High School Sports

High school flag football: Friday and Saturday scores

By Los Angeles Times staff

FRIDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Bell 33, South Gate 0

Eagle Rock 28, Lincoln 7

Garfield 13, South East 0

L.A. Hamilton 7, L.A. University 6

L.A. Roosevelt 13, Huntington Park 6

Panorama 21, San Fernando 14

Roybal 35, Hollywood 6

Santee 45, Orthopaedic 16

Sylmar 20, Granada Hills Kennedy 6

Westchester 34, Fairfax 12

SOUTHERN SECTION

Cajon 34, Redlands 18

Loma Linda Academy 17, Aquinas 0

Redlands East Valley 31, San Jacinto Valley Academy 0

Sage Hill 21, Orange County Pacifica Christian 6

SATURDAY’S RESULTS

SOUTHERN SECTION

Chaparral 14, Vista Murrieta 0

Chaparral 21, Temecula Valley 18

Fontana 24, Colton 6

Kaiser 25, Jurupa Hills 6

Rialto 7, Adelanto 0

San Gorgonio 25, Summit 13

Westridge 27, Rio Hondo Prep 0

Windward 54, Providence 0

