High school football: Week 8 schedule
WEEK 8
(All games at 7 p.m. unless noted)
THURSDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
Central League
Contreras at Bernstein
Mendez at Belmont
Roybal at Hollywood
Western League
Fairfax at Venice, 7:30 p.m.
SOUTHERN SECTION
605 League
Cerritos at Artesia
Pioneer at Glenn
Alpha League
Los Alamitos vs. Edison at SoFi Stadium
Baseline League
Chino Hills at Etiwanda
Rancho Cucamonga at Ayala
Upland at Damien
Citrus Belt League
Cajon at Redlands East Valley, 7:30 p.m.
Desert Empire League
Palm Desert at Shadow Hills
Desert Sky League
Victor Valley at Adelanto, 7:30 p.m.
Desert Valley League
Twentynine Palms at Indio
Foothill League
Valencia vs. Golden Valley at Canyon Country Canyon
Golden League
Lancaster at Knight
Hacienda League
Chino at Los Altos
Diamond Bar at Covina
Inland Valley League
Canyon Springs at Citrus Hill
Heritage at Lakeside
Perris at Moreno Valley
Iota League
Troy at Anaheim Canyon
Ivy League
Paloma Valley at Rancho Verde, 7:30 p.m.
Riverside North at Liberty, 7:30 p.m.
Vista del Lago at Orange Vista, 7:30 p.m.
Kappa League
Brea Olinda at Garden Grove
Lambda League
Beckman at La Palma Kennedy
Mojave River League
Hesperia at Serrano, 7:30 p.m.
Sultana at Oak Hills, 7:30 p.m.
Montview League
Ontario at Azusa
Mountain Pass League
Tahquitz at Temescal Canyon, 7:30 p.m.
West Valley at Elsinore, 7:30 p.m.
Omicron League
Buena Park at Garden Grove Pacifica
Katella at Woodbridge
Pacific League
Burbank Burroughs at Muir
Crescenta Valley at Pasadena
River Valley League
Jurupa Valley La Sierra, 7:30 p.m.
San Andreas League
San Gorgonio at Rim of the World, 7:30 p.m.
8-MAN
CITY SECTION
Valley League
Valley Oaks CES at East Valley
SOUTHERN SECTION
Agape League
Academy of Careers & Exploration at Victor Valley Christian
Coast Valley League
Valley Christian Academy at Coast Union, 5 p.m.
Majestic League
Cornerstone Christian at United Christian Academy
Nonleague
River Springs at Noli Indian, 6:30 p.m.
FRIDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
Coliseum League
Crenshaw at Fremont
Dorsey at King/Drew
East Valley League
Arleta at Verdugo Hills
Chavez at Fulton, 3:30 p.m.
Grant at North Hollywood
Sun Valley Poly at Monroe
Eastern League
Garfield at South Gate
Legacy at Bell
South East at L.A. Roosevelt
Exposition League
Manual Arts at Angelou, 7:30 p.m.
Santee at Jefferson
Marine League
Gardena at Narbonne, 7:30 p.m.
Wilmington Banning at Carson, 7:30 p.m.
Metro League
Hawkins at LA Jordan, 7:30 p.m.
Locke at Rancho Dominguez Locke, 7:30 p.m.
Northern League
Eagle Rock at Franklin, 7:30 p.m.
L.A. Wilson at Lincoln
Southern League
Rivera at Los Angeles, 3:30 p.m.
Valley Mission League
Canoga Park at Granada Hills Kennedy
Van Nuys at Reseda
West Valley League
Chatsworth at Granada Hills
Cleveland at El Camino Real, 7:15 p.m.
Taft at Birmingham, 7:15 p.m.
Western League
L.A. University vs. Palisades at Santa Monica College
Westchester at L.A. Hamilton
Nonleague
Maywood CES at Washington
SOUTHERN SECTION
Almont League
Alhambra at Schurr
Montebello at Bell Gardens
San Gabriel at Keppel
Alpha League
San Clemente at Mission Viejo
Angelus League
Alemany at St. Francis
Cathedral at Paraclete
St. Pius X-St. Matthias Academy at St. Paul
Bay League
Culver City at Leuzinger
Inglewood at Mira Costa
Palos Verdes at Lawndale
Big West Lower League
Corona Santiago at Great Oak
Murrieta Mesa at Corona
Riverside King at Temecula Valley
Big West Upper League
Chaparral at Norco
Corona Centennial at Murrieta Valley
Vista Murrieta at Eastvale Roosevelt
Bravo League
Corona del Mar at Villa Park
San Juan Hills at Newport Harbor
Tesoro at Yorba Linda
Camino Real League
Mary Star of the Sea at Bosco Tech
Channel League
Buena at Oak Park
Moorpark at Oxnard
Ventura at Royal
Citrus Belt League
Citrus Valley at Redlands
Yucaipa at Beaumont
Citrus Coast League
Carpinteria at Del Sol
Nordhoff at Grace
Santa Clara at Channel Islands
Conejo Coast League
Newbury Park at Westlake
Santa Barbara at Calabasas
Thousand Oaks at Rio Mesa
Cottonwood League
Silver Valley at Santa Rosa Academy
Trinity Classical Academy at Riverside Prep
Webb at Temecula Prep
Del Rey League
Harvard-Westlake at Cantwell-Sacred Heart of Mary
La Salle at St. Anthony
Salesian at Crespi
Del Rio League
California at La Serna
El Rancho at Whittier
Delta League
Cypress at Western
El Modena at Tustin
Trabuco Hills at Capistrano Valley
Desert Empire League
La Quinta at Rancho Mirage
Palm Springs at Xavier Prep
Desert Sky League
Silverado at Barstow
Desert Valley League
Yucca Valley at Coachella Valley
