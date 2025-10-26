Advertisement
High School Sports

High school football: Week 10 schedule

(Getty Images)
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL FOOTBALL

WEEK 10

(All games at 7 p.m. unless noted)

THURSDAY’S SCHEDULE

CITY SECTION

Central League

Belmont at Bernstein

Mendez at Hollywood

Roybal at Contreras

Coliseum League

Dorsey at Fremont

Washington at King-Drew

East Valley League

Chavez at Monroe

Grant at Verdugo Hills

North Hollywood at Fulton, 3 p.m.

Sun Valley Poly at Arleta, 3 p.m.

Eastern League

Bell at LA Roosevelt

Legacy at Huntington Park

South Gate at South East

Exposition League

Jefferson at Manual Arts

Marine League

Carson at San Pedro, 7:30 p.m.

Northern League

Franklin at Lincoln

LA Marshall at LA Wilson

Southern League

Maywood CES at Los Angeles, 2 p.m.

Valley Mission League

Granada Hills Kennedy at Reseda

San Fernando at Canoga Park

Sylmar at Panorama

West Valley League

Birmingham at Chatsworth

El Camino Real at Taft

Granada Hills at Cleveland

Western League

Fairfax vs. Palisades at SoFi Stadium, 6 p.m.

Venice at LA Hamilton

Westchester at LA University

Nonleague

Eagle Rock at Garfield

Hawkins at West Adams

SOUTHERN SECTION

605 League

Artesia at Pioneer

Glenn at Cerritos

Almont League

Montebello at San Gabriel

Alpha League

Mission Viejo at Los Alamitos

Baseline League

Chino Hills at Rancho Cucamonga

Damien at Ayala

Etiwanda at Upland

Bay League

Leuzinger at Lawndale

Big West Lower League

Great Oak at Riverside King, 7:30 p.m.

Murrieta Mesa at Corona Santiago, 7:30 p.m.

Corona at Temecula Valley, 7:30 p.m.

Big West Upper League

Norco at Vista Murrieta, 7:30 p.m.

Eastvale Roosevelt at Murrieta Valley, 7:30 p.m.

Bravo League

Corona del Mar at Yorba Linda

Tesoro at San Juan Hills

Channel League

Buena at Moorpark

Royal at Oak Park

Citrus Belt League

Beaumont at Redlands East Valley, 7:30 p.m.

Citrus Valley at Cajon

Yucaipa at Redlands

Citrus Coast League

Channel Islands at Carpinteria

Conejo Coast League

Westlake at Calabasas

Cottonwood League

Riverside Prep at Temecula Prep

Santa Rosa Academy at Trinity Classical

Del Rio League

Whittier at California

Delta League

El Modena at Cypress

Tustin at Capistrano Valley

Desert Empire League

La Quinta at Palm Desert

Rancho Mirage at Palm Springs

Xavier Prep at Shadow Hills

Desert Sky League

Granite Hills at Silverado

Epsilon League

Crean Lutheran at Laguna Hills

La Habra at Foothill

Foxtrot League

Dana Hills at Northwood

Fountain Valley at Aliso Niguel

Gateway League

Downey at Dominguez

Mayfair at La Mirada

Golden League

Lancaster at Antelope Valley

Littlerock at Quartz Hill

Hacienda League

Diamond Bar at Chino

Los Altos at Walnut

South Hills at Covina

Inland Valley League

Heritage at Perris

Iota League

Santa Ana at Anaheim Canyon

Ironwood League

Cerritos Valley Christian at Ontario Christian

Ivy League

Paloma Valley at Liberty, 6 p.m.

