High school football: Thursday’s scores
-
-
-
- Share via
THURSDAY’S RESULTS
CITY SECTION
East Valley League
Arleta 47, Fulton 0
Monroe 29, Grant 13
North Hollywood 60, Chavez 22
Sun Valley Poly 20, Verdugo Hills 14
Eastern League
South East 14, Legacy 10
South Gate 56, Huntington Park 21
Exposition League
Marquez 58, Manual Arts 0
SOUTHERN SECTION
605 League
Artesia 21, Glenn 7
Cerritos 59, Pioneer 6
Big West Upper League
Chaparral 61, Eastvale Roosevelt 23
Corona Centennial 59, Norco 49
Cottonwood League
Trinity Classical 41, Temecula Prep 7
Delta League
Capistrano Valley 30, El Modena 14
Tustin 42, Western 21
Desert Sky League
Barstow 50, Granite Hills 24
Silverado 28, Victor Valley 24
Epsilon League
La Habra 48, Laguna Hills 7
Foxtrot League
Northwood 20, Fountain Valley 7
Golden League
Lancaster 42, Highland 7
Hacienda League
Covina 24, Walnut 21
Inland Valley League
Moreno Valley 43, Lakeside 7
Iota League
El Toro 54, Santa Ana 7
Kappa League
St. Margaret’s 35, Garden Grove 7
Lambda League
Fullerton 35, Sunny Hills 33
Manzanita League
San Jacinto Valley Academy 55, Nuview Bridge 30
Miramonte League
Garey 48, Workman 0
Mojave River League
Apple Valley 35, Serrano 14
Oak Hills 48, Ridgecrest Burroughs 7
Montview League
Hacienda Heights Wilson 21, Ontario 6
Nogales 39, Pomona 10
Sierra Vista 28, Azusa 10
Mountain Pass League
Tahquitz 44, Elsinore 28
Mountain Valley League
Indian Springs 42, San Bernardino 21
Sunkist League
Grand Terrace 36, Eisenhower 29
Tango League
Anaheim 33, Bolsa Grande 13
Costa Mesa 42, Westminster La Quinta 0
Valle Vista League
San Dimas 38, Baldwin Park 28
Zeta League
Godinez 115, Savanna 7
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Heritage League
Santa Clarita Christian 34, Milken 28