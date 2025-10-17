High school flag football: Wednesday and Thursday scores
HIGH SCHOOL FLAG FOOTBALL
WEDNESDAY’S RESULTS
CITY SECTION
New Designs University Park 36, TEACH Tech 0
Verdugo Hills 26, Arleta 6
Verdugo Hills 26, Arleta 13
SOUTHERN SECTION
Alhambra 36, Keppel 8
Antelope Valley 6, Highland 0
Banning 50, Rancho Mirage 33
Bellflower 26, Norwalk 0
Bishop Amat 25, St. Paul 0
Bonita 32, Claremont 15
Burbank Burroughs 33, Providence 0
California 30, Whittier 14
Castaic 21, Golden valley 12
Cerritos 26, Pioneer 0
Costa Mesa 14, Godinez 6
Covina 19, West Covina 13
Crean Lutheran 39, Azusa 0
Desert Hot Springs 22, Cathedral City 6
Hart 32, Canyon Country Canyon 6
Irvine 7, Laguna Beach 0
Irvine University 35, Rosary 13
Knight 13, Lancaster 6
La Canada 40, Rio Hondo Prep 12
Laguna Hills 14, Westminster 7
Montebello 6, San Gabriel 0
Newport Harbor 32, Aliso Niguel 6
Northview 18, Charter Oak 12
Paramount 12, La Mirada 0
Quartz Hill 22, Eastside 0
Rowland 12, Hacienda Heights Wilson 7
San Dimas 20, Alta Loma 6
Santa Fe 19, El Rancho 12
Saugus 14, Vasquez 7
Schurr 33, Bell Gardens 12
Sierra Vista 28, St. Lucy’s 31
South El Monte 34, Arroyo 7
Sunny Hills 6, Santa Ana Foothill 0
Tesoro 18, San Juan Hills 14
Tustin 26, Compton Early College 0
Villa Park 18, Troy 12
Warren 19, Gahr 0
Western Christian 13, Ontario Christian 7
West Ranch 34, Valencia 0
THURSDAY’S RESULTS
CITY SECTION
Birmingham 6, Cleveland 0
Carson 31, LA Marshall 21
Hollywood 25, Collins Family 13
El Camino Real 28, Chatsworth 0
LA Marshall 20, Jefferson 6
Jefferson 13, Carson 12
Maywood Academy 6, Torres 0
Panorama 42, Van Nuys 0
Panorama 48, Reseda 0
Roybal 6, LACES 0
Sotomayor 8, Maywood Academy 0
Sotomayor 40, Torres 0
Van Nuys 21, Granada Hills Kennedy 12
Venice 19, Fairfax 6