How the Southland’s top 25 high school football teams fared

By Los Angeles Times staff

A look at how the top 25 high school football teams in the Southland fared this week:

Rk. School (record) result; Next game

1. ST. JOHN BOSCO (6-0) def. JSerra, 70-21; vs. Orange Lutheran at Orange Coast Coll., Oct. 10

2. SIERRA CANYON (6-0) def. Gardena Serra, 30-0; vs. Chaminade, Oct. 10

3. CORONA CENTENNIAL (4-1) def. Eastvale Roosevelt, 62-20; vs. Vista Murrieta, Oct. 10

4. MATER DEI (5-1) def. Orange Lutheran, 25-10; vs. Santa Margarita, Oct. 10

5. MISSION VIEJO (6-1) def. Long Beach Poly, 56-7; vs. San Clemente, Oct. 17

6. SANTA MARGARITA (4-2) def. Servite, 17-7; at Mater Dei, Oct. 10

7. LOS ALAMITOS (7-0) did not play; vs. Edison at SoFi Stadium, Oct. 16

8. ORANGE LUTHERAN (3-3) lost to Mater Dei, 25-10; vs. St. John Bosco at Orange Coast Coll., Oct. 10

9. VISTA MURRIETA (5-0) at Chaparral, Friday; at Corona Centennial, Oct. 10

10. SERVITE (4-2) lost to Santa Margarita, 17-7; vs. JSerra, Oct. 10

11. DAMIEN (5-1) lost to Rancho Cucamonga, 24-22; at Etiwanda, Oct. 10

12. SAN JUAN HILLS (4-2) lost to Corona del Mar, 33-10; vs. Yorba Linda, Oct. 10

13. BEAUMONT (4-1) vs. Redlands, Friday; at Cajon, Oct. 10

14. JSERRA (3-3) lost to St. John Bosco, 70-21; at Servite, Oct. 10

15. GARDENA SERRA (3-3) lost to Sierra Canyon, 33-0; vs. Loyola, Oct. 10

16. DOWNEY (5-1) def. Mayfair, 33-14; vs. La Mirada, Oct. 10

17. CORONA DEL MAR (6-0) def. San Juan Hills, 33-10; vs. Newport Harbor, Oct. 11

18. OXNARD PACIFICA (6-0) def. Oaks Christian, 17-13; vs. St. Bonaventure, Oct. 10

19. MURRIETA VALLEY (5-1) def. Norco, 55-45; vs. Chaparral, Oct. 10

20. YORBA LINDA (5-1) def. Villa Park; 28-7; at San Juan Hills, Oct. 10

21. LEUZINGER (5-1) def. Inglewood, 43-32; vs. Compton Centennial, Wednesday

22. EDISON (5-2) def. Summit, 21-10; vs. Palos Verdes, Oct. 10

23. PALOS VERDES (4-2) def. Culver City, 48-7; at Edison, Oct. 10

24. CREAN LUTHERAN (5-0) at Foothill, Saturday; at El Dorado, Oct. 10

25. SHERMAN OAKS NOTRE DAME (4-2) vdefLoyola, 35-10; at Bishop Amat, Oct. 10
