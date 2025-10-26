High school football: Week 10 schedule
HIGH SCHOOL FOOTBALL
WEEK 10
(All games at 7 p.m. unless noted)
THURSDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
Central League
Belmont at Bernstein
Mendez at Hollywood
Roybal at Contreras
Coliseum League
Dorsey at Fremont
Washington at King-Drew
East Valley League
Chavez at Monroe
Grant at Verdugo Hills
North Hollywood at Fulton, 3 p.m.
Sun Valley Poly at Arleta, 3 p.m.
Eastern League
Bell at LA Roosevelt
Legacy at Huntington Park
South Gate at South East
Exposition League
Jefferson at Manual Arts
Marine League
Carson at San Pedro, 7:30 p.m.
Northern League
Franklin at Lincoln
LA Marshall at LA Wilson
Southern League
Maywood CES at Los Angeles, 2 p.m.
Valley Mission League
Granada Hills Kennedy at Reseda
San Fernando at Canoga Park
Sylmar at Panorama
West Valley League
Birmingham at Chatsworth
El Camino Real at Taft
Granada Hills at Cleveland
Western League
Fairfax vs. Palisades at SoFi Stadium, 6 p.m.
Venice at LA Hamilton
Westchester at LA University
Nonleague
Eagle Rock at Garfield
Hawkins at West Adams
SOUTHERN SECTION
605 League
Artesia at Pioneer
Glenn at Cerritos
Almont League
Montebello at San Gabriel
Alpha League
Mission Viejo at Los Alamitos
Baseline League
Chino Hills at Rancho Cucamonga
Damien at Ayala
Etiwanda at Upland
Bay League
Leuzinger at Lawndale
Big West Lower League
Great Oak at Riverside King, 7:30 p.m.
Murrieta Mesa at Corona Santiago, 7:30 p.m.
Corona at Temecula Valley, 7:30 p.m.
Big West Upper League
Norco at Vista Murrieta, 7:30 p.m.
Eastvale Roosevelt at Murrieta Valley, 7:30 p.m.
Bravo League
Corona del Mar at Yorba Linda
Tesoro at San Juan Hills
Channel League
Buena at Moorpark
Royal at Oak Park
Citrus Belt League
Beaumont at Redlands East Valley, 7:30 p.m.
Citrus Valley at Cajon
Yucaipa at Redlands
Citrus Coast League
Channel Islands at Carpinteria
Conejo Coast League
Westlake at Calabasas
Cottonwood League
Riverside Prep at Temecula Prep
Santa Rosa Academy at Trinity Classical
Del Rio League
Whittier at California
Delta League
El Modena at Cypress
Tustin at Capistrano Valley
Desert Empire League
La Quinta at Palm Desert
Rancho Mirage at Palm Springs
Xavier Prep at Shadow Hills
Desert Sky League
Granite Hills at Silverado
Epsilon League
Crean Lutheran at Laguna Hills
La Habra at Foothill
Foxtrot League
Dana Hills at Northwood
Fountain Valley at Aliso Niguel
Gateway League
Downey at Dominguez
Mayfair at La Mirada
Golden League
Lancaster at Antelope Valley
Littlerock at Quartz Hill
Hacienda League
Diamond Bar at Chino
Los Altos at Walnut
South Hills at Covina
Inland Valley League
Heritage at Perris
Iota League
Santa Ana at Anaheim Canyon
Ironwood League
Cerritos Valley Christian at Ontario Christian
Ivy League
Paloma Valley at Liberty, 6 p.m.
Riverside North at Vista del Lago
Kappa League
Garden Grove at Segerstrom
St. Margaret’s at Westminster
Lambda League
La Palma Kennedy at Sunny Hills
Placentia Valencia at Fullerton
Marmonte League
Camarillo at St. Bonaventure
Mid-Cities League
Compton Early College at Lynwood
Norwalk at Bellflower
Miramonte League
Ganesha at Duarte
Garey at Bassett
La Puente at Workman
Mission Valley League
El Monte at Gabrielino
Mountain View at Arroyo
Rosemead at Pasadena Marshall
Mojave River League
Oak Hills at Hesperia
Serrano at Ridgecrest Burroughs
Montview League
Azusa at Pomona
Ontario at Nogales
Sierra Vista at Hacienda Heights Wilson
Moore League
Compton vs. Long Beach Poly at Veterans Stadium
Long Breach Cabrillo at Long Beach Jordan
Long Beach Wilson at Lakewood
Mountain Pass League
Tahquitz at West Valley
Temescal Canyon at San Jacinto
Mountain Valley League
San Bernardino at Miller, 7:30 p.m.
Ocean League
West Torrance at El Segundo
Omicron League
Buena Park at Woodbridge
Garden Grove Pacifica at Portola
Pacific League
Arcadia at Crescenta Valley
Burbank Burroughs at Burbank
Hoover at Glendale
Pioneer League
North Torrance at Torrance
Redondo at South Torrance
Rio Hondo League
Monrovia at Temple City
River Valley League
La Sierra at Norte Vista
Patriot at Jurupa Valley
Ramona at Rubidoux
Sierra League
Charter Oak at Bonita
Claremont at Colony
Los Osos at Glendora
Sigma League
Estancia at Santa Ana Valley
Ocean View at Rancho Alamitos
Santa Ana Calvary Chapel at Los Amigos
Skyline League
Carter at Arroyo Valley
Sun Valley League
Banning at Desert Mirage, 4 p.m.
