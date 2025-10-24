High school girls’ tennis: City Section playoff pairings
CITY SECTION PLAYOFFS
(Matches at 12:30 p.m. unless noted)
MONDAY’S SCHEDULE
First Round
DIVISION I
#1 LA Marshall, bye
#9 Cleveland at #8 Wilmington Banning
#12 LACES at #5 GALA
#4 Eagle Rock, bye
#3 North Hollywood, bye
#11 SOCES at #6 Van Nuys
#10 Taft at #7 San Pedro
#2 Chatsworth, bye
DIVISION II
#16 Fairfax at #1 Granada Hills Kennedy
#9 LA University at #8 New West
#12 Sylmar at #5 Franklin
#13 Verdugo Hills at #3 Bell
#14 LA Wilson at #3 Gardena
#11 Jefferson at #6 Downtown Magnet
#10 Legacy at #7 Grant
#15 Sun Valley Poly at #2 Carson
TUESDAY’S SCHEDULE
Semifinals
OPEN DIVISION
#4 El Camino Real at #1 Palisades
#3 Venice at #2 Granada Hills
Note: Division I-II Quarterfinals Oct. 29 at higher seeds; Open Division Finals Oct. 30 at 11 a.m. at Balboa Sports Center; Division I-II Semifinals Nov. 3 at higher seeds; Division II Finals Nov. 5 at 11 a.m. at Balboa Sports Center; Division I Finals Nov. 6 at 11 a.m. at Balboa Sports Center