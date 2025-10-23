Advertisement
High School Sports

High school girls’ volleyball: Playoff results and schedule

By Los Angeles Times staff

SOUTHERN SECTION PLAYOFFS

THURSDAY’S RESULTS

Second Round

DIVISION 2

San Marcos d. Rancho Christian, 25-15, 25-21, 25-20

Long Beach Poly d. Corona Centennial, 25-16, 11-25, 25-20, 16-25, 15-10

Redlands d. San Clemente, 25-17, 25-23, 19-25, 14-25, 15-11

Santa Margarita d. Chaminade, 25-11, 25-14, 22-25, 25-22

JSerra d. Thousand Oaks, 3-1

Bishop Montgomery d. Murrieta Mesa, 25-15, 25-16, 25-20

West Ranch d. Eastvale Roosevelt, 25-10, 25-14, 35-18

Orange Lutheran d. Marina, 3-0

DIVISION 4

Marlborough d. Diamond Bar, 25-14, 25-13, 22-25, 25-19

La Canada d. Portola, 25-22, 18-25, 25-23, 25-9

Dana Hills d. Quartz Hill, 3-0

Corona Santiago d. Crossroads, 3-0

Linfield Christian d. San Jacinto, 25-21, 25-17, 25-14

Oak Park d. Ridgecrest Burroughs, 3-0

Ventura d. Yucaipa, 25-23, 25-23, 25-8

Paloma Valley d. Cerritos, 3-1

DIVISION 6

Garden Grove Pacifica d. Oakwood, 3-0

Pasadena Marshall at Norwalk

Arrowhead Christian d. South Hills, 3-0

Cantwell-Sacred Heart d. St. Paul, 3-2

Wiseburn Da Vinci d. Bishop Diego, 23-25, 25-16, 25-16, 25-20

Burbank Providence d. Lakewood, 22-25, 23-25, 29-27, 26-24, 18-16

Capistrano Valley Christian d. Norte Vista, 3-0

Valley View d. Barstow, 3-0

DIVISION 7

Bell Gardens d. Wildomar Cornerstone Christian, 25-14, 25-18, 25-15

DIVISION 8

Foothill Tech d. Rancho Alamitos, 25-19, 25-22, 27-29, 25-19

Malibu d. Wildwood, 3-1

Arroyo Valley d. Victor Valley, 3-0

Schurr d. Whittier, 3-2

Paramount d. Canoga Park AGBU, 3-1

Loma Linda Academy d. Katella, 3-1

Vistamar d. Lighthouse Christian, 3-1

Artesia d. de Toledo, 3-0

DIVISION 9

Miller d. Victor Valley Christian, 3-0

DIVISION 10

Colton d. River Springs Magnolia, 3-1

Thacher d. Edgewood, 3-1

Anaheim d. Hueneme, 3-0

Rosemead d. Indian Springs, 25-17, 25-19, 23-25, 25-18

San Luis Obispo Classical d. Desert Hot Springs, 25-21, 21-25, 25-16, 20-25, 15-10

Mesa Grande d. Lakeside, 3-2

Moreno Valley d. Bassett, 3-0

Glendale Adventist d. Pacific Lutheran, 3-1

SATURDAY’S SCHEDULE

(Matches at 6 p.m. unless noted)

Second Round

DIVISION 3

Crescenta Valley at Lakewood St. Joseph

North Torrance at Flintridge Prep

Burbank Burroughs at Corona del Mar

South Pasadena at Foothill

Pasadena Poly at Saugus

El Dorado at St. Margaret’s, 5 p.m.

Long Beach Wilson at Cypress

Millikan at Village Christian

DIVISION 5

Ontario Christian at Downey

Culver City at San Marino

Orange County Pacifica Christian at Gahr

Sacred Heart LA at Santa Barbara

Placentia Valencia at Alta Loma

Royal at Valencia

El Toro at San Gabriel

Corona at Chadwick

DIVISION 7

Elsinore at Ontario

San Jacinto Leadership Academy at Esperanza

Faith Baptist at West Valley

Eisenhower vs. Wildomar Cornerstone Christian/Bell Gardens

Cate at Castaic

Santa Fe at Tustin

Pasadena at Coastal Christian, 4 p.m. at Lifepoint Church Gym

CAMS at Geffen Academy

DIVISION 9

Beacon Hill at Westminster La Quinta

Tarbut V’Torah at Avalon

United Christian Academy at Santa Ana Valley

Lawndale at Nogales

Estancia at Nordhoff

Buena Park at Fairmont Prep

Riverside North vs. Miller/Victor Valley Christian

South El Monte at Loara

Note: Division 1 quarterfinals Oct. 28; Divisions 2-10 quarterfinals Oct. 29; semifinals Nov. 1; finals Nov. 8.