Sunbelt League
Hemet at Rancho Christian
Tango League
Loara at Costa Mesa
Westminster La Quinta ar Anaheim
Tri County League
Dos Pueblos at San Marcos
Valle Vista League
Alta Loma at San Dimas
Diamond Ranch at Baldwin Park
Northview at West Covina
Zeta League
Godinez at Century
INTERSECTIONAL
Santee at Rio Hondo Prep
8-MAN
CITY SECTION
Valley League
East Valley at Sherman Oaks CES
South LA College Prep at Valley Oaks CES
SOUTHERN SECTION
Coast Valley League
Coast Union at San Luis Obispo Classical Academy, 5 p.m.
Maricopa at Valley Christian Academy
Heritage League
Lancaster Desert Christian at Lancaster Baptist, 6 p.m.
Majestic League
Public Safety Academy at Calvary Baptist, 3 p.m.
Tri-Valley League
Cate Flintridge Prep
Fillmore vs. Santa Paula at Ventura
Sage Hill at Chadwick, 3 p.m.
Nonleague
CSDR at California Lutheran, 3 p.m.
Mojave at Milken
FRIDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
Exposition League
Angelou at Marquez
Marine League
Narbonne at Banning, 7:30 p.m.
Nonleague
Diego Rivera at Rancho Dominguez
SOUTHERN SECTION
Almont League
Keppel at Alhambra
Bell Gardens at Schurr
Alpha League
San Clemente at Edison
Angelus League
Alemany at St. Pius X-St. Matthias
Cathedral at St. Francis
Paraclete at St. Paul
Bay League
Culver City at Inglewood
Palos Verdes at Mira Costa
Big West Upper League
Chaparral at Corona Centennial
Bravo League
Villa Park at Newport Harbor
Camino Real League
Mary Star at St. Bernard
St. Genevieve at St. Monica
Channel League
Ventura at Oxnard
Citrus Coast League
Del Sol at Nordhoff
Santa Clara at Grace
Conejo Coast League
Rio Mesa at Newbury Park
Thousand Oaks at Santa Barbara
Cottonwood League
Webb at Silver Valley
Del Rey League
Crespi at Cantwell-Sacred Heart
Salesian at La Salle
St. Anthony at Harvard-Westlake
Del Rio League
El Rancho at Santa Fe
Delta League
Western at Trabuco Hills
Desert Sky League
Barstow at Adelanto
Desert Valley League
Coachella Valley at Indio
Twentynine Palms at Yucca Valley
Epsilon League
Huntington Beach at El Dorado
Foothill League
Golden Valley vs. Saugus at College of the Canyons
Valencia at Castaic
West Ranch at Canyon Country Canyon
Foxtrot League
Laguna Beach at Orange
Gano League
Chaffey at Montclair
Don Lugo at Rowland
Gateway League
Warren at Paramount
Gold Coast League
Viewpoint at Brentwood
Golden League
Eastside at Knight
Highland at Palmdale
Inland Valley League
Canyon Springs at Moreno Valley
Lakeside at Citrus Hill
Iota League
El Toro at Troy
Sonora at Irvine
Ironwood League
Heritage Christian at Capistrano Valley Christian
Village Christian at Aquinas
Ivy League
Rancho Verde at Orange Vista
Kappa League
Brea Olinda at Esperanza
Lambda League
La Palma Kennedy at Sunny Hills
Marina at Beckman
Manzanita League
Desert Chapel at Anza Hamilton
San Jacinto Valley Academy at California Military Institute
Vasquez at Desert Christian Academy
Marmonte League
Oaks Christian at Simi Valley
Oxnard Pacifica at Bishop Diego
Mesquite League
Big Bear at Arrowhead Christian
Western Christian at Linfield Christian
Whittier Christian at Maranatha
Mid-Cities League
Gahr at Firebaugh
Mission League
Chaminade at Sherman Oaks Notre Dame
Gardena Serra at Bishop Amat
Sierra Canyon at Loyola
Mission Valley League
El Monte at Gabrielino
Mojave River League
Sultana at Apple Valley
Mountain Valley League
Indian Springs at Pacific
San Bernardino at Miller
Ocean League
Hawthorne at Compton Centennial
Omicron League
Katella at Irvine University
Pacific League
Pasadena at Muir
Pioneer League
Santa Monica at Peninsula, 3 p.m.
Rio Hondo League
La Canada at San Marino
San Andreas League
Colton at San Gorgonio
Kaiser at Rim of the World
Sierra League
Charter Oak at Bonita
Skyline League
Bloomington at Fontana
Rialto at Riverside Notre Dame
Sun Valley League
Desert Hot Springs at Cathedral City
Sunbelt League
Hillcrest at Valley View
Riverside Poly at Arlington
Sunkist League
Eisenhower at Summit
Jurupa Hills at Grand Terrace
Tango League
Garden Grove Santiago at Bolsa Grande
Tri County League
Hueneme at Agoura
Trinity League
Mater Dei at St. John Bosco
Orange Lutheran vs. Servite at Orange Coast College
Santa Margarita at JSerra
Zeta League
Saddleback at Magnolia
8-MAN
CITY SECTION
City League
Animo Robinson at USC Hybrid
New Designs Watts at Stella
SOUTHERN SECTION
Agape League
Academy for Careers & Exploration at Hesperia Christian
Freelance League
Villanova Prep at Malibu, 3 p.m.
Majestic League
Highland Entrepreneur at United Christian
Nonleague
Lighthouse Christian at Thousand Oaks Hillcrest Christian, 6:30 p.m.
INTERSECTIONAL
Pasadena Poly at New Designs University Park
SATURDAY’S SCHEDULE
8-MAN
SOUTHERN SECTION
Coast Valley League
Cuyama Valley at Coastal Christian, 6 p.m.
Express League
Downey Calvary Chapel at Legacy College Prep
Frontier League
Thacher at Laguna Blanca, 1 p.m.
Heritage League
Faith Baptist at Santa Clarita Christian
Nonleague
Avalon at Southlands Christian, 12 p.m.