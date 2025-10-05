High school football: Week 7 schedule
WEEK 7
(All games at 7 p.m. unless noted)
THURSDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
Marine League
Carson at Gardena, 4 p.m.
Southern League
West Adams at Maywood CES
SOUTHERN SECTION
Citrus Belt League
Yucaipa at Citrus Valley, 7:30 p.m.
Desert Sky League
Adelanto at Silverado, 7:30 p.m.
Victor Valley at Granite Hills, 7:30 p.m.
Gateway League
Paramount at Mayfair
Golden League
Antelope Valley at Palmdale
Inland Valley League
Moreno Valley at Heritage, 7:30 p.m.
Iota League
El Toro at Sonora
Irvine at Anaheim Canyon
Manzanita League
Anza Hamilton at San Jacinto Valley Academy, 7:30 p.m.
California Military Institute at Nuview Bridge, 7:30 p.m.
Miramonte League
Bassett at La Puente
Ganesha at Garey
Mission Valley League
Mountain View at El Monte
Pasadena Marshall at Arroyo
South El Monte at Rosemead
Mojave River League
Serrano at Sultana, 7:30 p.m.
Mountain Pass League
Elsinore at San Jacinto, 7:30 p.m.
Omicron League
Garden Grove Pacifica at Woodbridge
River Valley League
Norte Vista at Patriot, 7:30 p.m.
Sierra League
Glendora at Bonita
Los Osos at Colony
Sigma League
Estancia at Santa Ana Calvary Chapel
Skyline League
Bloomington at Carter, 7:30 p.m.
Rialto at Arroyo Valley, 7:30 p.m.
Riverside Notre Dame at Fontana
Tango League
Bolsa Grande at Loara
Garden Grove Santiago at Westminster La Quinta
Zeta League
Century at Magnolia, 6:30 p.m.
Nonleague
Grand Terrace at Colton, 7:30 p.m.
Rim of the World at Eisenhower, 7:30 p.m.
San Gorgonio at Jurupa Hills, 7:30 p.m.
Summit at Kaiser
INTERSECTIONAL
La Jolla Bishop’s at Don Lugo, 6 p.m.
8-MAN
CITY SECTION
City League
New Designs Watts at New Designs University Park
Stella at USC Hybrid, 4 p.m.
INTERSECTIONAL
Salton City West Shores at United Christian
FRIDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
Central League
Belmont at Roybal, 4 p.m.
Contreras at Hollywood
Coliseum League
King/Drew at Fremont
Washington at Crenshaw
East Valley League
Chavez at Grant, 3:30 p.m.
Fulton at Verdugo Hills
Monroe at Arleta
North Hollywood at Sun Valley Poly
Eastern League
Huntington Park at L.A. Roosevelt
South East at Garfield
South Gate at Bell
Exposition League
Manual Arts at Santee
Marquez at Jefferson
Marine League
Wilmington Banning at San Pedro
Metro League
L.A. Jordan at Locke, 7:30 p.m.
Northern League
Franklin at L.A. Marshall, 3 p.m.
Lincoln at Eagle Rock, 7:30 p.m.
Valley Mission League
Granada Hills Kennedy at Sylmar
Van Nuys at Canoga Park
San Fernando at Panorama
West Valley League
Birmingham at Cleveland, 7:15 p.m.
El Camino Real at Granada Hills
Taft at Chatsworth
Western League
L.A. Hamilton at L.A. University, 7:30 p.m.
Palisades at Venice
Westchester at Fairfax, 7:30 p.m.
Nonleague
Los Angeles at Angelou
Reseda at Mendez
SOUTHERN SECTION
Almont League
Alhambra at Montebello
San Gabriel at Bell Gardens
Schurr at Keppel
Angelus League
Alemany at Cathedral
Paraclete at St. Pius X-St. Matthias
St. Francis at St. Paul
Baseline League
Chino Hills at Ayala
Damien at Etiwanda
Rancho Cucamonga at Upland
Bay League
Lawndale at Inglewood
Mira Costa at Culver City
Palos Verdes at Leuzinger
Big West Lower League
Corona at Riverside King
Corona Santiago at Temecula Valley
Murrieta Mesa at Great Oak
Big West Upper League
Chaparral at Murrieta Valley
Norco at Eastvale Roosevelt
Vista Murrieta at Corona Centennial
Bravo League
Yorba Linda at San Juan Hills
Villa Park at Tesoro
Camino Real League
St. Monica at Mary Star of the Sea
Channel League
Oak Park at Oxnard
Royal at Buena
Ventura at Moorpark
Citrus Belt League
Beaumont at Cajon
Redlands East Valley at Redlands
Citrus Coast League
Carpinteria at Grace
Del Sol at Channel Islands
Nordhoff at Santa Clara
Conejo Coast League
Calabasas at Newbury Park
Rio Mesa at Santa Barbara
Westlake at Thousand Oaks
Cottonwood League
Temecula Prep at Santa Rosa Academy
Del Rey League
Cantwell-Sacred Heart at St. Anthony
La Salle at Crespi
Salesian at Harvard-Westlake
Del Rio League
California at El Rancho
Santa Fe at La Serna
Delta League
Cypress at Capistrano Valley
Trabuco Hills at Tustin
Western at El Modena
Desert Empire League
Rancho Mirage at Palm Desert
Shadow Hills at Palm Springs
Xavier Prep at La Quinta
Epsilon League
Crean Lutheran at El Dorado
Foothill at Laguna Hills
Huntington Beach at La Habra
Foothill League
Canyon Country Canyon at Valencia
Castaic vs. Hart at Canyon Country Canyon