Riverside North at Vista del Lago

Kappa League

Garden Grove at Segerstrom

St. Margaret’s at Westminster

Lambda League

La Palma Kennedy at Sunny Hills

Placentia Valencia at Fullerton

Marmonte League

Camarillo at St. Bonaventure

Mid-Cities League

Compton Early College at Lynwood

Norwalk at Bellflower

Miramonte League

Ganesha at Duarte

Garey at Bassett

La Puente at Workman

Mission Valley League

El Monte at Gabrielino

Mountain View at Arroyo

Rosemead at Pasadena Marshall

Mojave River League

Oak Hills at Hesperia

Serrano at Ridgecrest Burroughs

Montview League

Azusa at Pomona

Ontario at Nogales

Sierra Vista at Hacienda Heights Wilson

Moore League

Compton vs. Long Beach Poly at Veterans Stadium

Long Breach Cabrillo at Long Beach Jordan

Long Beach Wilson at Lakewood

Mountain Pass League

Tahquitz at West Valley

Temescal Canyon at San Jacinto

Mountain Valley League

San Bernardino at Miller, 7:30 p.m.

Ocean League

West Torrance at El Segundo

Omicron League

Buena Park at Woodbridge

Garden Grove Pacifica at Portola

Pacific League

Arcadia at Crescenta Valley

Burbank Burroughs at Burbank

Hoover at Glendale

Pioneer League

North Torrance at Torrance

Redondo at South Torrance

Rio Hondo League

Monrovia at Temple City

River Valley League

La Sierra at Norte Vista

Patriot at Jurupa Valley

Ramona at Rubidoux

Sierra League

Charter Oak at Bonita

Claremont at Colony

Los Osos at Glendora

Sigma League

Estancia at Santa Ana Valley

Ocean View at Rancho Alamitos

Santa Ana Calvary Chapel at Los Amigos

Skyline League

Carter at Arroyo Valley

Sun Valley League

Banning at Desert Mirage, 4 p.m.

Sunbelt League

Hemet at Rancho Christian

Tango League

Loara at Costa Mesa

Westminster La Quinta ar Anaheim

Tri County League

Dos Pueblos at San Marcos

Valle Vista League

Alta Loma at San Dimas

Diamond Ranch at Baldwin Park

Northview at West Covina

Zeta League

Godinez at Century

INTERSECTIONAL

Santee at Rio Hondo Prep

8-MAN

CITY SECTION

Valley League

East Valley at Sherman Oaks CES

South LA College Prep at Valley Oaks CES

SOUTHERN SECTION

Coast Valley League

Coast Union at San Luis Obispo Classical Academy, 5 p.m.

Maricopa at Valley Christian Academy

Heritage League

Lancaster Desert Christian at Lancaster Baptist, 6 p.m.

Majestic League

Public Safety Academy at Calvary Baptist, 3 p.m.

Tri-Valley League

Cate Flintridge Prep

Fillmore vs. Santa Paula at Ventura

Sage Hill at Chadwick, 3 p.m.

Nonleague

CSDR at California Lutheran, 3 p.m.

Mojave at Milken

FRIDAY’S SCHEDULE

CITY SECTION

Exposition League

Angelou at Marquez

Marine League

Narbonne at Banning, 7:30 p.m.

