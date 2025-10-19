Advertisement
High School Sports

High school football: Week 9 schedule

Football on field.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
WEEK 9

(All games at 7 p.m. unless noted)

THURSDAY’S SCHEDULE

CITY SECTION

East Valley League

Arleta at Fulton, 3:30 p.m.

Monroe at Grant

North Hollywood at Chavez

Verdugo Hills at Sun Valley Poly

Eastern League

Huntington Park at South Gate

South East at Legacy

Exposition League

Marquez at Manual Arts

SOUTHERN SECTION

605 League

Cerritos at Pioneer

Glenn at Artesia

Big West Upper League

Corona Centennial at Norco, 7:30 p.m.

Eastvale Roosevelt at Chaparral, 7:30 p.m.

Cottonwood League

Trinity Classical at Temecula Prep, 7:30 p.m.

Delta League

Capistrano Valley at El Modena

Western at Tustin

Desert Empire League

Shadow Hills at La Quinta

Desert Sky League

Granite Hills at Barstow, 7:30 p.m.

Silverado at Victor Valley, 7:30 p.m.

Epsilon League

Laguna Hills at La Habra

Foxtrot League

Northwood at Fountain Valley

Golden League

Lancaster at Highland

Hacienda League

Covina at Walnut

Inland Valley League

Moreno Valley at Lakeside, 7:30 p.m.

Iota League

El Toro at Santa Ana

Kappa League

St. Margaret’s at Garden Grove

Lambda League

Fullerton at Sunny Hills

Manzanita League

Nuview Bridge at San Jacinto Valley Academy

Miramonte League

Garey at Workman

Mojave River League

Ridgecrest Burroughs at Oak Hills

Serrano at Apple Valley, 7:30 p.m.

Montview League

Azusa at Sierra Vista

Hacienda Heights Wilson at Ontario

Pomona at Nogales

Mountain Pass League

Elsinore at Tahquitz, 7:30 p.m.

Sunkist League

Eisenhower at Grand Terrace, 7:30 p.m.

Tango League

Costa Mesa at Westminster La Quinta

Valle Vista League

San Dimas at Baldwin Park

West Covina at Diamond Ranch

Zeta League

Savanna at Godinez

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Heritage League

Santa Clarita Christian at Milken, 6 p.m.

Majestic League

Highland Entrepreneur at Cornerstone Christian, 5 p.m.

Nonleague

Lancaster Baptist at Noli Indian

FRIDAY’S SCHEDULE

CITY SECTION

Central League

Bernstein at Roybal

Contreras at Mendez

Hollywood at Belmont, 4 p.m.

Coliseum League

King/Drew at Crenshaw

Washington at Dorsey

Eastern League

Garfield vs. LA Roosevelt at East LA College

Exposition League

Angelou at Santee

Marine League

Narbonne at Carson, 7:30 p.m.

San Pedro at Gardena, 4 p.m.

Metro League

Locke at Hawkins

Northern League

Eagle Rock at LA Wilson, 7:30 p.m.

Lincoln at LA Marshall, 7:30 p.m.

Southern League

West Adams at Rivera

Valley Mission League

Granada Hills Kennedy at San Fernando, 7:30 p.m.

Panorama at Van Nuys

Reseda at Sylmar

West Valley League

Birmingham at Granada Hills

Chatsworth at El Camino Real

Cleveland at Taft

Western League

LA University at Fairfax, 7:30 p.m.

Palisades at LA Hamilton

Venice at Westchester, 7:30 p.m.

Nonleague

Fremont at Maywood CES

Jordan at Los Angeles, 3:30 p.m.

SOUTHERN SECTION

Almont League

Alhambra at San Gabriel

Keppel at Bell Gardens

Schurr at Montebello

Alpha League

Los Alamitos at San Clemente

Mission Viejo at Edison

Angelus League

St. Francis at Paraclete

St. Paul at Alemany

St. Pius X-St. Matthias at Cathedral

Baseline League

Ayala at Upland

Damien at Chino Hills

Etiwanda at Rancho Cucamonga

Bay League

Inglewood at Palos Verdes, 3:30 p.m.

