How the Southland’s top 25 high school football teams fared
A look at how the top 25 high school football teams in the Southland fared this week:
Rk. School (record) result; Next game
1. ST. JOHN BOSCO (6-0) def. JSerra, 70-21; vs. Orange Lutheran at Orange Coast Coll., Oct. 10
2. SIERRA CANYON (6-0) def. Gardena Serra, 30-0; vs. Chaminade, Oct. 10
3. CORONA CENTENNIAL (4-1) def. Eastvale Roosevelt, 62-20; vs. Vista Murrieta, Oct. 10
4. MATER DEI (5-1) def. Orange Lutheran, 25-10; vs. Santa Margarita, Oct. 10
5. MISSION VIEJO (6-1) def. Long Beach Poly, 56-7; vs. San Clemente, Oct. 17
6. SANTA MARGARITA (4-2) def. Servite, 17-7; at Mater Dei, Oct. 10
7. LOS ALAMITOS (7-0) did not play; vs. Edison at SoFi Stadium, Oct. 16
8. ORANGE LUTHERAN (3-3) lost to Mater Dei, 25-10; vs. St. John Bosco at Orange Coast Coll., Oct. 10
9. VISTA MURRIETA (5-0) at Chaparral, Friday; at Corona Centennial, Oct. 10
10. SERVITE (4-2) lost to Santa Margarita, 17-7; vs. JSerra, Oct. 10
11. DAMIEN (5-1) lost to Rancho Cucamonga, 24-22; at Etiwanda, Oct. 10
12. SAN JUAN HILLS (4-2) lost to Corona del Mar, 33-10; vs. Yorba Linda, Oct. 10
13. BEAUMONT (4-1) vs. Redlands, Friday; at Cajon, Oct. 10
14. JSERRA (3-3) lost to St. John Bosco, 70-21; at Servite, Oct. 10
15. GARDENA SERRA (3-3) lost to Sierra Canyon, 33-0; vs. Loyola, Oct. 10
16. DOWNEY (5-1) def. Mayfair, 33-14; vs. La Mirada, Oct. 10
17. CORONA DEL MAR (6-0) def. San Juan Hills, 33-10; vs. Newport Harbor, Oct. 11
18. OXNARD PACIFICA (6-0) def. Oaks Christian, 17-13; vs. St. Bonaventure, Oct. 10
19. MURRIETA VALLEY (5-1) def. Norco, 55-45; vs. Chaparral, Oct. 10
20. YORBA LINDA (5-1) def. Villa Park; 28-7; at San Juan Hills, Oct. 10
21. LEUZINGER (5-1) def. Inglewood, 43-32; vs. Compton Centennial, Wednesday
22. EDISON (5-2) def. Summit, 21-10; vs. Palos Verdes, Oct. 10
23. PALOS VERDES (4-2) def. Culver City, 48-7; at Edison, Oct. 10
24. CREAN LUTHERAN (5-0) at Foothill, Saturday; at El Dorado, Oct. 10
25. SHERMAN OAKS NOTRE DAME (4-2) vdefLoyola, 35-10; at Bishop Amat, Oct. 10