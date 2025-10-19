High school football: Week 9 schedule
WEEK 9
(All games at 7 p.m. unless noted)
THURSDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
East Valley League
Arleta at Fulton, 3:30 p.m.
Monroe at Grant
North Hollywood at Chavez
Verdugo Hills at Sun Valley Poly
Eastern League
Huntington Park at South Gate
South East at Legacy
Exposition League
Marquez at Manual Arts
SOUTHERN SECTION
605 League
Cerritos at Pioneer
Glenn at Artesia
Big West Upper League
Corona Centennial at Norco, 7:30 p.m.
Eastvale Roosevelt at Chaparral, 7:30 p.m.
Cottonwood League
Trinity Classical at Temecula Prep, 7:30 p.m.
Delta League
Capistrano Valley at El Modena
Western at Tustin
Desert Empire League
Shadow Hills at La Quinta
Desert Sky League
Granite Hills at Barstow, 7:30 p.m.
Silverado at Victor Valley, 7:30 p.m.
Epsilon League
Laguna Hills at La Habra
Foxtrot League
Northwood at Fountain Valley
Golden League
Lancaster at Highland
Hacienda League
Covina at Walnut
Inland Valley League
Moreno Valley at Lakeside, 7:30 p.m.
Iota League
El Toro at Santa Ana
Kappa League
St. Margaret’s at Garden Grove
Lambda League
Fullerton at Sunny Hills
Manzanita League
Nuview Bridge at San Jacinto Valley Academy
Miramonte League
Garey at Workman
Mojave River League
Ridgecrest Burroughs at Oak Hills
Serrano at Apple Valley, 7:30 p.m.
Montview League
Azusa at Sierra Vista
Hacienda Heights Wilson at Ontario
Pomona at Nogales
Mountain Pass League
Elsinore at Tahquitz, 7:30 p.m.
Sunkist League
Eisenhower at Grand Terrace, 7:30 p.m.
Tango League
Costa Mesa at Westminster La Quinta
Valle Vista League
San Dimas at Baldwin Park
West Covina at Diamond Ranch
Zeta League
Savanna at Godinez
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Heritage League
Santa Clarita Christian at Milken, 6 p.m.
Majestic League
Highland Entrepreneur at Cornerstone Christian, 5 p.m.
Nonleague
Lancaster Baptist at Noli Indian
FRIDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
Central League
Bernstein at Roybal
Contreras at Mendez
Hollywood at Belmont, 4 p.m.
Coliseum League
King/Drew at Crenshaw
Washington at Dorsey
Eastern League
Garfield vs. LA Roosevelt at East LA College
Exposition League
Angelou at Santee
Marine League
Narbonne at Carson, 7:30 p.m.
San Pedro at Gardena, 4 p.m.
Metro League
Locke at Hawkins
Northern League
Eagle Rock at LA Wilson, 7:30 p.m.
Lincoln at LA Marshall, 7:30 p.m.
Southern League
West Adams at Rivera
Valley Mission League
Granada Hills Kennedy at San Fernando, 7:30 p.m.
Panorama at Van Nuys
Reseda at Sylmar
West Valley League
Birmingham at Granada Hills
Chatsworth at El Camino Real
Cleveland at Taft
Western League
LA University at Fairfax, 7:30 p.m.
Palisades at LA Hamilton
Venice at Westchester, 7:30 p.m.
Nonleague
Fremont at Maywood CES
Jordan at Los Angeles, 3:30 p.m.
SOUTHERN SECTION
Almont League
Alhambra at San Gabriel
Keppel at Bell Gardens
Schurr at Montebello
Alpha League
Los Alamitos at San Clemente
Mission Viejo at Edison
Angelus League
St. Francis at Paraclete
St. Paul at Alemany
St. Pius X-St. Matthias at Cathedral
Baseline League
Ayala at Upland
Damien at Chino Hills
Etiwanda at Rancho Cucamonga
Bay League
Inglewood at Palos Verdes, 3:30 p.m.
Lawndale at Culver City
Mira Costa at Leuzinger
Big West Lower League
Corona at Corona Santiago
Riverside King at Murrieta Mesa
Temecula Valley at Great Oak
Big West Upper League
Murrieta Valley at Vista Murrieta
Bravo League
Corona del Mar at Tesoro
Villa Park at San Juan Hills
Yorba Linda at Newport Harbor
Camino Real League
St. Bernard at St. Genevieve
Channel League
Moorpark at Royal
Oak Park at Ventura
Oxnard at Buena
Citrus Belt League
Beaumont at Citrus Valley
Redlands at Cajon
Redlands East Valley at Yucaipa
Citrus Coast League
Del Sol at Santa Clara
Grace at Channel Islands
Nordhoff at Carpinteria
Conejo Coast League
Calabasas at Rio Mesa
Newbury Park at Thousand Oaks
Westlake at Santa Barbara
Cottonwood League
Riverside Prep at Silver Valley
Del Rey League
La Salle at Cantwell-Sacred Heart
St. Anthony at Salesian
Del Rio League
La Serna at Whittier
Santa Fe at California
Delta League
Trabuco Hills at Cypress
Desert Empire League
Palm Springs at Palm Desert
Rancho Mirage at Xavier Prep
Desert Valley League
Coachella Valley at Twentynine Palms
Indio at Yucca Valley
Epsilon League
El Dorado at Foothill
Huntington Beach at Crean Lutheran
Foothill League
Castaic vs. Saugus at Canyon Country Canyon
Golden Valley vs. West Ranch at College of the Canyons
Hart at Valencia
Foxtrot League
Aliso Niguel at Orange
Laguna Beach at Dana Hills
Gano League
Don Lugo at Chaffey
Rowland at Montclair
Gateway League
La Mirada at Paramount
Mayfair at Dominguez
Warren at Downey
Gold Coast League
Desert Christian Academy at Viewpoint
Rio Hondo Prep at Brentwood
Golden League
Eastside at Palmdale
Knight at Littlerock
Quartz Hill at Antelope Valley
Hacienda League
Los Altos at Diamond Bar
South Hills at Chino
Inland Valley League
Citrus Hill at Heritage
Perris at Canyon Springs
Iota League
Anaheim Canyon at Sonora
Troy at Irvine
Ironwood League
Capistrano Valley Christian at Aquinas
Cerritos Valley Christian at Heritage Christian
Ontario Christian at Village Christian
Ivy League
Liberty at Rancho Verde
Orange Vista at Riverside North
Vista del Lago at Paloma Valley
Kappa League
Segerstrom at Brea Olinda
Westminster at Esperanza
Lambda League
Beckman at Placentia Valencia
La Palma Kennedy at Marina
Manzanita League
California Military Institute at Anza Hamilton
Desert Chapel at Vasquez
Marmonte League
Bishop Diego at. St. Bonaventure
Camarillo at Oaks Christian
Simi Valley at Oxnard Pacifica
Mesquite League
Arrowhead Christian at Western Christian
Linfield Christian at Whittier Christian
Maranatha at Big Bear
Mid-Cities League
Bellflower at Lynwood
Compton Early College at Gahr
Firebaugh at Norwalk
Miramonte League
Bassett at Ganesha
La Puente at Duarte
Mission League
Loyola at Chaminade
Sherman Oaks Notre Dame at Serra
Sierra Canyon at Bishop Amat
Mission Valley League
Pasadena Marshall at Gabrielino
Rosemead at Arroyo
South El Monte at El Monte
Mojave River League
Hesperia at Sultana
Moore League
Long Beach Jordan at Long Beach Wilson
Long Beach Poly at Long Beach Cabrillo
Millikan at Compton
Mountain Pass League
San Jacinto at West Valley
Mountain Valley League
Indian Springs at San Bernardino
Pacific at Miller
Ocean League
Beverly Hills at Hawthorne
Compton Centennial at West Torrance
Omicron League
Garden Grove Pacifica at Katella
Irvine University at Woodbridge
Portola at Buena Park
Pacific League
Arcadia at Pasadena
Burbank at Glendale
Crescenta Valley at Burbank Burroughs
Muir at Hoover, 5:30 p.m.
Pioneer League
Peninsula at Redondo Union
South Torrance at North Torrance
Torrance at Santa Monica
Rio Hondo League
San Marino at Monrovia
South Pasadena at Temple City
River Valley League
Jurupa Valley at Ramona
Rubidoux at Norte Vista
San Andreas League
Kaiser at San Gorgonio
Rim of the World at Colton
Sierra League
Bonita at Los Osos
Charter Oak at Colony
Glendora at Claremont
Sigma League
Estancia at Ocean View
Rancho Alamitos at Santa Ana Calvary Chapel
Santa Ana Valley at Los Amigos
Skyline League
Fontana at Arroyo Valley
Rialto at Carter
Riverside Notre Dame at Bloomington
Sun Valley League
Cathedral City at Banning
Desert Mirage at Desert Hot Springs
Sunbelt League
Arlington at Hemet
Rancho Christian at Hillcrest
Valley View at Riverside Poly
Tango League
Loara at Garden Grove Santiago
Tri-County League
Agoura at San Marcos
Dos Pueblos at Fillmore
Santa Paula at Hueneme
Trinity League
JSerra vs. Mater Dei at Santa Ana Stadium
Orange Lutheran at Santa Margarita
Servite at St. John Bosco
Valle Vista League
Alta Loma at Northview
Zeta League
Century at Saddleback
Nonleague
Bermuda Dunes Desert Christian at Viewpoint
El Segundo at El Rancho
INTERSECTIONAL
Rancho Dominguez at Verbum Dei, 4 p.m.
St. Monica at Franklin
8-MAN
CITY SECTION
City League
New Designs at Animo Jackie Robinson
USC Hybrid at New Designs Watts
Valley League
South LA College Prep at East Valley
Valley Oaks CES at Teach Tech
SOUTHERN SECTION
Agape League
PAL Charter at Academy for Careers & Exploration
Coast Valley League
San Luis Obispo Classical Academy at Maricopa
Heritage League
Lancaster Desert Christian at Faith Baptist, 6:30 p.m.
Majestic League
Public Safety Academy at United Christian
Tri-Valley League
Cate at Sage Hill, 6 p.m.
Chadwick at Flintridge Prep, 6:30 p.m.
INTERSECTIONAL
Hesperia Christian at Fresno Christian, 6 p.m.
Hillcrest Christian at Vacaville Kairos
Lighthouse Christian at Sherman Oaks CES
Lucerne Valley at Warner Springs Warner, 3 p.m.
Model School for the Deaf (Washington D.C.) at CSDR
SATURDAY’S SCHEDULE
SOUTHERN SECTION
Cottonwood League
Santa Rosa Academy at Webb, 1 p.m.
Del Rey League
Crespi vs. Harvard-Westlake at SoFi Stadium, 8 p.m.
River Valley League
Patriot at La Sierra
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Agape League
Victor Valley Christian at Hesperia Christian, 6 p.m.
Coast Valley League
Valley Christian Academy at Cuyama Valley, 6 p.m.
Express League
Avalon at Downey Calvary Chapel, 12 p.m.
Southlands Christian at Vista Meridian, 6:30 p.m.
Frontier League
Villanova Prep at Laguna Blanca, 1 p.m.
Nonleague
Pasadena Poly at Lighthouse Christian