High school girls volleyball: Southern Section playoff results
SOUTHERN SECTION PLAYOFFS
TUESDAY’S RESULTS
First Round
DIVISION 2
Rancho Christian d. Rosary, 3-2
San Marcos d. Murrieta Valley, 3-0
Long Beach Poly d. Yorba Linda, 18-25, 25-23, 25-14, 26-24
Corona Centennial d. Beaumont, 3-0
San Clemente d. Louisville, 25-16, 25-13, 25-17
Redlands d. Etiwanda, 25-21, 25-16, 25-7
Chaminade d. Sherman Oaks Notre Dame, 25-14, 25-14, 25-23
Santa Margarita d. Los Osos, 3-0
Thousand Oaks d. She Hill, 3-0
JSerra d. Windward, 3-0
Murrieta Mesa d. El Segundo, 25-12, 25-23, 25-13
Bishop Montgomery d. Xavier Prep, 25-8, 25-10, 25-12
West Ranch d. Tesoro, 3-0
Eastvale Roosevelt d. Bishop Amat, 3-0
Orange Lutheran d. Sunny Hills, 3-0
Marina d. Cerritos Valley Christian, 3-1
DIVISION 3
Corona del Mar d. Mayfield, 25-20, 25-14, 20-25 20-25, 15-12
DIVISION 4
Marlborough, bye
Diamond Bar d. Heritage Christian, 19-25, 25-17, 19-25, 26-24, 15-8
Portola d. Western Christian, 3-0
La Canada d. San Dimas, 25-17, 25-20, 25-18
Dana Hills d. Arcadia, 25-10, 25-17, 25-17
Quartz Hill d.Fullerton, 3-0
Crossroads d. Southlands Christian, 3-0
Corona Santiago d. Peninsula, 3-1
San Jacinto d. Palm Desert, 3-0
Linfield Christian d. Hesperia Christian, 25-11, 25-22. 25-8
Oak Park d. Sultana, 19-25, 25-16, 25-25-21, 25-23
Ridgecrest Burroughs d. Northview, 25-21, 25-14, 25-18
Ventura d. Rancho Cucamonga, 25-16, 25-18, 25-18
Yucaipa d. Santa Rosa Academy, 3-2
Cerritos d. West Torrance, 3-2
Paloma Valley d. La Serna, 3-1
DIVISION 6
Oakwood d. Desert Christian Academy, 3-0
Garden Grove Pacifica d. Western, 3-0
Norwalk d. Trinity Classical Academy, 3-1
Pasadena Marshall d. Charter Oak, 3-2
Arrowhead Christian d. Gabrielino, 3-1
South Hills d. Coachella Valley, 3-1
St. Paul d. Rialto, 3-1
Cantwell-Sacred Heart d. Academy of Academic Excellence, 25-23, 25-20, 25-15
Wiseburn Da Vinci d. Oxnard, 25-19, 25-19, 25-21
Bishop Diego d. Indio, 19-25, 25-22, 25-11, 25-10
Lakewood d. Woodcrest Christian, 3-2
Burbank Providence d. Rim of the World, 25-8, 25-14, 17-25, 25-20
Norte Vista d. Ocean View, 3-1
Capistrano Valley Christian d. Webb, 25-8, 25-16, 25-11
Valley View d. Segerstrom, 3-2
Barstow d. Oxford Academy, 3-2
DIVISION 8
Foothill Tech d. University Prep, 25-18, 25-11, 22-25, 25-14
Rancho Alamitos d. Holy Martyrs, 3-2
Wildwood d. Santa Maria Valley Christian, 25-16, 25-21, 25-17
Malibu d. Firebaugh, 3-1
Arroyo Valley d. St. Pius-St. Matthias Academy, 3-0
Victor Valley d. Big Bear, 3-0
Whittier d. Rancho Verde, 3-0
Schurr d. Eastside, 3-0
Paramount d. Pilibos, 3-0
Canoga Park AGBU d. Downey Calvary Chapel, 3-2
Loma Linda Academy d. Garden Grove, 3-1
Katella d. St. Monica Academy, 3-1
Lighthouse Christian d. St. Mary’s Academy, 3-2
Vistamar d. Patriot, 3-1
de Toledo d. Santa Ana Calvary Chapel, 3-2
Artesia d. Ramona Convent, 3-0
DIVISION 10
River Springs Magnolia d. Noli Indian, 3-0
Colton d. Packinghouse Christian, 25-21, 27-25, 27-25
