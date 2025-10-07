High school flag football: Monday’s and Tuesday’s scores
-
-
-
- Share via
TUESDAY’S RESULTS
SOUTHERN SECTION
Adelanto 12, Fontana 0
Agoura 37, Thousand Oaks 6
Arroyo 22, Mountain View 14
Artesia 20, Glenn 18
Ayala 26, Claremont 6
Beaumont 48, Redlands 6
Beckman 13, Dana Hills 7
Cajon 14, Redlands East Valley 12
Cantwell-Sacred Heart 12, Montebello 8
Canyon Springs 27, Moreno Valley 0
Chaffey 14, Montclair 7
Don Lugo 33, Ontario 0
Dos Pueblos 48, Buena 0
Eastvale Roosevelt 30, Riverside Poly 25
Elsinore 14, West Valley 0
Etiwanda 25, Chino Hills 0
Hemet 14, Hillcrest 7
Highland 24, Palmdale 6
Inglewood 18, El Segundo 0
JSerra 20, Santa Margarita 0
Jurupa Hills 21, Summit 14
Kaiser 26, San Gorgonio 20
Knight 6, Eastside 0
Lancaster 6, Antelope Valley 0
Mission Viejo 19, Aliso Niguel 14
Newbury Park 32, Westlake 7
Orange Lutheran 60, Mater Dei 6
Palm Springs 20, Rancho Mirage 0
Patriot 26, Loma Linda Academy 24
Pomona 6, Workman 0
Oxnard 28, Ventura 25
Quartz Hill 32, Littlerock 12
Ramona 33, La Sierra 25
Redlands 20, Yucaipa 13
Redlands East Valley 6, Norte Vista 0
Redlands East Valley 19, Citrus Valley 14
Redondo Union 35, Hart 14
Rialto 44, Colton 0
San Clemente 32, San Juan Hills 14
San Jacinto Valley Academy 51, Nuview Bridge 0
San Marcos 48, Santa Barbara 8
Santa Ana Foothill 40, Tustin 6
South Hills 13, Colony 0
Tahquitz 7, San Jacinto 0
Trabuco Hills 13, El Toro 7
Upland 68, St. Lucy’s 18
Valley View 32, Lakeside 0
Vista del Lago 22, Indian Springs 6
MONDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Angelou 18, Manual Arts 6
Angelou 34, Stella 6
Animo De La Hoya 20, Orthopaedic 8
Banning 14, San Pedro 7
Bell 6, LA Roosevelt 0
Birmingham 25, El Camino Real 6
Chatsworth 14, Granada Hills Kennedy 7
Cleveland 32, Taft 12
Collins Family 27, Camino Nuevo 0
Dorsey 13, Crenshaw 6
East College Prep 18, Annenberg 0
Foshay 38, Los Angeles 0
Foshay 31, West Adams 7
Fremont 6, Washington 6
Fremont d. LA Jordan, forfeit
GALA 19, Crenshaw 0
GALA 12, Dorsey 0
Granada Hills Kennedy 32, Sherman Oaks CES 26
Hawkins 42, View Park 0
Hawkins 54, Dymally 0
Jefferson 7, Santee 0
Jefferson 33, WISH Academy 6
LA Hamilton 19, LA University 0
LA Marshall 45, Roybal 6
LA Roosevelt 19, South East 7
LA Wilson 26, Mendez 0
Lincoln 34, Bernstein 0
Locke 20, Simon Tech 0
Manual Arts 19, Stella 7
Narbonne 14, Carson 6
New Designs University Park 29, Simon Tech 0
New Designs University Park 18, Rivera 12
San Pedro 49, Port of LA 0
Santee 19, WISH Academy 6
Stern 24, Rise Kohyang 0
Venice 33, Westchester 0
Westchester 35, Fairfax 18
SOUTHERN SECTION
Alhambra 26, Montebello 19
Alta Loma 25, Colony 6
Arlington 13, Vista del Lago 7
Baldwin Park 20, Nogales 0
Bell Gardens 38, San Gabriel 0
Bishop Amat 27, Sacred Heart of Jesus 0
Bonita 6, Glendora 2
Brentwood 26, SEED: LA 8
Buena Park 34, Garden Grove 14
Burbank Burroughs 33, Village Christian 0
California 38, El Rancho 20
Chaffey 14, Montclair 7
Chino Hills 14, Los Osos 6
Colton 17, Rim of the World 6
Compton 19, Long Beach Jordan 7
Corona 27, Riverside King 13
Corona del Mar 38, Fountain Valley 13
Corona Santiago 18, Corona 6
Costa Mesa 31, Ocean View 12
Covina 39, Charter Oak 6
Cypress 27, Crean Lutheran 8
Downey 47, Dominguez 0
Eastvale Roosevelt 20, Corona Centennial 12
Eastvale Roosevelt 18, Norco 13
Edison 32, Marina 0
El Dorado 13, Troy 6
Esperanza 26, Sonora 6
Etiwanda 34, St. Lucy’s 0
Fullerton 20, Westminster 6
Gahr 40, La Mirada 12
Great Oak 24, Vista Murrieta 12
Godinez 12, Katella 6
Huntington Beach 34, Los Alamitos 0
Indio 13, Palm Desert 7
Irvine University 13, Laguna Beach 0
Jurupa Hills 50, Arroyo Valley 8
La Canada 32, Monrovia 6
Laguna Hills 20, Segerstrom 13
La Habra 19, Sunny Hills 7
La Serna 20, Santa Fe 0
Linfield Christian 14, El Modena 0
Loara 25, Savanna 6
Loma Linda Academy 12, Ramona 0
Long Beach Poly 33, Lakewood 6
Millikan 38, Long Beach Wilson 0
Moreno Valley 12, Hillcrest 7
Murrieta Valley 26, Chaparral 12
Newport Harbor 14, Lakewood St. Joseph 0
Norte Vista 19, Patriot 13
Northview 18, Hacienda Heights Wilson 6
Norwalk 25, Mayfair 19
Orange 18, Bolsa Grande 8
Placentia Valencia 14, La Palma Kennedy 7
Portola 24, Northwood 12
Quartz Hill 41, Golden Valley 0
Rancho Cucamonga 20, Upland 14
Redlands Adventist Academy 18, La Sierra12
Saddleback 38, Magnolia 0
Sage Hill 12, Rosary 6
San Dimas 32, Los Altos 0
San Marcos 21, Rio Mesa 0
Schurr 33, Keppel 0
Shadow Hills 40, Palm Springs 0
Sherman Oaks Notre Dame 52, Immaculate Heart 0
Sierra Vista 33, Duarte 6
South El Monte 13, Rosemead 0
St. Mary’s Academy 32, Bishop Montgomery 0
St. Paul 39, Cantrell-Sacred Heart 0
Temecula Valley 12, Murrieta Mesa 0
Tesoro 38, Capistrano Valley 0
Villa Park 13, Yorba Linda 8
Warren 12, Bellflower 0
West Covina 48, Rowland 0
Western 12, Los Amigos 7
Western Christian 40, Aquinas 7
Woodbridge 19, Irvine 7
Xavier Prep 19, La Quinta 9
INTERSECTIONAL
Sylmar 21, Alemany 20