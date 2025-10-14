High school flag football: Monday and Tuesday scores
-
-
-
- Share via
MONDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Bell 24, South East 0
Birmingham 46, Chatsworth 0
Diego 12, TEACH Tech 7
Dorsey 45, Dymally 0
Dorsey 19, Washington 6
Eagle Rock 60, Roybal 0
El Camino Real 18, Taft 0
Fremont 30, Hawkins 8
GALA 7, Fremont 0
GALA 13, Hawkins 6
Garfield 18, Bell 8
Jefferson 40, West Adams 0
Jefferson d. Stella, forfeit
L.A. Marshall 47, Bernstein 21
Lincoln 20, Roybal 0
Panorama 39, Chavez 0
Panorama 28, Chavez 0
San Pedro 13, Narbonne 6
San Pedro 19, King/Drew 0
Santee 10, Manual Arts 0
Santee 29, Los Angeles 0
South East 18, South Gate 6
West Adams d. Stella, forfeit
Wilmington Banning 12, Carson 0
SOUTHERN SECTION
Alemany 26, Village Christian 12
Anaheim 26, Estancia 0
Anaheim Canyon 19, Crean Lutheran 12
Antelope Valley 26, Knight 0
Beckman 34, Aliso Niguel 32
Bellflower 20, Fairmont Prep 6
Bishop Amat 26, Ontario Christian 0
Brentwood 41, Immaculate Heart 0
California 25, Santa Fe 12
Canyon Springs 32, San Gorgonio 6
Channel Islands 38, Fillmore 0
Chaparral 8, Murrieta Mesa 0
Chino 12, Don Lugo 0
Chino Hills 27, St. Lucy’s 12
Compton Early College 32, Compton Centennial 0
Corona del Mar 26, El Modena 12
Corona Santiago 24, Eastvale Roosevelt 22
Covina 13, Hacienda Heights Wilson 13
Dominguez 24, La Mirada 14
Eastside 27, Littlerock 0
Edison 21, Los Alamitos 6
Etiwanda 13, Rancho Cucamonga 0
Fullerton 43, Tustin 7
Gabrielino 40, Arroyo 18
Great Oak 13, Temecula Valley 6
Hart 14, Saugus 0
Hemet 46, Riverside North 0
Highland 6, Quartz Hill 0
Huntington Beach 40, Fountain Valley 12
Indio 18, Palm Springs 7
Keppel 20, Bell Gardens 6
Lancaster 45, Palmdale 0
La Serna 24, Whittier 0
La Palma Kennedy 19, Laguna Hills 13
Loma Linda Academy 24, La Sierra 19
Los Amigos 25, Magnolia 0
Millikan 48, Long Beach Cabrillo 0
Newport Harbor 45, Marina 6
Norco 32, Corona 14
Norte Vista 14, Ramona 8
Northwood 33, Rosary Academy 12
Ontario 33, Montclair 19
Orange 54, Pomona 0
Palos Verdes 46, Peninsula 6
Portola 33, Irvine University 0
Redlands Adventist Academy 20, Patriot 7
Riverside King 25, Corona Centennial 19
Rowland 21, Northview 12
Saddleback 46, Western 8
San Dimas 38, Colony 6
San Marino 20, La Canada 19
Santa Ana Valley 13, Bolsa Grande 12
Santa Paula 41, Hueneme 0
Schurr 32, Montebello 0
Segerstrom 13, Westminster 7
South El Monte 20, El Monte 0
South Hills 7, Alta Loma 0
Tesoro 27, Capistrano Valley 0
Upland 53, Los Osos 25
Valencia 13, Golden Valley 6
Vasquez 13, Castaic 6
Warren 46, Norwalk 0
West Covina 30, Charter Oak 6
Western Christian 18, Linfield Christian 12
Woodbridge 33, Sage Hill 7
TUESDAY’S RESULTS
SOUTHERN SECTION
Ayala 18, Glendora 0
Burbank Burroughs 13, Paramount 6
Cajon 30, Beaumont 14
Camarillo 38, Royal 7
Canyon Springs 32, Lakeside 6
Citrus Valley 27, Yucaipa 0
El Modena , El Dorado
El Toro 18, Mission Viejo 12
Eitwanda 19, Upland 18
Indio 18, Palm Desert 14
Inglewood 38, Beverly Hills 0
JSerra 25, Mater Dei 0
Lakewood St. Joseph 26, St. Mary’s Academy 6
Lawndale 32, Leuzinger 13
Los Osos 34, St. Lucy’s 12
Newbury Park 39, Thousand Oaks 20
Nogales 14, Rowland 0
Norte Vista 14, Loma Linda Academy 13
Nuview 13, California Military Institute 6
Ontario 21, Chaffey 7
Orange Lutheran 28, Santa Margarita 2
Oxnard 38, Buena 0
Patriot 52, La Sierra 0
Ramona 20, Redlands Adventist Academy 6
Rancho Cucamonga 25, Chino Hills 6
Redlands East Valley 33, Redlands 0
Redondo Union 20, Mira Costa 0
Riverside North 19, Riverside Poly 6
San Clemente 38, Tesoro 25
San Marcos 40, Oxnard Pacifica 0
Santa Fe 21, Orange 6
Santa Monica 33, Culver City 0
SEED: L.A. 6, Providence 0
Segerstrom 19, La Palma Kennedy 12
South Torrance 25, North Torrance 15
Temecula Prep 18, San Jacinto Valley Academy 7
Torrance 40, West Torrance 6
Trabuco Hills 25, San Juan Hills 13
Workman 19, La Puente 6
INTERSECTIONAL
Chaminade 26, El Camino Real 7