Lawndale at Culver City

Mira Costa at Leuzinger

Big West Lower League

Corona at Corona Santiago

Riverside King at Murrieta Mesa

Temecula Valley at Great Oak

Big West Upper League

Murrieta Valley at Vista Murrieta

Bravo League

Corona del Mar at Tesoro

Villa Park at San Juan Hills

Yorba Linda at Newport Harbor

Camino Real League

St. Bernard at St. Genevieve

Channel League

Moorpark at Royal

Oak Park at Ventura

Oxnard at Buena

Citrus Belt League

Beaumont at Citrus Valley

Redlands at Cajon

Redlands East Valley at Yucaipa

Citrus Coast League

Del Sol at Santa Clara

Grace at Channel Islands

Nordhoff at Carpinteria

Conejo Coast League

Calabasas at Rio Mesa

Newbury Park at Thousand Oaks

Westlake at Santa Barbara

Cottonwood League

Riverside Prep at Silver Valley

Del Rey League

La Salle at Cantwell-Sacred Heart

St. Anthony at Salesian

Del Rio League

La Serna at Whittier

Santa Fe at California

Delta League

Trabuco Hills at Cypress

Desert Empire League

Palm Springs at Palm Desert

Rancho Mirage at Xavier Prep

Desert Valley League

Coachella Valley at Twentynine Palms

Indio at Yucca Valley

Epsilon League

El Dorado at Foothill

Huntington Beach at Crean Lutheran

Foothill League

Castaic vs. Saugus at Canyon Country Canyon

Golden Valley vs. West Ranch at College of the Canyons

Hart at Valencia

Foxtrot League

Aliso Niguel at Orange

Laguna Beach at Dana Hills

Gano League

Don Lugo at Chaffey

Rowland at Montclair

Gateway League

La Mirada at Paramount

Mayfair at Dominguez

Warren at Downey

Gold Coast League

Desert Christian Academy at Viewpoint

Rio Hondo Prep at Brentwood

Golden League

Eastside at Palmdale

Knight at Littlerock

Quartz Hill at Antelope Valley

Hacienda League

Los Altos at Diamond Bar

South Hills at Chino

Inland Valley League

Citrus Hill at Heritage

Perris at Canyon Springs

Iota League

Anaheim Canyon at Sonora

Troy at Irvine

Ironwood League

Capistrano Valley Christian at Aquinas

Cerritos Valley Christian at Heritage Christian

Ontario Christian at Village Christian

Ivy League

Liberty at Rancho Verde

Orange Vista at Riverside North

Vista del Lago at Paloma Valley

Kappa League

Segerstrom at Brea Olinda

Westminster at Esperanza

Lambda League

Beckman at Placentia Valencia

La Palma Kennedy at Marina

Manzanita League

California Military Institute at Anza Hamilton

Desert Chapel at Vasquez

Marmonte League

Bishop Diego at. St. Bonaventure

Camarillo at Oaks Christian

Simi Valley at Oxnard Pacifica

Mesquite League

Arrowhead Christian at Western Christian

Linfield Christian at Whittier Christian

Maranatha at Big Bear

Mid-Cities League

Bellflower at Lynwood

Compton Early College at Gahr

Firebaugh at Norwalk

Miramonte League

Bassett at Ganesha

La Puente at Duarte

Mission League

Loyola at Chaminade

Sherman Oaks Notre Dame at Serra

Sierra Canyon at Bishop Amat

Mission Valley League

Pasadena Marshall at Gabrielino

Rosemead at Arroyo

South El Monte at El Monte

Mojave River League

Hesperia at Sultana

Moore League

Long Beach Jordan at Long Beach Wilson

Long Beach Poly at Long Beach Cabrillo

Millikan at Compton

