Advertisement
High School Sports

High school girls’ tennis: City Section playoff pairings

A black tennis racket and yellow tennis ball laying on the ground at a tennis court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

CITY SECTION PLAYOFFS

(Matches at 12:30 p.m. unless noted)

MONDAY’S SCHEDULE

First Round

DIVISION I
#1 LA Marshall, bye
#9 Cleveland at #8 Wilmington Banning
#12 LACES at #5 GALA
#4 Eagle Rock, bye
#3 North Hollywood, bye
#11 SOCES at #6 Van Nuys
#10 Taft at #7 San Pedro
#2 Chatsworth, bye

DIVISION II
#16 Fairfax at #1 Granada Hills Kennedy
#9 LA University at #8 New West
#12 Sylmar at #5 Franklin
#13 Verdugo Hills at #3 Bell
#14 LA Wilson at #3 Gardena
#11 Jefferson at #6 Downtown Magnet
#10 Legacy at #7 Grant
#15 Sun Valley Poly at #2 Carson

TUESDAY’S SCHEDULE

Semifinals

OPEN DIVISION
#4 El Camino Real at #1 Palisades
#3 Venice at #2 Granada Hills

Note: Division I-II Quarterfinals Oct. 29 at higher seeds; Open Division Finals Oct. 30 at 11 a.m. at Balboa Sports Center; Division I-II Semifinals Nov. 3 at higher seeds; Division II Finals Nov. 5 at 11 a.m. at Balboa Sports Center; Division I Finals Nov. 6 at 11 a.m. at Balboa Sports Center

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement