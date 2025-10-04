Advertisement
High School Sports

High school flag football: Friday and Saturday scores

By Los Angeles Times staff
FRIDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Bell 27, Garfield 14

Bernstein 27, Hollywood 6

Eagle Rock 7, L.A. Marshall 0

L.A. Hamilton 36, Fairfax 12

L.A. Wilson 26, Franklin 12

Legacy 12, L.A. Roosevelt 6

Panorama 26, Granada Hills Kennedy 6

Roybal 22, Mendez 13

South East 18, Huntington Park 0

Sylmar 31, Van Nuys 6

Venice 20, L.A. University 0

SOUTHERN SECTION

Beverly Hills 12, Immaculate Heart 0

Brentwood 19, Providence 7

Cerritos 40, Whitney 0

Mira Costa 18, Peninsula 7

Orange County Pacifica Christian 41, Garden Grove Santiago 6

Torrance 19, North Torrance 8

St. Bonaventure 28, Del Sol 14

SATURDAY’S RESULTS

SOUTHERN SECTION

Ayala 19, Highland 6

Bellflower 31, Corona 7

Bellflower 19, Fullerton 12

Castaic d. Fillmore, forfeit

Castaic 18, Knight 6

Corona 25, Crean Lutheran 0

Corona del Mar 27, Inglewood 18

Corona del Mar 35, St. Paul 0

Corona Centennial 13, Riverside Poly 6

Fullerton 25, Corona del Mar 19

Hart 12, Ayala 6

Hueneme d. Canyon Country Canyon, forfeit

Hueneme 6, Lompoc Cabrillo 0

Huntington Beach 46, Buena 0

Huntington Beach 41, Channel Islands 7

Knight d. Fillmore, forfeit

Knight 19, Castaic 6

Lompoc 20, Windward 18

Lompoc Cabrillo 19, Saugus 7

Oxnard Pacifica 18, Saugus 13

Segerstrom 20, Garden Grove 6

Segerstrom 20, St. Paul 18

Simi Valley 34, Hueneme 12

Simi Valley 28, St. Bonaventure 12

Simi Valley 26, Valencia 12

Ventura 39, Ayala 0

INTERSECTIONAL

Fullerton 18, San Pedro 14

Gilbert (Ariz.) Campo Verde 34, Western Christian 7

Huntington Beach 23, LA Marshall 0

L.A. Marshall 27, Hart 7

L.A. Marshall 18, Ventura 14

King/Drew 21, Buena Park 13

King/Drew 42, Nuview Bridge 7

Madera 12, Windward 7

Narbonne 31, Destiny Christian Academy 0

San Pedro 27, Corona 7

San Pedro 34, Inglewood 13

Segerstrom 20, King/Drew 6

Vacaville 27, Narbonne 7

