High School Sports

High school football: Friday’s scores

High school football scores
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
FRIDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Central League

Bernstein 28, Roybal 20

Contreras 55, Mendez 17

Hollywood 48, Belmont 0

Coliseum League

Dorsey 37, Washington 12

Crenshaw 6, King/Drew 2

Eastern League

Garfield 37, L.A. Roosevelt 30

Exposition League

Santee 61, Angelou 0

Marine League

Carson 50, Narbonne 0

San Pedro 49, Gardena 14

Metro League

Hawkins 38, Locke 6

Northern League

Eagle Rock 49, L.A. Wilson 7

Lincoln 35, L.A. Marshall 28

Valley Mission League

Granada Hills Kennedy 21, San Fernando 12

Sylmar 42, Reseda 0

Van Nuys 43, Panorama 36

West Valley League

Birmingham 23, Granada Hills 16

El Camino Real 45, Chatsworth 6

Taft 21, Cleveland 13

Western League

Fairfax 21, L.A. University 20

Palisades 46, LA Hamilton 30

Venice 21, Westchester 8

Nonleague

Fremont 30, Maywood CES 15

Los Angeles d. L.A. Jordan, forfeit

SOUTHERN SECTION

Almont League

Bell Gardens 43, Keppel 6

San Gabriel 27, Alhambra 20

Schurr 42, Montebello 7

Alpha League

San Clemente 28, Los Alamitos 9

Mission Viejo 37, Edison 20

Angelus League

Cathedral 28, St. Pius X-St. Matthias 14

Paraclete 42, St. Francis 35

St. Paul 41, Alemany 7

Baseline League

Chino Hills 27, Damien 19

Rancho Cucamonga 41, Etiwanda 7

Upland 37, Ayala 0

Bay League

Culver City 48, Lawndale 0

Leuzinger 27, Mira Costa 14

Palos Verdes 31. Inglewood 12

Big West Lower League

Corona Santiago 37, Corona 21

Great Oak 36, Temecula Valley 13

Murrieta Mesa 51, Riverside King 24

Big West Upper League

Vista Murrieta 42, Murrieta Valley 35

Bravo League

Corona del Mar 47, Tesoro 8

San Juan Hills 28, Villa Park 10

Yorba Linda 41, Newport Harbor 14

Channel League

Buena 28, Oxnard 26

Moorpark 42, Royal 6

Epsilon League

Crean Lutheran 31, Huntington Beach 28

Foothill League

Golden Valley 43, West Ranch 28

Valencia 38, Hart 7

Foxtrot League

Aliso Niguel 17, Orange 10

Laguna Beach 49, Dana Hills 40

Gano League

Chaffey 63, Don Lugo 14

Rowland 44, Montclair 7

Golden League

Knight 26, Littlerock 14

Palmdale 48, Eastside 10

Quartz Hill 41, Antelope Valley 7

Mission League

Sierra Canyon 40, Bishop Amat 0

Mission Valley League

El Monte 38, South El Monte 21

Gabrielino 61, Pasadena Marshall 0

Rosemead 21, Arroyo 13

Mojave River League

Hesperia 33, Sultana 28

Mountain Pass League

San Jacinto 63, West Valley 0

Mountain Valley League

Miller 14, Pacific 13

Pacific League

Burbank d. Glendale, forfeit

Pasadena 49, Arcadia 14

Pioneer League

North Torrance 48, South Torrance 14

Redondo Union 40, Peninsula 21

Torrance 49, Santa Monica 14

Rio Hondo League

Monrovia 35, San Marino 7

South Pasadena 48, Temple City 6

San Andreas League

Colton 56, Rim of the World 49

Kaiser 28, San Gorgonio 21

Skyline League

Arroyo Valley 38, Fontana 19

Bloomington 50, Riverside Notre Dame 18

Rialto 7, Carter 6

Sun Valley League

Banning 37, Cathedral City 6

Desert Hot Springs 35, Desert Mirage 20

Sunbelt League

Rancho Christian 7, Hillcrest 0

Riverside Poly 28, Valley View 10

Tango League

Loara 28, Garden Grove Santiago 27

Tri-County League

Fillmore 24, Dos Pueblos 17

Santa Paula 27, Hueneme 16

Trinity League

Mater Dei 40, JSerra 7

Santa Margarita 28, Orange Lutheran 7

St. John Bosco 42, Servite 0

Valle Vista League

Alta Loma 21, Northview 20

Zeta League

Saddleback 42, Century 6

Nonleague

El Segundo 35, El Rancho 18

Desert Christian Academy 30, Viewpoint 6

INTERSECTIONAL

Rancho Dominguez 42, Verbum Dei 20

St. Monica 55, Franklin 21

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Majestic League

Cornerstone Christian 43, Highland Entrepreneur 0

Tri-Valley League

Sage Hill 42, Cate 16

INTERSECTIONAL

Fresno Christian 84, Hesperia Christian 28

CSDR 70, Model School for the Deaf (Washington D.C.) 24

