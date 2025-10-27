Advertisement
High School Sports

High school boys’ water polo Southern Section playoff brackets

A player reaches out from the water to touch a water polo ball

HIGH SCHOOL BOYS WATER POLO

SOUTHERN SECTION PLAYOFFS

(Games at 5 p.m. unless noted)

WEDNESDAY’S SCHEDULE

OPEN DIVISION

Pool A — First Round

#8 Laguna Beach at #1 Newport Harbor

#5 JSerra at #4 Oaks Christian

Pool B — First Round

#7 Long Beach Wilson at #2 Santa Margarita

#6 Mira Costa at #3 Corona Del Mar

THURSDAY’S SCHEDULE

First Round

DIVISION 2

Redlands East Valley at Chino Hills

Etiwanda at Santa Monica

Alta Loma at La Habra

Walnut at Los Alamitos

San Marino at Orange Lutheran

Edison at El Segundo

Damien at Crescenta Valley

Carpinteria at Crean Lutheran

La Serna at Redondo Union

Riverside King at Royal

Corona Santiago at Ventura

Dana Hills at Aliso Niguel

Woodbridge at Capistrano Valley

Anaheim Canyon at Murrieta Valley

Portola at St. John Bosco

Cate at Riverside Poly

DIVISION 3

Flintridge Prep at Camarillo

Agoura at Brea Olinda

Long Beach Poly at Bonita

Roosevelt at Irvine University

Redlands at Malibu

Troy at Pasadena Poly

Elsinore at Arcadia

Millikan at Santa Barbara

Valley View at Temecula Valley

Rancho Cucamonga at Glendora

Yorba Linda at Great Oak

Fullerton at Temple City

Brentwood at Sherman Oaks Notre Dame

Schurr at Trabuco Hills

Burbank at Hoover

Cathedral at Upland

DIVISION 4

Webb at Charter Oak

Santa Ana at Tustin

Garden Grove Pacifica at La Canada

Temescal Canyon at Placentia Valencia

Aquinas at Buena Park

La Quinta at Anaheim

Palm Desert at Los Altos

Paloma Valley at Hemet

La Salle at Glendale

Estancia at Western

Sunny Hills at Mission Viejo

West Covina at Culver City

West Torrance at Liberty

Sonora at Don Lugo

South Torrance at Xavier Prep

Garden Grove at Corona

DIVISION 5

Bolsa Grande at Fontana

Edgewood at Lakeside

Heritage at Ramona

Chino at Los Amigos

Cerritos at Warren

Summit at Westminster

Pioneer at Rowland

Artesia at Norte Vista

Nogales at Montebello

Chaffey at La Mirada

Westminster La Quinta at San Bernardino

Indio at Hillcrest

Savanna at Nordhoff

California at Santa Fe

West Valley at Baldwin Park

FRIDAY’S SCHEDULE

First Round

DIVISION 1

Servite at Loyola

San Marcos at San Juan Hills

Huntington Beach at Buena

San Clemente at Dos Pueblos

Downey at Mater Dei

Sage Hill at Yucaipa

Westlake at Beckman

Foothill at Harvard-Westlake

Note: Open Division Pool Play second round Nov. 1 at higher seeds; Divisions 2-5 second round Nov. 4; Open Division Pool Play third round Nov. 5 at higher seeds; Division 1 quarterfinals Nov. 6; Divisions 2-5 quarterfinals Nov. 7; Open Division crossover round Nov. 8 at higher seed; Divisions 2-5 semifinals Nov. 11; Open Division semifinals Nov. 12 at Woollett Aquatics Center; Division 1 semifinals Nov. 12; Finals (all divisions) Nov. 15 at Mt. San Antonio College.
