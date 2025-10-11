High school football: Saturday’s scores
-
-
- Share via
SATURDAY’S RESULTS
SOUTHERN SECTION
Bravo League
Corona del Mar 21, Newport Harbor 6
Cottonwood League
Trinity Classical Academy 39, Silver Valley 36
Hacienda League
Diamond Bar 48, South Hills 28
Sunbelt League
Riverside Poly 42, Rancho Christian 6
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Coast Valley League
Maricopa 44, Coastal Christian 0
Express League
Vista Meridian 34, Downey Calvary Chapel 29
Nonleague
Thacher 49, Cate 32
Flintridge Prep 38, Orcutt Academy 8
Lancaster Desert Christian 32, Malibu 15
Sage Hill 46, California Lutheran 12