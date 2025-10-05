Advertisement
High School Sports

High school football: Week 7 schedule

Football on field.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

WEEK 7

(All games at 7 p.m. unless noted)

THURSDAY’S SCHEDULE

CITY SECTION

Marine League

Carson at Gardena, 4 p.m.

Southern League

West Adams at Maywood CES

SOUTHERN SECTION

Citrus Belt League

Yucaipa at Citrus Valley, 7:30 p.m.

Desert Sky League

Adelanto at Silverado, 7:30 p.m.

Victor Valley at Granite Hills, 7:30 p.m.

Gateway League

Paramount at Mayfair

Golden League

Antelope Valley at Palmdale

Inland Valley League

Moreno Valley at Heritage, 7:30 p.m.

Iota League

El Toro at Sonora

Irvine at Anaheim Canyon

Manzanita League

Anza Hamilton at San Jacinto Valley Academy, 7:30 p.m.

California Military Institute at Nuview Bridge, 7:30 p.m.

Miramonte League

Bassett at La Puente

Ganesha at Garey

Mission Valley League

Mountain View at El Monte

Pasadena Marshall at Arroyo

South El Monte at Rosemead

Mojave River League

Serrano at Sultana, 7:30 p.m.

Mountain Pass League

Elsinore at San Jacinto, 7:30 p.m.

Omicron League

Garden Grove Pacifica at Woodbridge

River Valley League

Norte Vista at Patriot, 7:30 p.m.

Sierra League

Glendora at Bonita

Los Osos at Colony

Sigma League

Estancia at Santa Ana Calvary Chapel

Skyline League

Bloomington at Carter, 7:30 p.m.

Rialto at Arroyo Valley, 7:30 p.m.

Riverside Notre Dame at Fontana

Tango League

Bolsa Grande at Loara

Garden Grove Santiago at Westminster La Quinta

Zeta League

Century at Magnolia, 6:30 p.m.

Nonleague

Grand Terrace at Colton, 7:30 p.m.

Rim of the World at Eisenhower, 7:30 p.m.

San Gorgonio at Jurupa Hills, 7:30 p.m.

Summit at Kaiser

INTERSECTIONAL

La Jolla Bishop’s at Don Lugo, 6 p.m.

8-MAN

CITY SECTION

City League

New Designs Watts at New Designs University Park

Stella at USC Hybrid, 4 p.m.

INTERSECTIONAL

Salton City West Shores at United Christian

FRIDAY’S SCHEDULE

CITY SECTION

Central League

Belmont at Roybal, 4 p.m.

Contreras at Hollywood

Coliseum League

King/Drew at Fremont

Washington at Crenshaw

East Valley League

Chavez at Grant, 3:30 p.m.

Fulton at Verdugo Hills

Monroe at Arleta

North Hollywood at Sun Valley Poly

Eastern League

Huntington Park at L.A. Roosevelt

South East at Garfield

South Gate at Bell

Exposition League

Manual Arts at Santee

Marquez at Jefferson

Marine League

Wilmington Banning at San Pedro

Metro League

L.A. Jordan at Locke, 7:30 p.m.

Northern League

Franklin at L.A. Marshall, 3 p.m.

Lincoln at Eagle Rock, 7:30 p.m.

Valley Mission League

Granada Hills Kennedy at Sylmar

Van Nuys at Canoga Park

San Fernando at Panorama

West Valley League

Birmingham at Cleveland, 7:15 p.m.

El Camino Real at Granada Hills

Taft at Chatsworth

Western League

L.A. Hamilton at L.A. University, 7:30 p.m.

Palisades at Venice

Westchester at Fairfax, 7:30 p.m.