Edgewood d. Newbury Park Academy, 3-1
Thacher d. Lucerne Valley, 3-0
Anaheim d. Joshua Springs, 3-0
Hueneme d. New Covenant, 3-0
Rosemead d. Compton Early College, 3-0
Indian Springs d. Santa Barbara Providence, 25-23, 25-21, 13-25, 25-7
San Luis Obispo Classical d. Desert Chapel, 25-15, 25-15, 25-18
Desert Hot Springs d. Gorman, 3-0
Lakeside d. Waverly, 3-0
Mesa Grande d. San Bernardino, 3-0
Bassett d. Animo Leadership, 3-1
Moreno Valley d. Mesrobian, 3-0
Pacific Lutheran d. Highland Hall, 25-16, 25-16, 25-14
Glendale Adventist d. Oak Grove, 3-0
WEDNESDAY’S SCHEDULE
(All matches at 6 p.m. unless noted)
First Round
DIVISION 1
Sierra Canyon, bye
Oaks Christian at Temecula Valley
Newport Harbor at Mira Costa
Marymount, bye
Mater Dei, bye
Crean Lutheran at Harvard- Westlake
Los Alamitos at San Juan Hills
Redondo Union, bye
DIVISION 3
Lakewood St. Joseph at South Torrance
Crescenta Valley at Glendora
Agoura at North Torrance
Newbury Park at Flintridge Prep
Claremont at Burbank Burroughs
Campbell Hall at South Pasadena
Aliso Niguel at Foothill
Santa Monica Pacifica Christian at Saugus
Santa Monica at Pasadena Poly
Hesperia at St. Margaret’s
La Salle at El Dorado
Trabuco Hills at Long Beach Wilson
Riverside Poly at Cypress
Village Christian at Hemet
Summit at Millikan
DIVISION 5
Granite Hills at Downey
Warren at Ontario Christian
Villa Park at Culver City
San Marino at Camarillo
Canyon Country Canyon at Gahr
Highland at Orange County Pacifica Christian
Paraclete at Santa Barbara
Grand Terrace at Sacred Heart LA
Lancaster Desert Christian at Alta Loma
Jurupa Valley at Placentia Valencia
St. Bonaventure at Valencia
Irvine University at Royal
Whitney at San Gabriel
Palm Springs at El Toro
Chadwick at La Palma Kennedy
Buckley at Corona
DIVISION 7
Pomona Catholic at Ontario
Santa Clarita Christian at Elsinore
Beverly Hills at San Jacinto Leadership Academy
Century at Esperanza
San Jacinto Valley at Faith Baptist
Calvary Baptist at West Valley
Rowland at Eisenhower
Bell Gardens at Wildomar Cornerstone Christian
Laguna Blanca at Cate
San Gabriel Academy at Santa Fe
Tustin at Temecula Prep
Chino at Coastal Christian
San Gorgonio at Pasadena
Geffen Academy at Lancaster
Azusa at CAMS
DIVISION 9
Cathedral City at Beacon Hill
Redlands Adventist at Westminster La Quinta
Tarbut V’ Torah at Crossroads Christian
Avalon at Los Amigos
Santa Ana Valley at Anza Hamilton
Ganesha at United Christian Academy
California School for the Deaf Riverside at Lawndale
Acaciawood Academy at Nogales
Cobalt at Nordhoff
Santa Paula at Estancia
Legacy Prep at Fairmont Prep
Montclair at Buena Park
Cal Lutheran at Riverside North
Miller at Victor Valley Christian
Sierra Vista at South El Monte
Ambassador Christian at Loara
Note: Divisions 2, 4, 6, 8, 10 second round Oct. 23; Divisions 3, 5, 7, 9 second round Oct. 25; Division 1 quarterfinals Oct. 28; Divisions 2-10 quarterfinals Oct. 29; semifinals Nov. 1; finals Nov. 8.