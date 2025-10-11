High school flag football: Friday and Saturday scores
FRIDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Bell 33, South Gate 0
Eagle Rock 28, Lincoln 7
Garfield 13, South East 0
L.A. Hamilton 7, L.A. University 6
L.A. Roosevelt 13, Huntington Park 6
Panorama 21, San Fernando 14
Roybal 35, Hollywood 6
Santee 45, Orthopaedic 16
Sylmar 20, Granada Hills Kennedy 6
Westchester 34, Fairfax 12
SOUTHERN SECTION
Cajon 34, Redlands 18
Loma Linda Academy 17, Aquinas 0
Redlands East Valley 31, San Jacinto Valley Academy 0
Sage Hill 21, Orange County Pacifica Christian 6
SATURDAY’S RESULTS
SOUTHERN SECTION
Chaparral 14, Vista Murrieta 0
Chaparral 21, Temecula Valley 18
Fontana 24, Colton 6
Kaiser 25, Jurupa Hills 6
Rialto 7, Adelanto 0
San Gorgonio 25, Summit 13
Westridge 27, Rio Hondo Prep 0
Windward 54, Providence 0