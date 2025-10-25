High school girls’ volleyball: Southern Section playoff results and pairings
SOUTHERN SECTION PLAYOFFS
SATURDAY’S RESULTS
Second Round
DIVISION 3
Lakewood St. Joseph d. Crescenta Valley, 3-2
Flintridge Prep d. North Torrance, 26-24, 21-25, 25-12, 25-14
Corona del Mar d. Burbank Burroughs, 3-2
Foothill d. South Pasadena, 3-0
Saugus d. Pasadena Poly, 25-22, 21-25, 21-25, 25-18, 15-9
St. Margaret’s d. El Dorado, 19-25, 25-17, 25-13, 25-15
Cypress d. Long Beach Wilson, 25-19, 25-11, 25-13
Millikan d. Village Christian, 3-2
DIVISION 5
Ontario Christian d. Downey, 3-1
Culver City d. San Marino, 25-21, 17-25, 25-11, 25-22
Gahr d. Orange County Pacifica Christian, 25-20, 14-25, 25-19, 25-21
Santa Barbara d. Sacred Heart LA, 3-1
Placentia Valencia at Alta Loma
Royal d. Valencia, 25-20, 25-20, 25-22
El Toro at San Gabriel, Monday at 6 p.m.
Chadwick d. Corona, 25-14, 25-19, 25-17
DIVISION 7
Elsinore d. Ontario, 3-1
San Jacinto Leadership Academy at Esperanza, Monday at 5 p.m.
West Valley d. Faith Baptist, 25-17, 25-20, 25-20
Bell Gardens d. Eisenhower, 25-18, 25-19, 16-25, 25-23
Cate d. Castaic, 3-1
Santa Fe d. Tustin, 3-0
Coastal Christian d. Pasadena, 25-19, 35-33, 20-25, 25-20
CAMS d. Geffen Academy, 3-1
DIVISION 9
Westminster La Quinta d. Beacon Hill, 3-0
Tarbut V’Torah at Avalon, Monday at 4:30 p.m.
Santa Ana Valley d. United Christian Academy, 3-0
Nogales d. Lawndale, 3-0
Nordhoff d. Estancia, 25-13, 17-25, 25-21, 25-17
Fairmont Prep d. Buena Park, 3-1
Riverside North d. Miller, 3-0
South El Monte d. Loara, 25-13, 25-18, 25-22
TUESDAY’S SCHEDULE
(Matches at 6 p.m. unless noted)
Quarterfinals
DIVISION 1
Temecula Valley at Sierra Canyon
Mira Costa at Marymount
Harvard-Westlake at Mater Dei
San Juan Hills at Redondo Union
WEDNESDAY’S SCHEDULE
(Matches at 6 p.m. unless noted)
Quarterfinals
DIVISION 2
San Marcos at Long Beach Poly
Redlands at Santa Margarita
Bishop Montgomery at JSerra
West Ranch at Orange Lutheran
DIVISION 3
Flintridge Prep at Lakewood St. Joseph
Foothill at Corona Del Mar
St. Margaret’s at Saugus
Cypress at Millikan
DIVISION 4
La Canada at Marlborough
Dana Hills at Corona Santiago
Oak Park at Linfield Christian
Ventura at Paloma Valley
DIVISION 5
Culver City at Ontario Christian
Gahr at Santa Barbara
Alta Loma/Placentia Valencia at Royal
San Gabriel/El Toro vs. Chadwick
DIVISION 6
Garden Grove Pacifica at Pasadena Marshall
Arrowhead Christian at Cantwell-Sacred Heart
Wiseburn Da Vinci at Burbank Providence
Valley View at Capistrano Valley Christian
DIVISION 7
San Jacinto Leadership/Esperanza vs. Elsinore
West Valley at Bell Gardens
Santa Fe at Cate
Coastal Christian at CAMS
DIVISION 8
Malibu at Foothill Tech
Arroyo Valley at Schurr
Loma Linda Academy at Paramount
Artesia at Vistamar
DIVISION 9
Westminster La Quinta at Tarbut V’Torah/Avalon
Nogales at Santa Ana Valley
Nordhoff at Fairmont Prep
Riverside North at South El Monte
DIVISION 10
Colton at Thacher
Rosemead at Anaheim
San Luis Obispo Classical at Mesa Grande
Glendale Adventist at Moreno Valley
Note: Semifinals (all divisions) Nov. 1; Division 1 Finals Nov. 8 at 6 p.m. at Cerritos College; Finals (Divisions 2-10) Nov. 6-8 (sites & times TBA).