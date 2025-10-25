Advertisement
High School Sports

High school girls’ volleyball: Southern Section playoff results and pairings

By Los Angeles Times staff
SOUTHERN SECTION PLAYOFFS

SATURDAY’S RESULTS

Second Round

DIVISION 3

Lakewood St. Joseph d. Crescenta Valley, 3-2

Flintridge Prep d. North Torrance, 26-24, 21-25, 25-12, 25-14

Corona del Mar d. Burbank Burroughs, 3-2

Foothill d. South Pasadena, 3-0

Saugus d. Pasadena Poly, 25-22, 21-25, 21-25, 25-18, 15-9

St. Margaret’s d. El Dorado, 19-25, 25-17, 25-13, 25-15

Cypress d. Long Beach Wilson, 25-19, 25-11, 25-13

Millikan d. Village Christian, 3-2

DIVISION 5

Ontario Christian d. Downey, 3-1

Culver City d. San Marino, 25-21, 17-25, 25-11, 25-22

Gahr d. Orange County Pacifica Christian, 25-20, 14-25, 25-19, 25-21

Santa Barbara d. Sacred Heart LA, 3-1

Placentia Valencia at Alta Loma

Royal d. Valencia, 25-20, 25-20, 25-22

El Toro at San Gabriel, Monday at 6 p.m.

Chadwick d. Corona, 25-14, 25-19, 25-17

DIVISION 7

Elsinore d. Ontario, 3-1

San Jacinto Leadership Academy at Esperanza, Monday at 5 p.m.

West Valley d. Faith Baptist, 25-17, 25-20, 25-20

Bell Gardens d. Eisenhower, 25-18, 25-19, 16-25, 25-23

Cate d. Castaic, 3-1

Santa Fe d. Tustin, 3-0

Coastal Christian d. Pasadena, 25-19, 35-33, 20-25, 25-20

CAMS d. Geffen Academy, 3-1

DIVISION 9

Westminster La Quinta d. Beacon Hill, 3-0

Tarbut V’Torah at Avalon, Monday at 4:30 p.m.

Santa Ana Valley d. United Christian Academy, 3-0

Nogales d. Lawndale, 3-0

Nordhoff d. Estancia, 25-13, 17-25, 25-21, 25-17

Fairmont Prep d. Buena Park, 3-1

Riverside North d. Miller, 3-0

South El Monte d. Loara, 25-13, 25-18, 25-22

TUESDAY’S SCHEDULE

(Matches at 6 p.m. unless noted)

Quarterfinals

DIVISION 1

Temecula Valley at Sierra Canyon

Mira Costa at Marymount

Harvard-Westlake at Mater Dei

San Juan Hills at Redondo Union

WEDNESDAY’S SCHEDULE

(Matches at 6 p.m. unless noted)

Quarterfinals

DIVISION 2

San Marcos at Long Beach Poly

Redlands at Santa Margarita

Bishop Montgomery at JSerra

West Ranch at Orange Lutheran

DIVISION 3

Flintridge Prep at Lakewood St. Joseph

Foothill at Corona Del Mar

St. Margaret’s at Saugus

Cypress at Millikan

DIVISION 4

La Canada at Marlborough

Dana Hills at Corona Santiago

Oak Park at Linfield Christian

Ventura at Paloma Valley

DIVISION 5

Culver City at Ontario Christian

Gahr at Santa Barbara

Alta Loma/Placentia Valencia at Royal

San Gabriel/El Toro vs. Chadwick

DIVISION 6

Garden Grove Pacifica at Pasadena Marshall

Arrowhead Christian at Cantwell-Sacred Heart

Wiseburn Da Vinci at Burbank Providence

Valley View at Capistrano Valley Christian

DIVISION 7

San Jacinto Leadership/Esperanza vs. Elsinore

West Valley at Bell Gardens

Santa Fe at Cate

Coastal Christian at CAMS

DIVISION 8

Malibu at Foothill Tech

Arroyo Valley at Schurr

Loma Linda Academy at Paramount

Artesia at Vistamar

DIVISION 9

Westminster La Quinta at Tarbut V’Torah/Avalon

Nogales at Santa Ana Valley

Nordhoff at Fairmont Prep

Riverside North at South El Monte

DIVISION 10

Colton at Thacher

Rosemead at Anaheim

San Luis Obispo Classical at Mesa Grande

Glendale Adventist at Moreno Valley

Note: Semifinals (all divisions) Nov. 1; Division 1 Finals Nov. 8 at 6 p.m. at Cerritos College; Finals (Divisions 2-10) Nov. 6-8 (sites & times TBA).

