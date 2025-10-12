Advertisement
High School Sports

High school football: Week 8 schedule

By Los Angeles Times staff
WEEK 8

(All games at 7 p.m. unless noted)

THURSDAY’S SCHEDULE

CITY SECTION

Central League

Contreras at Bernstein

Mendez at Belmont

Roybal at Hollywood

Western League

Fairfax at Venice, 7:30 p.m.

SOUTHERN SECTION

605 League

Cerritos at Artesia

Pioneer at Glenn

Alpha League

Los Alamitos vs. Edison at SoFi Stadium

Baseline League

Chino Hills at Etiwanda

Rancho Cucamonga at Ayala

Upland at Damien

Citrus Belt League

Cajon at Redlands East Valley, 7:30 p.m.

Desert Empire League

Palm Desert at Shadow Hills

Desert Sky League

Victor Valley at Adelanto, 7:30 p.m.

Desert Valley League

Twentynine Palms at Indio

Foothill League

Valencia vs. Golden Valley at Canyon Country Canyon

Golden League

Lancaster at Knight

Hacienda League

Chino at Los Altos

Diamond Bar at Covina

Inland Valley League

Canyon Springs at Citrus Hill

Heritage at Lakeside

Perris at Moreno Valley

Iota League

Troy at Anaheim Canyon

Ivy League

Paloma Valley at Rancho Verde, 7:30 p.m.

Riverside North at Liberty, 7:30 p.m.

Vista del Lago at Orange Vista, 7:30 p.m.

Kappa League

Brea Olinda at Garden Grove

Lambda League

Beckman at La Palma Kennedy

Mojave River League

Hesperia at Serrano, 7:30 p.m.

Sultana at Oak Hills, 7:30 p.m.

Montview League

Ontario at Azusa

Mountain Pass League

Tahquitz at Temescal Canyon, 7:30 p.m.

West Valley at Elsinore, 7:30 p.m.

Omicron League

Buena Park at Garden Grove Pacifica

Katella at Woodbridge

Pacific League

Burbank Burroughs at Muir

Crescenta Valley at Pasadena

River Valley League

Jurupa Valley La Sierra, 7:30 p.m.

San Andreas League

San Gorgonio at Rim of the World, 7:30 p.m.

8-MAN

CITY SECTION

Valley League

Valley Oaks CES at East Valley

SOUTHERN SECTION

Agape League

Academy of Careers & Exploration at Victor Valley Christian

Coast Valley League

Valley Christian Academy at Coast Union, 5 p.m.

Majestic League

Cornerstone Christian at United Christian Academy

Nonleague

River Springs at Noli Indian, 6:30 p.m.

FRIDAY’S SCHEDULE

CITY SECTION

Coliseum League

Crenshaw at Fremont

Dorsey at King/Drew

East Valley League

Arleta at Verdugo Hills

Chavez at Fulton, 3:30 p.m.

Grant at North Hollywood

Sun Valley Poly at Monroe

Eastern League

Garfield at South Gate

Legacy at Bell

South East at L.A. Roosevelt

Exposition League

Manual Arts at Angelou, 7:30 p.m.

Santee at Jefferson

Marine League

Gardena at Narbonne, 7:30 p.m.

Wilmington Banning at Carson, 7:30 p.m.

Metro League

Hawkins at LA Jordan, 7:30 p.m.

Locke at Rancho Dominguez Locke, 7:30 p.m.

Northern League

Eagle Rock at Franklin, 7:30 p.m.

L.A. Wilson at Lincoln

Southern League

Rivera at Los Angeles, 3:30 p.m.

Valley Mission League

Canoga Park at Granada Hills Kennedy

Van Nuys at Reseda

West Valley League

Chatsworth at Granada Hills

Cleveland at El Camino Real, 7:15 p.m.

Taft at Birmingham, 7:15 p.m.