Epsilon League
El Dorado at Laguna Hills
Foothill at Huntington Beach
La Habra at Crean Lutheran
Foothill League
Castaic vs. West Ranch at Valencia
Hart at Canyon Country Canyon
Foxtrot League
Aliso Niguel at Laguna Beach
Fountain Valley at Dana Hills
Orange at Northwood
Gano League
Chaffey at Rowland
Montclair at Don Lugo
Gateway League
Dominguez at La Mirada
Downey at Paramount
Warren at Mayfair
Gold Coast League
Rio Hondo Prep at Viewpoint
Golden League
Antelope Valley at Highland
Palmdale at Littlerock
Quartz Hill at Eastside
Hacienda League
Walnut at South Hills
Iota League
Irvine at El Toro
Sonora at Santa Ana
Ironwood League
Heritage Christian at Aquinas
Ontario Christian at Capistrano Valley Christian
Village Christian at Cerritos Valley Christian
Kappa League
Esperanza at St. Margaret’s
Westminster at Segerstrom
Lamba League
Marina at Fullerton
Sunny Hills at Placentia Valencia
Manzanita League
Anza Hamilton at Desert Christian Academy
Nuview Bridge at Vasquez
San Jacinto Valley Academy at Desert Chapel
Marmonte League
Oaks Christian at St. Bonaventure
Oxnard Pacifica at Camarillo
Simi Valley at Bishop Diego
Mesquite League
Arrowhead Christian at Maranatha
Big Bear at Linfield Christian
Whittier Christian at Western Christian
Mid-Cities League
Bellflower at Compton Early College
Lynwood at Firebaugh
Norwalk at Gahr
Miramonte League
Duarte at Bassett
Garey at La Puente
Workman at Ganesha
Mission League
Bishop Amat at Loyola
Chaminade at Gardena Serra
Sherman Oaks Notre Dame at Sierra Canyon
Mission Valley League
Arroyo at Gabrielino
Pasadena Marshall at South El Monte
Rosemead at Mountain View
Mojave River League
Apple Valley at Ridgecrest Burroughs
Montview League
Hacienda Heights Wilson at Nogales
Sierra Vista at Pomona
Moore League
Lakewood at Millikan
Long Beach Wilson at Long Beach Poly
Mountain Valley League
Miller at Indian Springs
San Bernardino at Pacific
Ocean League
West Torrance at Beverly Hills
Omicron League
Portola at Irvine University
Pacific League
Arcadia at Glendale
Hoover at Burbank
Pioneer League
North Torrance at Peninsula
Santa Monica at Redondo Union
Torrance at South Torrance
Rio Hondo League
Monrovia at La Canada
San Marino at South Pasadena
River Valley League
Rubidoux at Patriot
San Andreas League
Colton at Kaiser
Sierra League
Bonita at Claremont
Charter Oak at Los Osos
Colony at Glendora
Sigma League
Santa Ana Calvary Chapel at Ocean View
Los Amigos at Estancia
Santa Ana Valley at Rancho Alamitos
Skyline League
Arroyo Valley at Riverside Notre Dame
Bloomington at Rialto
Carter at Fontana
Sun Valley League
Banning at Desert Hot Springs
Cathedral City at Desert Mirage
Sunbelt League
Arlington at Rancho Christian
Hemet at Valley View
Riverside Poly at Hillcrest
Sunkist League
Grand Terrace at Summit
Jurupa Hills at Eisenhower
Tango League
Anaheim at Garden Grove Santiago
Bolsa Grande at Costa Mesa
La Quinta at Loara
Tri-County League
Dos Pueblos at Santa Paula
Fillmore at Agoura
San Marcos at Hueneme
Trinity League
Orange Lutheran at JSerra
St. John Bosco vs. Santa Margarita at Trabuco Hills
Valle Vsta League
Baldwin Park at West Covina
Diamond Ranch at Alta Loma
Northview at San Dimas
Zeta League
Savanna at Century
Magnolia at Godinez
INTERSECTIONAL
St. Genevieve at Roseville Oakmont
8-MAN
CITY SECTION
City League
Animo Robinson at Stella, TBA
USC Hybrid at New Designs University Park, 4 p.m.
University Pathways at New Designs Watts, 4 p.m.
SOUTHERN SECTION
Agape League
Lucerne Valley at PAL Academy, 3 p.m.
Coast Valley League
Cuyama Valley at Maricopa
Express League
Downey Calvary Chapel at Southlands Christian
Frontier League
Laguna Blanca at Malibu, 6:30 p.m.
Heritage League
Santa Clarita Christian at Lancaster Baptist
Majestic League
Entrepreneur at Calvary Baptist
California Lutheran at Hillcrest Christian, 6:30 p.m.
Tri-Valley League
Flintridge Prep at Sage Hill, 6 p.m.
Nonleague
California School for the Deaf Riverside at Hesperia Christian
INTERSECTIONAL
Bakersfield Tehillah Christian Academy at Sherman Oaks CES
SATURDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
Valley Mission League
San Fernando vs. Sylmar at LA Coliseum, 7:30 p.m.
SOUTHERN SECTION
Moore League
Long Beach Jordan at Compton
River Valley League
Ramona at Norte Vista
Trinity League
Servite vs. Mater Dei at Santa Ana Stadium
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Coast Valley League
Coastal Christian at San Luis Obispo Classical Academy, 6 p.m.
Frontier League
Thacher at Villanova Prep, 1 p.m.
Tri-Valley League
Chadwick at Cate, 2 p.m.