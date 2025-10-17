Don't Miss
High School Sports

High school flag football: Wednesday and Thursday scores

HIGH SCHOOL FLAG FOOTBALL

WEDNESDAY’S RESULTS

CITY SECTION

New Designs University Park 36, TEACH Tech 0

Verdugo Hills 26, Arleta 6

Verdugo Hills 26, Arleta 13

SOUTHERN SECTION

Alhambra 36, Keppel 8

Antelope Valley 6, Highland 0

Banning 50, Rancho Mirage 33

Bellflower 26, Norwalk 0

Bishop Amat 25, St. Paul 0

Bonita 32, Claremont 15

Burbank Burroughs 33, Providence 0

California 30, Whittier 14

Castaic 21, Golden valley 12

Cerritos 26, Pioneer 0

Costa Mesa 14, Godinez 6

Covina 19, West Covina 13

Crean Lutheran 39, Azusa 0

Desert Hot Springs 22, Cathedral City 6

Hart 32, Canyon Country Canyon 6

Irvine 7, Laguna Beach 0

Irvine University 35, Rosary 13

Knight 13, Lancaster 6

La Canada 40, Rio Hondo Prep 12

Laguna Hills 14, Westminster 7

Montebello 6, San Gabriel 0

Newport Harbor 32, Aliso Niguel 6

Northview 18, Charter Oak 12

Paramount 12, La Mirada 0

Quartz Hill 22, Eastside 0

Rowland 12, Hacienda Heights Wilson 7

San Dimas 20, Alta Loma 6

Santa Fe 19, El Rancho 12

Saugus 14, Vasquez 7

Schurr 33, Bell Gardens 12

Sierra Vista 28, St. Lucy’s 31

South El Monte 34, Arroyo 7

Sunny Hills 6, Santa Ana Foothill 0

Tesoro 18, San Juan Hills 14

Tustin 26, Compton Early College 0

Villa Park 18, Troy 12

Warren 19, Gahr 0

Western Christian 13, Ontario Christian 7

West Ranch 34, Valencia 0

THURSDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Birmingham 6, Cleveland 0

Carson 31, LA Marshall 21

Hollywood 25, Collins Family 13

El Camino Real 28, Chatsworth 0

LA Marshall 20, Jefferson 6

Jefferson 13, Carson 12

Maywood Academy 6, Torres 0

Panorama 42, Van Nuys 0

Panorama 48, Reseda 0

Roybal 6, LACES 0

Sotomayor 8, Maywood Academy 0

Sotomayor 40, Torres 0

Van Nuys 21, Granada Hills Kennedy 12

Venice 19, Fairfax 6

