High School Sports

High school flag football: Wednesday and Thursday scores

High school flag football equipment on green turf.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL FLAG FOOTBALL

WEDNESDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Arleta 28, Monroe 12

Arleta 31, Monroe 6

Chavez 49, Grant 0

Chavez 39, Grant 6

Eagle Rock 13, Panorama 6

Franklin 13, GALA 12

Franklin 7, King/Drew 6

Hollywood 27, Rise Kohyang 6

Locke 19, Rivera 6

King/Drew 13, GALA 7

Marquez 12, Torres 0

Maywood CES 13, Elizabeth 0

Maywood Academy 8, Torres 0

Maywood Academy 6, Marquez 0

New Designs University Park 17, USC Hybrid 0

North Hollywood 14, Sun Valley Poly 12

North Hollywood 12, Sun Valley Poly 6

Sotomayor 9, Maywood CES 7

Sotmayor 36, Elizabeth 0

Sun Valley Magnet 66, Valor Academy 0

Teach TECH 13, Simon Tech 8

SOUTHERN SECTION

Alemany 39, Immaculate Heart 12

Anaheim 31, Loara 20

Anaheim Canyon 21, Esperanza 12

Antelope Valley 26, Palmdale 0

Aquinas 13, San Jacinto Valley Academy 6

Arroyo 13, El Monte 12

Beckman 28, San Clemente 26

Bell Gardens 13, Montebello 6

Bishop Amat 65, Cantrell-Sacred Heart 0

Bonita 26, Chino Hills 0

Buena Park 50, Ocean View 12

Cajon 33, Redlands Adventist Academy 20

Cajon 30, Riverside North 7

California 13, La Serna 7

Castaic 13, Saugus 7

Chino 30, Chaffey 18

Compton 40, Long Beach Wilson 0

Costa Mesa 13, Katella 0

Covina 39, Rowland 12

Crean Lutheran 27, Sonora 14

Culver City 27, Compton Early College 0

Desert Hot Springs 31, Rancho Mirage 14

Don Lugo 6, Montclair 0

Downey 15, Bellflower 12

Duarte 12, Nogales 0

Eastvale Roosevelt 14, Great Oak 7

Edison 7, Corona Del Mar 0

El Rancho 13, Whittier 12

Fullerton 26, Segerstrom 6

Gahr 41, Dominguez 0

Gardena Serra 12, St. Mary’s Academy 12

Hacienda Heights Wilson 24, Charter Oak 19

Hueneme 38, Fillmore 15

Keppel 19, San Gabriel 18

La Habra 25, Mater Dei 6

Lakewood St. Joseph 33, St. Anthony 21

Loma Linda Academy 19, Redlands East valley 0

Loma Linda Academy 44, San Jacinto Valley Academy 21

Long Beach Poly 47, Long Beach Cabrillo 0

Los Alamitos 27, Marina 6

Los Amigos 20, Saddleback 12

Millikan 18, Lakewood 0

Murrieta Mesa 13, Temescal Canyon 12

Newport Harbor 52, Fountain Valley 6

Norwalk 13, Paramount 0

Orange 26, Santa Ana Valley 6

Pacifica 12, Sunny Hills 6

Placentia Valencia 19, Westminster 0

Pomona 40, Edgewood 0

Portola 33, Laguna Beach 6

Ramona Convent 6, St. Bernard 0

Redlands East Valley 20, Aquinas 6

Rosary 19, Irvine 6

Rosemead 18, Gabrielino 7

San Marino 46, Monrovia 6

Santa Ana Foothill 32, Brea Olinda 0

Santa Paula 27, Channel Islands 12

Schurr 41, Alhambra 13

Shadow Hills 20, Riverside King 19

Sherman Oaks Notre Dame 38, Village Christian 6

South El Monte 25, Mountain View 0

St. Paul 13, Sacred Heart of Jesus 0

Tesoro 27, Dana Hills 7

Tustin 13, Laguna Hills 7

Redondo Union 41, Peninsula 7

Valley View 8, Palm Desert 6

Vasquez 20, Valencia 0

Villa Park 8, El Dorado 0

Warren 31, La Mirada 0

West Covina 33, Northview 0

Western 21, Magnolia 0

Westlake 39, Oaks Christian 13

Westminster La Quinta 27, Bolsa Grande 18

West Ranch 13, Hart 8

Woodbridge 34, Irvine University 20

Xavier Prep 13, Cathedral City 0

Yorba Linda 12, El Modena 7

INTERSECTIONAL

Huntington Beach 42, North County San Marcos 21

THURSDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Birmingham 38, Taft 0

Cleveland 12, Chatsworth 0

LA Marshall 26, Franklin 0

Narbonne d. Port of LA, forfeit

San Fernando 30, Reseda 8

Venice 48, LACES 0

Venice 26, LA University 0

SOUTHERN SECTION

Aliso Niguel 27, San Juan Hills 0

Brentwood 26, Windward 26

Camarillo 55, Simi Valley 0

Culver City 41, Compton Centennial 0

Dos Pueblos 51, Oxnard 6

Highland 12, Eastside 0

Huntington Beach 24, El Toro 12

JSerra 21, Orange Lutheran 20

Lancaster 28, Littlerock 6

Newbury Park 13, Agoura 6

Quartz Hill 20, Knight 19

Royal 18, Oak Park 12

San Marcos 41, Ventura 25

San Dimas 2, Burbank Burroughs 0

Santa Margarita 28, Mater Dei 26

SEED: LA 32, Providence 0

Torrance 21, South Torrance 0

INTERSECTIONAL

Saugus 14, Granada Hills Kennedy 13

