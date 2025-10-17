Advertisement
High School Sports

High school football: Friday’s scores

High school football scores
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
FRIDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Coliseum League

King/Drew 17, Dorsey 16

East Valley League

Arleta 42, Verdugo Hills 21

Chavez 60, Fulton 13

North Hollywood 35, Grant 0

Sun Valley Poly 34, Monroe 14

Eastern League

Garfield 39, South Gate 28

Exposition League

Manual Arts 30, Angelou 0

Metro League

Hawkins d. LA Jordan, forfeit

Northern League

Eagle Rock 42, Franklin 28

Lincoln 33, L.A. Wilson 24

Southern League

Los Angeles 30, Rivera 22

Valley Mission League

Van Nuys 46, Reseda 0

West Valley League

Birmingham 69, Taft 14

Western League

Palisades 19, L.A. University 17

SOUTHERN SECTION

Almont League

Bell Gardens 35, Montebello 7

San Gabriel 56, Keppel 6

Schurr 56, Alhambra 0

Alpha League

Mission Viejo 34, San Clemente 16

Angelus League

Cathedral 49, Paraclete 28

St. Francis 24, Alemany 0

St. Paul 35, St. Pius X-St. Matthias Academy 34

Bay League

Inglewood 21, Mira Costa 17

Palos Verdes 40, Lawndale 14

Big West Lower League

Great Oak 50, Corona Santiago 24

Murrieta Mesa 31, Corona 20

Riverside King 47, Temecula Valley 39

Big West Upper League

Chaparral 56, Norco 28

Corona Centennial 48, Murrieta Valley 20

Vista Murrieta 42, Eastvale Roosevelt 0

Bravo League

Corona del Mar 21, Villa Park 3

San Juan Hills 47, Newport Harbor 10

Yorba Linda 42, Tesoro 14

Channel League

Moorpark 44, Oxnard 10

Citrus Belt League

Citrus Valley 48, Redlands 8

Citrus Coast League

Carpinteria 62, Del Sol 33

Conejo Coast League

Westlake 29, Newbury Park 23

Cottonwood League

Santa Rosa Academy 42, Silver Valley 14

Trinity Classical Academy 36, Riverside Prep 31

Webb 48, Temecula Prep 0

Del Rio League

El Rancho 36, Whittier 12

Delta League

Capistrano Valley 41, Trabuco Hills 7

Tustin 51, El Modena 7

Western 34, Cypress 27

Desert Empire League

La Quinta 40, Rancho Mirage 13

Palm Springs 26, Xavier Prep 0

Desert Sky League

Victor Valley 49, Adelanto 0

Epsilon League

Crean Lutheran 56, La Habra 21

El Dorado 35, Laguna Hills 12

Huntington Beach 21, Foothill 14

Foothill League

Hart 42, Canyon Country Canyon 6

Foxtrot League

Dana Hills 49, Fountain Valley 13

Laguna Beach 48, Aliso Niguel 20

Orange 34, Northwood 28

Gateway League

Downey 48, Paramount 9

Mayfair 26, Warren 20

Gold Coast League

Rio Hondo Prep 41, Viewpoint 10

Golden League

Highland 35, Antelope Valley 0

Palmdale 43, Littlerock 10

Hacienda League

South Hills 41, Walnut 21

Inland Valley League

Canyon Springs 50, Citrus Hill 21

Iota League

El Toro 31, Irvine 25

Sonora 36, Santa Ana 15

Ironwood League

Aquinas 49, Heritage Christian 7

Kappa League

St. Margaret’s 21, Esperanza 14

Segerstrom 35, Westminster 14

Manzanita League

Desert Christian Academy 51, Anza Hamilton 7

San Jacinto Valley Academy 47, Desert Chapel 41

Marmonte League

St. Bonaventure 19, Oaks Christian 0

Oxnard Pacifica 42, Camarillo 16

Bishop Diego 25, Simi Valley 13

Mesquite League

Linfield Christian 38, Big Bear 0

Maranatha 37, Arrowhead Christian 14

Western Christian 55, Whittier Christian 20

Mid-Cities League

Bellflower 59, Compton Early College 7

Miramonte League

Bassett 28, Duarte 7

Ganesha 57, Workman 0

Mission League

Bishop Amat 30, Loyola 14

Chaminade 37, Gardena Serra 27

Mission Valley League

Arroyo 35, Gabrielino 10

South El Monte 34, Pasadena Marshall 0

Mojave River League

Apple Valley 34, Ridgecrest Burroughs 6

Montview League

Nogales 34, Hacienda Heights Wilson 14

Moore League

Long Beach Wilson 22, Long Beach Poly 21

Lakewood 3, Millikan 0

Mountain Valley League

Pacific 34, San Bernardino 20

Ocean League

West Torrance 50, Beverly Hills 0

Omicron League

Portola 32, Irvine University 3

Pacific League

Arcadia 42, Glendale 24

Burbank 69, Hoover 0

Pioneer League

North Torrance 34, Peninsula 21

Redondo Union 47, Santa Monica 7

Torrance 48, South Torrance 28

Rio Hondo League

La Canada 14, Monrovia 0

South Pasadena 30, San Marino 22

San Andreas League

Kaiser 22, Colton 21

Sierra League

Charter Oak , Los Osos

Colony 34, Glendora 0

Sigma League

Los Amigos 21, Estancia 14

Santa Ana Calvary Chapel 43, Ocean View 21

Skyline League

Rialto 33, Bloomington 30

Sun Valley League

Banning 28, Desert Hot Springs 27

Cathedral City 20, Desert Mirage 14

Sunbelt League

Riverside Poly 33, Hillcrest 27

Sunkist League

Eisenhower, Jurupa Hills

Summit 38, Grand Terrace 0

Tango League

Costa Mesa 29, Bolsa Grande 6

La Quinta 27, Loara 12

Tri-County League

San Marcos 35, Hueneme 32

Dos Pueblos 14, Santa Paula 3

Trinity League

Orange Lutheran 63, JSerra 23

St. John Bosco 27, Santa Margarita 14

8-MAN

CITY SECTION

City League

New Designs University Park 36, USC Hybrid 6

SOUTHERN SECTION

Coast Valley League

Maricopa 58, Cuyama Valley 14

Heritage League

Santa Clarita Christian 56, Lancaster Baptist 26

Tri-Valley League

Flintridge Prep 29, Sage Hill 21

