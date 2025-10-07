Advertisement
High School Sports

High school flag football: Monday’s and Tuesday’s scores

Football on Yardage Marker. Low Angle. Horizontial View
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

TUESDAY’S RESULTS

SOUTHERN SECTION
Adelanto 12, Fontana 0
Agoura 37, Thousand Oaks 6
Arroyo 22, Mountain View 14
Artesia 20, Glenn 18
Ayala 26, Claremont 6
Beaumont 48, Redlands 6
Beckman 13, Dana Hills 7
Cajon 14, Redlands East Valley 12
Cantwell-Sacred Heart 12, Montebello 8
Canyon Springs 27, Moreno Valley 0
Chaffey 14, Montclair 7
Don Lugo 33, Ontario 0
Dos Pueblos 48, Buena 0
Eastvale Roosevelt 30, Riverside Poly 25
Elsinore 14, West Valley 0
Etiwanda 25, Chino Hills 0
Hemet 14, Hillcrest 7
Highland 24, Palmdale 6
Inglewood 18, El Segundo 0
JSerra 20, Santa Margarita 0
Jurupa Hills 21, Summit 14
Kaiser 26, San Gorgonio 20
Knight 6, Eastside 0
Lancaster 6, Antelope Valley 0
Mission Viejo 19, Aliso Niguel 14
Newbury Park 32, Westlake 7
Orange Lutheran 60, Mater Dei 6
Palm Springs 20, Rancho Mirage 0
Patriot 26, Loma Linda Academy 24
Pomona 6, Workman 0
Oxnard 28, Ventura 25
Quartz Hill 32, Littlerock 12
Ramona 33, La Sierra 25
Redlands 20, Yucaipa 13
Redlands East Valley 6, Norte Vista 0
Redlands East Valley 19, Citrus Valley 14
Redondo Union 35, Hart 14
Rialto 44, Colton 0
San Clemente 32, San Juan Hills 14
San Jacinto Valley Academy 51, Nuview Bridge 0
San Marcos 48, Santa Barbara 8
Santa Ana Foothill 40, Tustin 6
South Hills 13, Colony 0
Tahquitz 7, San Jacinto 0
Trabuco Hills 13, El Toro 7
Upland 68, St. Lucy’s 18
Valley View 32, Lakeside 0
Vista del Lago 22, Indian Springs 6

MONDAY’S RESULTS

CITY SECTION
Angelou 18, Manual Arts 6
Angelou 34, Stella 6
Animo De La Hoya 20, Orthopaedic 8
Banning 14, San Pedro 7
Bell 6, LA Roosevelt 0
Birmingham 25, El Camino Real 6
Chatsworth 14, Granada Hills Kennedy 7
Cleveland 32, Taft 12
Collins Family 27, Camino Nuevo 0
Dorsey 13, Crenshaw 6
East College Prep 18, Annenberg 0
Foshay 38, Los Angeles 0
Foshay 31, West Adams 7
Fremont 6, Washington 6
Fremont d. LA Jordan, forfeit
GALA 19, Crenshaw 0
GALA 12, Dorsey 0
Granada Hills Kennedy 32, Sherman Oaks CES 26
Hawkins 42, View Park 0
Hawkins 54, Dymally 0
Jefferson 7, Santee 0
Jefferson 33, WISH Academy 6
LA Hamilton 19, LA University 0
LA Marshall 45, Roybal 6
LA Roosevelt 19, South East 7
LA Wilson 26, Mendez 0
Lincoln 34, Bernstein 0
Locke 20, Simon Tech 0
Manual Arts 19, Stella 7
Narbonne 14, Carson 6
New Designs University Park 29, Simon Tech 0
New Designs University Park 18, Rivera 12
San Pedro 49, Port of LA 0
Santee 19, WISH Academy 6
Stern 24, Rise Kohyang 0
Venice 33, Westchester 0
Westchester 35, Fairfax 18

SOUTHERN SECTION
Alhambra 26, Montebello 19
Alta Loma 25, Colony 6
Arlington 13, Vista del Lago 7
Baldwin Park 20, Nogales 0
Bell Gardens 38, San Gabriel 0
Bishop Amat 27, Sacred Heart of Jesus 0
Bonita 6, Glendora 2
Brentwood 26, SEED: LA 8
Buena Park 34, Garden Grove 14
Burbank Burroughs 33, Village Christian 0
California 38, El Rancho 20
Chaffey 14, Montclair 7
Chino Hills 14, Los Osos 6
Colton 17, Rim of the World 6
Compton 19, Long Beach Jordan 7
Corona 27, Riverside King 13
Corona del Mar 38, Fountain Valley 13
Corona Santiago 18, Corona 6
Costa Mesa 31, Ocean View 12
Covina 39, Charter Oak 6
Cypress 27, Crean Lutheran 8
Downey 47, Dominguez 0
Eastvale Roosevelt 20, Corona Centennial 12
Eastvale Roosevelt 18, Norco 13
Edison 32, Marina 0
El Dorado 13, Troy 6
Esperanza 26, Sonora 6
Etiwanda 34, St. Lucy’s 0
Fullerton 20, Westminster 6
Gahr 40, La Mirada 12
Great Oak 24, Vista Murrieta 12
Godinez 12, Katella 6
Huntington Beach 34, Los Alamitos 0
Indio 13, Palm Desert 7
Irvine University 13, Laguna Beach 0
Jurupa Hills 50, Arroyo Valley 8
La Canada 32, Monrovia 6
Laguna Hills 20, Segerstrom 13
La Habra 19, Sunny Hills 7
La Serna 20, Santa Fe 0
Linfield Christian 14, El Modena 0
Loara 25, Savanna 6
Loma Linda Academy 12, Ramona 0
Long Beach Poly 33, Lakewood 6
Millikan 38, Long Beach Wilson 0
Moreno Valley 12, Hillcrest 7
Murrieta Valley 26, Chaparral 12
Newport Harbor 14, Lakewood St. Joseph 0
Norte Vista 19, Patriot 13
Northview 18, Hacienda Heights Wilson 6
Norwalk 25, Mayfair 19
Orange 18, Bolsa Grande 8
Placentia Valencia 14, La Palma Kennedy 7
Portola 24, Northwood 12
Quartz Hill 41, Golden Valley 0
Rancho Cucamonga 20, Upland 14
Redlands Adventist Academy 18, La Sierra12
Saddleback 38, Magnolia 0
Sage Hill 12, Rosary 6
San Dimas 32, Los Altos 0
San Marcos 21, Rio Mesa 0
Schurr 33, Keppel 0
Shadow Hills 40, Palm Springs 0
Sherman Oaks Notre Dame 52, Immaculate Heart 0
Sierra Vista 33, Duarte 6
South El Monte 13, Rosemead 0
St. Mary’s Academy 32, Bishop Montgomery 0
St. Paul 39, Cantrell-Sacred Heart 0
Temecula Valley 12, Murrieta Mesa 0
Tesoro 38, Capistrano Valley 0
Villa Park 13, Yorba Linda 8
Warren 12, Bellflower 0
West Covina 48, Rowland 0
Western 12, Los Amigos 7
Western Christian 40, Aquinas 7
Woodbridge 19, Irvine 7
Xavier Prep 19, La Quinta 9

INTERSECTIONAL
Sylmar 21, Alemany 20

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement