summit 10
8-MAN
CITY SECTION
Nonleague
USC Hybrid 40, South L.A. College Prep 20
SOUTHERN SECTION
Majestic League
Calvary Baptist 54, United Christian Academy 6