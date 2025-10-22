High school girls volleyball: Wednesday’s Southern Section playoff results
SOUTHERN SECTION PLAYOFFS
WEDNESDAY’S RESULTS
First Round
DIVISION 1
Sierra Canyon, bye
Temecula Valley d. Oaks Christian, 22-25, 26-24, 25-22, 25-23
Mira Costa d. Newport Harbor, 25-15, 25-23, 25-22
Marymount, bye
Mater Dei, bye
Harvard-Westlake d. Crean Lutheran, 25-16, 25-20, 25-14
San Juan Hills d. Los Alamitos, 25-20. 25-27, 25-11, 30-28
Redondo Union, bye
DIVISION 3
Lakewood St. Joseph d. South Torrance, 25-21, 25-22, 25-23
Crescenta Valley d. Glendora, 3-2
North Torrance d. Agoura, 25-15, 24-26, 25-16, 25-18
Flintridge Prep d. Newbury Park, 3-0
Burbank Burroughs d. Claremont, 3-0
South Pasadena d. Campbell Hall, 25-22, 19-25, 26-24, 15-25, 17-15
Foothill d. Aliso Niguel, 25-18, 25-21, 25-20
Saugus d. Santa Monica Pacifica Christian, 26-24, 28-26, 25-13
Pasadena Poly d. Santa Monica, 23-25, 27-25, 25-23, 24-26, 15-5
St. Margaret’s d. Hesperia, 3-0
El Dorado d, La Salle, 3-1
Long Beach Wilson d. Trabuco Hills, 25-17, 25-20, 25-15
Cypress d. Riverside Poly, 3-0
Village Christian d. Hemet, 3-1
Millikan d. Summit, 25-18, 25-22, 25-13
DIVISION 5
Downey d. Granite Hills, 3-2
Ontario Christian d. Warren, 25-18, 25-15, 26-24
Culver City d. Villa Park, 3-0
San Marino d. Camarillo, 25-22, 25-20, 21-25, 23-25, 15-8
Gahr d. Canyon Country Canyon, 27-25, 27-25, 25-16
Pacifica Christian d. Highland, 25-15, 25-20, 25-18
Santa Barbara d. Paraclete, 23-25, 22-25, 25-17, 25-18, 15-12
Sacred Heart LA d. Grand Terrace, 25-13, 24-26, 25-13, 26-24
Alta Loma d. Lancaster Desert Christian, 3-0
Placentia Valencia d. Jurupa Valley, 3-0
Valencia d. St. Bonaventure, 25-15, 25-18, 21-25, 25-23
Royal d. Irvine University, 25-22, 25-17, 25-17
San Gabriel d. Whitney, 3-2
El Toro d. Palm Springs, 3-1
Chadwick d. La Palma Kennedy, 3-0
Corona d. Buckley, 3-1
DIVISION 7
Ontario d. Pomona Catholic, 3-1
Elsinore d. Santa Clarita Christian, 3-1
San Jacinto Leadership d. Beverly Hills, 25-14, 25-15, 21-25, 25-16
Esperanza d. Century, 3-0
Faith Baptist d. San Jacinto Valley, 27-29, 25-20, 25-18, 25-14
West Valley d. Calvary Baptist, 3-2
Eisenhower d. Rowland, 3-2
Cate d. Laguna Blanca, 3-0
Castaic d. San Gabriel Academy, 3-0
Santa Fe d. Samueli Academy, 3-1
Tustin d. Temecula Prep, 19-25, 17-25, 25-17, 25-13, 15-11
Coastal Christian d. Chino, 3-0
Pasadena d. San Gorgonio, 25-16, 22-25, 25-17, 25-10
Geffen Academy d. Lancaster, 3-0
CAMS d. Azusa, 3-0
DIVISION 9
Beacon Hill d. Cathedral City, 3-0
Westminster La Quinta d. Redlands Adventist, 3-2
Tarbut V’ Torah d. Crossroads Christian, 25-20, 23-25, 25-23, 25-23
Avalon d. Los Amigos, 3-0
Santa Ana Valley d. Anza Hamilton, 26-24, 25-23, 17-25, 20-25, 15-12
United Christian Academy d. Ganesha, 3-1
Lawndale d. California School for the Deaf Riverside, 25-22, 21-25, 25-19, 25-20
Nogales d. Acaciawood Academy, 25-18, 25-23, 25-16
Nordhoff d. Cobalt, 25-15, 21-25, 25-12, 25-15
Estancia d. Santa Paula, 25-16, 19-25, 25-23, 25-19
Fairmont Prep d. Legacy Prep, 3-0
Buena Park d. Montclair, 3-0
Riverside North d. Cal Lutheran, 3-0
South El Monte d. Sierra Vista, 25-20, 25-18, 28-26
Loara d. Ambassador Christian, 3-0
THURSDAY’S SCHEDULE
(All matches at 6 p.m. unless noted)
Second Round
DIVISION 2
Rancho Christian at San Marcos
Long Beach Poly at Corona Centennial
San Clemente at Redlands
Santa Margarita at Chaminade, 5:30 p.m.
JSerra at Thousand Oaks
Murrieta Mesa at Bishop Montgomery
Eastvale Roosevelt at West Ranch
Orange Lutheran at Marina
DIVISION 4
Diamond Bar at Marlborough
Portola at La Canada
Quartz Hill at Dana Hills
Corona Santiago at Crossroads
San Jacinto at Linfield Christian
Ridgecrest Burroughs at Oak Park, 5 p.m.
Ventura at Yucaipa
Paloma Valley at Cerritos
DIVISION 6
Oakwood at Garden Grove Pacifica
Pasadena Marshall at Norwalk
Arrowhead Christian at South Hills
St. Paul at Cantwell-Sacred Heart
Wiseburn Da Vinci at Bishop Diego
Burbank Providence at Lakewood
Norte Vista at Capistrano Valley Christian
Valley View at Barstow
DIVISION 7
Bell Gardens at Wildomar Cornerstone Christian, 5 p.m.
DIVISION 8
Foothill Tech at Rancho Alamitos
Wildwood at Malibu
Victor Valley at Arroyo Valley
Schurr at Whittier
Paramount at Canoga Park AGBU
Loma Linda Academy at Katella
Vistamar at Lighthouse Christian
de Toledo at Artesia
DIVISION 9
Miller at Victor Valley Christian
DIVISION 10
Colton at River Springs Magnolia
Thacher at Edgewood
Anaheim at Hueneme
Indian Springs at Rosemead
Desert Hot Springs at San Luis Obispo Classical
Mesa Grande at Lakeside
Bassett at Moreno Valley
Pacific Lutheran at Glendale Adventist
Note: Divisions 3, 5, 7, 9 second round Oct. 25; Division 1 quarterfinals Oct. 28; Divisions 2-10 quarterfinals Oct. 29; semifinals Nov. 1; finals Nov. 8.