High School Sports

High school football: Thursday’s scores

By Los Angeles Times staff
THURSDAY’S RESULTS

CITY SECTION

East Valley League

Arleta 47, Fulton 0

Monroe 29, Grant 13

North Hollywood 60, Chavez 22

Sun Valley Poly 20, Verdugo Hills 14

Eastern League

South East 14, Legacy 10

South Gate 56, Huntington Park 21

Exposition League

Marquez 58, Manual Arts 0

SOUTHERN SECTION

605 League

Artesia 21, Glenn 7

Cerritos 59, Pioneer 6

Big West Upper League

Chaparral 61, Eastvale Roosevelt 23

Corona Centennial 59, Norco 49

Cottonwood League

Trinity Classical 41, Temecula Prep 7

Delta League

Capistrano Valley 30, El Modena 14

Tustin 42, Western 21

Desert Sky League

Barstow 50, Granite Hills 24

Silverado 28, Victor Valley 24

Epsilon League

La Habra 48, Laguna Hills 7

Foxtrot League

Northwood 20, Fountain Valley 7

Golden League

Lancaster 42, Highland 7

Hacienda League

Covina 24, Walnut 21

Inland Valley League

Moreno Valley 43, Lakeside 7

Iota League

El Toro 54, Santa Ana 7

Kappa League

St. Margaret’s 35, Garden Grove 7

Lambda League

Fullerton 35, Sunny Hills 33

Manzanita League

San Jacinto Valley Academy 55, Nuview Bridge 30

Miramonte League

Garey 48, Workman 0

Mojave River League

Apple Valley 35, Serrano 14

Oak Hills 48, Ridgecrest Burroughs 7

Montview League

Hacienda Heights Wilson 21, Ontario 6

Nogales 39, Pomona 10

Sierra Vista 28, Azusa 10

Mountain Pass League

Tahquitz 44, Elsinore 28

Mountain Valley League

Indian Springs 42, San Bernardino 21

Sunkist League

Grand Terrace 36, Eisenhower 29

Tango League

Anaheim 33, Bolsa Grande 13

Costa Mesa 42, Westminster La Quinta 0

Valle Vista League

San Dimas 38, Baldwin Park 28

Zeta League

Godinez 115, Savanna 7

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Heritage League

Santa Clarita Christian 34, Milken 28