Nonleague

Diego Rivera at Rancho Dominguez

SOUTHERN SECTION

Almont League

Keppel at Alhambra

Bell Gardens at Schurr

Alpha League

San Clemente at Edison

Angelus League

Alemany at St. Pius X-St. Matthias

Cathedral at St. Francis

Paraclete at St. Paul

Bay League

Culver City at Inglewood

Palos Verdes at Mira Costa

Big West Upper League

Chaparral at Corona Centennial

Bravo League

Villa Park at Newport Harbor

Camino Real League

Mary Star at St. Bernard

St. Genevieve at St. Monica

Channel League

Ventura at Oxnard

Citrus Coast League

Del Sol at Nordhoff

Santa Clara at Grace

Conejo Coast League

Rio Mesa at Newbury Park

Thousand Oaks at Santa Barbara

Cottonwood League

Webb at Silver Valley

Del Rey League

Crespi at Cantwell-Sacred Heart

Salesian at La Salle

St. Anthony at Harvard-Westlake

Del Rio League

El Rancho at Santa Fe

Delta League

Western at Trabuco Hills

Desert Sky League

Barstow at Adelanto

Desert Valley League

Coachella Valley at Indio

Twentynine Palms at Yucca Valley

Epsilon League

Huntington Beach at El Dorado

Foothill League

Golden Valley vs. Saugus at College of the Canyons

Valencia at Castaic

West Ranch at Canyon Country Canyon

Foxtrot League

Laguna Beach at Orange

Gano League

Chaffey at Montclair

Don Lugo at Rowland

Gateway League

Warren at Paramount

Gold Coast League

Viewpoint at Brentwood

Golden League

Eastside at Knight

Highland at Palmdale

Inland Valley League

Canyon Springs at Moreno Valley

Lakeside at Citrus Hill

Iota League

El Toro at Troy

Sonora at Irvine

Ironwood League

Heritage Christian at Capistrano Valley Christian

Village Christian at Aquinas

Ivy League

Rancho Verde at Orange Vista

Kappa League

Brea Olinda at Esperanza

Lambda League

La Palma Kennedy at Sunny Hills

Marina at Beckman

Manzanita League

Desert Chapel at Anza Hamilton

San Jacinto Valley Academy at California Military Institute

Vasquez at Desert Christian Academy

Marmonte League

Oaks Christian at Simi Valley

Oxnard Pacifica at Bishop Diego

Mesquite League

Big Bear at Arrowhead Christian

Western Christian at Linfield Christian

Whittier Christian at Maranatha

Mid-Cities League

Gahr at Firebaugh

Mission League

Chaminade at Sherman Oaks Notre Dame

Gardena Serra at Bishop Amat

Sierra Canyon at Loyola

Mission Valley League

El Monte at Gabrielino

Mojave River League

Sultana at Apple Valley

Mountain Valley League

Indian Springs at Pacific

San Bernardino at Miller

Ocean League

Hawthorne at Compton Centennial

Omicron League

Katella at Irvine University

Pacific League

Pasadena at Muir

Pioneer League

Santa Monica at Peninsula, 3 p.m.

Rio Hondo League

La Canada at San Marino

San Andreas League

Colton at San Gorgonio

Kaiser at Rim of the World

Sierra League

Charter Oak at Bonita

Skyline League

Bloomington at Fontana

Rialto at Riverside Notre Dame

Sun Valley League

Desert Hot Springs at Cathedral City

Sunbelt League

Hillcrest at Valley View

Riverside Poly at Arlington

Sunkist League

Eisenhower at Summit

Jurupa Hills at Grand Terrace

Tango League

Garden Grove Santiago at Bolsa Grande

Tri County League

Hueneme at Agoura

Trinity League

Mater Dei at St. John Bosco

Orange Lutheran vs. Servite at Orange Coast College

Santa Margarita at JSerra

Zeta League

Saddleback at Magnolia

8-MAN

CITY SECTION

City League

Animo Robinson at USC Hybrid

New Designs Watts at Stella

SOUTHERN SECTION

Agape League

Academy for Careers & Exploration at Hesperia Christian

Freelance League

Villanova Prep at Malibu, 3 p.m.

Majestic League

Highland Entrepreneur at United Christian

Nonleague

Lighthouse Christian at Thousand Oaks Hillcrest Christian, 6:30 p.m.

INTERSECTIONAL

Pasadena Poly at New Designs University Park

SATURDAY’S SCHEDULE

8-MAN

SOUTHERN SECTION

Coast Valley League

Cuyama Valley at Coastal Christian, 6 p.m.

Express League

Downey Calvary Chapel at Legacy College Prep

Frontier League

Thacher at Laguna Blanca, 1 p.m.

Heritage League

Faith Baptist at Santa Clarita Christian

Nonleague

Avalon at Southlands Christian, 12 p.m.