Nonleague

Los Angeles at Angelou

Reseda at Mendez

SOUTHERN SECTION

Almont League

Alhambra at Montebello

San Gabriel at Bell Gardens

Schurr at Keppel

Angelus League

Alemany at Cathedral

Paraclete at St. Pius X-St. Matthias

St. Francis at St. Paul

Baseline League

Chino Hills at Ayala

Damien at Etiwanda

Rancho Cucamonga at Upland

Bay League

Lawndale at Inglewood

Mira Costa at Culver City

Palos Verdes at Leuzinger

Big West Lower League

Corona at Riverside King

Corona Santiago at Temecula Valley

Murrieta Mesa at Great Oak

Big West Upper League

Chaparral at Murrieta Valley

Norco at Eastvale Roosevelt

Vista Murrieta at Corona Centennial

Bravo League

Yorba Linda at San Juan Hills

Villa Park at Tesoro

Camino Real League

St. Monica at Mary Star of the Sea

Channel League

Oak Park at Oxnard

Royal at Buena

Ventura at Moorpark

Citrus Belt League

Beaumont at Cajon

Redlands East Valley at Redlands

Citrus Coast League

Carpinteria at Grace

Del Sol at Channel Islands

Nordhoff at Santa Clara

Conejo Coast League

Calabasas at Newbury Park

Rio Mesa at Santa Barbara

Westlake at Thousand Oaks

Cottonwood League

Temecula Prep at Santa Rosa Academy

Del Rey League

Cantwell-Sacred Heart at St. Anthony

La Salle at Crespi

Salesian at Harvard-Westlake

Del Rio League

California at El Rancho

Santa Fe at La Serna

Delta League

Cypress at Capistrano Valley

Trabuco Hills at Tustin

Western at El Modena

Desert Empire League

Rancho Mirage at Palm Desert

Shadow Hills at Palm Springs

Xavier Prep at La Quinta

Epsilon League

Crean Lutheran at El Dorado

Foothill at Laguna Hills

Huntington Beach at La Habra

Foothill League

Canyon Country Canyon at Valencia

Castaic vs. Hart at Canyon Country Canyon

West Ranch vs. Saugus at College of the Canyons

Foxtrot League

Aliso Niguel at Northwood

Laguna Beach at Fountain Valley

Orange at Dana Hills

Gateway League

La Mirada at Downey

Dominguez at Warren

Golden League

Highland at Eastside

Knight at Quartz Hill

Littlerock at Lancaster

Hacienda League

Chino at Walnut

Covina at Los Altos

Inland Valley League

Citrus Hill at Perris

Lakeside at Canyon Springs

Iota League

Santa Ana at Troy

Ironwood League

Aquinas at Cerritos Valley Christian

Capistrano Valley Christian at Village Christian

Heritage Christian at Ontario Christian

Ivy League

Liberty at Orange Vista

Paloma Valley at Riverside North

Rancho Verde at Vista del Lago

Kappa League

Esperanza at Segerstrom

St. Margaret’s at Brea Olinda

Westminster at Garden Grove

Lambda League

Beckman at Sunny Hills

Fullerton at La Palma Kennedy

Placentia Valencia at Marina

Manzanita League

Desert Chapel at Desert Christian Academy

Marmonte League

Bishop Diego at Oaks Christian

Camarillo at Simi Valley

St. Bonaventure at Oxnard Pacifica

Mesquite League

Linfield Christian at Arrowhead Christian

Western Christian at Maranatha

Mid-Cities League

Compton Early College at Norwalk

Firebaugh at Bellflower

Gahr at Lynwood

Miramonte League

Workman at Duarte

Mission League

Chaminade at Sierra Canyon

Loyola at Serra

Sherman Oaks Notre Dame at Bishop Amat

Mojave River League

Apple Valley at Oak Hills

Hesperia at Ridgecrest Burroughs

Montview League

Hacienda Heights Wilson at Azusa

Nogales at Sierra Vista

Pomona at Ontario

Moore League

Lakewood at Long Beach Jordan

Long Beach Cabrillo at Long Beach Wilson

Millikan vs. Long Beach Poly at Veterans Stadium

Mountain Pass League

Elsinore at San Jacinto

West Valley at Temescal Canyon

Mountain Valley

Miller at San Bernardino

Pacific at Indian Springs

Ocean League

Beverly Hills at El Segundo

Compton Centennial at El Segundo

Hawthorne at West Torrance

Omicron League

Buena Park at Irvine University

Katella at Portola

Pacific League

Arcadia at Muir

Burbank Burroughs at Hoover, 5 p.m.

Glendale at Crescenta Valley

Pasadena at Burbank

Pioneer League

Redondo at North Torrance

South Torrance at Santa Monica

Peninsula at Torrance

Rio Hondo League

La Canada at South Pasadena

Temple City at San Marino

River Valley League

Jurupa Valley at Rubidoux

Ramona at La Sierra

Sierra League

Claremont at Charter Oak

Sigma League

Los Amigos at Rancho Alamitos

Ocean View at Santa Ana Valley

Sunbelt League

Hillcrest at Hemet

Rancho Christian at Riverside Poly

Valley View at Arlington

Tango League

Anaheim at Costa Mesa

Tri County League

Agoura at Dos Pueblos

Hueneme at Fillmore

Santa Paula at San Marcos

Trinity League

JSerra vs. Servite at Cerritos College

St. John Bosco vs. Orange Lutheran at Orange Coast College

Santa Margarita vs. Mater Dei at Santa Ana Stadium

Valle Vista League

Alta Loma at Baldwin Park

Diamond Ranch at Northview

San Dimas at West Covina

Zeta League

Magnolia at Century

Saddleback at Savanna

Nonleague

Pioneer at Rowland

St. Genevieve at Monrovia

Twentynine Palms at Banning

Vasquez at St. Bernard

INTERSECTIONAL

Verbum Dei at Hawkins

Redwood Christian at Viewpoint

8-MAN

CITY SECTION

Valley League

East Valley at Teach Tech

Sherman Oaks CES at Valley Oaks CES

SOUTHERN SECTION

Agape League

Hesperia Christian at Lucerne Valley

Victor Valley Christian at PAL Charter, 3 p.m.

Express League

Legacy College Prep at Avalon, 4 p.m.

Heritage League

Lancaster Baptist at Faith Baptist, 4 p.m.

Majestic League

Calvary Baptist at Cornerstone Christian, 5 p.m.

Public Safety Academy at Highland Entrepreneur. 7:30 p.m.

Nonleague

Hillcrest Christian at Pasadena Poly, 3:30 p.m.

Sage Hill at California Lutheran

Villanova Prep at Noli Indian, 6:30 p.m.

INTERSECTIONAL

Bakersfield Valley Oaks Charter at PAL Academy, 3 p.m.

Mammoth at Chadwick, 3:30 p.m.

SATURDAY’S SCHEDULE

SOUTHERN SECTION

Bravo League

Newport Harbor at Corona del Mar, 7:30 p.m.

Cottonwood League

Silver Valley at Trinity Classical, 6 p.m.

Hacienda League

Diamond Bar at South Hills

Sunbelt League

Rancho Christian at Riverside Poly

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Coast Valley League

Cuyama Valley at Coastal Christian, 6 p.m.

Maricopa at Coastal Christian, 6 p.m.

Express League

Vista Meridian at Downey Calvary Chapel, 12 p.m.

Nonleague

Cate at Thacher, 2 p.m.

Flintridge Prep at Orcutt Academy, 1 p.m.

Malibu at Lancaster Desert Christian, 5 p.m.

INTERSECTIONAL

Fremont California School for the Deaf at California School for the Deaf Riverside, 4 p.m.

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement