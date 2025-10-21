High school flag football: Tuesday’s playoffs scores
SOUTHERN SECTION PLAYOFFS
TUESDAY’S RESULTS
First Round
DIVISION 2
Bishop Amat 20, Cypress 19
Cajon 13, Redlands East Valley 7
Portola 7, Shadow Hills 6
Newbury Park 40, Tesoro 13
Ventura 46, Fullerton 14
Northwood 31, Woodbridge 25
Corona del Mar 20, Agoura 18
Linfield Christian 20, Palos Verdes 12
Downey 32, San Dimas 6
San Clemente 33, Yorba Linda 0
Beckman 33, Bonita 18
Westlake 32, Mater Dei 8
Aliso Niguel 39, Warren 6
El Toro 25, Sherman Oaks Notre Dame 14
Upland 34, Western Christian 7
Gahr 31, Beaumont 21
DIVISION 3
La Serna 19, Mira Costa 7
Foothill 6, Ayala 0
Moorpark 19, South Hills 0
Sunny Hills 26, California 12
Norco 27, Hemet 6
Long Beach Poly 19, Villa Park 6
Millikan 7, Placentia Valencia 6
Glendora 13, Torrance 12
Mission Viejo 19, Irvine University 14
Corona Santiago 25, Patriot 12
El Modena 21, Santa Monica 0
Rancho Cucamonga 33, Kaiser 12
Eastvale Roosvelt 24, Sonora 7
Santa Paula 35, Channel Islands 34
Bellflower 25, Chino 7
La Habra 12, San Marino 6
DIVISION 4
Temecula Prep 27, Alta Loma 18
Canyon Springs 19, West Covina 8
Inglewood 27, Laguna Hills 0
West Ranch 18, Chaparral 12
Riverside King 28, Loma Linda Academy 20
Gardena Serra 34, Ramona 20
Schurr 37, North Torrance 6
Great Oak at Covina, Wednesday at 5 p.m.
Temecula Valley 19, Corona 18
St. Mary’s Academy 6, La Palma Kennedy 0
Riverside Poly 33, Temescal Canyon 26
Chaminade 21, Murrieta Mesa 18
Claremont 33, La Canada 6
Compton at Sierra Vista
Royal 22, Hart 20
Antelope Valley 19, Serrano 12
DIVISION 5
Lancaster at Quartz Hill, Wednesday at 4:30 p.m.
Moreno Valley 38, Jurupa Hills 14
Rancho Alamitos 30, Lawndale 22
San Gorgonio 18, Rialto 6
Norte Vista 27, Orange 6
Northview 6, El Segundo 0
Hacienda Heights Wilson 26, Montclair 0
Castaic 25, Highland 24
Don Lugo 13, Elsinore 7
Azusa 7, Valley View 0
Anaheim 42, San Jacinto Valley 13
Long Beach Jordan 13, Costa Mesa 6
Westridge 21, Windward 6
Vasquez 18, South El Monte 15
Buena Park 25, St. Paul 12
Vista Murrieta 6, Garden Grove 0
DIVISION 6
Brentwood 48, Pioneer 22
Leuzinger 18, Norwalk 13
Montebello 25, Westminster La Quinta 20
Cerritos 25, Saddleback 6
Garey 37, Miller 12
Loara 33, Bell Gardens 6
Artesia 27, Tahquitz 6
Adelanto 36, Los Amigos 6
El Rancho 26, Ramona Convent 6
Estancia 33, Palm Springs 6
Alemany 39, SEED LA 6
Paramount 12, Fontana 7
Gabrielino 31, Workman 13
Palm Desert 18, Indian Springs 9
Godinez 12, Rosemead 0
Hillcrest 46, Pomona 14
WEDNESDAY’S SCHEDULE
(Games at 5 p.m. unless noted)
First Round
DIVISION 1
Trabuco Hills at JSerra
Anaheim Canyon at Santa Margarita
Edison at Newport Harbor
Etiwanda at Dos Pueblos
Esperanza at Huntington Beach
Oxnard at Camarillo
Lakewood St. Joseph at San Marcos
Redondo Union at Orange Lutheran
Note: Second round (Divisions 2-6) Sat. Oct. 25; Quarterfinals (Division 1) Mon., Oct. 27; Quarterfinals (Divisions 2-6) Tues., Oct. 28; Semifinals (all divisions) Nov. 1; Finals (all divisions) Nov. 7-8 at Fred Kelly Stadium.