Western League

L.A. University vs. Palisades at Santa Monica College

Westchester at L.A. Hamilton

Nonleague

Maywood CES at Washington

SOUTHERN SECTION

Almont League

Alhambra at Schurr

Montebello at Bell Gardens

San Gabriel at Keppel

Alpha League

San Clemente at Mission Viejo

Angelus League

Alemany at St. Francis

Cathedral at Paraclete

St. Pius X-St. Matthias Academy at St. Paul

Bay League

Culver City at Leuzinger

Inglewood at Mira Costa

Palos Verdes at Lawndale

Big West Lower League

Corona Santiago at Great Oak

Murrieta Mesa at Corona

Riverside King at Temecula Valley

Big West Upper League

Chaparral at Norco

Corona Centennial at Murrieta Valley

Vista Murrieta at Eastvale Roosevelt

Bravo League

Corona del Mar at Villa Park

San Juan Hills at Newport Harbor

Tesoro at Yorba Linda

Camino Real League

Mary Star of the Sea at Bosco Tech

Channel League

Buena at Oak Park

Moorpark at Oxnard

Ventura at Royal

Citrus Belt League

Citrus Valley at Redlands

Yucaipa at Beaumont

Citrus Coast League

Carpinteria at Del Sol

Nordhoff at Grace

Santa Clara at Channel Islands

Conejo Coast League

Newbury Park at Westlake

Santa Barbara at Calabasas

Thousand Oaks at Rio Mesa

Cottonwood League

Silver Valley at Santa Rosa Academy

Trinity Classical Academy at Riverside Prep

Webb at Temecula Prep

Del Rey League

Harvard-Westlake at Cantwell-Sacred Heart of Mary

La Salle at St. Anthony

Salesian at Crespi

Del Rio League

California at La Serna

El Rancho at Whittier

Delta League

Cypress at Western

El Modena at Tustin

Trabuco Hills at Capistrano Valley

Desert Empire League

La Quinta at Rancho Mirage

Palm Springs at Xavier Prep

Desert Sky League

Silverado at Barstow

Desert Valley League

Yucca Valley at Coachella Valley

Epsilon League

El Dorado at Laguna Hills

Foothill at Huntington Beach

La Habra at Crean Lutheran

Foothill League

Castaic vs. West Ranch at Valencia

Hart at Canyon Country Canyon

Foxtrot League

Aliso Niguel at Laguna Beach

Fountain Valley at Dana Hills

Orange at Northwood

Gano League

Chaffey at Rowland

Montclair at Don Lugo

Gateway League

Dominguez at La Mirada

Downey at Paramount

Warren at Mayfair

Gold Coast League

Rio Hondo Prep at Viewpoint

Golden League

Antelope Valley at Highland

Palmdale at Littlerock

Quartz Hill at Eastside

Hacienda League

Walnut at South Hills

Iota League

Irvine at El Toro

Sonora at Santa Ana

Ironwood League

Heritage Christian at Aquinas

Ontario Christian at Capistrano Valley Christian

Village Christian at Cerritos Valley Christian

Kappa League

Esperanza at St. Margaret’s

Westminster at Segerstrom

Lamba League

Marina at Fullerton

Sunny Hills at Placentia Valencia

Manzanita League

Anza Hamilton at Desert Christian Academy

Nuview Bridge at Vasquez

San Jacinto Valley Academy at Desert Chapel

Marmonte League

Oaks Christian at St. Bonaventure

Oxnard Pacifica at Camarillo

Simi Valley at Bishop Diego

Mesquite League

Arrowhead Christian at Maranatha

Big Bear at Linfield Christian

Whittier Christian at Western Christian

Mid-Cities League

Bellflower at Compton Early College

Lynwood at Firebaugh

Norwalk at Gahr

Miramonte League

Duarte at Bassett

Garey at La Puente

Workman at Ganesha

Mission League

Bishop Amat at Loyola

Chaminade at Gardena Serra

Sherman Oaks Notre Dame at Sierra Canyon

Mission Valley League

Arroyo at Gabrielino

Pasadena Marshall at South El Monte

Rosemead at Mountain View

Mojave River League

Apple Valley at Ridgecrest Burroughs

Montview League

Hacienda Heights Wilson at Nogales

Sierra Vista at Pomona

Moore League

Lakewood at Millikan

Long Beach Wilson at Long Beach Poly

Mountain Valley League

Miller at Indian Springs

San Bernardino at Pacific

Ocean League

West Torrance at Beverly Hills

Omicron League

Portola at Irvine University

Pacific League

Arcadia at Glendale

Hoover at Burbank

Pioneer League

North Torrance at Peninsula

Santa Monica at Redondo Union

Torrance at South Torrance

Rio Hondo League

Monrovia at La Canada

San Marino at South Pasadena

River Valley League

Rubidoux at Patriot

San Andreas League

Colton at Kaiser

Sierra League

Bonita at Claremont

Charter Oak at Los Osos

Colony at Glendora

Sigma League

Santa Ana Calvary Chapel at Ocean View

Los Amigos at Estancia

Santa Ana Valley at Rancho Alamitos

Skyline League

Arroyo Valley at Riverside Notre Dame

Bloomington at Rialto

Carter at Fontana

Sun Valley League

Banning at Desert Hot Springs

Cathedral City at Desert Mirage

Sunbelt League

Arlington at Rancho Christian

Hemet at Valley View

Riverside Poly at Hillcrest

Sunkist League

Grand Terrace at Summit

Jurupa Hills at Eisenhower

Tango League

Anaheim at Garden Grove Santiago

Bolsa Grande at Costa Mesa

La Quinta at Loara

Tri-County League

Dos Pueblos at Santa Paula

Fillmore at Agoura

San Marcos at Hueneme

Trinity League

Orange Lutheran at JSerra

St. John Bosco vs. Santa Margarita at Trabuco Hills

Valle Vsta League

Baldwin Park at West Covina

Diamond Ranch at Alta Loma

Northview at San Dimas

Zeta League

Savanna at Century

Magnolia at Godinez

INTERSECTIONAL

St. Genevieve at Roseville Oakmont

8-MAN

CITY SECTION

City League

Animo Robinson at Stella, TBA

USC Hybrid at New Designs University Park, 4 p.m.

University Pathways at New Designs Watts, 4 p.m.

SOUTHERN SECTION

Agape League

Lucerne Valley at PAL Academy, 3 p.m.

Coast Valley League

Cuyama Valley at Maricopa

Express League

Downey Calvary Chapel at Southlands Christian

Frontier League

Laguna Blanca at Malibu, 6:30 p.m.

Heritage League

Santa Clarita Christian at Lancaster Baptist

Majestic League

Entrepreneur at Calvary Baptist

California Lutheran at Hillcrest Christian, 6:30 p.m.

Tri-Valley League

Flintridge Prep at Sage Hill, 6 p.m.

Nonleague

California School for the Deaf Riverside at Hesperia Christian

INTERSECTIONAL

Bakersfield Tehillah Christian Academy at Sherman Oaks CES

SATURDAY’S SCHEDULE

CITY SECTION

Valley Mission League

San Fernando vs. Sylmar at LA Coliseum, 7:30 p.m.

SOUTHERN SECTION

Moore League

Long Beach Jordan at Compton

River Valley League

Ramona at Norte Vista

Trinity League

Servite vs. Mater Dei at Santa Ana Stadium

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Coast Valley League

Coastal Christian at San Luis Obispo Classical Academy, 6 p.m.

Frontier League

Thacher at Villanova Prep, 1 p.m.

Tri-Valley League

Chadwick at Cate, 2 p.m.

