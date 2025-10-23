High school girls’ volleyball: Playoff results and schedule
SOUTHERN SECTION PLAYOFFS
THURSDAY’S RESULTS
Second Round
DIVISION 2
San Marcos d. Rancho Christian, 25-15, 25-21, 25-20
Long Beach Poly d. Corona Centennial, 25-16, 11-25, 25-20, 16-25, 15-10
Redlands d. San Clemente, 25-17, 25-23, 19-25, 14-25, 15-11
Santa Margarita d. Chaminade, 25-11, 25-14, 22-25, 25-22
JSerra d. Thousand Oaks, 3-1
Bishop Montgomery d. Murrieta Mesa, 25-15, 25-16, 25-20
West Ranch d. Eastvale Roosevelt, 25-10, 25-14, 35-18
Orange Lutheran d. Marina, 3-0
DIVISION 4
Marlborough d. Diamond Bar, 25-14, 25-13, 22-25, 25-19
La Canada d. Portola, 25-22, 18-25, 25-23, 25-9
Dana Hills d. Quartz Hill, 3-0
Corona Santiago d. Crossroads, 3-0
Linfield Christian d. San Jacinto, 25-21, 25-17, 25-14
Oak Park d. Ridgecrest Burroughs, 3-0
Ventura d. Yucaipa, 25-23, 25-23, 25-8
Paloma Valley d. Cerritos, 3-1
DIVISION 6
Garden Grove Pacifica d. Oakwood, 3-0
Pasadena Marshall at Norwalk
Arrowhead Christian d. South Hills, 3-0
Cantwell-Sacred Heart d. St. Paul, 3-2
Wiseburn Da Vinci d. Bishop Diego, 23-25, 25-16, 25-16, 25-20
Burbank Providence d. Lakewood, 22-25, 23-25, 29-27, 26-24, 18-16
Capistrano Valley Christian d. Norte Vista, 3-0
Valley View d. Barstow, 3-0
DIVISION 7
Bell Gardens d. Wildomar Cornerstone Christian, 25-14, 25-18, 25-15
DIVISION 8
Foothill Tech d. Rancho Alamitos, 25-19, 25-22, 27-29, 25-19
Malibu d. Wildwood, 3-1
Arroyo Valley d. Victor Valley, 3-0
Schurr d. Whittier, 3-2
Paramount d. Canoga Park AGBU, 3-1
Loma Linda Academy d. Katella, 3-1
Vistamar d. Lighthouse Christian, 3-1
Artesia d. de Toledo, 3-0
DIVISION 9
Miller d. Victor Valley Christian, 3-0
DIVISION 10
Colton d. River Springs Magnolia, 3-1
Thacher d. Edgewood, 3-1
Anaheim d. Hueneme, 3-0
Rosemead d. Indian Springs, 25-17, 25-19, 23-25, 25-18
San Luis Obispo Classical d. Desert Hot Springs, 25-21, 21-25, 25-16, 20-25, 15-10
Mesa Grande d. Lakeside, 3-2
Moreno Valley d. Bassett, 3-0
Glendale Adventist d. Pacific Lutheran, 3-1
SATURDAY’S SCHEDULE
(Matches at 6 p.m. unless noted)
Second Round
DIVISION 3
Crescenta Valley at Lakewood St. Joseph
North Torrance at Flintridge Prep
Burbank Burroughs at Corona del Mar
South Pasadena at Foothill
Pasadena Poly at Saugus
El Dorado at St. Margaret’s, 5 p.m.
Long Beach Wilson at Cypress
Millikan at Village Christian
DIVISION 5
Ontario Christian at Downey
Culver City at San Marino
Orange County Pacifica Christian at Gahr
Sacred Heart LA at Santa Barbara
Placentia Valencia at Alta Loma
Royal at Valencia
El Toro at San Gabriel
Corona at Chadwick
DIVISION 7
Elsinore at Ontario
San Jacinto Leadership Academy at Esperanza
Faith Baptist at West Valley
Eisenhower vs. Wildomar Cornerstone Christian/Bell Gardens
Cate at Castaic
Santa Fe at Tustin
Pasadena at Coastal Christian, 4 p.m. at Lifepoint Church Gym
CAMS at Geffen Academy
DIVISION 9
Beacon Hill at Westminster La Quinta
Tarbut V’Torah at Avalon
United Christian Academy at Santa Ana Valley
Lawndale at Nogales
Estancia at Nordhoff
Buena Park at Fairmont Prep
Riverside North vs. Miller/Victor Valley Christian
South El Monte at Loara
Note: Division 1 quarterfinals Oct. 28; Divisions 2-10 quarterfinals Oct. 29; semifinals Nov. 1; finals Nov. 8.