Advertisement
High School Sports

High school football: Saturday’s scores

High school football scores
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff

SATURDAY’S RESULTS

SOUTHERN SECTION

Bravo League

Corona del Mar 21, Newport Harbor 6

Cottonwood League

Trinity Classical Academy 39, Silver Valley 36

Hacienda League

Diamond Bar 48, South Hills 28

Sunbelt League

Riverside Poly 42, Rancho Christian 6

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Coast Valley League

Maricopa 44, Coastal Christian 0

Express League

Vista Meridian 34, Downey Calvary Chapel 29

Nonleague

Thacher 49, Cate 32

Flintridge Prep 38, Orcutt Academy 8

Lancaster Desert Christian 32, Malibu 15

Sage Hill 46, California Lutheran 12

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement