High school flag football: Wednesday and Thursday scores
HIGH SCHOOL FLAG FOOTBALL
WEDNESDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Arleta 28, Monroe 12
Arleta 31, Monroe 6
Chavez 49, Grant 0
Chavez 39, Grant 6
Eagle Rock 13, Panorama 6
Franklin 13, GALA 12
Franklin 7, King/Drew 6
Hollywood 27, Rise Kohyang 6
Locke 19, Rivera 6
King/Drew 13, GALA 7
Marquez 12, Torres 0
Maywood CES 13, Elizabeth 0
Maywood Academy 8, Torres 0
Maywood Academy 6, Marquez 0
New Designs University Park 17, USC Hybrid 0
North Hollywood 14, Sun Valley Poly 12
North Hollywood 12, Sun Valley Poly 6
Sotomayor 9, Maywood CES 7
Sotmayor 36, Elizabeth 0
Sun Valley Magnet 66, Valor Academy 0
Teach TECH 13, Simon Tech 8
SOUTHERN SECTION
Alemany 39, Immaculate Heart 12
Anaheim 31, Loara 20
Anaheim Canyon 21, Esperanza 12
Antelope Valley 26, Palmdale 0
Aquinas 13, San Jacinto Valley Academy 6
Arroyo 13, El Monte 12
Beckman 28, San Clemente 26
Bell Gardens 13, Montebello 6
Bishop Amat 65, Cantrell-Sacred Heart 0
Bonita 26, Chino Hills 0
Buena Park 50, Ocean View 12
Cajon 33, Redlands Adventist Academy 20
Cajon 30, Riverside North 7
California 13, La Serna 7
Castaic 13, Saugus 7
Chino 30, Chaffey 18
Compton 40, Long Beach Wilson 0
Costa Mesa 13, Katella 0
Covina 39, Rowland 12
Crean Lutheran 27, Sonora 14
Culver City 27, Compton Early College 0
Desert Hot Springs 31, Rancho Mirage 14
Don Lugo 6, Montclair 0
Downey 15, Bellflower 12
Duarte 12, Nogales 0
Eastvale Roosevelt 14, Great Oak 7
Edison 7, Corona Del Mar 0
El Rancho 13, Whittier 12
Fullerton 26, Segerstrom 6
Gahr 41, Dominguez 0
Gardena Serra 12, St. Mary’s Academy 12
Hacienda Heights Wilson 24, Charter Oak 19
Hueneme 38, Fillmore 15
Keppel 19, San Gabriel 18
La Habra 25, Mater Dei 6
Lakewood St. Joseph 33, St. Anthony 21
Loma Linda Academy 19, Redlands East valley 0
Loma Linda Academy 44, San Jacinto Valley Academy 21
Long Beach Poly 47, Long Beach Cabrillo 0
Los Alamitos 27, Marina 6
Los Amigos 20, Saddleback 12
Millikan 18, Lakewood 0
Murrieta Mesa 13, Temescal Canyon 12
Newport Harbor 52, Fountain Valley 6
Norwalk 13, Paramount 0
Orange 26, Santa Ana Valley 6
Pacifica 12, Sunny Hills 6
Placentia Valencia 19, Westminster 0
Pomona 40, Edgewood 0
Portola 33, Laguna Beach 6
Ramona Convent 6, St. Bernard 0
Redlands East Valley 20, Aquinas 6
Rosary 19, Irvine 6
Rosemead 18, Gabrielino 7
San Marino 46, Monrovia 6
Santa Ana Foothill 32, Brea Olinda 0
Santa Paula 27, Channel Islands 12
Schurr 41, Alhambra 13
Shadow Hills 20, Riverside King 19
Sherman Oaks Notre Dame 38, Village Christian 6
South El Monte 25, Mountain View 0
St. Paul 13, Sacred Heart of Jesus 0
Tesoro 27, Dana Hills 7
Tustin 13, Laguna Hills 7
Redondo Union 41, Peninsula 7
Valley View 8, Palm Desert 6
Vasquez 20, Valencia 0
Villa Park 8, El Dorado 0
Warren 31, La Mirada 0
West Covina 33, Northview 0
Western 21, Magnolia 0
Westlake 39, Oaks Christian 13
Westminster La Quinta 27, Bolsa Grande 18
West Ranch 13, Hart 8
Woodbridge 34, Irvine University 20
Xavier Prep 13, Cathedral City 0
Yorba Linda 12, El Modena 7
INTERSECTIONAL
Huntington Beach 42, North County San Marcos 21
THURSDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Birmingham 38, Taft 0
Cleveland 12, Chatsworth 0
LA Marshall 26, Franklin 0
Narbonne d. Port of LA, forfeit
San Fernando 30, Reseda 8
Venice 48, LACES 0
Venice 26, LA University 0
SOUTHERN SECTION
Aliso Niguel 27, San Juan Hills 0
Brentwood 26, Windward 26
Camarillo 55, Simi Valley 0
Culver City 41, Compton Centennial 0
Dos Pueblos 51, Oxnard 6
Highland 12, Eastside 0
Huntington Beach 24, El Toro 12
JSerra 21, Orange Lutheran 20
Lancaster 28, Littlerock 6
Newbury Park 13, Agoura 6
Quartz Hill 20, Knight 19
Royal 18, Oak Park 12
San Marcos 41, Ventura 25
San Dimas 2, Burbank Burroughs 0
Santa Margarita 28, Mater Dei 26
SEED: LA 32, Providence 0
Torrance 21, South Torrance 0
INTERSECTIONAL
Saugus 14, Granada Hills Kennedy 13