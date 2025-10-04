High school flag football: Friday and Saturday scores
FRIDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Bell 27, Garfield 14
Bernstein 27, Hollywood 6
Eagle Rock 7, L.A. Marshall 0
L.A. Hamilton 36, Fairfax 12
L.A. Wilson 26, Franklin 12
Legacy 12, L.A. Roosevelt 6
Panorama 26, Granada Hills Kennedy 6
Roybal 22, Mendez 13
South East 18, Huntington Park 0
Sylmar 31, Van Nuys 6
Venice 20, L.A. University 0
SOUTHERN SECTION
Beverly Hills 12, Immaculate Heart 0
Brentwood 19, Providence 7
Cerritos 40, Whitney 0
Mira Costa 18, Peninsula 7
Orange County Pacifica Christian 41, Garden Grove Santiago 6
Torrance 19, North Torrance 8
St. Bonaventure 28, Del Sol 14
SATURDAY’S RESULTS
SOUTHERN SECTION
Ayala 19, Highland 6
Bellflower 31, Corona 7
Bellflower 19, Fullerton 12
Castaic d. Fillmore, forfeit
Castaic 18, Knight 6
Corona 25, Crean Lutheran 0
Corona del Mar 27, Inglewood 18
Corona del Mar 35, St. Paul 0
Corona Centennial 13, Riverside Poly 6
Fullerton 25, Corona del Mar 19
Hart 12, Ayala 6
Hueneme d. Canyon Country Canyon, forfeit
Hueneme 6, Lompoc Cabrillo 0
Huntington Beach 46, Buena 0
Huntington Beach 41, Channel Islands 7
Knight d. Fillmore, forfeit
Knight 19, Castaic 6
Lompoc 20, Windward 18
Lompoc Cabrillo 19, Saugus 7
Oxnard Pacifica 18, Saugus 13
Segerstrom 20, Garden Grove 6
Segerstrom 20, St. Paul 18
Simi Valley 34, Hueneme 12
Simi Valley 28, St. Bonaventure 12
Simi Valley 26, Valencia 12
Ventura 39, Ayala 0
INTERSECTIONAL
Fullerton 18, San Pedro 14
Gilbert (Ariz.) Campo Verde 34, Western Christian 7
Huntington Beach 23, LA Marshall 0
L.A. Marshall 27, Hart 7
L.A. Marshall 18, Ventura 14
King/Drew 21, Buena Park 13
King/Drew 42, Nuview Bridge 7
Madera 12, Windward 7
Narbonne 31, Destiny Christian Academy 0
San Pedro 27, Corona 7
San Pedro 34, Inglewood 13
Segerstrom 20, King/Drew 6
Vacaville 27, Narbonne 7