West Ranch vs. Saugus at College of the Canyons
Foxtrot League
Aliso Niguel at Northwood
Laguna Beach at Fountain Valley
Orange at Dana Hills
Gateway League
La Mirada at Downey
Dominguez at Warren
Golden League
Highland at Eastside
Knight at Quartz Hill
Littlerock at Lancaster
Hacienda League
Chino at Walnut
Covina at Los Altos
Inland Valley League
Citrus Hill at Perris
Lakeside at Canyon Springs
Iota League
Santa Ana at Troy
Ironwood League
Aquinas at Cerritos Valley Christian
Capistrano Valley Christian at Village Christian
Heritage Christian at Ontario Christian
Ivy League
Liberty at Orange Vista
Paloma Valley at Riverside North
Rancho Verde at Vista del Lago
Kappa League
Esperanza at Segerstrom
St. Margaret’s at Brea Olinda
Westminster at Garden Grove
Lambda League
Beckman at Sunny Hills
Fullerton at La Palma Kennedy
Placentia Valencia at Marina
Manzanita League
Desert Chapel at Desert Christian Academy
Marmonte League
Bishop Diego at Oaks Christian
Camarillo at Simi Valley
St. Bonaventure at Oxnard Pacifica
Mesquite League
Linfield Christian at Arrowhead Christian
Western Christian at Maranatha
Mid-Cities League
Compton Early College at Norwalk
Firebaugh at Bellflower
Gahr at Lynwood
Miramonte League
Workman at Duarte
Mission League
Chaminade at Sierra Canyon
Loyola at Serra
Sherman Oaks Notre Dame at Bishop Amat
Mojave River League
Apple Valley at Oak Hills
Hesperia at Ridgecrest Burroughs
Montview League
Hacienda Heights Wilson at Azusa
Nogales at Sierra Vista
Pomona at Ontario
Moore League
Lakewood at Long Beach Jordan
Long Beach Cabrillo at Long Beach Wilson
Millikan vs. Long Beach Poly at Veterans Stadium
Mountain Pass League
Elsinore at San Jacinto
West Valley at Temescal Canyon
Mountain Valley
Miller at San Bernardino
Pacific at Indian Springs
Ocean League
Beverly Hills at El Segundo
Compton Centennial at El Segundo
Hawthorne at West Torrance
Omicron League
Buena Park at Irvine University
Katella at Portola
Pacific League
Arcadia at Muir
Burbank Burroughs at Hoover, 5 p.m.
Glendale at Crescenta Valley
Pasadena at Burbank
Pioneer League
Redondo at North Torrance
South Torrance at Santa Monica
Peninsula at Torrance
Rio Hondo League
La Canada at South Pasadena
Temple City at San Marino
River Valley League
Jurupa Valley at Rubidoux
Ramona at La Sierra
Sierra League
Claremont at Charter Oak
Sigma League
Los Amigos at Rancho Alamitos
Ocean View at Santa Ana Valley
Sunbelt League
Hillcrest at Hemet
Rancho Christian at Riverside Poly
Valley View at Arlington
Tango League
Anaheim at Costa Mesa
Tri County League
Agoura at Dos Pueblos
Hueneme at Fillmore
Santa Paula at San Marcos
Trinity League
JSerra vs. Servite at Cerritos College
St. John Bosco vs. Orange Lutheran at Orange Coast College
Santa Margarita vs. Mater Dei at Santa Ana Stadium
Valle Vista League
Alta Loma at Baldwin Park
Diamond Ranch at Northview
San Dimas at West Covina
Zeta League
Magnolia at Century
Saddleback at Savanna
Nonleague
Pioneer at Rowland
St. Genevieve at Monrovia
Twentynine Palms at Banning
Vasquez at St. Bernard
INTERSECTIONAL
Verbum Dei at Hawkins
Redwood Christian at Viewpoint
8-MAN
CITY SECTION
Valley League
East Valley at Teach Tech
Sherman Oaks CES at Valley Oaks CES
SOUTHERN SECTION
Agape League
Hesperia Christian at Lucerne Valley
Victor Valley Christian at PAL Charter, 3 p.m.
Express League
Legacy College Prep at Avalon, 4 p.m.
Heritage League
Lancaster Baptist at Faith Baptist, 4 p.m.
Majestic League
Calvary Baptist at Cornerstone Christian, 5 p.m.
Public Safety Academy at Highland Entrepreneur. 7:30 p.m.
Nonleague
Hillcrest Christian at Pasadena Poly, 3:30 p.m.
Sage Hill at California Lutheran
Villanova Prep at Noli Indian, 6:30 p.m.
INTERSECTIONAL
Bakersfield Valley Oaks Charter at PAL Academy, 3 p.m.
Mammoth at Chadwick, 3:30 p.m.
SATURDAY’S SCHEDULE
SOUTHERN SECTION
Bravo League
Newport Harbor at Corona del Mar, 7:30 p.m.
Cottonwood League
Silver Valley at Trinity Classical, 6 p.m.
Hacienda League
Diamond Bar at South Hills
Sunbelt League
Rancho Christian at Riverside Poly
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Coast Valley League
Cuyama Valley at Coastal Christian, 6 p.m.
Maricopa at Coastal Christian, 6 p.m.
Express League
Vista Meridian at Downey Calvary Chapel, 12 p.m.
Nonleague
Cate at Thacher, 2 p.m.
Flintridge Prep at Orcutt Academy, 1 p.m.
Malibu at Lancaster Desert Christian, 5 p.m.
INTERSECTIONAL
Fremont California School for the Deaf at California School for the Deaf Riverside, 4 p.m.