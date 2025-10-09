High school football: Thursday’s scores
THURSDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Marine League
Carson 49, Gardena 20
Southern League
Maywood CES 72, West Adams 0
SOUTHERN SECTION
Bay League
Leuzinger 40, Palos Verdes 14
Citrus Belt League
Citrus Valley 31, Yucaipa 25
Desert Sky League
Silverado 23, Adelanto 10
Victor Valley 42, Granite Hills 21
Gateway League
Mayfair 28, Paramount 13
Golden League
Palmdale 54, Antelope Valley 6
Inland Valley League
Moreno Valley 34, Heritage 0
Iota League
El Toro 35, Sonora 21
Irvine 29, Anaheim Canyon 21
Manzanita League
Nuview Bridge 22, California Military Institute 14
San Jacinto Valley Academy 27, Anza Hamilton 14
Miramonte League
La Puente 47, Bassett 19
Ganesha 60, Garey 0
Mission League
Loyola 13, Gardena Serra 10
Mission Valley League
Arroyo 44, Pasadena Marshall 6
El Monte 35, Mountain View 9
South El Monte 28, Rosemead 14
Mojave River League
Serrano 38, Sultana 21
Mountain Pass League
San Jacinto 36, Elsinore 7
Omicron League
Garden Grove Pacifica 55, Woodbridge 7
River Valley League
Patriot 28, Norte Vista 13
Sierra League
Bonita 33, Glendora 10
Los Osos 28, Colony 21
Sigma League
Santa Ana Calvary Chapel 17, Estancia 16
Skyline League
Carter 36, Bloomington 14
Fontana 26, Riverside Notre Dame 12
Rialto 28, Arroyo Valley 6
Tango League
Bolsa Grande 24, Loara 0
Garden Grove Santiago 25, Westminster La Quinta 8
Zeta League
Magnolia 14, Century 0
Nonleague
Grand Terrace 21, Colton 19
Rim of the World 32, Eisenhower 14
Jurupa Hills 56, San Gorgonio 20
Summit 58, Kaiser 0
INTERSECTIONAL
La Jolla Bishop’s 53, Don Lugo 0
8-MAN
CITY SECTION
City League
USC Hybrid 54, Stella 0
SOUTHERN SECTION
Majestic League
Public Safety Academy 68, Entrepreneur 26
INTERSECTIONAL
United Christian Academy 60, Salton City West Shores 50