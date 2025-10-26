Advertisement
High School Sports

The Times’ top 25 high school football rankings

St. John Bosco running back Cameron Jones hurdles Mater Dei defender Jeilani Davis during their rivalry game in 2022.
It’s No. 1 St. John Bosco vs. No. 6 Mater Dei on Friday night at St. John Bosco. Here from the 2022 rivalry game, St. John Bosco running back Cameron Jones hurdles over Mater Dei defender Jeilani Davis.
(Luis Sinco / Los Angeles Times)
EL SEGUNDO, CA-AUGUST 14, 2019: Eric Sondheimer, Prep Sports Columnist, Los Angeles Times
By Eric Sondheimer
Columnist Follow
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

A look at the top 25 high school football teams in the Southland:

Rk. School (record) result; Next game; last week ranking

1. ST. JOHN BOSCO (9-0) def. Servite, 42-0; vs. Mater Dei, Friday; 1

2. SIERRA CANYON (9-0) def. Bishop Amat, 40-0; at Loyola, Friday; 2

3. CORONA CENTENNIAL (8-1) def. Norco, 59-49; vs. Chaparral, Thursday; 3

4. MISSION VIEJO (8-1) def. Edison, 37-20; vs.Los Alamitos at Artesia, Thursday; 4

5. SANTA MARGARITA (6-3) def. Orange Lutheran, 28-7; at JSerra, Friday; 5

6. MATER DEI (7-2) def. JSerra, 40-7; at St. John Bosco, Friday; 6

7. LOS ALAMITOS (8-1) lost to San Clemente, 28-9; vs. Mission Viejo at Artesia, Thursday; 7

8. SERVITE (5-4) lost to St. John Bosco, 42-0; vs. Orange Lutheran at Orange Coast College, Friday; 8

9. ORANGE LUTHERAN (2-7*) lost to Santa Margarita, 28-7; vs. Servite at Orange Coast College, Friday; 9

Advertisement

10. CORONA DEL MAR (9-0) def. Tesoro, 47-8; at Yorba Linda, Thursday;10

11. OXNARD PACIFICA (9-0) def. Simi Valley, 42-20; at Bishop Diego, Friday; 12

12. LEUZINGER (7-1) def. Mira Costa, 27-14; at Lawndale, Thursday; 14

13. VISTA MURRIETA (7-2) def. Murrieta Valley, 42-35; vs. Norco, Thursday; 17

14. MURRIETA VALLEY (6-3) lost to Vista Murrieta, 42-35; vs. Eastvale Roosevelt, Thursday; 11

15. SAN JUAN HILLS (7-2) def. Villa Park, 28-10; vs. Tesoro, Thursday; 15

16. BEAUMONT (6-2) def. Citrus Valley, 56-3; at Redlands East Valley, Thursday; 16

17. DOWNEY (8-1) def. Warren, 42-0; at Dominguez, Thursday; 18

18. CREAN LUTHERAN (9-0) def. Huntington Beach, 31-28; vs. Laguna Hills, Thursday; 19

19. RANCHO CUCAMONGA (6-3) def. Etiwanda, 41-7; vs. Chino Hills, Thursday; 20

20. CHINO HILLS (7-2) def. Damien 27-19; at Rancho Cucamonga, Friday; NR

21. VALENCIA (8-1) def. Hart, 38-7; at Castaic, next Friday; 23

22. DAMIEN (7-2) lost to Chino Hills, 27-19; at Ayala, Thursday; 13

23. AQUINAS (8-1) def. Capistrano Valley Christian, 46-7; vs. Village Christian, next Friday; 24

24. CHAPARRAL (5-4) def. Eastvale Roosevelt, 61-23; at Corona Centennial, Thursday; 25

25. CHAMINADE (5-4) def. Loyola, 52-0; at Sherman Oaks Notre Dame, Friday; NR

*-includes two forfeit losses

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

Eric Sondheimer

Eric Sondheimer is the prep sports columnist for the Los Angeles Times. He has been honored seven times by the California Prep Sportswriters Assn. for best prep sports column.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement