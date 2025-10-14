Advertisement
High school flag football: Monday and Tuesday scores

High school flag football equipment on green turf.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
MONDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Bell 24, South East 0

Birmingham 46, Chatsworth 0

Diego 12, TEACH Tech 7

Dorsey 45, Dymally 0

Dorsey 19, Washington 6

Eagle Rock 60, Roybal 0

El Camino Real 18, Taft 0

Fremont 30, Hawkins 8

GALA 7, Fremont 0

GALA 13, Hawkins 6

Garfield 18, Bell 8

Jefferson 40, West Adams 0

Jefferson d. Stella, forfeit

L.A. Marshall 47, Bernstein 21

Lincoln 20, Roybal 0

Panorama 39, Chavez 0

Panorama 28, Chavez 0

San Pedro 13, Narbonne 6

San Pedro 19, King/Drew 0

Santee 10, Manual Arts 0

Santee 29, Los Angeles 0

South East 18, South Gate 6

West Adams d. Stella, forfeit

Wilmington Banning 12, Carson 0

SOUTHERN SECTION

Alemany 26, Village Christian 12

Anaheim 26, Estancia 0

Anaheim Canyon 19, Crean Lutheran 12

Antelope Valley 26, Knight 0

Beckman 34, Aliso Niguel 32

Bellflower 20, Fairmont Prep 6

Bishop Amat 26, Ontario Christian 0

Brentwood 41, Immaculate Heart 0

California 25, Santa Fe 12

Canyon Springs 32, San Gorgonio 6

Channel Islands 38, Fillmore 0

Chaparral 8, Murrieta Mesa 0

Chino 12, Don Lugo 0

Chino Hills 27, St. Lucy’s 12

Compton Early College 32, Compton Centennial 0

Corona del Mar 26, El Modena 12

Corona Santiago 24, Eastvale Roosevelt 22

Covina 13, Hacienda Heights Wilson 13

Dominguez 24, La Mirada 14

Eastside 27, Littlerock 0

Edison 21, Los Alamitos 6

Etiwanda 13, Rancho Cucamonga 0

Fullerton 43, Tustin 7

Gabrielino 40, Arroyo 18

Great Oak 13, Temecula Valley 6

Hart 14, Saugus 0

Hemet 46, Riverside North 0

Highland 6, Quartz Hill 0

Huntington Beach 40, Fountain Valley 12

Indio 18, Palm Springs 7

Keppel 20, Bell Gardens 6

Lancaster 45, Palmdale 0

La Serna 24, Whittier 0

La Palma Kennedy 19, Laguna Hills 13

Loma Linda Academy 24, La Sierra 19

Los Amigos 25, Magnolia 0

Millikan 48, Long Beach Cabrillo 0

Newport Harbor 45, Marina 6

Norco 32, Corona 14

Norte Vista 14, Ramona 8

Northwood 33, Rosary Academy 12

Ontario 33, Montclair 19

Orange 54, Pomona 0

Palos Verdes 46, Peninsula 6

Portola 33, Irvine University 0

Redlands Adventist Academy 20, Patriot 7

Riverside King 25, Corona Centennial 19

Rowland 21, Northview 12

Saddleback 46, Western 8

San Dimas 38, Colony 6

San Marino 20, La Canada 19

Santa Ana Valley 13, Bolsa Grande 12

Santa Paula 41, Hueneme 0

Schurr 32, Montebello 0

Segerstrom 13, Westminster 7

South El Monte 20, El Monte 0

South Hills 7, Alta Loma 0

Tesoro 27, Capistrano Valley 0

Upland 53, Los Osos 25

Valencia 13, Golden Valley 6

Vasquez 13, Castaic 6

Warren 46, Norwalk 0

West Covina 30, Charter Oak 6

Western Christian 18, Linfield Christian 12

Woodbridge 33, Sage Hill 7

TUESDAY’S RESULTS

SOUTHERN SECTION

Ayala 18, Glendora 0

Burbank Burroughs 13, Paramount 6

Cajon 30, Beaumont 14

Camarillo 38, Royal 7

Canyon Springs 32, Lakeside 6

Citrus Valley 27, Yucaipa 0

El Modena , El Dorado

El Toro 18, Mission Viejo 12

Eitwanda 19, Upland 18

Indio 18, Palm Desert 14

Inglewood 38, Beverly Hills 0

JSerra 25, Mater Dei 0

Lakewood St. Joseph 26, St. Mary’s Academy 6

Lawndale 32, Leuzinger 13

Los Osos 34, St. Lucy’s 12

Newbury Park 39, Thousand Oaks 20

Nogales 14, Rowland 0

Norte Vista 14, Loma Linda Academy 13

Nuview 13, California Military Institute 6

Ontario 21, Chaffey 7

Orange Lutheran 28, Santa Margarita 2

Oxnard 38, Buena 0

Patriot 52, La Sierra 0

Ramona 20, Redlands Adventist Academy 6

Rancho Cucamonga 25, Chino Hills 6

Redlands East Valley 33, Redlands 0

Redondo Union 20, Mira Costa 0

Riverside North 19, Riverside Poly 6

San Clemente 38, Tesoro 25

San Marcos 40, Oxnard Pacifica 0

Santa Fe 21, Orange 6

Santa Monica 33, Culver City 0

SEED: L.A. 6, Providence 0

Segerstrom 19, La Palma Kennedy 12

South Torrance 25, North Torrance 15

Temecula Prep 18, San Jacinto Valley Academy 7

Torrance 40, West Torrance 6

Trabuco Hills 25, San Juan Hills 13

Workman 19, La Puente 6

INTERSECTIONAL

Chaminade 26, El Camino Real 7

