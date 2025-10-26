The Times’ top 25 high school football rankings
A look at the top 25 high school football teams in the Southland:
Rk. School (record) result; Next game; last week ranking
1. ST. JOHN BOSCO (9-0) def. Servite, 42-0; vs. Mater Dei, Friday; 1
2. SIERRA CANYON (9-0) def. Bishop Amat, 40-0; at Loyola, Friday; 2
3. CORONA CENTENNIAL (8-1) def. Norco, 59-49; vs. Chaparral, Thursday; 3
4. MISSION VIEJO (8-1) def. Edison, 37-20; vs.Los Alamitos at Artesia, Thursday; 4
5. SANTA MARGARITA (6-3) def. Orange Lutheran, 28-7; at JSerra, Friday; 5
6. MATER DEI (7-2) def. JSerra, 40-7; at St. John Bosco, Friday; 6
7. LOS ALAMITOS (8-1) lost to San Clemente, 28-9; vs. Mission Viejo at Artesia, Thursday; 7
8. SERVITE (5-4) lost to St. John Bosco, 42-0; vs. Orange Lutheran at Orange Coast College, Friday; 8
9. ORANGE LUTHERAN (2-7*) lost to Santa Margarita, 28-7; vs. Servite at Orange Coast College, Friday; 9
10. CORONA DEL MAR (9-0) def. Tesoro, 47-8; at Yorba Linda, Thursday;10
11. OXNARD PACIFICA (9-0) def. Simi Valley, 42-20; at Bishop Diego, Friday; 12
12. LEUZINGER (7-1) def. Mira Costa, 27-14; at Lawndale, Thursday; 14
13. VISTA MURRIETA (7-2) def. Murrieta Valley, 42-35; vs. Norco, Thursday; 17
14. MURRIETA VALLEY (6-3) lost to Vista Murrieta, 42-35; vs. Eastvale Roosevelt, Thursday; 11
15. SAN JUAN HILLS (7-2) def. Villa Park, 28-10; vs. Tesoro, Thursday; 15
16. BEAUMONT (6-2) def. Citrus Valley, 56-3; at Redlands East Valley, Thursday; 16
17. DOWNEY (8-1) def. Warren, 42-0; at Dominguez, Thursday; 18
18. CREAN LUTHERAN (9-0) def. Huntington Beach, 31-28; vs. Laguna Hills, Thursday; 19
19. RANCHO CUCAMONGA (6-3) def. Etiwanda, 41-7; vs. Chino Hills, Thursday; 20
20. CHINO HILLS (7-2) def. Damien 27-19; at Rancho Cucamonga, Friday; NR
21. VALENCIA (8-1) def. Hart, 38-7; at Castaic, next Friday; 23
22. DAMIEN (7-2) lost to Chino Hills, 27-19; at Ayala, Thursday; 13
23. AQUINAS (8-1) def. Capistrano Valley Christian, 46-7; vs. Village Christian, next Friday; 24
24. CHAPARRAL (5-4) def. Eastvale Roosevelt, 61-23; at Corona Centennial, Thursday; 25
25. CHAMINADE (5-4) def. Loyola, 52-0; at Sherman Oaks Notre Dame, Friday; NR
*-includes two forfeit losses