Mountain Pass League

San Jacinto at West Valley

Mountain Valley League

Indian Springs at San Bernardino

Pacific at Miller

Ocean League

Beverly Hills at Hawthorne

Compton Centennial at West Torrance

Omicron League

Garden Grove Pacifica at Katella

Irvine University at Woodbridge

Portola at Buena Park

Pacific League

Arcadia at Pasadena

Burbank at Glendale

Crescenta Valley at Burbank Burroughs

Muir at Hoover, 5:30 p.m.

Pioneer League

Peninsula at Redondo Union

South Torrance at North Torrance

Torrance at Santa Monica

Rio Hondo League

San Marino at Monrovia

South Pasadena at Temple City

River Valley League

Jurupa Valley at Ramona

Rubidoux at Norte Vista

San Andreas League

Kaiser at San Gorgonio

Rim of the World at Colton

Sierra League

Bonita at Los Osos

Charter Oak at Colony

Glendora at Claremont

Sigma League

Estancia at Ocean View

Rancho Alamitos at Santa Ana Calvary Chapel

Santa Ana Valley at Los Amigos

Skyline League

Fontana at Arroyo Valley

Rialto at Carter

Riverside Notre Dame at Bloomington

Sun Valley League

Cathedral City at Banning

Desert Mirage at Desert Hot Springs

Sunbelt League

Arlington at Hemet

Rancho Christian at Hillcrest

Valley View at Riverside Poly

Tango League

Loara at Garden Grove Santiago

Tri-County League

Agoura at San Marcos

Dos Pueblos at Fillmore

Santa Paula at Hueneme

Trinity League

JSerra vs. Mater Dei at Santa Ana Stadium

Orange Lutheran at Santa Margarita

Servite at St. John Bosco

Valle Vista League

Alta Loma at Northview

Zeta League

Century at Saddleback

Nonleague

Bermuda Dunes Desert Christian at Viewpoint

El Segundo at El Rancho

INTERSECTIONAL

Rancho Dominguez at Verbum Dei, 4 p.m.

St. Monica at Franklin

8-MAN

CITY SECTION

City League

New Designs at Animo Jackie Robinson

USC Hybrid at New Designs Watts

Valley League

South LA College Prep at East Valley

Valley Oaks CES at Teach Tech

SOUTHERN SECTION

Agape League

PAL Charter at Academy for Careers & Exploration

Coast Valley League

San Luis Obispo Classical Academy at Maricopa

Heritage League

Lancaster Desert Christian at Faith Baptist, 6:30 p.m.

Majestic League

Public Safety Academy at United Christian

Tri-Valley League

Cate at Sage Hill, 6 p.m.

Chadwick at Flintridge Prep, 6:30 p.m.

INTERSECTIONAL

Hesperia Christian at Fresno Christian, 6 p.m.

Hillcrest Christian at Vacaville Kairos

Lighthouse Christian at Sherman Oaks CES

Lucerne Valley at Warner Springs Warner, 3 p.m.

Model School for the Deaf (Washington D.C.) at CSDR

SATURDAY’S SCHEDULE

SOUTHERN SECTION

Cottonwood League

Santa Rosa Academy at Webb, 1 p.m.

Del Rey League

Crespi vs. Harvard-Westlake at SoFi Stadium, 8 p.m.

River Valley League

Patriot at La Sierra

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Agape League

Victor Valley Christian at Hesperia Christian, 6 p.m.

Coast Valley League

Valley Christian Academy at Cuyama Valley, 6 p.m.

Express League

Avalon at Downey Calvary Chapel, 12 p.m.

Southlands Christian at Vista Meridian, 6:30 p.m.

Frontier League

Villanova Prep at Laguna Blanca, 1 p.m.

Nonleague

Pasadena Poly at Lighthouse Christian

