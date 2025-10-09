Advertisement
High School Sports

High school football: Thursday’s scores

High school football scores
By Los Angeles Times staff
THURSDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Marine League

Carson 49, Gardena 20

Southern League

Maywood CES 72, West Adams 0

SOUTHERN SECTION

Bay League

Leuzinger 40, Palos Verdes 14

Citrus Belt League

Citrus Valley 31, Yucaipa 25

Desert Sky League

Silverado 23, Adelanto 10

Victor Valley 42, Granite Hills 21

Gateway League

Mayfair 28, Paramount 13

Golden League

Palmdale 54, Antelope Valley 6

Inland Valley League

Moreno Valley 34, Heritage 0

Iota League

El Toro 35, Sonora 21

Irvine 29, Anaheim Canyon 21

Manzanita League

Nuview Bridge 22, California Military Institute 14

San Jacinto Valley Academy 27, Anza Hamilton 14

Miramonte League

La Puente 47, Bassett 19

Ganesha 60, Garey 0

Mission League

Loyola 13, Gardena Serra 10

Mission Valley League

Arroyo 44, Pasadena Marshall 6

El Monte 35, Mountain View 9

South El Monte 28, Rosemead 14

Mojave River League

Serrano 38, Sultana 21

Mountain Pass League

San Jacinto 36, Elsinore 7

Omicron League

Garden Grove Pacifica 55, Woodbridge 7

River Valley League

Patriot 28, Norte Vista 13

Sierra League

Bonita 33, Glendora 10

Los Osos 28, Colony 21

Sigma League

Santa Ana Calvary Chapel 17, Estancia 16

Skyline League

Carter 36, Bloomington 14

Fontana 26, Riverside Notre Dame 12

Rialto 28, Arroyo Valley 6

Tango League

Bolsa Grande 24, Loara 0

Garden Grove Santiago 25, Westminster La Quinta 8

Zeta League

Magnolia 14, Century 0

Nonleague

Grand Terrace 21, Colton 19

Rim of the World 32, Eisenhower 14

Jurupa Hills 56, San Gorgonio 20

Summit 58, Kaiser 0

INTERSECTIONAL

La Jolla Bishop’s 53, Don Lugo 0

8-MAN

CITY SECTION

City League

USC Hybrid 54, Stella 0

SOUTHERN SECTION

Majestic League

Public Safety Academy 68, Entrepreneur 26

INTERSECTIONAL

United Christian Academy 60, Salton City West Shores 50

